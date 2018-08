احتمالا شیرین‌ترین دوران تحصیل همان روزهای دبستان است. موقعی که دلتنگ دیدن دوستان هم‌ مدرسه‌ای و بازگشت به مدرسه هستیم. فشار درس و نگرانی کنکور هنوز فرصت لذت بردن از مدرسه را از بچه‌ها نگرفته. هنوز حس خوب بستن کیف از شب قبل برای مدرسه را می‌شود تجربه کرد. برای دبستانی‌ها علاوه بر کاربردی بودن وسایل انتخابی که بیشتر لوازم التحریر هستند، باید به جذاب بودن آنها هم توجه کرد. بخصوص برای دانش‌آموزان اول دبستان، با مدادهای رنگ و دفترهای جذاب و وسایل بازی تجربه مدرسه رفتن را می‌شود شیرین‌تر کرد. اگر در خانه دانش‌آموز دبستانی دارید پیشنهاد جشنواره بازگشت به مدرسه دیجی‌کالا برای پر کردن کیف مدرسه‌اش وسایل زیر است:

روان نویس ۲۰ رنگ استدلر

روان‌نویس برای بچه‌های دبستانی وسیله نوشتن نیست. حتی تاکید می‌شود که بچه‌ها نوشتن را با مداد شروع کنند چون روان‌نویس خط‌شان را خراب می‌کنند اما دانش‌آموزانی که سوم دبستان را تمام کرده‌اند دیگر می‌توانند از این روان‌نویس‌های خوشرنگ استفاده کنند. دانش‌آموزان اول تا سوم دبستان از این روان‌نویس‌های رنگی می‌توانند برای رنگ‌آمیزی و از آن بهتر طراحی استفاده کنند. روان‌نویس‌های استدلر به جای اینکه گرد باشند شکل مثلثی دارند درنتیجه روی کاغذ و میز سر نمی‌خورند و استفاده از آنها ساده‌تر است. از آنجایی که خیلی از بچه‌های دبستانی فراموش‌کار هستند معمولا فراموش می‌کنند در روان‌نویس و خودکار را ببندند. خوبی روان‌نویس‌های استدلر این است که در صورت باز ماندن در، جوهرشان خشک نمی‌شود.

مداد رنگی ۲۴ رنگ فابر کاستل

نقاشی محبوب‌ترین درس دانش‌آموزان دبستانی است و مداد رنگی از ملزومات آن. برند فابر کاستل یکی از قدیمی‌ترین و بهترین تولیدکنندگان مداد، خودکار و سایر لوازم‌التحریر است. این برند آلمانی در بیش از صد کشور شعبه دارد و در ده کشور دنیا چهارده کارخانه محصولاتش را تولید می‌کنند. مدادرنگی‌های فابر کاستل ممکن است کمی از بقیه برندها گران‌تر باشند در عوض می‌توانید به کیفیت آن مطمئن باشید و بچه‌ها تا وقتی مدادها تمام نشوند از کار کردن با آنها لذت خواهند برد. ارگونومی طراحی این مداد شش ضلعی است و دست بچه‌ها را خسته نمی‌کند. نوک مدادها دو قابلیت خوب مهم دارد: اول اینکه به سادگی نمی‌شکند و دوم اینکه کاملا غیرسمی است و اگر بچه‌ها حواس‌شان نباشد و سر مداد را داخل دهان‌شان کنند مسموم نخواهند شد.

ست خوش نویسی یوروپن

این ست به کار بچه‌هایی می‌آید که سال آخر دبستان هستند و کلاس‌های خوشنویسی می‌روند. معمولا معلم‌های خط بعد از اینکه از نوشتن بچه‌ها با مداد مطمئن شدند از آنها می‌خواهند که نوشتن با خودنویس را امتحان کنند. البته که این بخش مخصوص بچه‌های خوش‌خط است. قیمتش مناسب است و بخاطر جنس بدنه‌اش سبک هم هست. سری‌های متفاوتی دارد که با آنها می‌توانید به هر ضخامتی که دوست دارید خطاطی کنید. شش جوهر یدک هم دارد که خیال بچه‌ها را از تمام شدن ناگهانی جوهر مثلا وسط امتحان یا انجام تکالیف می‌تواند راحت کند. این ست خودنویس یوروپن محصولی کامل، خوش‌دست و باکیفیت است برای کسانی که می‌‌خواهند شکل مدرن و هیجان‌انگیزی از خوش‌نویسی را تجربه کنند.

