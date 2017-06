با این ۸ گجت شیائومی زندگی مدرن را تجربه کنید

درست است که برند «شیائومی» (Xiaomi) را بیشتر با گوشی‌های موبایل می‌شناسیم، اما باید اعتراف کنیم شیائومی در تولید لوازم جانبی بسیار موفق‌تر عمل کرده است. اگر نگاهی به اپلیکیشن‌های گوشی موبایل خود بیندازید، طبیعی است که تعدادی بازی، تعدادی اپلیکیشن سبک زندگی و آموزشی و مهم‌تر از همه شبکه‌های اجتماعی در آن می‌بینید. اما بیایید این بار از این‌ها بگذریم و تصمیم بگیریم وسایل دیجیتال را وارد متن زندگی کنیم و کارهای خود را آسان‌تر و گاهی جالب‌تر انجام دهیم. شیائومی با همین فلسفه لوازم کاربردی زیادی تولید کرده است که با اپلیکیشن‌های گوشی موبایل کنترل می‌شوند. اغلب محصولات شیائومی ظاهری مینیمال، تک‌رنگ، شیک و مدرن دارند. این یکی از ویژگی‌های دلخواه کاربران مدرن است. چیزی که اپل هم در طراحی‌های خود آن را بسیار رعایت می‌کند. درواقع شما با دیدن اکثر این محصولات شیائومی، نمی‌توانید تصور کنید چه قابلیت‌هایی دارند؛ بلکه باید در آن‌ها دقیق شوید. همین موضوع این محصولات را جالب و هیجان‌انگیز می‌کند.

حسگر هوشمند گل و گياه شیائومی

نگاهی به این شی بیندازید. بدون شک اگر آن را به کسی نشان دهید، نمی‌تواند حدس بزند این وسیله بامزه چه کاری انجام می‌دهد. فقط شما که «حسگر گل و گیاه شیائومی» را خریده‌اید از آن خبر دارید. این حسگر از طرف پایه‌های فلزی داخل خاک قرار می‌گیرد و به‌راحتی و با نصب کردن اپلیکیشن MiHome می‌توانید روی وضعیت خاک و آب نظارت کنید. اگر تصور می‌کنید قسمت سفید بالای آن صرفا یک دسته است، اشتباه می‌کنید. این هم یک حسگر است؛ حسگری برای نور و دما که اطلاعات مربوط به آن‌ها را برای شما در اپلیکیشن MiHome نمایش می‌دهد. مثلا شاید بیشتر مادرها مانند مادر خودم علاقه‌ای به استفاده از اپلیکیشن‌های دیگر جز شبکه‌های اجتماعی نشان ندهند، اما به بهانه‌ی گلدان‌های عزیزشان است که می‌توانند از لذت مدرن شدن بهره‌مند شوند.

پنکه همراه شیائومی

محصول دیگر شیائومی که بدون شک در تابستان به آن اعتیاد پیدا می‌کنید، «پنکه همراه شیائومی» است. هنوز بعضی‌ها وقتی در خیابان، خودرو یا مکان‌های دیگر می‌بینند که این پنکه را به درگاه USB پاوربانک، All In One یا حتی شارژرم وصل کرده‌ام و از باد خنک آن لذت می‌برم، تعجب می‌کنند. گویی اولین بار است با این وسیله‌ی نجات‌دهنده آشنا می‌شوند. قطعا خنک‌کنندگی این پنکه مانند کولر یا پنکه‌های بزرگ‌تر نیست؛ اما باد آن را تا ۴۰ سانتی‌متر فاصله هم حس خواهید کرد. ویژگی خیلی خوب این پنکه‌ی همراه این است که به راحتی خم می‌شود و بعد از خم شدن حالت خود را حفظ می‌کند. طراحی ساده و شیک مخصوص شیائومی حتی در این محصول هم به خوبی حفظ شده است. با این حساب دیگر از یک پنکه همراه که طولش اندازه‌ی کف دست است چه می‌خواهید؟

چراغ LED يو اس بی شيائومی

پنکه‌ای که درباره‌اش صحبت کردیم رفیقی به نام «چراغ LED شیائومی» دارد که از نظر ظاهری کاملا شبیه پنکه همراه شیائومی است و مانند آن خم می‌شود. رنگ نور آن نه سفید سرد و بی‌روح است ونه زرد خسته‌کننده. این چراغ LED رنگی سازگار با چشم‌هایمان دارد. چیزی که در این چراغ ساده شما را شگفت‌زده می‌کند، تنوع شدت نور در نظر گرفته شده برای آن است. از نور بسیار کم که بدون شک همان چیزیست که نیمه‌شب هنگام کتاب خواندن می‌خواهید، تا نور بسیار شدید که می‌تواند یک کوپه‌ی قطار را روشن کند!

