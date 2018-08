چه فاکتورهایی در انتخاب یک دوربین دیجیتال اهمیت دارد؟

اگر برای اولین بار به فکر خرید یک دوربین عکاسی افتاده‌اید حتما سوالات زیادی در ذهنتان وجود دارد. سوالاتی مثل این که «کدام دوربین برای شما مناسب‌تر است؟» یا اصلا «چرا باید دوربین بخریم؟» از جمله سوالاتی هستند که حتما از خودتان خواهید پرسید. انتخاب یک دوربین بدون داشتن اطلاعات کافی می‌تواند دلهره آور باشد. ما در این‌جا سعی می‌کنیم شما را برای رسیدن به بهترین انتخاب راهنمایی کنیم. حتی اگر پیش از این برای خرید دوربین‌ تحقیق کرده‌اید باز هم پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را تا انتها بخوانید؛ چراکه ممکن است به مواردی بربخورید که در نظر نگرفته بودید.

تا زمانی که استفاده شما از دوربین برای ثبت اتفاقات روزمره و انتشار آن‌ها در صفحات اجتماعی‌تان باشد، یک دوربین با کیفیت روی گوشی تلفن همراهتان می‌تواند به خوبی نیازتان را رفع کند و هیچ نیازی به تهیه دوربین دیگری نخواهید داشت.

در حال حاضر بیشتر گوشی‌های هوشمند از دوربین‌های با کیفیتی برخوردارند. وقتی که شما یک یک دوربین با کیفیت روی گوشی هوشمند خود دارید که همیشه همراهتان است دیگر چه لزومی به خرید یک دوربین عکاسی مجزا وجود دارد؟ تا زمانی که استفاده شما از دوربین برای ثبت اتفاقات روزمره و انتشار آن‌ها در صفحات اجتماعی‌تان باشد، یک دوربین با کیفیت روی گوشی تلفن همراهتان می‌تواند به خوبی نیازتان را رفع کند و هیچ نیازی به تهیه دوربین دیگری نخواهید داشت. اشتراک سریع و آسان عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از نرم‌افزارهای ویرایش عکس با فیلترهای جذاب متعدد ویژگی‌هایی است که هنگام استفاده از دوربین گوشی‌های هوشمند در اختیار خواهید داشت. حتی اگر دوربین‌ گوشی شما به حد کافی با کیفیت باشد می‌توانید عکس موردعلاقه خود را در اندازه‌های مانند ۶×۴ یا ۶×۸ چاپ کنید. برای مثال آیفون ۷ با دوربین ۱۲مگاپیکسلی و امکانات و کنترل‌هایی که در اختیار کاربرش قرار می‌دهد، می‌تواند عکس‌هایی به خوبی یک دوربین کامپکت ثبت کند.

اما اگر عکاسی را کمی جدی بگیرید، اینجاست که بهترین دوربین‌های موبایل در مقابل ساده‌ترین دوربین‌های کامپکت هم کم می‌آورند. اولین تفاوت دوربین گوشی‌های هوشمند با تقریبا هر دوربین دیجیتال دیگری نداشتن قابلیت زوم اپتیکال است. در زوم اپتیکال فاصله کانونی عدسی دوربین تغییر می‌کند و بزرگنمایی تصویر در اثر جابه‌جایی عدسی‌ها به وجود می‌آید؛ در نتیجه تغییری در کیفیت عکس ایجاد نمی‌شود. اما در بزرگنمایی دیجیتال این کار توسط پردازشگر انجام می‌شود و در این فرآیند تعدادی از پیکسل‌ها از بین می‌روند و کیفیت تصویر افت می‌کند.

ضعف بعدی دوربین گوشی‌های هوشمند اندازه کوچک سنسور آن‌هاست. اگر در فضای بسته یا در محیط‌های کم نور با گوشی خود عکاسی کرده باشید متوجه تفاوت چشمگیر کیفیت تصویر در مقایسه با عکس‌های فضای باز با نور کافی شده‌اید. علت این امر سنسور کوچک به کار رفته در گوشی‌های هوشمند است. اندازه این سنسورها مشابه بسیاری از دوربین‌های کامپکت ساده است اما هرچه یک دوربین عکاسی جدی‌تر می‌شود اندازه این سنسور هم بزرگ‌تر خواهد شد.

