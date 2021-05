آیفون ۱۲ در برابر آیفون ۱۱؛ آیا زمان ارتقا فرا رسیده؟

اپل اکنون چند ماهی است که به صورت رسمی آیفون ۱۲ را روانه بازار کرده. این اسمارت‌فون جدید انبوهی از بهبودهای پردازشی را نسبت به مدل‌های قبلی به همراه می‌آورد، چیپست A14 را برای نخستین بار به دست مشتریان می‌رساند و ضمنا از شبکه‌های مخابراتی ۵G هم پشتیبانی می‌کند. جالب اینکه اپل این‌بار به سراغ طراحی اندک متفاوتی رفته و از لبه‌های تخت و فلزی که پیشتر در آیفون ۴ و ۵ دیده شده بودند استفاده کرده و نمایشگر لبه تا لبه دستگاه هم ناچ یا بریدگی کوچک‌تری دارد.

همه‌چیز در این موبایل عالی به نظر می‌رسد، اما با توجه به اینکه آیفون ۱۱ تنها یک سال قبل‌تر عرضه شد، آیا مدل جدید آیفون اپل ارزش خرید دارد؟ در این مقاله به مقایسه دو موبایل در دسته‌بندی‌های مختلف می‌پردازیم و به این سوال پاسخ می‌دهیم. با مقایسه مشخصات سخت‌افزاری، پرفورمنس،‌ طراحی‌ها، نمایشگرها، دوربین‌ها و ویژگی‌های خاص، احتمالا بتوانیم ذهنیتی بهتر به شما داده و در تصمیم‌گیری راجع به ارتقای آیفون ۱۱ کنونی کمکتان کنیم.

طراحی، نمایشگر و مقاومت

اپل شاید طی سال‌های اخیر تمایل فراوانی به استفاده دوباره از طراحی آیفون ۱۰ داشته بوده باشد، اما امسال تغییراتی نسبی به وجود آورده است. آیفون ۱۲ کماکان به همان نمایشگر لبه تا لبه موجود در مدل‌های قبلی مجهز است، اما لبه‌های گرد آیفون ۱۱ را کنار گذاشته و در عوض به سراغ لبه‌های فلزی و تختی رفته که پیشتر در آیفون ۴ (یا در مثالی تازه‌تر، آیپد پرو) مشاهده کرده‌ایم. این تغییری نیست که به مذاق تمام کاربران خوش آید، اما باعث می‌شود آیفون ۱۲ ظاهری سرراست‌تر و یکپارچه‌تر داشته باشد.

همانطور که در پاراگراف بالایی گفتیم، طراحان آیفون ۱۱ با کمال خوشحالی به استفاده دوباره از طراحی آیفون ۱۰ اس و ۱۰ پرداختند. این دستگاه ظاهر خوبی دارد و شاید برای آن‌ها که لبه‌های گرد را ترجیح می‌دهند جذاب‌تر باشد، اما در هر صورت آنقدرها جاه‌طلبانه به نظر نمی‌رسد و بریدگی اندک بزرگ‌تر نمایشگر هم یک نقطه ضعف است. از طرف دیگر، این موبایل به شکل قابل توجهی سنگین‌تر از آیفون ۱۲ است و درحالی که برخی این را نقطه ضعف به حساب می‌آورند، برخی دیگر حسی رضایت‌بخش از در دست گرفتن دستگاه دارند.

وقتی صحبت از نمایشگر باشد، آیفون ۱۲ مشخصا دست بالا را دارد. این اسمارت‌فون به یک نمایشگر ۶.۱ اینچی Super Retina OLED مجهز شده و رزولوشن ۲۵۳۲ در ۱۱۷۰ پیکسل (معادل ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ) را به تصویر می‌کشد. از سوی دیگر، آیفون ۱۱ یک نمایشگر ۶.۱ اینچی LCD دارد که نمی‌تواند به عمق و غنای رنگی مشابه با نمایشگر OLED آیفون ۱۲ دست پیدا کند. آیفون ۱۱ ضمنا رزولوشن پایین‌تر ۱۷۹۲ در ۸۲۸ را به نمایش در می‌آورد که معادل تنها ۳۲۶ پیکسل در هر اینچ است. بنابراین تفاوت کیفیت نمایشگر دو دستگاه، کاملا محسوس است.

هر دو دستگاه همراه با استاندارد IP68 از راه می‌رسند و یعنی می‌توانند برای ۳۰ دقیقه در عمق ۱.۵ متری آب زنده بمانند. اما اپل مدعی شده که به لطف شیشه Ceramic Guard موجود در آیفون ۱۲، میزان مقاومت این موبایل به مراتب بیشتر از هر آیفون دیگری است. اما حتی بدون این لایه محافظ، با طراحی جدید و نمایشگر به وضوح با کیفیت‌ترش، آیفون ۱۲ برنده این دسته‌بندی خواهد بود.

