سامسونگ طی چند سال گذشته با متحول کردن گوشی‌های سری گلکسی A توانسته سروصدای زیادی ایجاد کند. این گوشی‌ها ویژگی‌هایی را ارائه می‌دهند که قبلا فقط محدود به گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت بود.

در این سری گوشی‌های بسیار ارزانی مانند گلکسی A02 دیده می‌شود که با قیمت زیر ۱۵۰ دلار راهی بازار می‌شوند. در کنار این گوشی‌های بسیار ارزان، باید به میان‌رده‌های همه‌فن‌حریفی مانند گلکسی A52 و A52 5G هم اشاره کنیم که ویژگی‌های جذاب و اینترنت ۵G را با قیمت مناسبی برای کاربران موردنظر ارائه می‌دهند.

طی چند سال گذشته، سامسونگ گوشی‌های متعددی را به‌عنوان اعضای سری گلکسی A راهی بازار کرده و از ابتدای سال ۲۰۲۱ هم چندین مدل جدید از این خانواده معرفی شده است. اگر می‌خواهید از بین مدل‌های ۲۰۲۱ گلکسی A سامسونگ دست به انتخاب بزنید ولی نمی‌دانید کدام مدل را بخرید، بهتر است ادامه‌ی این مطلب را بخوانید.

ویژگی‌های جدید مدل‌های ۲۰۲۱ گلکسی A سامسونگ

سری گلکسی A در سال ۲۰۲۰ نسبت به مدل‌های ۲۰۱۹ تغییر چندانی نداشتند و بنابراین همانطور که انتظار داشتیم، در سال ۲۰۲۱ تغییرات قابل توجهی برای این گوشی‌ها عملی شده است. این گوشی‌ها از نظر ظاهری جذابیت بیشتری پیدا کرده‌اند که بخش مهمی از این موضوع به طراحی جدید ماژول دوربین آن‌ها برمی‌گردد.

سامسونگ همواره برای طراحی این گوشی‌ها از شکل و شمایل سری گلکسی S الهام گرفته و این بار هم شاهد تکرار این موضوع هستیم. بیشتر مدل‌های ۲۰۲۱ گلکسی A از ماژول مستطیل یا مربع شکل بهره می‌برند اما برخلاف سری گلکسی S21، اطراف این ماژول نوار فلزی استفاده نشده است.

همچنین باید به بهره‌گیری گوشی‌های گلکسی A52، A52 5G و A72 از گواهی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار هم اشاره کنیم. با توجه به اینکه بیشتر گوشی‌های میان‌رده از این مشخصه بهره نمی‌برند، چنین قابلیتی مورد استقبال کاربران زیادی قرار گرفته است.

گلکسی A72 – نمایشگر بزرگ و باتری غول‌پیکر

مانند گلکسی A71، گوشی گلکسی A72 هم از نمایشگر بزرگ و باتری غول‌پیکری بهره می‌برد. نمایشگر ۶.۷ اینچی امولد این گوشی یکی از بهترین نمایشگرها در بین گوشی‌های میان‌رده محسوب می‌شود که در ضمن باید به رفرش ریت ۹۰ هرتزی آن هم اشاره کنیم.

این گوشی از نظر سخت‌افزاری تغییرات زیادی نداشته است. اسنپدراگون ۷۲۰G عملکرد مشابهی نسبت به ۷۳۰G تعبیه شده در نسل قبلی ارائه می‌کند و همچنین باید به ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی هم اشاره کنیم. برخلاف سری گلکسی S21، این گوشی از درگاه microSD بهره می‌برد و نباید گواهی IP67 را از قلم بیندازیم.

در پنل پشتی این گوشی مانند نسل قبلی شاهد دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی هستیم که البته این مدل از یک دوربین ۸ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری هم بهره می‌برد. به لطف باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، کاربران با خیال راحت به مدت دو روز بدون شارژ کردن آن می‌توانند از گلکسی A72 استفاده کنند. همچنین برای شارژ کردن هم می‌توانید از سرعت شارژ ۲۵ واتی بهره ببرید.

باید خاطرنشان کنیم مدل ۵G این گوشی هم عرضه شده که از نمایشگر ۱۲۰ هرتز و چیپست اسنپدراگون ۷۵۰G بهره می‌برد ولی این مدل فقط راهی بازار چند کشور شده است.

