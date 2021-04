حتما شما هم این جمله‌ی پر معنی را شنیده‌اید: «معلم شمعی است که می‌سوزد تا به زندگی دانش‌آموزانش روشنایی ببخشد.» آموزگاران افراد دلسوزی هستند که تفاوت چشمگیری را در زندگی دانش‌آموزان ایجاد می‌کنند و نقش غیرقابل‌انکاری در شکل‌گیری ذهن و شخصیت آن‌ها دارند‌. معلمان خالصانه تمام تلاششان را می‌کنند تا دانش خود را به شاگردان منتقل کنند و دامنه‌ی اطلاعات آن‌ها را افزایش دهند. بزرگترین آرزوی معلمان، دیدن موفقیت دانش‌آموزان است. امسال با وجود همه‌گیری ویروس کرونا و تدریس آنلاین، زحمت دبیران دوچندان شده است. شاید به همین دلیل است که خیلی از دانش‌آموزان دوست دارند امسال در روز معلم، با یک هدیه‌ی خاطره‌انگیز و زیبا از معلم خود بابت زحمات فراوانی که می‌کشد تشکر کنند و به او یادآوری کنند که قدردانش هستند. خرید هدیه برای روز معلم می‌تواند دشوار باشد. شاید ایده‌ی خاصی به ذهنتان نرسد یا فکر ‌کنید هدیه‌ای که در نظر دارید، چندان مناسب نیست. اگر به دنبال ایده‌های مناسب برای هدیه‌ی روز معلم هستید، مقاله‌ی درستی را برای خواندن انتخاب کرده‌اید. امروز در این مقاله از دیجی‌کالا مگ تصمیم داریم شما را در خرید هدیه‌ برای روز معلم راهنمایی کنیم. ۵ هدیه‌ی اول مخصوص خانم‌ معلم‌ها و ۵ هدیه‌ی بعد برای آقا معلم‌ها هستند. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

۵ هدیه‌ی مناسب برای خانم‌ معلم‌ها

۱. روسری

احتمالا شما هم بیشتر خانم‌ معلمتان را با مقنعه دیده‌اید و دوست دارید بدانید با روسری چطور به نظر می‌آید. بیشتر خانم‌ها عاشق تنوع هستند و دوست دارند در کمد لباس خود روسری‌هایی با طرح‌ها و رنگ‌های مختلف داشته باشند‌. معلم شما هنگام پوشیدن روسری که هدیه گرفته به یادتان میفتد و لبخندی بر لبش می‌نشیند.

اگر معلمتان اهل مد است، مطمئن باشید با دریافت این هدیه و اضافه شدن به کلکسیون روسری‌هایش خیلی خوشحال خواهد شد. به همین دلیل به شما پیشنهاد می‌کنیم برای دبیر خود روسری زنانه مدل flow04 را تهیه کنید. این روسری با طرح جذاب خود می‌تواند هر خانمی را شیفته‌ی خود کند.

این روسری در ۱۲ رنگ مختلف مثل سبز، آبی، بنفش، طوسی، سرمه‌ای و… وجود دارد. اگر رنگ دلخواه معلتان را می‌دانید همان رنگ را تهیه کنید‌‌. اما اگر این موضوع را نمی‌دانید، با توجه به رنگ پوست او، یک روسری مناسب برایش انتخاب کنید. این روسری از جنس الیاف نخی بوده و قواره‌ی آن ۱۲۰ است. جنس بسیار لطیف این روسری، آن را برای استفاده در فصل تابستان مناسب می‌کند.

خرید روسری زنانه

۲. عطر

عطر یکی از بهترین و ماندگارترین هدیه‌هایی است که می‌توانید به معلم محبوب خود بدهید. عطرها رایحه‌‌های بسیار متنوعی دارند. بنابراین هرچقدر هم که معلمتان سختگیر باشد، بالاخره می‌توانید یک عطر مناسب را برای او انتخاب کنید.