برنده: آیفون ۱۲

پرفورمنس، عمر باتری و شارژ

از منظر پروفرمنس، آیفون ۱۲ و آیفون ۱۱ تقریبا اما نه کاملا یکسان هستند. آیفون ۱۲ حالا به چیپ جدید Apple A14 Bionic مجهز شده و آیفون ۱۱ از چیپ A13 بهره‌ می‌برد که یک سال قدیمی‌تر است. هر دو دستگاه به ۴ گیگابایت حافظه رم تجهیز شده‌اند، اما به لطف پردازنده جدید و بهینه‌ترش، آیفون ۱۲ به شکلی بهتر از پس مولتی‌تسکلینگ و اجرای بازی‌های سنگین و گرافیکی بر می‌آید. دو موبایل در مدل پایه همراه با ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی از راه می‌رسند که می‌توان آن را در ازای پول بیشتر به ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت نیز ارتقا داد. ضمنا هیچکدام به درگاه کارت حافظه مایکرو اس‌دی مجهز نیستند.

در حوزه باتری شرایط جالب‌تر می‌شود. آیفون ۱۲ یک باتری ۲۸۱۵ میلی‌آمپر ساعتی دارد که در واقع کوچک‌تر از باتری ۳۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آیفون ۱۱ است. در عمل اما هر دو دستگاه عمر باتری مشابهی دارند و آیفون ۱۲ می‌تواند شما را در یک روز پرمشغله همراهی کند. این موبایل ضمنا با شارژ سریع ۲۰ واتی (به جای شارژ ۱۸ واتی در آیفون ۱۱) سازگاری دارد و بنابراین مدت زمان شارژ شدنش اندکی کمتر از برادر سالخورده‌ترش است.

انتخاب برنده این بخش آنقدرها آسان نیست. از نظر پرفورمنس و عمر باتری، هر دو دستگاه عملکرد بسیار شبیه به یکدیگر دارند. اما به خاطر پردازنده جدیدتر و شارژ اندک سریع‌تر، دست بالا متعلق به آیفون ۱۲ است.

برنده: آیفون ۱۲

دوربین‌ها

درست مانند آیفون ۱۱، در آیفون ۱۲ خبری از ساختار دوربین سه‌گانه نیست و باید به دو دوربین اصلی بسنده کنید. این دوربین به دو سنسور عریض و فوق عریض مجهز شده است. در بررسی‌ها اکثر منتقدین به این نتیجه رسیدند که آیفون ۱۱ در مجموع دوربینی مناسب برای تمام نیازهای تصویربرداری کاربران دارد. با قابلیت‌هایی مانند Smart HDR، فوکوس خودکار سریع‌تر و رندر معنایی (Samantic Rendering)، این موبایل قادر به ثبت تصاویری زیبا در شرایط گوناگون است.

آیفون ۱۲ این سنت را ادامه داده و همراه با دهانه عریض‌تر f/1.6 لنز از راه می‌رسد تا نور بیشتری به خود بگیرد. بهبودهای به وجود آمده در HDR، دیپ فیوژن و حالت شب هم باعث می‌شوند با دوربینی توانمندتر نسبت به نمونه موجود در آیفون ۱۱ مواجه باشیم. آیفون ۱۲ تصاویری بسیار خوش رنگ و لعاب و پر جزییات در طول روز ثبت می‌کند و لنز فوق عریضش هم باعث بهبود تصاویری می‌شود که شب هنگام به ثبت می‌رسانید.

هر دو موبایل قادر به فیلم‌برداری ۴K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه یا ۱۰۸۰p با نرخ ۲۴۰ فریم بر ثانیه هستند. با این همه، به خاطر بهبودهای هرچه بیشتر و قابلیت‌های اضافه دوربین اصلی، آیفون ۱۲ بار دیگر این راند را پیروز می‌شود.

برنده: آیفون ۱۲

نرم‌افزار و به‌روزرسانی‌ها

در این بخش، به شکلی غافلگیرکننده شاهد رقابتی پایاپای هستیم. هم آیفون ۱۱ و هم آیفون ۱۲ سیستم عامل iOS 14 را به اجرا در می‌آورند که میزبان بزرگ‌ترین تغییرات iOS طی سال‌های اخیر بوده است. این سیستم عامل امکانات شخصی‌سازی را افزایش می‌دهد و بنابراین می‌توانید ویجت‌های اپلیکیشن‌های مختلف را در هر جایی از صفحه هوم قرار دهید. این ورژن از iOS یک App Library بسیار کارآمد هم دارد و همینطور قابلیتی که از طریق آن با دو بار ضربه زدن روی پنل پشتی آیفون، قادر به فعال‌سازی میانبرها هستید.

