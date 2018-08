همزمان با تمام شدن تابستان فصل استراحت و عشق و حال بچه مدرسه‌ای‌ها و بچه‌های دانشجو هم تمام می‌شود و کم کم باید وارد فضای درس خواندن بشوند. وقتی صحبت از بازگشت به مدرسه می‌شود، یعنی وقت خرید جذاب لوازم تحریر؛ همه لیست وسایلشان را دست می‌گیرند و به دنبال پیدا کردن لوازم‌شان راه می‌افتند. دانشجوهای هنر و معماری علاوه بر لوازم دانشگاهی معمولی به لوازم و ابزار دیگری هم احتیاج دارند که برخی از آن‌ها را اول سال تحصیلی می‌خرند و برخی دیگر که مصرفی‌اند لازم است در طول سال دوباره خریده شوند، مثل ماژیک‌های طراحی، مدادها، راپید، پاستل و رنگ و غیره. برخی لوازم ضروری‌اند و برخی دیگر حیاتی! این لوازم را همه لوازم تحریر فروشی‌ها نمی‌فروشند و برای خریدشان باید از یک سر شهر به یک سر دیگر رفت تا شاید چیزی که می‌خواهید را پیدا کنید. برای همین چند سالی است که همه لوازم نقاشی، طراحی و معماری را خیلی راحت‌تر از قبل، به صورت آنلاین خرید می‌کنند.

مداد آبرنگی ۱۲ رنگ فابر-کاستل سری Creative Studio

مداد رنگی آبرنگی یکی از جذاب‌ترین لوازم نقاشی است. مثل قرص آبرنگ عمل می‌کند و علاوه بر آن این ویژگی را دارد که می‌توان بافت‌هایی با آن ایجاد کرد که با آبرنگ و قلمو نمی‌شود. این جعبه مداد رنگی ۱۲ تا مدادرنگی دارد که شاید فکر کنید برای یک نقاشی کم باشد اما اصلا این‌طور نیست. طراحان بزرگ با دو سه تا مداد رنگی کار می‌کردند و اثری خلق می‌کردند که هیچ‌وقت از تماشا کردنش سیر نمی‌شویم. از این گذشته این بسته ۱۲ رنگ اصلی را دارد و می‌توانید راحت به تنالیته‌های رنگی که احتیاج دارید برسید. در ضمن برعکس مداد رنگی‌ آبرنگی‌های دیگر این مداد بدنه مثلثی دارد که انگشت‌ها بعد از مدت طولانی خسته نمی‌شوند و حس خیلی ارگونومیک و دارد.

مداد آبرنگی جزو ابزار نقاشی و طراحی است که در دوران دانشگاه خیلی از آن استفاده نخواهد شد، پس نگران تمام شدن و اینکه باید مجددا آن را بخرید نباشید. این مداد رنگی‌ها چیزی نیست که زود تمام شود پس با کیفیت آن را بخرید و نگران نباشید. برای کسانی که قبلا از مداد رنگی آبرنگی استفاده نکردند؛ طرز کار این مدادها این‌طور است که دقیقا مثل مداد رنگی معمولی هستند و شما می‌توانید با آن روی کاغذ گرم بالا یا مقوا نقاشی یا طراحی کنید. اما بعد از آن این امکان را دارید که با یک قلموی خیس و روی خطوط خود بکشید و ببینید که چطور رنگ‌ها مثل آبرنگ در هم می‌روند و سایه‌های مختلفی ایجاد می‌شود.

پاستل گچی ۴۸ رنگ فابر کاستل سری Creative Studio

یک بسته پاستل گچی شاید قشنگ‌ترین ابزار نقاشی و طراحی باشد. لذت تماشا کردن این رنگ‌های جذاب و درخشنده به تنهایی دلیل کافی برای خرید پاستل گچی ۴۸ رنگ فابر کاستل توسط خیلی از دانشجویان هنر است.

تفاوت این پاستل گچی‌ فابل کاستل با بقیه در ابعاد پاستل‌هاست. ابعاد این پاستل‌‌ها کوچک‌تر است و به همین دلیل هم قیمت ارزان‌تری نسبت به پاستل‌های ۴۸ عددی دیگر دارد. اگر پاستل گچی مدیا اصلی شما نیست و بعضی وقت‌ها با پاستل گچی کار می‌کنید، این ست برای شما بهترین است چون تنوع رنگی ۴۸ تایی آن فوق‌العاده است و بافت نرم آن لذت طراحی را دوچندان می‌کند. رنگ‌ها خیلی راحت باهم ترکیب می‌شوند و بافت خیلی خوبی برای سایه‌زنی به شما می‌دهد. این پاستل‌ها را می‌توانید هم روی کاغذ و هم روی مقوا استفاده کنید. پیشنهاد من استفاده از مقوای اشتنباخ سیاه است؛ رنگ سیاه درخشندگی و کنتراست رنگ‌‌ها را چند برابر می‌کند و حس‌و‌حال کار را عوض می‌کند. می‌توانید از لبه‌های پاستل برای جزییات و از پهنای آن برای سایه‌زنی‌های گسترده استفاده کنید؛ فقط حواس‌تان باشد چون این پاستل‌ها کوچک‌تر از بقیه هستند برای کار خود از مقوا و کاغذهای سطح کوچک‌تر استفاده کنید که برای یک طراحی پاستل‌تان تمام نشود.