حال با آگاهی از این موارد اگر چنانچه احساس می‌کنید نیاز دارید تا یک دوربین عکاسی تهیه کنید از اینجا به بعد این مقاله برای شما نوشته شده تا بتوانید دوربینی انتخاب کنید که دقیقا مناسب شما باشد.

اگر به رسته دوربین دیجی‌کالا نگاهی انداخته باشید با دسته‌بندی متفاوتی در آنجا مواجه شده‌اید. اگر قبلا با این دسته‌بندی‌ها آشنایی نداشته باشید احتمالا کمی سردرگم شوید که مثلا تفاوت یک دوربین کامپکت ساده با یک دوربین کامپکت سطح پیشرفته چیست؟ یا دوربین بدون آینه چه نوع دوربینی است؟ برای این که با انواع دوربین‌های دیجیتال بیشتر آشنا شوید پیشنهاد می‌کنم این مقاله قدیمی‌تر را در دیجی‌کالا مگ بخوانید تا آشنایی کلی با رسته‌های دوربین عکاسی داشته باشید. در ادامه این مقاله فرض شده که شما با انواع تقسیم بندی دوربین‌های عکاسی آشنایی کلی دارید.

بودجه مورد نظر شما برای خرید دوربین نمی‌تواند تعیین کننده نوع دوربینی باشد که مناسب شماست!

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که بودجه مورد نظر شما برای خرید دوربین نمی‌تواند تعیین کننده نوع دوربینی باشد که مناسب شماست! هر دوربینی کمابیش می‌تواند در هر موقعیتی، چه در تعطیلات، چه در جمع‌های خانوادگی یا در یک روز عادی عکس‌های مناسبی ثبت کند. اما مهم این است که دوربین شما متناسب با نیاز، میزان تخصص و میزان کنترل شما بر روی تنظیمات آن یاشد. در حال حاظر با هر میزان بودجه‌ای می‌توان دوربین‌‌هایی از بهترین برندهای تولیدکننده دوربین عکاسی از هر نوعی تهیه کرد. با این حال، تفاوت های زیادی در کیفیت تصویر، ویژگی‌های پیشرفته و چگونگی استفاده آسان آنها وجود دارد. بنابراین اگر می‌خواهید بهترین دوربین را برای نیازهای خود پیدا کنید، باید چند مورد را در نظر بگیرید.

چه فاکتورهایی در انتخاب یک دوربین دیجیتال اهمیت دارد؟

در جدول مشخصات دوربین‌های دیجیتال فاکتورهای بسیار متعدد عنوان می‌شود که اگر سررشته‌ای در کار با دوربین‌های عکاسی نداشته باشید احتمالا بسیاری از آن‌ها برایتان غریب باشند. انواع اصطلاحات تخصصی و اعداد و ارقام و حروف اختصاری در میان مشخصات دوربین‌ها ذکر می‌شوند. تمام این احداد و حروف دیوانه‌وار به چه معنی هستند؟ کدام یک اهمیت بیشتری دارند و کم و زیاد بودن کدام یک نشان بهتر بودن یک دوربین را نشان می‌دهد؟

به طور کلی می‌توان این مشخصات را به دو دسته کلی تقسیم کرد: دسته اول مشخصاتی که نقش تعیین کننده در انتخاب شما دارند و دسته دوم مشخصاتی که نباید براساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنید و تنها در صورت برخورداری دوربین انتخابی شما از این ویژگی‌ها می‌توانید از استفاده از آن‌ها لذت ببرید. این تقسیم بندی اجازه می‌دهد که انتخابی هوشمندانه داشته باشید و وجود یا عدم وجود یک قابلیت شما را از عملکرد اصلی دوربین غافل نکند.

مگاپیکسل را فراموش کنید!