چسب اکلیلی

این چسب‌های خوشرنگ چشم بزرگترها را هم خیره می‌کند چه برسد به دانش‌آموزان دبستانی که نسبت به رنگ‌ها حساس‌تر هم هستند. یکی از کارهایی که بخصوص در سال‌های اول دبستان در کلاس‌های درس طرفدار زیاد دارد درست کردن کاردستی است. این چسب‌های اکلیلی دقیقا به درد درست کردن همین کاردستی‌ها می‌خورند. این چسب‌ها بدون اسید و قابل شست‌وشو هستند بنابرین اگر در حین کار به‌طور اتفاقی دست بچه‌ها رنگی شود و روی میز بریزد، به‌راحتی پاک می‌شود و خیال معلمان و والدین حین کار کردن بچه‌ها با این چسب‌ها راحت خواهد بود. به کاردستی‌ها جلوه پرزرق و برقی می‌بخشد و قیمتش هم مناسب است. قابل‌استفاده روی کاغذ، مقوا و پارچه است و حلال هم ندارد. در بسته‌بندی با شش رنگ عرضه می‌شود.

مداد مشکی فابر-کاستل

درست مثل مدادرنگی‌ها، مداد مشکی فابر کاستل هم شش ضلعی است که کلاسیک‌ترین شکل مداد و البته ارگونومیک‌ترین آن است. هر قدر هم که بچه‌های امروز نیازمندی‌های مدرسه‌شان با پدر و مادرها تفاوت کند در مورد مداد سیاه برای نوشتن تکلیف همیشه اشتراک دارند. مداد سیاهی که بچه‌های دبستانی با آن می‌نویسند باید نرم باشد و در عین حال نوک مداد به راحتی نشکند. مدادهای فابر کاستل دقیقا این ویژگی‌ را دارند. با خرید یک بسته از این مدادها حداقل تا یکی دو ماه خیالتان راحت است چون دوازده مداد در یک بسته وجود دارد. مدادهای فابر کاستل را هم می‌توان برای نوشتن و هم طراحی و نقاشی به کار برد.از طرفی به دلیل درجه‌ سختی نوک HB برای تست‌زدن هم مناسب است و سرعت دانش‌آموزانی را که معلم‌شان امتحان تستی از آنها می‌گیرد، بالا می‌برد.

مداد نوکی ۰.۵ میلی متری کیبورد موریس

اسم این مداد نوکی رولر پن است و همان‌طور که از اسمش پیداست هم در نقش مداد و هم خط‌کش می‌تواند کارآیی داشته باشد. بدنه‌اش شبیه یک خط‌کش است و طوری طراحی شده که به دست شما موقع نوشتن فشار وارد نکند. دانش‌آموزانی که اول دبستان را تمام کرده‌اند معمولا با مداد نوکی راحت‌تر از مدادهای معمولی هستند چون دائم لازم نیست آن را بتراشند و نوکش همیشه تیز است و با آنها خوش‌خط‌تر می‌توان نوشت. مداد نوکی موریس جزو آن مداد نوکی‌هایی است که می‌توانید مدت زیادی با آن بنویسید و احساس خستگی نکنید. گیره‌ای هم دارد که بخصوص برای دانش‌آموزان پسر مفید است و می‌توانند آن را به جیب‌شان وصل کنند و احتمال گم شدن‌اش را کاهش می‌دهد.

جامدادی گابل

اگر دانش‌آموز دبستانی ما جزو کسانی است که معمولا خودکار و مداد و پاک‌کن زیادی دارد، قطعا جامدادی گابل به کارش خواهد آمد. بهترین مولفه این جامدادی بزرگ و جادار بودنش است. نکته بعدی اینکه با سه زیپ این جامدادی به چهار بخش مجزا تقسیم شده و می‌توانید لوازم تحریرتان را مرتب‌تر درون آن قرار دهید. محفظه اصلی آن هم جادار است. جنس این جامدادی پلی‌استر است درنتیجه در اثر برخورد با آب خراب نمی‌شود و کیفیت خوبی دارد. اگر آن را بشویید رنگش تغییر نخواهد کرد و از این نظر برای والدین هم جامدادی محبوبی است. البته بهتر است که با آب سرد شسته شود. از طرف دیگر چون رنگ‌های مختلف شاد دارد دبستانی‌ها از داشتن آن در کیف‌شان خوشحال خواهند شد.

