این روزها عنوان خرید قسطی در شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه‌های آنلاین و حتی مغازه‌های شهر زیاد دیده می‌شود. جهش ناگهانی قیمت‌ها نه تنها خریداران را در مضیقه قرار داده است، بلکه فروشندگان را هم در فروش محصولات خود با مشکل روبه‌رو کرده است. به همین علت شاهد بالا گرفتن تب خرید قسطی هستیم تا هم خریداران کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند و هم فروشندگان کسب درآمد کنند. با این تفاوت که شرایط خرید قسطی با آنچه در سال‌های گذشته مطرح بوده، بسیار تغییر کرده و شکل مدرن‌تری به خود گرفته است.

یکی از مهم‌ترین تحولات خرید قسطی، به وجود آمدن پلتفرم‌های اختصاصی برای این کار است. بنابراین در حال حاضر دیگر نیاز نیست کسی برای خرید قسطی به مغازه‌ی آشنای خانوادگی خود سر بزند، بلکه می‌تواند بدون اتلاف وقت، تنها از طریق تلفن هوشمندی که در اختیار دارد، در یکی از این پلتفرم‌ها ثبت نام و شرایط آنها را با در نظر گرفتن محصول و بودجه‌ی مورد نظر خود بررسی کند.

آیا خرید قسطی واقعا مقرون به صرفه است؟

• خرید سریع محصول: اغلب افراد در شرایط معمولی، احتمالا به چند ماه زمان احتیاج دارند تا مبلغ کالای مورد نظر خود را جمع کنند، حال اگر این وسیله ابزار کار اصلی، یا یکی از لوازم خانگی مثل یخچال باشد، باید حتما در اسرع وقت خریداری شود. بنابراین با خرید قسطی این امکان برای مردم به وجود می‌آید که در سریع‌ترین زمان ممکن، با داشتن کمترین مقدار پول نقد کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند و هزینه‌ی آن را در تعداد اقساطی که خود انتخاب می‌کنند، بپردازند.

• شرایط آسان و ساده: تعداد افرادی که با شنیدن نام خرید قسطی یاد دو ضامن با شرایط شغلی ویژه‌ی دولتی می‌افتند، کم نیستند. اما خوشبختانه پلتفرم‌های خرید قسطی این شرایط سخت و خاص را که تعداد کمی از افراد به آن دسترسی داشتند، از میان برداشته‌اند و شرایط معقولی را برای خرید قسطی وضع کرده‌اند. اعتبار مالی، چک، سفته یا تامین بخشی از بهای کالا از راهکارهای آن‌ها محسوب می‌شود که با شرایط اکثر افراد هم‌خوانی دارد.

• محصولات متنوع و جدید: پیش‌تر خرید قسطی محصولات به لوازم خانگی، خودرو، کالای دیجیتال و در مجموع به کالاهای بزرگ و سنگین محدود بود، اما اکنون به لطف حضور پلتفرم‌ها و همکاری با فروشگاه‌های متعدد، افراد مختلف می‌توانند طیف گسترده‌ای از محصولات از لباس گرفته تا عطر و ادکلن و کنسول‌ بازی را به صورت اقساط تهیه کنند.

اپلیکیشن دیجی‌پی امکان خرید آسان و سریع را به صورت قسطی را برای همه فراهم کرده است. در واقع هرمتقاضی می‌تواند از طریق اپلکیشن دیجی‌پی از میان ۲.۵ میلیون کالای موجود در دیجی‌کالا، محصول مورد نظر خود را خریداری کند. برای خرید قسطی به ضامن احتیاج نیست و فقط از طریق چک صیادی به نام شخص یا اقوام درجه یک می‌توان فرایند خرید قسطی را آغاز کرد. هم‌چنین تمامی مراحل ثبت نام مانند احراز هویت و بررسی سوابق بانکی از طریق اپلیکیشن دیجی‌پی و کاملا غیرحضوری انجام می‌شود. بنابراین خرید قسطی به هیچ شهری محدود نمی‌شود و همه‌ی افراد می‌توانند از آن استفاده کنند. یکی از مزایای این پلتفرم، سرعت بالا (۴۸ ساعت پس از تایید چک و مدارک) در انتقال اعتبار به حساب کاربری متقاضی است. برای ثبت نام و دریافت اعتبار کافی است اپلیکیشن دیجی‌پی را نصب کرد و اطلاعات ضروری را در بخش خرید اقساطی اپلیکیشن وارد کرد. پس از تایید کارشناسان، فعالسازی اعتبار به شخص اطلاع داده می‌شود.

