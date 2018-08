سال ۱۳۶۳ یک سریال تلویزیونی از شبکه یک سیما با نام «باز مدرسه‌ام دیر شد» پخش می‌شد. این سریال داستان پسر بازیگوشی به نام محسن (با بازی اکبر عبدی) بود که هر روز صبح به دلایلی مدرسه‌اش دیر می‌شد! دیر رسیدن به مدرسه و خواب ماندن کابوسی است که بیشتر دانش‌آموزان آن را تجربه کرده‌اند. حال در آغاز فصل مدرسه و به یاد این کابوس تاریخی مروری کرده‌ایم بر تعدادی از جالب‌ترین ساعت های زنگ‌داری که در دیجی‌کالا به فروش می‌رسند.

ممکن است این سوال پیش بیاید که با وجود تلفن‌های همراه و ساعت‌های زنگداری که تقریبا تمام آن‌ها دارند تهیه یک ساعت زنگدار رومیزی چه کارایی می‌تواند داشته باشد؟ اگر شما از گوشی خود برای بیدار شدن استفاده می‌کنید حتما حالتی را تجربه کرده‌اید که با صدای زنگ ساعت گوشی بیدار شده‌اید، آن را قطع کرده‌اید و مجددا خوابیده‌اید. گوشی‌های هوشمند از انجایی که برای بیدار کردن افراد طراحی نشده‌اند از ویژگی‌هایی که یک ساعت رومیزی دارد، بهره نبرده‌اند؛ به این دلیل و نیز به خاطر این که تمام طول روز این گوشی همراه شماست و به آن عادت دارید و حتی با چشم بسته نیز می‌توانید زنگ ان را قطع کنید، نمی‌توانند گزینه مناسبی برای بیدار کردن شما باشند. اگر شما هم به سختی از خواب بیدار می‌شوید شاید یکی از این ساعت‌ها که در ادامه معرفی می‌شوند کمک حال شما در بیدار شدن به موقع برای رفتن به مدرسه باشد.

ساعت زنگوله‌ای

ساعت رومیزی مدل «Simple 001» یک ساعت کلاسیک عقربه‌ای است که از نظر طراحی شبیه به ساعت‌های کوکی قدیمی است. این ساعت رو میزی کوچک تنها ۶ سانتی‌متر بلندی دارد و با باتری کار می‌کند. این ساعت با بدنه فلزی و رنگ‌های شادی که دارد حس شادابی را منتقل می‌کند. زنگ جیغ مانند این ساعت رومیزی به هیچ وجه اجازه خواب ماندن را به شما نمی‌دهد.

ساعت زنگدار لمسی

اگرچه ساعت رومیزی عقربه‌ای همچنان به خاطر حس نوستالژیک آن طرفدار دارد، اما بیش‌تر افراد ساعت رومیزی دیجیتالی زنگ‌دار را ترجیح می‌دهند. ساعت رومیزی «لکسون» مدل «Fine Clock LR138» یک ساعت الکترونیکی کوارتزی است. کوارتز، که از سیلیکون و اکسیژن تشکیل شده، شایع‌ترین ماده معدنی در کره زمین است. ۶۰% کره خاکی زمین از کوارتز ساخته شده است. کوارتز در ساختن شیشه استفاده زیادی دارد. شیشه کوارتز نشکن بوده در صورت شکستن هم خطر کمی دارد. میلیاردها نفر هر روز از کوارتز استفاده می‌کنند، اما تعداد کمی از آن‌ها از این موضوع خبر دارند، زیرا بلورهای ریز کوارتزی که از آن استفاده می‌کنند، درون ساعت‌های مچی و دیواری آن‌ها پنهان شده است. برخی از مواد مانند برخی از سرامیک‌ها و بلورهای کوارتز، هنگامی که تحت فشار مکانیکی قرار گیرند، می‌توانند الکتریسیته تولید کنند. توانایی تبدیل دو جانبه فشار مکانیکی و الکتریسیته به یکدیگر را خاصیت پیزوالکتریک می‌نامند. بلورهای کوارتز که دارای این خاصیت هستند، با یک ولتاژ معین برق با بسامد یا فرکانس خاصی مرتعش می‌شوند. بنابراین این بلورها معیار دقیقی از بسامد یا فرکانس را حفظ می‌کنند که به تنظیم حرکت ساعت‌ کمک می‌کند و دقت آن را بسیار بالا می‌برد. منبع تغذیه این ساعت باتری نیم‌قلم یا ‌AAA است. کلید روشن و خاموش کردن آلارم این ساعت حالت لمسی دارد و شاید برای کسانی که حال و هوای تکنولوژیکی‌تری دارند بیدار شدن با این ساعت‌ لذت بیشتری داشته باشد.