احتمالا اولین مورد از مشخصات یک دوربین که مورد توجه قرار می‌گیرد دقت حسگر آن باشد که با واحد مگاپیکسل سنجیده می‌شود. مگاپیکسل در واقع واحدی برای سنجش رزولوشن یک دوربین است. در واقع هرچه تعداد پیکسل‌ها بیشتر باشد دقت تصویر شما بیشتر خواهد بود. این هیچ ارتباطی به کیفیت تصویر یا میزان نویز ندارد! عاملی که کیفیت تصویر را محدود می‌کند اندازه حسگر است.

شما احتمالا هیچ‌گاه به دوربینی احتیاج نداشته باشید که تعداد زیادی پیکسل داشته باشد. برای چاپ عکس در ابعاد معمولی ۶×۴ اینچ یا ۵×۷ اینچ تنها ۴ مگاپیکسل نیاز دارید تا نتایج خوبی داشته باشید‍! و دوربینن ۸ مگاپیکسلی به راحتی چاپ ۸×۱۰ اینچ را انجام می‌دهد. با ۲۰ مگاپیکسل شما قادر خواهید بود تا تصاویر چاپی ۱۲ × ۱۸ اینچ فوق‌العاده با کیفیت ایجاد کنید. بنابر این اگر به طور دائمی با چاپ‌ّهای ابعاد بزرگ سر و کار ندارید یه راحتی می‌توانید نسبت به این عدد بی‌تفاوت باشید.

سنسورهای بزرگتر باعث سریع‌تر شدن عکاسی می‌شوند؛ به این معنی که شاتر می‌تواند برای مدت کوتاه‌تری باز باشد، که به معنی تار شدن کمتر عکس‌ها است.

اما اندازه سنسور فاکتور بسیار مهمی است. سنسور جایی است که تصویر روی آن شکل می‌گیرد، بنابراین بهتر است، شانس خود را برای نتایج بهتر بالا ببرید. به طور کلی سنسور بزرگ‌تر، نتیجه بهتری حاصل می‌کند. سنسور‌های بزرگتر نور بیشتری را نسبت به کوچکترها جمع می‌کنند و باعث می شوند که نویز تصویر کمتر شود . همچنین، سنسورهای بزرگتر باعث سریع‌تر شدن عکاسی می‌شوند؛ به این معنی که شاتر می‌تواند برای مدت کوتاه‌تری باز باشد، که به معنی تار شدن کمتر عکس‌ها است.

سنسورهای تلفن همراه می‌توانند کوچکتر از ناخن انگشت کوچک شما باشند، در حالی که بزرگ‌ترین سنسورها به اندازه یک قاب ۳۵ میلیمتری هستند. سنسورهای فول‌فریم، اغلب، هر چند نه منحصرا، در DSLRها یافت می‌شوند. سنسور یک اینچی هم سنسور بزرگی است و می‌توان آن را در برخی از دوربین‌های پیشرفته موجود پیدا کرد. DSLRهای آماتوری و دوربین‌های بدون آینه معمولا از سنسورهای APS-C استفاده می‌کنند. اینها چندین بار بزرگ‌تر از سنسورهای دوربین‌های کانپکت متوسط هستند و تقریبا کیفیت مورد نیاز عکاسان حرفه‌ای را ارائه می‌کنند.

سنسورهای فول‌فریم مساحتی دو برابر بزرگ‌تر از APS-C دارند و بهبود بیشتری در کیفیت تصویر ارائه می‌کنند. هرچه اندازه سنسور بزرگ‌تر شود، قیمت دوربین نیز بالاتر می‌رود تا جایی که برای خرید یک دوربین فول‌فریم باید میلیون‌ها تومان پول کنار بگذارید. بنابراین پیش از خرید مطمئن شوید که چنین سنسوری ارزش چنین هزینه‌ای را برای شما دارد.

لنز دوربین موضوع مهم بعدیست که باید مورد توجه قرار بگیرد. دوربین‌ها در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: دوربین‌هایی با لنز قابل تعویض و دوربین‌هایی که لنز آن‌ها به بدنه چسبیده و قابل تعویض نیست. برای این که ببینید کدام یک از این دو نوع مناسب شماست باید دقیقا مشخص کنید که این دوربین را برای چه استفاده‌ای تهیه می‌کنید؟ اگر هدف شما ثبت تصاویر با کیفیت از سفرها، مناظر طبیعی، مناظر طبیعی و سوژهای مختلف است و عکاسی را به صورت تخصصی دنبال نمی‌کنید لزومی ندارد دوربین شما لنز قابل تعویض داشته باشد.

