چیزی تا آغاز جشنواره تابستانی «شگفت‌انگیز با دمای بالا» دیجی‌کالا باقی نمانده است. در این جشنواره قرار است طی ۳ روز هزاران کالا با تخفیف ویژه عرضه شوند و این بهترین فرصت برای خرید کالاهاییست که پیش‌تر تصمیم به خرید آن‌ها گرفته‌اید. در این راهنمای خرید قصد داریم ۸ کالای دیجیتال هیجان‌انگیز این جشنواره را معرفی کنیم که احتمالا خیلی‌ها منتظر آن‌ها خواهند بود. توجه به این نکته مهم است که این کالاها بسیار پرطرفدار هستند و موجودی آن‌ها بسیار محدود است. اگر قصد خرید هر یک از این کالاها را دارید خود را آماده کنید تا در اولین لحظات آغاز تخفیف آن کالا، خرید خود را انجام دهید.

کنسول پرطرفدار

خوره‌های بازی پای ثابت جشنواره‌های فروش فوق‌العاده دیجی‌کالا هستند. آن‌ها بی‌صبرانه منتظرند تا کنسول‌های بازی محبوب را با تخفیف خریداری کنند. خبر خوب این است که امسال در جشنواره شگفت‌انگیز با دمای بالا چند مدل مختلف از کنسول‌های بازی (چه پلی‌استیشن، چه نینتندو و چه ایکس‌باکس) وجود خواهد داشت اما خبر بد این است که موجودی این کالاها به نسبت متقاضیان آن‌ها بسیار محدود است و رقابت شدیدی برای خرید آن‌ها ایجاد خواهد شد. از بین تمام کنسول‌های بازی که در جشنواره امسال حضور دارند، پلی‌استیشن ۴ اسلیم با طرح اختصاصی Call Of Duty یکی از مهیج‌ترین‌هاست. این کنسول مخصوص خوره‌های بازی پرطرفدار Call Of Duty است و علاوه بر کنسول، دسته بازی و لوازم جانبی، یک نسخه از بازی Call Of Duty WWII هم وجود دارد که بلافاصله پس از باز کردن جعبه بتوانید بازی محبوب خود را شروع کنید.

دوربینی برای تمام فصول

به جرات می‌توان گفت محبوب‌ترین دوربین چاپ سریع دنیا همین دوربین دوست‌داشتنی Instax Mini 9 فوجی‌فیلم است. این دوربین پرفروش‌ترین دوربین در میان تمام دوربین‌های دیجی‌کالا نیز به شمار می‌رود. ظاهر جذاب و قیمت مناسب Mini 9 می‌تواند هر کسی را وسوسه کند که یکی از آن را تهیه کند. با این دوربین حسابی سرگرم خواهید شد و می‌توانید به کمک آن خاطرات به یادماندنی از لحظات دوست‌داشتنی‌تان ثبت کنید. با استقبالی که از این دوربین شد فوجی‌فیلم تصمیم گرفت مدل جدیدتری از این دوربین تولید نکند و همچنان پس از ۵،۶ سال به تولید این مدل ادامه دهد. در جشنواره شگفت‌انگیز با دمای بالا می‌توانید این دوربین را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنید.

لپ‌تاپ روزمره

بدون شک «لنوو» ازجمله شرکت‌هایی است که در طراحی و ساخت لپ‌تاپ‌های میان‌رده و اقتصادی تبحر خاصی دارد و تاکنون مدل‌های بسیاری در این رده تولید کرده است. این دسته از لپ‌تاپ‌های لنوو برای استفاده روزمره عالی هستند. سخت افزارهای به کار رفته در این لپ‌تاپ‌ها تعادل میان قیمت و کارایی را به خوبی حفظ می‌کنند. لپ تاپ ۱۵اینچی لنوو مدل Ideapad 320 – O در مقایسه با قیمت عملکرد بسیار خوبی دارد و برای استفاده روزمره یکی از بهترین گزینه‌ها به شمار می‌رود. اگر قصد خرید لپ‌تاپی برای مصارف روزانه خود دارید این لپ‌تاپ را در جشنواره شگفت‌انگیز با دمای بالا از دست ندهید.

محصول برگزیده‌ی نشریات معتبر سخت‌افزاری دنیا

هارد اکسترنال از آن دست کالاهای پرمخاطبی است که خیلی‌ها در این جشنواره به دنبال آن خواهند بود. هارد یک ترابایتی سیلیکون پاور مدل Armor A60 جزو کالاهای شگفت‌انگیز جشنواره امسال است. محصولات سری آرمور سیلیکون پاور ضد ضربه هستند و در برابر گرد و غبار بسیار مقاوم هستند. هرچقدر یک هارد اکسترنال مقاومت بالاتری داشته باشد، با اطمینان بیشتری می‌توان اطلاعات خود را در آن ذخیره کرد. این هارد هم در برابر ضربه و شوک مقاوم است و هم می‌تواند در مقابل نفوذ آب مقومت کند. سطح ضدخش و طراحی خوب محل قرارگیری کابل از نکات ساده‌ای هستند که می‌توانند ارزش این هارد را افزایش دهند. A60 محصول برگزیده سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نشریات معتبر سخت‌افزاری دنیا بوده است.

