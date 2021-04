راهنمای خرید مانیتور؛ هر آنچه پیش از انتخاب مانیتور کامپیوتر باید بدانید

خرید مانیتور کامپیوتر شاید در نگاه اول یک کار بسیار ساده به نظر برسد، اما زمانی که کاربران با تنوع بسیار زیاد مانیتورها و در نظر گرفتن ویژگی‌های مختلف مواجه می‌شوند، به پیچیده بودن این تصمیم پی می‌برند. قبل از خرید مانیتور باید از خود بپرسید که برای چه کارهایی می‌خواهید از آن استفاده کنید؟ رفرش ریت چقدر برای شما اهمیت دارد؟ آیا به مانیتور اولترا واید نیاز دارید؟ این موارد و چندین ویژگی دیگر برای انتخاب مانیتور مناسب باید در نظر گرفته شوند.

اگر فکر می‌کنید که فرایند خرید مانیتور کار سخت و پیچیده‌ای است، در این مطلب به زبان ساده شما را برای این کار راهنمایی می‌کنیم. بنابراین اگر در حال حاضر یا در آینده می‌خواهید مانیتور بخرید، بهتر است ادامه‌ی این مطلب را بخوانید.

اندازه‌ی نمایشگر

طبیعی است که هرچقدر نمایشگر بزرگ‌تر باشد، فضای بیشتری برای انجام کارهای موردنظر خود در اختیار خواهید داشت اما بزرگ‌تر بودن لزوماً به معنای مناسب‌تر بودن نیست. به عنوان مثال، مانیتورهای بزرگ‌تر فضای بیشتری را اشغال می‌کنند و در ضمن باید به قیمت بالاتر آن‌ها هم اشاره کنیم.

اکثر مانیتورها معمولا بین ۲۳ تا ۳۲ اینچ هستند اما می‌توانید گزینه‌های با اندازه‌ی کوچک‌تر و بزرگ‌تر از این محدوده را پیدا کنید. بسیاری از کاربران به مانیتورهای ۲۷ اینچی علاقه دارند زیرا نه زیاد بزرگ و نه چندان کوچک هستند و قیمت خیلی بالایی هم ندارند. با این حال اگر برای برنامه‌های خود به فضای بیشتری نیاز دارید، بهتر است مانیتور ۳۲ اینچی خریداری کنید و اگرچه بودجه‌ی شما محدود است، بهتر است بین مانیتورهای حدودا ۲۳ اینچی دست به انتخاب بزنید.

از طرف دیگر، باید به مانیتورهای اولترا واید اشاره کنیم که از نسبت ابعاد ۲۱:۹ بهره می‌برند. این در حالی است که مانیتورهای استاندارد مبتنی بر نسبت ابعاد ۱۶:۹ هستند. همان‌طور که از نام آن‌ها پیداست، این مانیتورها فضای افقی بیشتری را اشغال می‌کنند و بنابراین قبل از خرید آن‌ها، از داشتن فضای مورد نیاز در میز خود اطمینان حاصل کنید. همچنین باید خاطرنشان کنیم که این مانیتورها معمولا قیمت بالایی دارند. با این حال، برای برخی کاربران این نوع مانیتورها کاملا ایدئال محسوب می‌شوند و می‌توانند نیازهای آن‌ها را برطرف کنند.

چگونه از مانیتور اولترا واید نهایت استفاده را ببریم؟

رزولوشن

در حال حاضر، برای مانیتورها باید به سه رزولوشن توجه کنید: ۱۰۸۰p، ۱۴۴۰p و ۴K. این روزها انواع برنامه‌ها و سیستم‌عامل‌های به خوبی از هر سه رزولوشن پشتیبانی می‌کنند و انتخاب نهایی به بودجه و نیازهای شما بستگی دارد. همچنین در این زمینه بهتر است به اندازه‌ی مانیتور هم توجه کنید زیرا رزولوشن کمتر در مانیتورهای کوچک‌تر معمولا به چشم نمی‌آید.

رزولوشن ۴K برای مانیتورهای بزرگ‌تر کاملا ایدئال است و معمولا از استانداردهایی مانند HDR پشتیبانی می‌کنند. مانیتورهای ارزان‌قیمت هم معمولا با رزولوشن ۱۰۸۰p راهی بازار می‌شوند. در این میان مانیتورهای ۱۴۴۰p اگرچه به اندازه‌ی مدل‌های ۴K تصاویر شفافی ارائه نمی‌دهند، اما در هر صورت بهتر از ۱۰۸۰p هستند.

با این حال، برای بیشتر کاربران و کارها رزولوشن ۱۰۸۰p کافی است. فقط بخش محدودی از محتواها از رزولوشن ۱۴۴۰p و ۴K می‌توانند استفاده کنند اما برای گروهی از کاربران، این موضوع اهمیت زیادی دارد. همچنین اگر کارهای خلاقانه‌ای مانند ویرایش ویدیو انجام می‌دهید، داشتن مانیتور مبتنی بر وضوح بالا به شما اجازه می‌دهند که محتوای باکیفیت‌تری را ارائه دهید.