اگر لنز دوربین شما دامنه گسترده‌ای از فاصله‌های کانونی را پوشش دهد و بزرگنمایی اپتیکال مناسبی داشته باشد می‌تواند طیف گسترده‌ای از نیازهای شما را برآورده کند. اما اگر عکاسی را به شکل تخصصی دنبال می‌کنید، اگر قصد دارید در ادامه و افزایش تخصص عکاسی خود بتوانید قابلیت‌های دوربین خود را ارتقا دهید و اگر به طور کلی قصد دارید برای عکاسی و ابزار خود هزینه کنید، دوربین‌های با لنز قابل تعویض مناسب شماست. بسیاری از افراد که به عنوان اولین دوربین خود یک DSLR می‌خرند، هیچ‌گاه لنز دومی برای دوربین خود تهیه نمی‌کنند و با لنز کیت این دوربین عکاسی می‌کنند. اگر شما هم هیچ‌گاه لنز دومی تهیه نخواهید کرد سعی کنید دوربینی تهیه کنید که یک لنز متصل به بدنه دارد اما دامنه گسترده‌ای از فاصله‌های کانونی را پوشش می‌دهد.

مهم‌ترین تفاوتی که یک دوربین عکاسی با دوربین گوشی هوشمند دارد، قابلیت بزرگنمایی اپتیکال دوربین‌های عکاسی است. البته لنزهایی با فاصله کانونی ثابت برای دوربین‌های عکاسی نیز طاحی شده است اما این لنزها به عنوان لنز اصلی در نظر گرفته نمی‌شوند و در موارد خاصی کاربرد دارند. لنزها به صورت کلی (به غیر از لنزهای ثابت) با دو عدد مشخص می‌شوند که کمترین و بیشترین فاصله کانونی آن لنز را مشخص می‌کنند. با تقسیم بیشترین فاصله کانونی به کمترین میزان آن، مقپار بزرگ‌نمایی اپتیکال آن لنز مشخص می‌شود. برای مثال یک لنز ۱۸ – ۲۷۰ میلی‌متری به شما یک زوم ۱۵ برابر می‌هد.

برای انتخاب فاصله کانونی مناسب برای هدف عکاسی خود می‌توانید از این راهنمایی استفاده کنید:

سوپر واید (کمتر از ۱۸ میلی‌متر) برای صحنه‌های بسیار بزرگ است که در آن اعوجاج لنز چندان به چشم نمی‌آید. چنین لنزی برای عکاسی گسترده از آسمان شب و مناظر طبیعی مناسب خواهد بود.

واید یا زاویه باز (حدود ۱۸ تا ۳۰ میلی‌متر) برای عکس‌های گروهی، منظره و عکاسی خیابانی مناسب است.

عادی (حدود ۳۰ تا ۷۰ میلی متر) برای پرتره مناسب است.

تله فوتو (حدود ۷۰ تا ۳۰۰ میلی متر) مناسب برای پرتره و عکاسی ورزشی

سوپر تله فوتو (بیش از ۳۰۰ میلی متر) مناسب برای ورزش و حیات وحش

عملکرد فوکوس فاکتور تعیین کننده بعدی است. فوکوس مناسب بخش عظیمی از عکاسی بزرگ است. شما به کمک فوکوس چشم بیننده را به نقطه‌ای هدایت می‌کنید که می‌خواهید آنجا را ببیند. اگر عمل فوکوس کردن به درستی انجام نشود بهترین شات‌ها هم نابود می‌شوند. هنگام انتخاب یک دوربین باید کیفیت سیستم فوکوس اتوماتیک آن را به طور جدی مورد بررسی قرار دهید. هنگامی که شما سوژه‌ای را مشخص کردید، باید بتوانید به سرعت و با دقت روی آن فوکوس کنید. برای فعال کردن سیستم فوکوس اتوماتیک، کافیست دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید و روی چیزی در کادر تمرکز کنید.