ساعتی متفاوت و مدرن

ساعت‌ رومیزی «بیگ بن» مدل «DG-140» ظاهری متفاوت و مدرن دارد. حرکت تمام چرخ‌دنده‌های این ساعت‌ قابل دیدن است و حس و حالی شبیه به سازه‌های لگویی دارد و برای طرفداران لگو می‌تواند حسابی هیجان‌انگیز باشد. این ساعت‌ فلزی حدود ۱ کیلوگرم وزن دارد و صدای زنگ آن نیز با این ساختار فلزی سازگار است. انرژی مورد نیاز این ساعت‌ را دو باتری متوسط (C) تامین می‌کند.

ساعت‌ ال‌ای‌دی

ساعت‌های رومیزی دیجیتال برقی و دیجیتال ال‌ای‌دی از جدیدترین ساعت‌های رومیزی موجود در بازار هستند که قابلیت‌های بیشتری از جمله دماسنج و رطوبت‌سنج نیز دارند. ساعت‌ رومیزی «کیمیت» مدل «Woody 861Bred» با چندین قابلیت مفید و کاربردی می‌تواند در عین سادگی و زیبایی یکی از زیباترین و کارآمدترین اجزای فضای منزل شما باشد. نشان دهنده‌های زمان و دمای محیط و همچنین تنظیمات و عمکردهای متنوع آلارم، این محصول را از سایر ساعت‌های رومیزی متمایز می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های جذاب این ساعت استفاده از Nano LED در ساخت صفحه دیجیتال این محصول است که در بستر چوبی آن جلوه‌ای بسیار جذاب، زیبا و در عین حال قابل تشخیص در هر فضا و نوری به آن بخشیده است. یکی دیگر از نکات قابل توجه در ساخت این محصول سیستم Energy Saving آن است که به کاربر اجازه می‌دهد ساعت‌ خود را در حالت Sleep Mode تنظیم کند و فقط در مواقع مورد نیاز تنها با ایجاد صدا یا لمس ساعت‌ خود، صفحه نمایش را ببیند. انرژی مورد نیاز این ساعت‌ از باتری‌های سایز AAA یا جریان برق ۵ ولت تأمین می‌شود.

ساعت‌ رادیودار

چوب یکی از عناصر مهم طبیعت و تداعی‌کننده حس زیبایی، مدرن و در عین حال کلاسیک است. ساعت رومیزی مدل «BR109» با تکیه بر این ویژگی چوب طراحی و ساخته شده است. این ساعت علاوه بر نمایش زمان و تاریخ به کمک چراغ ال‌ای‌دی قابلیت پخش رادیو در موج FM را نیز دارد. منبع تغذیه این ساعت باتری نیم‌قلم است و علاوه بر آن می‌تواند مستقیما به برق شهری نیز وصل شود. ویژگی بسیار جالب این ساعت باطری پشتیبان آن است که تا ۲ سال، ساعت‌ دقیق را در حافظه خود نگه می‌دارد و بدون وجود برق و باطری تنظیمات ساعت را حفظ می‌کند. این ساعت‌ با هویت چوبی خود می‌تواند گزینه‌ای بسیار مناسب برای آغاز یک روز پر انرژی است.

آیا شما نیز مانند محسن سریال باز مدرسه‌ام دیر شد به خاطر خواب ماندن از سرویس مدرسه جا مانده‌اید؟ چه راه‌کاری برای بیدار شدن راحت‌تر برای خود پیدا کرده‌اید؟