بررسی گلکسی A72 4G؛ گوشی میان‌رده با قابلیت‌های پرچم‌دار

گلکسی A52 و A52 5G – میان‌رده‌های همه‌فن‌حریف

گلکسی A52 و A52 5G یک تعادل عالی بین قیمت مناسب و ویژگی‌های متنوع برقرار کرده‌اند. آن‌ها از تمام ویژگی‌های مورد انتظار در یک گوشی میان‌رده بهره می‌برند و در عین حال قیمت مناسبی هم دارند. هر دو مدل ۴G و ۵G به غیر از رفرش ریت نمایشگر و چیپست تفاوتی با یکدیگر ندارند.

این دو گوشی از نمایشگر ۶.۵ اینچی امولد بهره می‌برند که در این میان مدل ۴G رفرش ریت ۹۰ هرتز را ارائه می‌کند. در این مدل چیپست اسنپدراگون ۷۲۰G مورد استفاده قرار گرفته و با حداقل ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی راهی بازار شده است.

در بین دوربین‌های موجود در پنل پشتی هم می‌توانیم به دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی و اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی اشاره کنیم. انرژی این گوشی‌ها از طرف باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود که از شارژ سریع ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کند. در ضمن هر دو مدل دارای گواهی IP67 هم هستند.

مدل ۵G این گوشی هم با نمایشگر ۱۲۰ هرتز به دست کاربران می‌رسد و قلب تپنده‌ی آن هم چیپست اسنپدراگون ۷۵۰G است. این چیپست به غیر از کمی توان پردازشی بیشتر و البته پشتیبانی از اینترنت ۵G، تفاوت خاصی با چیپست به کار رفته در مدل ۴G ندارد.

بررسی گوشی سامسونگ گلکسی A52؛ از همه نظر مطمئن!

گلکسی A42 5G – یک گوشی مناسب برای ورود به دنیای ۵G

گلکسی A42 5G از نظر برخی مشخصه‌ها به گلکسی A52 5G شباهت دارد ولی با توجه به اینکه حدود ۱۰۰ دلار از آن ارزان‌تر است، از امکانات کمتری بهره می‌برد. این گوشی ۵G از نمایشگر ۶.۶ اینچی امولد بهره می‌برد ولی رزولوشن ۱۶۰۰ در ۷۲۰ برای یک نمایشگر بزرگ چندان ایدئال نیست.

البته این گوشی مانند گلکسی A72 5G و A52 5G با چیپست اسنپدراگون ۷۵۰G راهی بازار شده و این یعنی کاربران با خیال راحت تا چند سال می‌توانند از این گوشی استفاده کنند. همچنین باید به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هم اشاره کنیم که البته برخلاف A52 کاربران باید به سرعت شارژ ۱۵ وات بسنده کنند.

از نظر دوربین‌ها هم باید بگوییم که گلکسی A42 5G از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، دو سنسور ۵ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد. طراحی این گوشی با دیگر مدل‌های ۲۰۲۱ گلکسی A سامسونگ کمی تفاوت دارد و به همین خاطر بیشتر به چشم می‌آید. اگرچه رزولوشن پایین نمایشگر و رفرش ریت ۶۰ هرتز یک ضعف مهم به حساب می‌آید، اما در هر صورت این یک گوشی ۵G مناسب محسوب می‌شود.

گلکسی A32 و A32 5G – امکانات خوب با قیمت مناسب

گلکسی A32 روی هم رفته گوشی جالبی است زیرا برخی از ویژگی‌های جذاب A52 و A72 را با قیمت کمتری ارائه می‌دهد. به عنوان مثال می‌توانیم به طراحی جذاب، دوربین ۶۴ مگاپیکسلی (۴۸ مگاپیکسلی در مدل ۵G) و باتری غول‌پیکر ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم.

اما سامسونگ برای پایین آوردن قیمت این گوشی به ناچار از قطعات ارزان‌تری استفاده کرده است. به عنوان مثال مدل ۴G این گوشی از چیپست Helio G80 مدیاتک استفاده می‌کند که چندان پرقدرت نیست ولی مدل ۵G به لطف چیپست Dimensity 720G چنین مشکلی را ندارد و جوابگوی نیازهای کاربران معمولی است.