هنگام انتخاب یک دوربین عکاسی دقت کنید که آیا دوربین به سرعت فوکوس می‌کند؟ آیا این فوکوس دقیق است؟ اگر هنگامی که روی سوژه‌ای در نزدیک و سپس سوژه‌ای در فاصله دور فوکوس می‌کنید، دوربین کند باشد، یا در فوکوس مناسب روی سوژه‌ها دچار مشکل شود، شما را به دردسر خواهد انداخت.

اگر شما با دوربین خود احساس راحتی نکنید نمی‌توانید عکس‌های درخشانی با آن بگیرید.

فاکتور مهم بعدی که در هنگام خرید یک دوربین اهمیت دارد این است که در دستان شما چگونه احساس می‌شود. اگر شما با دوربین خود احساس راحتی نکنید نمی‌توانید عکس‌های درخشانی با آن بگیرید. چینش دکمه‌ها باید به گونه‌ای باشد که شما قادر باشید به راحتی به تمام دکمه‌ها دسترسی داشته باشید. همچنین هنگام نزدیک کردن دوربین به چشم خود باید با دوربین احساس راحتی بکنید.

اندازه و وزن دوربین هم عامل بسیار مهمی است. اگر می‌خواهید دوربین خود را همیشه به همراه داشته باشید باید دوربینی تا حد ممکن سبک و جمع‌و‌جور انتخاب کنید. اگر دوربین شما خیلی سنگین باشد، تمایل دارید که آن را در خانه بگذارید و همه جا با خود حمل نکنید. با چنین دوربینی به هیچ وجه نمی‌توانید بسیار سریع عکاسی کنید.

مسئله‌ای که شاید کمتر به آن توجه کنید دسترسی مستقیم و آسان به بخش تنظیمات دوربین است. سیستم منو در هر دوربینی متفاوت است اما در هر حال شما باید قادر باشید بدون مراجعه به دفترچه راهنما به سیستم منو دسترسی داشته باشید. منوی دوربین نباید آنقدر پیچیده باشد که از استفاده از دوربین جلوگیری کند!

عکاسی با تنظیمات دستی

حالا که شما تصمیم گرفتید یک دوربین عکاسی تهیه کنید بهتر است از عکاسی اتوماتیک فاصله بگیرید و با تنظیم دستی عکس‌های خلاقانه‌تری ثبت کنید. به همین منظور هنگام انتخاب دوربین عکاسی حتما دقت کنید که حالت تنظیمات دستی داشته باشد. معمولا حالت دستی روی دوربین‌ها با «M» مشخص می‌شود. در عکاسی به صورت اتوماتیک خود دوربین اندازه دیافراگم، سرعت شاتر و ISO را انتخاب می‌کند. در حالت دستی تنظیم این سه عامل در اختیار شماست و می‌توانید کنترل بیشتری روی تصویر داشته باشید. شاید بگویید که اطلاعات کافی از این عوامل ندارید، اما توجه کنید که از این به بعد شما یک دوربین عکاسی در اختیار دارید و هرچه بیشتر با آن کار کنید با این تنظیمات هم بیشتر آشنا خواهید شد. در ابتدا استفاده از حالت‌های نیمه اتوماتیک TV و AV می‌تواند مناسب باشد اما به زودی یاد خواهید گرفت که چگونه از حالت دستی استفاده کنید.

اگر می‌خواهید به صورت جدی عکاسی کنید حتما ترجیح می‌دهید به فایل غیرفشرده یا اصطلاحا فایل خام عکس‌ها دسترسی داشته باشید. در حال حاضر تمام دوربین‌ها این توانایی را ندارند که فایل خام عکس‌ها را در اختیار شما قرار بدهند. دوربین‌ها معمولا به صورت اتوماتیک روی عکس‌ها پردازش می‌کنند و فاکتورهایی مانند تراز سفیدی را تا حدودی تغییر می‌دهند و عکس را فشرده می‌کنند. در طی این عملیات بخش زیادی از اطلاعات عکس‌ها از بین می‌رود. کسانی که به صورت تخصصی کار عکاسی می‌کنند ترجیح می‌دهند این پردازش‌ها را خودشان و به کمک نرم‌افزارهای عکاسی انجام دهند تا عکس‌ها کم‌ترین آسیب را ببینند.