عطری که می‌خواهیم برای روز معلم به شما پیشنهاد دهیم، ادو پرفیوم زنانه سیمفونی مدل Euphoria است که با رایحه‌ی دلنشینی که دارد، می‌تواند همه را مجذوب خود کند. این عطر پرطرفدار رایحه‌ی شیرین و گرمی دارد و از عطر زنانه‌ی ایفوریا از برند کلوین کلاین گرفته می‌شود.

معلم شما می‌تواند در هر فصلی از سال از این عطر جذاب استفاده کند. نکته‌ی مثبت دیگر درباره‌ی این هدیه، طراحی زیبا و بسته‌بندی شکیل آن است که در نگاه اول توجه هر کسی را به خود جلب می‌کند.

خرید ادو پرفیوم زنانه سیمفونی مدل Euphoria

۳. کیف پول

کیف پول وسیله‌ای است که همه‌ی ما به آن نیاز داریم و دست‌کم دو، سه بار در روز از آن استفاده می‌کنیم. اگر می‌خواهید به معلمتان کیف پول هدیه دهید، کیفی را انتخاب کنید که جنس خوبی داشته باشد و حدود دو تا سه سال کار کند.

کیف پول پیشنهادی ما به شما، کیف پول چرم دیاکو کد mp250 است. این کیف در پنج رنگ مختلف موجود است و به شما این امکان را می‌دهد که از میان چند گزینه‌ی مختلف، بهترین و مناسب‌ترین را انتخاب کنید. این کیف که از جنس چرم مصنوعی باکیفیت است و ۸ فضای کارت اعتباری دارد که می‌توان در هر کدام از آن‌‌ها ۳ کارت قرار داد.

جالب است بدانید که این کیف برای موبایل ۶ اینچی هم جا دارد. استحکام این کیف آن‌قدر بالا است که حتی اگر مدت طولانی از آن استفاده شود، سالم می‌ماند و خراب و پوسته‌پوسته نمی‌شود.

خرید کیف پول چرم دیاکو کد mp250

۴. شمع لیوانی

قبلا از شمع‌ها فقط برای روشن کردن محیط استفاده می‌شد، اما امروزه با ورود شمع‌های معطر به بازار می‌توان محیط خانه را هم خوشبو کرد و فضای آرامش‌بخشی را ایجاد کرد‌. شاید به فکر این باشید که هدیه‌ای به معلمتان بدهید که به آرامش یافتن ذهن او کمک کند و حس خوبی به او بدهد. اگر این‌طور است، از شمع‌های معطر غافل نشوید.

این شمع‌ها نه تنها شیک و در عین حال مقرون‌به‌صرفه هستند، بلکه با رایحه‌ی دلربایی که دارند، می‌توانند به کاهش استرس و آرام شدن ذهن بعد از یک روز کاری شلوغ و خسته‌کننده کمک کنند.

ما شمع لیوانی النا کندل مدل رز قرمز را به‌عنوان هدیه برای روز معلم در نظر گرفته‌ایم. رنگ این شمع قرمز است و رایحه‌ی گل روز دلنشین آن حس و حال مطلوبی را در فضا ایجاد می‌کند. با دادن این هدیه‌ی منحصربه‌فرد به معلم خود، به او ثابت می‌کنید که چقدر برای او ارزش قائل هستید.

خرید شمع لیوانی النا کندل مدل رز قرمز

۵. ساعت مچی

با وجود اینکه امروزه می‌توانیم به کمک تلفن‌همراه خود متوجه شویم ساعت چند است، اما هیچ چیز جای ساعت مچی را نمی‌گیرد. هدیه دادن ساعت مچی می‌تواند یک روش عالی برای ابراز علاقه و قدردانی به دیگران باشد. زمانی که به کسی ساعت مچی هدیه می‌دهد، او در طول روز بارها و بارها به آن نگاه می‌کند و یادتان در ذهن او زنده می‌شود.