چراغ روميزی هوشمند شيائومی

تا حالا فکر کرده‌اید حتی چراغ مطالعه هم می‌تواند لوکس باشد؟ شیائومی از پس این کار هم برآمده است و چراغ رومیزی «MJTD01YL» را به‌گونه‌ای تولید کرده که بتوانید با اپلیکیشن رنگ و شدت نور آن را کنترل کنید. این چراغ رومیزی هوشمند از دو قسمت میله‌ای شکل تشکیل شده است. یعنی همان طراحی ساده و بی‌نظیر شیائومی. شما می‌توانید آن را در زاویه‌ی دلخواه خود قرار دهید و با راحتی بیشتری به کارهای خود بپردازید.

لامپ هوشمند شياومی

شیائومی لامپ LED سرپیچ دار «Yeelight» را هم برای مصارف خانگی تولید کرده است. این لامپ با اپلیکیشن از طریق Wi-Fi کنترل می‌شود و توان اسمی آن ۸ وات است. بهتر است بدانید این چراغ با روترهای شیائومی سازگاری دارد.

شارژر فندکي شيائومی

شیائومی برای افرادی که ساعات زیادی پشت فرمان هستند هم محصولاتی تولید کرده است که امضای شیائومی در آن دیده می‌شود. این شارژر فندکی، جمع‌و‌جور، زیبا و مدرن طراحی شده است. بیشتر شارژهای فندکی پلاستیکی هستند اما ظاهر یک شارژر فندکی فلزی براق برای خودرو جذاب‌تر است و آن را مدرن‌تر و لوکس‌تر نشان می دهد. چراغ LED درخشنده‌ی این شارژر فندکی در شب جلوه‌ی جالبی دارد که بعید است مشابه آن را دیده باشید.

هدست بلوتوث شيائومی

هدست بلوتوث هم از آن دسته گجت‌هایی است که اغلب موتورسواران و رانندگان مشتری اصلی‌ آن هستند. هدست بلوتوث شیائومی مدل «Mi Lite» آن‌قدر سبک است که بعد از مدتی استفاده‌کردن، سنگینی آن را روی گوش حس نمی‌کنید. این هدست بلوتوث نمونه‌ی ارتقا یافته‌ی مدل قبلی‌اش به‌شمار می‌رود که به دکمه‌های کنترل صدا مجهز شده است. باز هم اگر بخواهیم به مهم‌ترین ویژگی آن اشاره کنیم، سادگی، زیبایی و کاربردی بودن امکانات آن در اولویت است؛ ضمن این که امکان اتصال آن به تبلت یا گوشی دوم وجود دارد.

باتري آلکالاين شيائومی

ضروری‌ترین، دم دستی‌ترین و ارزان‌ترین چیزی که برای یک دستگاه برقی یا دیجیتال به کار می‌رود، باتری است. شیائومی حتی تا این لایه از زندگی آدم‌ها هم نفوذ کرده و این باتری‌های قلمی و نیم‌قلمی رنگین‌کمانی را در اختیار گاربران قرار داده است. این باتری‌های شیائومی بر‌خلاف دیگر باتری‌ها با محیط‌زیست دوست و رفیق هستند؛ بنابراین هیچ عذاب وجدانی بعد از دور انداختن آن‌ها نداشته باشید.

عينک محافظ شيائومی

در آخر قصد داریم محصولی از شیائومی را به شما معرفی کنیم که اثری از فناوری دیجیتال در آن وجود ندارد، اما استفاده از آن برای کسی که سلامتی خودش را دوست دارد واجب است. وظیفه‌ی عینک محافظ «Roidmi B1» شیائومی نگهبانی از چشم‌های شما در برابر اشعه‌های مضر مانیتور و صفحه‌نمایش است. این عینک که تقریبا به صورت بیشتر افراد می‌آید، با حذف بخش قابل‌توجهی از نور آبی و اشعه UV از خستگی چشم‌ها می‌کاهد. در نتیجه شما خواب راحت‌تری هم خواهید داشت. تفاوت را زمانی احساس خواهید کرد که بعد از نیم ساعت آن را از چشم‌هایتان بردارید. بدون شک بعد از نگاه کردن به مانیتور با تعجب خواهید گفت: «چطور تا الان بدون عینک چشم‌هایم این رنج و سختی را تحمل می‌کردند؟»

شیائومی محصولاتی به بازار می‌فرستد که بعید است آن‌ها را تهیه کنید و بعد از مدتی بی‌استفاده به گوشه‌ای بیندازید. کاربران همچنان منتظر ایده‌های بعدی و کاربردی شیائومی (Xiaomi) برای استفاده در متن زندگی هستند. محصولاتی برای زندگی مدرن‌تر و آسان‌تر که مهم‌تر از همه قیمتی معقول دارند و برای بیشتر افراد دست یافتنی هستند. کافی است کمی سرتان را از گوشی موبایل بیرون بیاورید و تکنولوژی را به گوشه‌های بیشتری از زندگی هدیه دهید.