ویژگی‌هایی که نباید روی انتخاب شما تاثیر بگذارند!

تا اینجا با مهم‌ترین مواردی که در انتخاب یک دوربین مناسب باید مورد توجه قرار بگیرند آشنا شدیم. موارد دیگری هم وجود دارند که هرچند بودنشان می‌تواند مفید باشد اما فاکتوری نیستند که بر اساس آن بخواهید تصمیم‌گیری کنید. در ادامه به تعدادی از این ویژگی‌ها به صورت کوتاه اشاره می‌کنیم.

عکاسی پاناروما

این ویژگی به شما امکان می‌دهد چند تصویر در قاب‌های کنار هم ثبت کنید و در نهایت یک تصویر کلی از یک منظره گسترده داشته باشید.

لرزشگیر

این ویژگی باعث کاهش لرزش و تارشدگی در هنگام عکسبرداری می‌شود. گاهی این تثبیت کننده در بدنه دوربین یا داخل لنز تعبیه می‌شود که به آن لرزشگیر اوپتیکال می‌گویند و کیفیت بهتری نسبت به لرزشگیرهای دیجیتالی دارند که به صورت نرم‌افزاری این کار را می‌کنند.

ضبط ویدئو

در حال حاضر تقریبا تمام انواع دوربین‌ها قابلیت ضبط ویدئو را نیز دارند. اگر قصد دارید با دوربین خود به شکل حرفه‌ای کار ضبط ویدئو هم انجام دهید حتما راهنمای خرید دوربین‌های DSLR مناسب فیلم‌برداری در دیجی‌کالا مگ مطالعه کنید.

فریم ریت

این تعداد عکس‌هایی است که دوربین می‌تواند در هر ثانیه بگیرد. اگر قصد عکاسی از صحنه‌های ورزشی یا صحنه‌های پر تحرک دیگر را دارید باید دوربین مورد نظر شما فریم ریت بالایی داشته باشد.

صفحه نمایش متحرک

برخی از سازندگان قابلیت حرکت صفحه نمایش دوربین در یک یا دو محور را فراهم می‌کنند. این مورد در قاب‌بندی در زاویه‌های سخت مفید خواهد بود.

اتصال بی‌سیم

به کمک این قابلیت می‌توانید به راحتی عکس‌های خود را به تلفن همراه منتقل کنید و بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید. در برخی از موارد با نصب نرم‌افزار اختصاصی دوربین روی گوشی هوشمند خود می‌توانید دوربین خود را از راه دور تنظیم کنید.

به یاد داشته باشید، بسیاری از این ویژگی‌های اضافی تاثیر چندانی در عملکرد کلی دوربین ندارند. آنها فانتزی هستند و می‌توانند بسیار سرگرم کننده باشند، اما مطمئن شوید که پیش از توجه به این موارد حتما تمام ویژگی‌های اصلی که پیش‌تر گفته شد را مورد بررسی قرار داده‌اید.

حال که با این ویژگی‌ها آشنا شدید به راحتی می‌توانید دوربین مورد نظر خود را از هر یک از دسته‌های طبقه‌بندی دوربین‌ها بسته به نیاز خود انتخاب کنید. اما در انتهای این مقاله به چند نکته دیگر اشاره می‌کنیم تا بتوانید تصمیم بهتری در خصوص نوع دوربین متناسب با نیاز خود بگیرید.

توصیه‌های پایانی

اگر می‌خواهید عکس‌های عمومی و روزمره خود را با کیفیتی بهتر از دوربین‌های عکاسی ثبت کنید و در هر شرایطی به صورت اتوماتیک عکاسی خواهید کرد یک دوربین‌ کامپکت می‌تواند جوابگوی نیازتان باشد. این دوربین‌ها قیمت کمی دارند و کار کردن با آن‌ها بسیار ساده است و به خاطر داشتن وزن کم و جثه کوچک می‌توانید آن‌ها را همواره همراه خود داشته باشید.