اگرچه مدل ۵G مجهز به چیپست بهتری است، اما از نظر نمایشگر حرف کمتری برای گفتن دارد. مدل ۴G گلکسی A32 از نمایشگر امولد ۶.۵ اینچی با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ و رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد ولی مدل ۵G مبتنی بر نمایشگر TFT و رزولوشن ۱۶۰۰ در ۷۲۰ است و همچنین رزولوشن آن هم به ۶۰ هرتز می‌رسد. به همین خاطر انتخاب بین مدل ۵G و ۴G این گوشی کار چندان ساده‌ای نیست.

گلکسی A12 – گوشی پایین‌رده‌ی ایدئال

گلکسی A12 از نظر سخت‌افزاری حرف زیادی برای گفتن ندارد اما به عنوان یک گوشی پایین‌رده می‌تواند توجه کاربران را جلب کند. این گوشی از نمایشگر ۶.۵ اینچی با رزولوشن ۷۲۰p و چیپست Helio G35 بهره می‌برد. روی هم رفته با توجه به قیمت ۱۸۰ دلاری گلکسی A12، امکانات مناسبی را ارائه می‌دهد.

در پنل پشتی آن شاهد دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و اولترا واید ۵ مگاپیکسلی هستیم و در ضمن نباید باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ ۱۵ وات را از قلم بیندازیم. مدل پایه‌ی این گوشی از ۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. روی هم رفته اگر به دنبال خرید یک گوشی پایین‌رده‌ی مناسب هستید، گلکسی A12 احتمالا می‌تواند نظر شما را جلب کند.

گلکسی A02s – یک گوشی بسیار ارزان‌قیمت

گلکسی A02s در هیچ زمینه‌ای رکوردشکنی نمی‌کند اما با توجه به قیمت ۱۱۰ دلاری این گوشی، از امکانات مناسبی بهره می‌برد. از بین مشخصه‌های آن می‌توانیم به نمایشگر ۶.۵ اینچی LCD با رزولوشن ۷۲۰p و همچنین چیپست اسنپدراگون ۴۵۰ اشاره کنیم. مدل پایه‌ی این گوشی همراه با ۲ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی راهی بازار شده است.

دوربین ۱۳ مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی انجام وظیفه می‌کند و در کنار آن هم دو دوربین ماکرو و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود. در بالای نمایشگر هم دوربین ۵ مگاپیکسلی وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را برعهده دارد. این گوشی از نظر سخت‌افزاری و طراحی شباهت زیادی به گلکسی A02 دارد اما نسبت به آن از امکانات بهتری بهره می‌برد.

گلکسی A02s با وجود قیمت بسیار پایینی که دارد، مجهز به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که شارژ آن می‌تواند بیش از دو روز دوام بیاورد. روی هم رفته گلکسی A02s گوشی جذاب پر زرق‌وبرقی نیست اما اگر فقط می‌خواهید حدود ۱۰۰ دلار برای خرید گوشی هزینه کنید، یک انتخاب عالی محسوب می‌شود.

کدام مدل ۲۰۲۱ گلکسی A سامسونگ را باید بخرید؟

همانطور که می‌بینید، سامسونگ در سال ۲۰۲۱ از چندین مدل جذاب سری گلکسی A رونمایی کرده است. از بین تمام این گوشی‌ها، خرید گلکسی A52 5G را توصیه می‌کنیم. این گوشی از نمایشگر امولد ۱۲۰ هرتز، سخت‌افزار قدرتمند، درگاه microSD، دوربین‌های خیلی خوب، باتری عالی و سرعت شارژ ۲۵ واتی بهره می‌برد. همچنین نباید پشتیبانی از اینترنت ۵G و گواهی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار را از قلم بیندازیم.

اگر هم به دنبال خرید گوشی ارزان‌تری هستید، گلکسی A32 5G احتمالا می‌تواند نظر شما را جلب کند. البته شاید رزولوشن پایین نمایشگر این گوشی ضعف بزرگی برای شما به حساب می‌آید. از طرف دیگر، گلکسی A72 هم نسبت به نسل قبلی تغییر چندانی نداشته است. در بین گوشی‌های پایین‌رده هم گلکسی A12 می‌تواند مورد پسند کاربران زیادی قرار بگیرد.

بهترین گوشی‌های سری گلکسی A سامسونگ از آغاز تا اکنون