اگر معلمتان جایگاه ویژه‌ای برای شما دارد و می‌خواهید کمی بیشتر برای او هزینه کنید، ساعت مچی عقربه‌ای زنانه اسکمی مدل ۱۲۲۵ کد ۰۲ را در نظر داشته باشید. این ساعت مچی با طراحی و رنگ خاص خود می‌تواند نظر معلم شما را جلب کند.

ساعت مچی ذکر شده نه تنها به‌خاطر زیبایی چشمگیری دارد، بلکه به دلیل کیفیت بالای خود توانسته در لیست محبوب‌ترین ساعت‌ها قرار بگیرد. جنس این ساعت فلزی، رنگ بدنه‌ی آن رزگلد و رنگ صفحه‌ی آن سفید است. از این ساعت هم می‌توان در مهمانی‌ها و دورهمی‌ها و هم در موقعیت‌های رسمی‌تر استفاده کرد.

خرید ساعت مچی زنانه اسکمی

۵ هدیه‌ی مناسب برای آقا معلم‌ها

چند پیشنهاد عالی برای هدیه‌‌ی خانم‌ معلم‌ها در اختیارتان قرار دادیم. حالا برویم سراغ هدیه‌های جذاب و کاربردی برای آقا معلم‌ها.

۱. کراوات

معمولا کراوات و دستمال جیب در کمد لباس آقایان خوشتیپی که به استایل خود اهمیت زیادی می‌دهند، پیدا می‌شود. کراوات و دستمال جیب همان چیزی هستند که می‌توانند استایل هر مردی را رویایی کنند.

اگر می‌خواهید آقا معلم خود را که استایل شیکی دارد و به ظاهر خود توجه ویژه‌ای می‌کند، با یک هدیه‌ی منحصربه‌فرد غافلگیر کنید، به او ست کراوات و دستمال جیب مردانه کد KM01 بدهید.

این ست در سه رنگ سرمه‌ای، طوسی و زرشکی موجود است. رنگی که به شما پیشنهاد می‌کنیم، طوسی است، چون می‌توان آن را با رنگ‌های مختلف ست کرد. این ست در کمال ساده‌ بودن، شیک و فریبنده است و می‌تواند استایل هر مردی را چندین برابر خاص و مدرن کند.

خرید ست کراوات و دستمال جیب مردانه

۲. عطر

بعضی آقایان زمانی که رد می‌شوند، عطرشان تا چند دقیقه باقی می‌ماند. این آقایان عاشق عطر و ادکلن هستند و دوست دارند همیشه بوی خوبی بدهند. اگر آقا معلم شما هم همیشه خوش‌بو است، بهترین هدیه‌ای که می‌توانید برای او بگیرید، ادوپرفیوم مردانه اسکلاره مدل Bleu De Chanel حجم ۱۰۰ میلی‌لیتر است.

این عطر می‌تواند با رایحه‌ی تلخ و خنک خود هر کسی را مست کند. این عطر جادویی برای روزهای گرم و معتدل سال مناسب است، اما از آن در فصل سرد سال هم می‌توان استفاده کرد.

اگر معلمتان جایگاه خاصی برای شما دارد و دوست دارید برای او کمی بیشتر هزینه کنید، حتما این عطر خوشبو را به او هدیه دهید.

خرید ادوپرفیوم مردانه اسکلاره مدل Bleu De Chanel

۳. کیف پول

کیف پول وسیله‌ای است که هم برای خانم‌ها و هم برای آقایان قابلیت استفاده دارد. اگر به دنبال خرید هدیه برای روز معلم هستید، کیف پول یک هدیه‌ی کاربردی است. وقتی به آقا معلم خود کیف پول هدیه می‌دهید، خیالتان راحت است که هدیه‌ی مفیدی به او داده‌اید و بالاخره یک روز از آن استفاده می‌کند.