آیا مانیتور ۴K برای کاربر معمولی ارزش خرید دارد؟

نوع پنل

برای خرید مانیتور باید به نوع پنل استفاده شده هم توجه کنید. بیشتر مانیتورها از پنل LCD استفاده می‌کنند اما خود LCD هم انواع مختلفی دارد که در ادامه به سه نوع رایج می‌پردازیم.

TN : این یکی از فناوری‌های قدیمی محسوب می‌شود که به دلیل هزینه‌ی پایین، همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، دقت رنگ پایینی دارد و از نظر زوایای دید هم حرف زیادی برای گفتن ندارد. به همین خاطر روی هم رفته کیفیت بالایی ارائه نمی‌کند. اگرچه این نوع مانیتورها ارزان‌قیمت هستند، اما به دلیل همین مشکلاتی که دارند خرید این نوع مانیتورها را توصیه نمی‌کنیم.

IPS : در بین مانیتورهای مدرن، معمولا پنل‌های IPS بیشترین محبوبیت را دارند. اگرچه این نوع مانیتورها به طور کلی قیمت بالاتری دارند، اما به لطف دقت رنگ بسیار بهتر و زوایای دید وسیع‌تر می‌توانند تجربه‌ی بهتری را به ارمغان بیاورند.

VA: در نهایت باید به پنل VA اشاره کنیم که در میان TN و IPS قرار می‌گیرند. دقت رنگ و زوایای دید پنل VA بهتر از TN است اما به پای کیفیت پنل IPS نمی‌رسد. مانیتورهای VA هم معمولا قیمت پایین‌تری نسبت به IPS دارند و در مقایسه با مانیتورهای TN گران‌تر هستند. نکته‌ی قابل توجه در مورد پنل‌های VA این است که نسبت به دیگر پنل‌های LCD کنتراست بهتری ارائه می‌دهند. اما روی هم رفته، نسبت به مانیتورهای IPS حرف کمتری برای گفتن دارند.

رفرش ریت

سرعت تعویض فریم‌ها یا رفرش ریت به تعداد دفعاتی گفته می‌شود که تصویر بر روی نمایشگر در هر ثانیه به‌روزرسانی می‌شود که برای این موضوع از واحد هرتز استفاده می‌کنند. هرچقدر رفرش ریت بیشتر باشد، محتوای موردنظر فارغ از اینکه ویدیو یا بازی باشد، نرم‌تر و روان‌تر به نظر می‌رسد.

به عنوان مثال، اگر مانیتور شما از رفرش ریت ۶۰ هرتز بهره ببرد، این یعنی در هر ثانیه حداکثر ۶۰ فریم در ثانیه پخش می‌شود و اگر ۱۴۴ هرتز باشد، با پخش حداکثر ۱۴۴ فریم در ثانیه سروکار داریم. بیشتر مانیتورها مبتنی بر رفرش ریت ۶۰ هرتز هستند و باید بگوییم که این سرعت برای بیشتر کاربران کافی است. فریم ریت بیشتر فیلم‌ها و سریال‌ها به ندرت از ۳۰ فریم در ثانیه بیشتر می‌شود و بیشتر محتواهای آنلاین هم حداکثر با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه منتشر می‌شوند.

روی هم رفته اگر در زمینه‌ی ویرایش ویدیو کار می‌کنید یا گیمر هستید، بهره‌گیری از رفرش ریت بالا اهمیت قابل توجهی دارد. اما اگر اهل انجام این کارها نیستید، مانیتورهای مبتنی بر رفرش ریت ۶۰ تا ۷۵ هرتز هم نیازهای شما را به‌خوبی برطرف می‌کنند.

نبرد بر سر افزایش رفرش ریت نمایشگرها تا چه زمانی ادامه دارد؟

پورت‌ها

در رابطه با پورت‌های مانیتور هم باید بگوییم که تعداد آن‌ها هرچه بیشتر باشد بهتر است. بخش بزرگی از مانیتورهای جدید دارای پورت HDMI هستند که خود به چند نسل مختلف تقسیم می‌شود و مثلا HDMI 2.1 از رزولوشن و رفرش ریت بالاتر پشتیبانی می‌کند. از طرف دیگر، پورت DisplayPort معمولا کمتر دیده می‌شود اما می‌تواند سیگنال‌های صوتی و تصویری باکیفیت را با استفاده از کابل‌های بلندتر بدون از دست دادن کیفیت منتقل کند.

اگر خواستار خرید یک مانیتور پیشرفته با امکانات جذاب هستید، بهتر است داشتن پورت DisplayPort را در اولویت خود قرار دهید. در غیر این صورت، HDMI 2.0 برای بیشتر کاربران از امکانات کافی بهره می‌برد و HDMI 2.1 هم رقیب قدری برای DisplayPort محسوب می‌شود. البته قرار است نسل دوم DisplayPort ارائه شود که کیفیت بالاتری را وعده می‌دهد.