هرچند دوربین‌های کامپکت ارزان قیمت هستند، اما محدودیت‌های خاص خود را نیز دارند. سنسور کوچک و نداشتن امکان تنظیم دستی از جمله این موارد است. با کمی هزینه بیشتر می‌توانید یک دوربین‌ کامپکت سطح پیشرفته تهیه کنید که امکانات و قابلیت‌های بیشتر و سنسور نسبتا بزرگتری دارند.

دوربین‌های بریج یا شبه SLR هم مناسب کسانی است که عکاسی را کمی جدی‌تر دنبال می‌کنند اما قصد تهیه انواع لنزها برای مقاصد مختلف عکاسی را ندارند و ترجیح می‌دهند همه نیاز خود را در یک دوربین جمع کنند.

اگر شما علاقه‌مند به دنبال کردن عکاسی به عنوان یک سرگرمی جدی و حرفه‌ای هستید، یک DSLR چیزی است که باید به آن نیاز دارید.

اگر می‌خواهید امکانات DSLRها را در بدنه‌های کوچکتری داشته باشید دوربین‌های بدون آینه می‌توانند انتخاب شما باشند. هرچند این دوربین‌ها در شرایط برابر قیمت بالاتری نسبت به DSLRها دارند اما به نظر می‌رسد که آینده عکاسی متعلق به دوربین‌های بدون آینه باشد. همه دوربین‌های بدون آینه اجازه می‌دهند تصاویر را روی صفحه نمایش ببینید بدون اینکه از کارایی فوکوس اتوماتیک کاسته شود. در حال حاظر هیچ برتری خواصی برای DSLRها یا بدون آینه‌ها نمی‌توان در نظر گرفت و در واقع این دو روی یک خط موازی در حال حرکت هستند. در نتیجه این به سلیقه شما بر می‌گردد که کدام یک را انتخاب کنید.

آلترناتیوها

دسته دیگری از دوربین‌ها هم وجود دارند که بیشتر جنبه سرگرمی دارند. این دوربین‌ها تصاویری متفاوت از آن چیزی که معمولا می‌بینیم ارائه می‌کنند.

دوربین‌های چاپ سریع

این دوربین‌های فانتزی بهترین گزینه برای ثبت لحظات به یادماندنی هستند. بلافاصله پس از فشردن شاتر این دوربین‌ها، یک قطعه عکس از داخل آن خارج می‌شود و پس از چند ثانیه عکس شما روی آن ظاهر می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این دوربین‌های جذاب می‌توانید راهنمای خرید دوربین‌های چاپ سریع را بخوانید.

دوربین‌های ورزشی

این دوربین‌ها همان طور که از نامشان پیداست برای ثبت تصاویر در حین فعالیت‌های ورزشی طراحی شده‌اند. جثه کوچکی دارند، معمولا یک لنز زاویه باز دارند، در برابر ضربه و نفوذ آب مقاوم هستند و قابلیت اتصال به جاهای مختلف را دارند. نام این دوربین‌ها با برند گوپرو گره خورده است که با کیفیت‌ترین دوربین‌های ورزشی را تولید می‌کند، اما تولیدکنندگان دیگری نیز وارد رقابت با گوپرو شده‌اند و دوربین‌های ورزشی با کیفیت قابل قبول و قیمتی بسیار کمتر از گوپرو عرضه کرده‌اند.

دوربین‌های ۳۶۰ درجه

این دوربین‌ها جدیدترین خانواده دوربین‌ها به شمار می‌روند. دوربین‌های ۳۶۰ درجه از دو لنز فیش آی تشکیل شده‌اند که در دو طرف دوربین‌ قرار دارند و در مجموع تمام زوایای ۳۶۰ درجه اطراف دوربین را پوشش می‌دهند. خروجی این دوربین‌های هیجان‌انگیز را می‌توان به کمک یک تهدست VR و روی یک گوشی هوشمند مشاهده کرد. این دسته از دوربین‌ها هنوز در ابتدای راه هستند و در آینده بسیار بیشتر از آن‌ها خواهیم شنید.

امیدواریم این راهنما توانسته باشد به سوالات شما پاسخ دهد و کمک کند تا بتوانید مناسب‌ترین دوربین را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید. در نهایت هر دوربینی که انتخاب کنید، ورود شما را به دنیای عکاسی تبریک می‌گوییم.