قلم مو تخت پارس مدل زبر

قلمو خریدن از مغازه کار لذت بخشی بود اگر، فروشنده اجازه می‌داد که تمام قلمو‌ها را با دست امتحان کنیم و ببینیم موهای کدام قلمو را بیشتر دوست داریم؛ اما خب فروشنده‌ها که اجازه نمی‌دهند ما قلموهای آکبند را دستکاری کنیم؛ پس اگه قرار است به قلموها دست نزنیم چرا این همه راه بریم وقتی که می‌‌توانیم همان قلمو را آنلاین بخریم؟

قلموی خوب در بازار کم است و تعداد برندهای مجود هم بسیار محدود. در بین برندها برند ایرانی پارس سال‌هاست که قلمو‌های با کیفیت در کنار بوم نقاشی و باقی لوازم هنر می‌سازد و با توجه به قیمت بالایی که قلمو‌های خارجی دارند، پارس انتخاب کاملا به صرفه‌ای است. از این گذشته قلموها یک ابزار مصرفی هستند و بعد از کار زیاد باید عوض شوند وگرنه نقاشی را خراب می‌کنند چون نمی‌توان رنگ را به خوبی با قلموی خشک شده یا کچل روی بوم پخش کرد. این ست ۶ عدد قلمو با سر تخت و موی زبر در شماره‌های ۲،۶، ۱۰، ۱۴، ۱۸ و ۲۲ دارد. این قلمو برای کار با رنگ روغن بسیار مناسب است، خصوصا کسانی که تازه نقاشی با رنگ روغن را شروع کردند ولی از مرحله اولیه و بوم سابیدن گذشته‌اند. این قلمو عمر خوبی دارد و اگر خیلی مبتدی نباشید و قلموهای خود را بعد از استفاده بشویید، سال‌ها برای شما عمر می‌کند.

میز نور Art Age سایز A3

میز نور یکی از آن ابزارهایی است که یک عمر به درد می‌خورد؛ البته اگر تصمیم داشته باشید تا آخر عمر طراح، نقشه‌کش یا معمار بمانید. با یک میز نور شما می‌توانید هر طرحی را راحت‌تر بکشید. مثلا اگر بخواهید یک طرح را تکرار کنید، کارهای نقشه‌کشی دقیق انجام دهید یا اگر بخواهید ترام کار کنید، یک میز نور در خانه خیلی به کار می‌آید مخصوصا شب‌های ارائه که همه‌ی کارها روی دستمان مانده. بعضی افراد هستند که به جای یک میز نور از چراغ قوه و میز شیشه‌ای که خودشان سرهم کرده‌اند استفاده می‌کنند، ولی باور کنید کیفیت کار روی این دو میز باهم قابل مقایسه نیست.

میز نور آرت گیت سایز A3 است و به همین دلیل برای تازه‌واردان رشته‌های هنر و معماری خیلی پرکاربرد است چراکه اکثر طراحی‌های اولیه معمولا روی کاغذهای A3 انجام می‌شوند و شما با مشکل به هم ریخته شدن تناسبات روبه‌رو نخواهید شد. یکی از ویژگی‌هایی که باعث شد این میز کارامدتر باشد، دسته برای حمل و نقل آن است. وزن میز نور ۳ کیلو بیشتر نیست و می‌توانید راحت آن‌ را با خودتان به دانشگاه ببرید و روی میزهای دانشگاه یا حتی روی زمین از آن استفاده کنید.

کیف آرشیو فابریانو سایز A2

کیف آرشیو که به نوعی مهمترین قسمت لوازم دانشجوهای هنر و معماری است. اگر کیف آرشیو نداشته باشید اصلا دانشگاه نمی‌توانید برید! طراحی‌ها، نقاشی‌ها، خط‌کش‌ها و تخته شاستی‌ فقط در کیف آرشیو جا می‌شوند و اگر کیف آرشیو نداشته باشید باید وسایل‌تان را دست‌تان بگیرید و خب این اصلا برای یک دانشجو یا بهتر بگم یک آرتیست جذاب نیست! اصلا شاید بهتر بود که برای این راهنمای خرید به جای کوله‌تو ببند می‌گفتیم کیف آرشیوتو ببند! داشتن کیف آرشیو خیلی مهم است چون حتی اگر برای بردن و آوردن لوازم از آن استفاده نکنید می‌توانید برای آرشیو کردن طراحی‌ها و نقشه‌ها در خانه از آن استفاده کنید که سالم بمانند و نه شما مجبور بشوید آن‌ها را لوله کنید و نه خدایی ناکرده تا کنید!

کیف آرشیو فابریانو یک مزیتی نسبت به دیگر کیف‌های آرشیو دارد و آن هم ضخامت قطر آن است. کیف‌های آرشیوی که از مواد پلاستیک سخت ساخته شدند، وزن سبک‌تری دارند اما هم لوازم کمتری داخلشان جا می‌شود و هم موقع استفاده معمولا کامل باز می‌شوند و مثل سفره می‌شوند. همیشه هم باید به چند جا تکیه بدهیم‌شان چون اصلا پایدار نیستند. اما این کیف آرشیو کفی تخت دارد و خیلی پایدارتر روی زمین قرار می‌گیرد.

مداد گرافیت فابر-کاستل مدل Pitt قطر نوشتاری ۶B