نکته‌ای که باید در خرید کیف پول به آن توجه کنید، باکیفیت بودن جنس آن است. به همین دلیل به شما پیشنهاد می‌کنیم که به آقا معلم خود، کیف پول چرم دیاکو کد ۲۵۵ را هدیه دهید. جنس این کیف پول چرم طبیعی است، ۸ رنگ مختلف دارد و می‌توان در آن ۵ کارت اعتباری قرار داد.

دوخت تمیز، جنس خوب، قیمت مناسب و شیک بودن در عین سادگی از ویژگی‌های این کیف پول هستند که باعث می‌شوند تبدیل به یک گزینه‌ی عالی به‌عنوان هدیه برای روز معلم شود.

خرید کیف پول چرم دیاکو

۴. عینک آفتابی

امسال از اواخر فروردین و خیلی زودتر از آن چیزی که انتظار داشتیم، گرما را تجربه کردیم. طی فصل تابستان باید از چشم‌های خود در برابر اشعه‌های مضر فرابنفش خورشید محافظت کنیم. خرید عینک آفتابی به‌عنوان هدیه چندان مرسوم نیست. با این حال اگر می‌خواهید یک هدیه‌ی خاص و متفاوت به معلم خود دهید، عینک آفتابی همان چیزی است که به دنبالش می‌گردید.

هدیه‌ای که شاید به ذهن کمتر کسی برسد. عینک آفتابی پیشنهادی ما که فکر می‌کنیم می‌تواند نظر معلم شما را جلب کند، عینک آفتابی کد bn20015 است. رنگ عدسی این عینک آفتابی شیک آبی و مشکی، فرم فریم آن مربعی و رنگ فریم آن مشکی و طلایی است.

این عینک آفتابی قیمتی به‌صرفه دارد و همراه با کیف و دستمال عینک است. نگران این نباشید که عینک به فرم صورت معلمتان نیاید، چون این عینک برای بیشتر فرم‌های صورت مناسب است.

خرید عینک آفتابی

۵. ساعت مچی

ساعت مچی جزء جدانشدنی استایل بعضی از آقایان است. این آقایان اگر ساعت مچی دست نکنند، انگار یک چیزی کم دارند. اگر آقا معلم شما هم جزء همین گروه است و همیشه‌ ساعت‌های شیک به دست دارد، می‌توانید به‌عنوان هدیه برای روز معلم برای او ساعت مچی بخرید تا یک ساعت به کلکسیون ساعت‌ مچی‌هایش اضافه کند.

هدیه‌ی پیشنهادی ما به شما، ساعت مچی عقربه‌ای مردانه آبی یو مدل P4_62 است که می‌تواند با سلیقه‌های مختلف سازگار باشد. جنس بدنه‌ی این ساعت فلز و جنس بند آن چرم مصنوعی است.

صفحه‌‌ی این ساعت مچی سفید است و رنگ طلایی دور آن جذابیت خاصی به آن می‌دهد. این ساعت مچی خوش‌استایل برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی کاربرد دارد.

خرید ساعت مچی مردانه آبی یو

کلام آخر

از زمان‌های قدیم، هدیه دادن جزء بهترین روش‌ها برای نشان دادن قدردانی محسوب می‌شد. معلم‌ها بدون هیچ چشم‌داشتی زحمت زیادی برای ما می‌کشند و تمام تلاششان را می‌کنند تا دانش ما بیشتر شود. خوب است که با خرید هدیه برای روز معلم به آن‌ها یادآور شویم که قدر زحمات آن‌ها را می‌دانیم و سپاس‌گزارشان هستیم.

در این مقاله از دیجی‌کالا مگ به شما ۵ هدیه‌ی مناسب برای آقا معلم‌ها و ۵ هدیه هم برای خانم‌ معلم‌ها معرفی کردیم. با توجه به بودجه و سلیقه‌ی خود می‌توانید یکی از این هدیه‌ها را انتخاب کرده و تقدیم معلم دلسوز خود کنید.