به صورت مشابه، هر دو دستگاه به‌روزرسانی‌های سریع اپل را دریافت می‌کنند. اما باید در نظر داشت که به خاطر جدیدتر بودنش، آیفون ۱۲ برای مدتی طولانی‌تر نسبت به آیفون ۱۱ مورد پشتیبانی قرار خواهد کرد. از آن‌جایی که نرم‌افزار هر دو دستگاه اساسا یک‌چیز است، در این راند به نتیجه مساوی می‌رسیم.

برنده: مساوی

قابلیت‌های ویژه

بالاخره زمان موعود فرا رسید و اسمارت‌فون جدید اپل حالا از شبکه‌های مخابراتی ۵G پشتیبانی می‌کند. آیفون ۱۲ نخستین دیوایس اپل است که با این قابلیت از راه می‌رسد و گرچه امکان پشتیبانی از باند سریع‌تر mmWave مهیا نشده، اما آیفون ۱۲ از باند زیر ۶ هرتز پشتیبانی می‌کند که سرعت دانلود بسیار بالاتری از شبکه ۴G روی موبایل آیفون ۱۱ دارد. آیفون ۱۲ ضمنا برای نخستین بار از سیستم MagSafe اپل بهره‌مند شده، اما به خاطر عدم عرضه تجهیزات جانبی شخص ثالث به صورت گسترده، کارکردهایی بسیار محدود دارد.

گذشته از ۵G، هر دو دستگاه قابلیت‌های ویژه مشابهی به یکدیگر دارند. هر دو با دوربین TrueDepth از راه می‌رسند که به شما اجازه می‌دهد از طریق Face ID قفل موبایل را باز کرده و پرداخت‌ها را تایید کنید. Face ID ضمنا امکان استفاده از انیموجی‌ها و مموجی‌ها را مهیا می‌سازد: آواتارهایی انیمیشنی و بامزه که می‌توانید به صورت دستی آن‌ها را بسازید و در تماس‌های تصویری استفاده کنید. هر دو موبایل همراه با سیستم اسپیکری از راه می‌رسند که به شکلی غافلگیرکننده قدرتمند است و علی‌رغم ابعاد جمع‌وجورشان می‌توانند نقش یک دیوایس پخش موسیقی را نیز ایفا کنند.

اگرچه هر دو دستگاه ویژگی‌هایی مشابه دارند، پشتیبانی از ۵G و مگ‌سیف برای نخستین بار باعث می‌شود که آیفون در این دسته‌بندی جلو بیفتد.

برنده: آیفون ۱۲

قیمت و پیکربندی

آیفون ۱۱ در دو ورژن آنلاکد و لاکد از راه رسیده و با قیمت پایه ۶۹۹ دلار به فروش می‌رسد. ورژن ۱۲۸ گیگابایتی این اسمارت‌فون ۷۴۹ دلار قیمت‌گذاری شده و ورژن ۲۵۶ گیگابایتی هم هزینه‌هایتان را تا ۸۴۹ دلار افزایش می‌دهد. آیفون ۱۲ با قیمت پایه ۷۹۹ دلار برای مدل ۶۴ گیگابایتی به فروش می‌رسد و برچسب قیمت مدل‌های ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی به ترتیب تا ۸۴۹ و ۹۴۹ دلار افزایش یافته.

برند نهایی: آیفون ۱۲

آیفون ۱۱ در ازای هزینه‌ای که از شما طلب می‌کند، موبایلی همچنان عالی است. اما آیفون ۱۲ به شکلی متقاعدکننده، دیوایسی بهتر است. طراحی دستگاه منحصر به فرد‌تر و ماجراجویانه‌تر از آب درآمد، نمایشگرش غنی‌تر است، پرفورمنس بالاتری دارد و از ۵G پشتیبانی می‌کند. به عبارت دیگر، اگر از پس هزینه‌های ارتقای موبایل آیفون ۱۱ خود به موبایل جدیدتر برآیید، آیفون ۱۲ به طور یقین ارزش‌اش را دارد.

اما اگر از آیفون ۱۱ خود راضی هستید، آیفون ۱۲ خریدی آنقدرها هم ضروری به حساب نمی‌آید. آیفون ۱۱ همچنان گزینه‌ای عالی برای آن‌هایی است که در دست داشتن آخرین دیوایس‌های بازار یا دسترسی به ۵G برایشان اهمیتی ندارد. دوربین این دستگاه بسیار توامند است، نرم‌افزارش هیچ تفاوتی با آیفون ۱۲ ندارد و عمر باتری قابل قبولش هم در روزهای سخت یاریتان می‌کند. آیفون ۱۱ شاید دیگر جدیدترین آیفون بازار نباشد، اما همچنان یکی از بهترین‌ها است.