دفتر مشق کلیپسی

برای دفتر مشق دبستانی‌ها دو پیشنهاد برایتان داریم. معمولا دفتر مشق برای بچه‌ها مهم‌ترین وسیله است. بیشتر اوقات روز جلوی چشم‌شان است و کلمات‌شان را در آن می‌نویسند. دفتر مشق‌های زیبا را برای درس‌های محبوب‌ترشان برمی‌دارند تا دوبرابر از درس و دفتر لذت ببرند. درنتیجه خرید یک دفتر مشق برای بچه‌ها صرفا خرید یکی از ملزومات مدرسه نیست. خرید یکی از چیزهایی است که آنها را با کلمه و درس و مشق و مدرسه پیوند می‌دهد. دفترهای تدی خرسه با عکس یک خرس مهربان روی دفتر گزینه جذابی برای دانش‌آموزان دبستانی است.

از طرف دیگر وقتی بچه‌ها به کلاس سوم یا بالاتر پا می‌گذارند دلشان می‌خواهد دفترهایشان در عین اینکه شاد باشند از آن حالت کودکان عروسکی بیرون بیایند. در این صورت می‌توانید دفتر مشق کد D12 بسته ۹ عددی را خریداری کنید. هم برای درس‌های مختلف جلد دفترها متفاوت است و هم رنگ‌آمیزی و تنوع خوبی دارند.

خوبی هر دوی این دفترها این است که صحافی‌شان به صورت سیمی است و درنتیجه احتمال باز شدن شیرازه‌شان کم است.

مجموعه آموزشی و ساخت اوریگامی اوریمان مدل حیوانات

اگر قرار باشد بچه‌ها برای زنگ تفریح‌شان یک وسیله بازی به مدرسه ببرند چه بهتر که هم خلاقانه باشد و هم بی‌خطر. برای این منظور مجموعه‌های ساخت اوریگامی بهترین گزینه هستند. این اوریگامی شامل ۱۱ مدل حیوان است. خرگوش، ملخ، شتر، زرافه، طاووس، روباه، پروانه، مار، پرنده کاردینال، سگ و فیل را می‌توانید به کمک ۲۴ کاغذ رنگی که در این بسته‌بندی قرار دارد بسازید. دستورالعمل ساخت این حیوانات هم ساده و به تفصیل شرح داده شده. اوریگامی که در واقع هنر کاغذ و تا کردن است اصلش به کشور ژاپن برمی‌گردد اما امروزه در همه جای جهان طرفدار دارد. هدف این هنر آفریدن طرح‌های جالب از کاغذ با کمک تا کردن متوالی هندسی است. معنای لغوی این واژه در زبان ژاپنی «تا کردن کاغذ» است.

کوله‌پشتی کوییلو

کوله‌پشتی بین کیف‌هایی که دانش‌آموزان به مدرسه می‌برند، محبوب‌ترین‌شان است. طراحی کوله‌پشتی‌ها برای شانه و کتف و کمر دانش‌آموزان به شدت مناسب است. کوله‌پشتی کوییلو طرح کاموا با کیفیت خوبی تهیه شده و رنگ‌ها و طرح شادی هم دارد. خوبی‌اش این است که هم جای کافی دارد و هم به وسیله زیپ‌های مختلف بخش‌های آن از هم جدا شده‌اند. فضای داخلی آن جایی مناسب لپ‌تاپ‌های کوچک و مینی لپ‌تاپ‌ها دارد. دو جیب در دو طرف برای نگهداری از قمقمه یا بطری آب معدنی در نظر گرفته شده. یک جیب بیرونی هم برای جا دادن خودکار، مداد، پاک‌کن، تراش و … در جلوی کوله قرار دارد که حتی می‌تواند جای جامدادی را هم بگیرد. داشتن بندهای قابل‌تنظیم، پد داخلی در بندها برای جلوگیری از وارد شدن فشار به شانه و کمر و دوخت باکیفیت از دیگر ویژگی‌هایی است که باعث می‌شود خرید این کوله‌پشتی کار درستی باشد.