همچنین باید به پورت‌های USB موجود در مانیتور هم اشاره کنیم که به کاربران اجازه می‌دهند مانیتور خود را به هاب USB تبدیل کنند. در ضمن برخی مانیتورها همراه با پورت USB-PD عرضه می‌شوند که این پورت در کنار انتقال داده، برق را هم می‌تواند منتقل کند. افرادی که برای لپ‌تاپ خود از مانیتور اکسترنال استفاده می‌کنند، با بهره‌گیری از این پورت می‌توانند لپ‌تاپ خود را از طریق مانیتور شارژ کنند.

استند

اگرچه ویژگی‌های سخت‌افزاری مانیتور اهمیت زیادی دارند، اما برای استفاده از آن‌ها بهتر است به فکر خرید یک استند یا پایه‌ی نگه‌دارنده‌ی مناسب هم باشید. برخی مانیتورها از استندهای ساده و غیرقابل تنظیم بهره می‌برند ولی استند برخی از آن‌ها به کاربران اجازه می‌دهند تا ارتفاع، زاویه و حتی حالت افقی یا عمودی بودن مانیتور را تغییر دهند. البته برای مانیتورها انواع و اقسام استندها با امکانات گوناگون در بازار وجود دارد و با توجه به مانیتور موردنظر، می‌توانید یک استند مناسب را انتخاب کنید.

دیگر جزئیات

بعد از پوشش موضوعات کلی مربوط به خرید مانیتور، در ادامه به چند مورد از ویژگی‌های خاص آن‌ها می‌پردازیم.

نمایشگر لمسی

فقط درصد محدودی از مانیتورها از نمایشگر لمسی بهره می‌برند ولی این ویژگی برای برخی از کاربران می‌تواند مثمر ثمر واقع شود. نمایشگر لمسی به کاربران اجازه می‌دهد که برای تعامل با برنامه‌های مختلف به امکانات بیشتری دسترسی داشته باشند. باید خاطرنشان کنیم بیشتر سیستم‌عامل‌های مدرن هم از نمایشگرهای لمسی پشتیبانی می‌کنند. اما به خاطر داشته باشید که این نوع مانیتورها به دلیل قیمت بالایی که دارند، تنها در صورتی باید در نظر گرفته شوند که کاربر موردنظر واقعا به این ویژگی نیاز داشته باشد.

گیمینگ

همان‌طور که گفتیم، مانیتورهای مبتنی بر رفرش ریت بالا برای گیمینگ عالی هستند اما در این زمینه ویژگی‌های دیگری مانند مدت پاسخ‌دهی مانیتور و پشتیبانی از ویژگی‌هایی مانند NVIDIA G-Sync و AMD FreeSync اهمیت زیادی دارند. این فناوری‌ها به زبان ساده مشکلاتی مانند «بریده شدن صفحه» (Screen Tearing) را برطرف می‌کنند. روی هم رفته پاسخ‌دهی سریع به همراه بهره‌گیری از این ویژگی‌ها منجر به جذاب‌تر شدن مانیتورهای گیمینگ می‌شود.

همچنین باید به اهمیت رزولوشن هم اشاره کنیم زیرا اجرای بازی‌ها با رزولوشن ۴K و حتی ۱۴۴۰p کار ساده‌ای نیست. روی هم رفته اگر برای اجرای بازی به رزولوشن بالا نیاز دارید، باید به فکر بهره‌گیری از پردازنده و کارت گرافیک پیشرفته‌ای باشید.

دقت رنگ

اگر در زمینه‌ی ویرایش عکس یا طراحی گرافیک کار می‌کنید، دانستن اینکه دقیقا از چه رنگی استفاده می‌کنید اهمیت بسیار زیادی دارد و در چنین شرایطی، دقت رنگ مانیتور وارد عمل می‌شود.

برخی مانیتورها که در تبلیغات خود به عباراتی مانند «مناسب خلاق‌ها» اشاره می‌کنند، معمولا در زمینه‌ی دقت رنگ حرف زیادی برای گفتن دارند. در این زمینه مانیتورهای IPS گزینه‌های مناسبی محسوب می‌شوند ولی مانیتورهای VA هم می‌توانند نیازهای شما را برطرف کنند.

طیف رنگ هم اهمیت زیادی دارد که به رنگ‌های قابل نمایش در مانیتور گفته می‌شود. استاندارد sRGB از جمله استانداردهای قدیمی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی در این میان می‌توانیم به Adobe RGB و DCI-P3 هم اشاره کنیم که برای حوزه‌هایی مانند ویرایش تصاویر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گاهی اوقات این ویژگی‌ها در مشخصات ذکر شده برای مانیتور ذکر نمی‌شوند و بنابراین بهتر است برای این موضوع به نقد و بررسی‌های انجام شده توجه کنید. روی هم رفته خرید مانیتور دارای دقت رنگ عالی می‌تواند کمی دشوار باشد اما اگر قبل از خرید کمی تحقیق کنید، گزینه‌های بسیار خوبی را پیدا خواهید کرد.

به نظر شما یک مانیتور عالی برای کامپیوتر باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

