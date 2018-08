هدست گیمینگ «GSP 350» ساخت شرکت مشهور «سنهایزر» (Sennheiser) آلمان دقیقا همان چیزی است که یک خوره بازی به آن احتیاج دارد. GSP 350 دارای کاپ‌هایی با آکوستیک بسته است و هنگام استفاده از آن نه صدای اطراف را نخواهید شنید و از هدست هم هیچ صدایی به بیرون درز نمی‌کند. این باعث می‌شود که شما از محیط اطراف خود کنده شده و روی بازی خود متمرکز شوید. اگر این هدست را به کمک دانگل USB به کامپیوتر وصل کنید صدای فراگیر با کیفیت ۷.۱Dolby Surround Sound دریافت خواهید کرد.

در هنگام انجام بازی‌های گروهی و شبکه‌ای ارتباط صوتی با دیگر بازیکنان یک فاکتور مهم محصوب می‌شود. برای انجام بی‌نقص این کار یک میکروفون بسیار با کیفیت برای GSP 350 در نظر گرفته شده است. این میکروفون به قابلیت Noise Cancelling مجهز شده و می‌تواند نویزهای اضافی را حذف کند و تنها صدای کاربر را انتقال دهد. همچنین این میکروفون همانند میکروفون‌های خبرنگاری (Broadcating) قابلیت حذف صدای نفس‌کشیدن کاربران را نیز دارد. این میکروفون حالت چرخشی دارد و هنگامی که استفاده‌ای از آن نمی‌کنید، می‌توانید آن را بالا برده و از مقابل دید خود خارج کنید.

هدست GSP 350 کیفیت ساخت بسیار خوبی دارد. دنه‌ی این هدست استحکام بسیار خوبی دارد و در بدترین شرایط نیز مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. هدست‌های گیمینگ معمولا مدت زمان زیادی روی سر کاربر قرار می‌گیرند. برای هرچه راحت‌تر بودن این هدست از Memory Foam در ساخت بالشتک‌ها استفاده شده است که شکل گوش کاربر را به خود می‌گیرند و بیشترین سازگاری را با فرم سر کاربر دارند. هدبند این هدست نیز به صورت دو تکه طراحی شده و توزیع فشار متعادلی روی سر کاربر ایجاد می‌کند.

هدست گیمینگ GSP 350 هایزنبرگ راحتی را برای گیم‌بازها به ارمغان می‌آورد و لذت انجام بازی‌های آنلاین را چندین برابر می‌کند.