فلفل نبین چه ریزه!

دوربین‌های ۳۶۰ درجه تا همین یکی دو سال پیش بسیار ناشناخته بودند اما کم کم دارند به پجت‌های پرطرفداری تبدیل می‌شوند. این دوربین‌ها از دو لنز با زاویه باز تشکیل شده‌اند که هر یک زاویه دید ۱۸۰ درجه پیش روی خود را پوشش می‌دهند. در نهایت تصاویر ثبت شده با هر یک از این لنزها به هم متصل می‌شوند و یک تصویر ۳۶۰ درجه کامل از تمام محیط اطراف به دست می‌آید. دوربین Gear 360 2017 سامسونگ یکی از بهترین دوربین‌های ۳۶۰ موجود در بازار است. این بسیار سبک ابعادی به اندازه یک کف دست دارد اما قادر است تصاویر ۳۶۰ درجه با کیفیت ۴K ضبط کند. ابعاد کوچک اثین دوربین اجازه می‌دهد به راحتی آن را همه‌جا به همراه داشته باشید.

آپاراتی در جیب شما

تماشای تصاویر پروجکت شده روی یک دیوار یا پرده بسیار کمتر از پخش همان تصاویر از یک مانیتور چشمان شما را خسته می‌کند. نور آبی که از صفحه نمایش‌ها خارج می‌شود خیلی زود چشم‌ها را خسته می‌کند. اما زمانی که تصاویر از طریق یک پروجکشن روی دیوار یا پرده می‌تابند و بازتاب آن به چشم ما می‌رسد، تاثیر منفی روی چشم بسیار کمتر می‌شود. حتما تماشای یک فیلم روی مانیتور لپ‌تاپ را با تماشای آن به کمک یک پروژکتور مقایسه کنید تا به اهمیت تصویر پروژکتور پی‌ببرید. پروژکتور قابل حمل سونی مدل MP-CL1 وسیله‌ای جمع‌وجور و بسیار کاربردی است. به کمک این وسیله هیجان‌انگیز می‌توانید هر کجا که خواستید فایل‌های خود را روی دیوار پروجکت کنید و به ارائه یک پرزنتیشن یا تماشای فیلم بپردازید.

شکارچی آسمان شب

تماشای اجرام آسمان شب جزو فراموش نشدنی‌ترین لذت‌هاست. اما یک عامل محدود کننده تماشای اجرام آسمانی را با مشکل مواجه می‌کند. برای تماشای اجرام اعماق آسمان به ابزار اپتیکی نیاز دارید. قالبا حمل کردن تلسکوپ‌ها و ابزار اپتیکی رصدی دشوار است و همین دشواری خیلی‌ها را از تماشای اجرام آسمانی منصرف می‌کند. اما ابزاری مانند دوربین تک چشمی سلسترون مدل Ultima 65mm 45 Degree هم وجود دارد که در مقایسه با تلسکوپ‌ها بسیار سبک و قابل حمل‌تر هستند و می‌توانند تجربه جالبی از تماشای آسمان شب برای شما رقم بزنند. این دوربین تک چشمی به خاطر تصویر مستقیمی که ارائه می‌کند در طبیعت گردی و تماشای حیات وحش نیز کاربرد دارد.

اسپیکر آسیب ناپذیر

اگر اهل گوش کردن به موسیقی باشید احتمالا نسبت به کیفیت شنیدن موسیقی حساس خواهید بود. لذتی که از گوش کردن به موسیقی با ابزار مناسب می‌توان تجربه کرد به هیچ وجه قابل مقایسه با شنیدن همان موسیقی از یک ابزار نامناسب نیست. گوشی‌های هوشمند با وجود تمام پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر داشته‌اند اما کماکان وسیله مناسبی برای پخش کردن موسیقی نیستند. اگر یک بار از یک اسپیکر بلوتوثی با کیفیت برای پخش موزیک به جای پخش ان از بلندپوهای گوشی خود استفاده کنید متوجه تفاوت فاحش آن خواهید شد. اسپیکر بلوتوثی قابل حمل پرومیت مدل Rustic-3 شاید کمی بزرگ‌تر از اسپیکرهای بلوتوثی رایج باشد اما این تفاوت اندازه در مقابل کیفیت پخش صدای خوب و بدنه ضدضربه این اسپیکر قابل چشم پوشی است. این اسپیکر یک ویژگی جالب دیگر نیز دارد؛ به کمک قابلیت TWS می‌توان ۲ اسپیکر Rustic-3 را به یکدیگر متصل کرد و صدایی به‌مراتب رساتر از ان دریافت کرد.

این‌ها تنها تعدادی از کالاهای پرطرفداری هستند که در جشنواره شگفت‌انگیز با دمای بالا حضور خواهند داشت. اگر هیچ یک از این کالاها برای شما هیجان‌انگیز نبود می‌توانید در روزهای جشنواره به سایت دیجی‌کالا مراجعه کنید و از میان هزاران کالای شگفت‌انگیز کالاهای مورد علاقه خود را پیدا کنید. در بین این تعداد کالا حتما موردی پیدا خواهید کرد که شما را هیجان‌زده کند.

مطلب کالاهای دیجیتال هیجان‌انگیز جشنواره شگفت‌انگیز با دمای بالا برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala