گوشی‌های میان‌رده را می‌توان پرفروش‌ترین گوشی‌ها بین کاربران ایرانی نام برد. گوشی‌هایی که از بازه‌ی قیمتی تقریبا ۴ میلیون‌ تومان شروع می‌شوند و تا حدود ۱۱ میلیون تومان ادامه دارند و طیف وسیعی از سلایق را بر اساس بودجه‌های مشخص، پوشش می‌دهند. ما در این مطلب سعی کردیم تا بهترین گوشی‌های هوشمندی میان‌رده‌ای که در تیر ماه ۱۴۰۱ می‌توان تهیه کرد را لیست کنیم، از ویژگی‌هایشان برای شما بگوییم و تا حد زیادی به شما برای انتخاب محصول درست، کمک کنیم.

چند نکته‌ی مهم:

یک راهنمای خرید خوب، راهنمایی است که محصول را بررسی کرده باشد. ما هر یک از محصولاتی را که در لیست آورده‌ایم، به طور کامل می‌شکافیم و نکات مثبت و منفی آن را برای شما بازگو می‌کنیم تا درک بسیار بهتری نسبت به هر یک از محصولات داشته باشید. سعی شده در هر بازه‌ی قیمتی، بهترین گوشی‌ها بر اساس برند، سخت‌افزار و کارایی‌ انتخاب شود. قیمت‌های درج شده برای هر محصول از ارزان‌ترین تا گران‌ترین فروشگاه‌های معتبر بازار گردآوری شده است. به این معنا که شما می‌توانید محصول مورد نظر را از قیمت X تا Y در بازار پیدا کنید. معیارهای مهم ما در انتخاب گوشی‌ها بازدهی سخت‌افزاری، رم، صفحه‌ نمایش، حافظه داخلی و تکنولوژی‌های ارتباطی ۴G و ۵G است. با توجه به گسترش روزافزون تکنولوژی ۵G، سعی کردیم تا در هر بودجه‌ای در صورت امکان، گوشی‌های مجهز به ۵G را معرفی کنیم. تا جای ممکن انتخاب‌ها به صورت عادلانه انجام شده است. ما حتی برای هر رده، سه یا چهار گوشی هوشمند را در بازه‌های قیمتی ریزتر معرفی کردیم که گزینه‌های بیشتری پیش روی شما قرار داشته باشد. به طور حتم گوشی‌های هوشمند دیگری هم می‌توانند در هر کدام از بودجه‌های این راهنمای خرید وجود داشته باشند، اما بنا به محدودیت و ارائه‌ی سریع‌تر و بهتر اطلاعات، قالب راهنمای خرید به شکلی که می‌بینید، بهینه شده است. بازار گوشی‌های هوشمند مانند هر چیز دیگری در کشورمان، بسیار متزلزل و فاقد ثبات طولانی مدت است. حتما در صورتی که گوشی هوشمندی از لیست انتخاب کردید، قیمت روز آن را هم بررسی کنید.

۱- میان‌رده برنزی | ۴ تا ۶ میلیون تومان

کم‌کم وارد رده‌ی قیمتی مناسبی شدیم که محصولاتش، تا حدی می‌تواند جوابگوی انتظارات گوشی‌بازهای حرفه‌ای باشد.

این رده مناسب چه افرادی است؟

اگر به دنبال کیفیت بدنه مناسب و سخت‌افزاری راضی‌کننده با بودجه‌ی محدود هستید

اگر حداقلی‌ترین گوشی‌های میان‌رده اما با کیفیت می‌تواند جوابگوی شما باشند

اگر رم ۸ گیگ، دو سیم‌کارت، دوربین مناسب و باتری ظرفیت بالا با بودجه نزدیک ۶ میلیون تومان مد نظرتان است!

گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A13

ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | از ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | از ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقاط قوت قیمت بسیار عالی و ارزان نسبت به امکانات و طراحی

استفاده کیفیت ساخت عالی و ارزشمندتر از قیمت تمام شده

باتری بسیار مناسب با طول عمر بالا

کیفیت خوب دوربین‌ها به خصوص دوربین اصلی

صفحه‌نمایش باکیفیت و وضوح بالا مجهز به محافظ گوریلا گلس ۵ نقاط ضعف می‌توانست قابلیت ۵G را حتی با قیمتی بالاتر داشته باشد و همچنان گوشی ارزشمندی باشد

عملکرد سخت‌افزاری کمی ضعیف است

عدم مقاومت در برابر رطوبت و گرد و غبار

تاریخ عرضه فروردین ۱۴۰۱ ابعاد ۱۶۵.۱×۷۶.۴×۸.۸ میلی‌متر وزن ۱۹۵ گرم جنس بدنه فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک

قاب جلو از جنس شیشه مجهز به محافظ گوریلا گلس ۵ صفحه‌ نمایش ۶.۶ اینچ PLS LCD رزولوشن تصویر ۲۴۰۸ × ۱۰۸۰ پیکسل با تراکم ۴۰۰ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 12, One UI 4.1 چیپ‌ست Exynos 850 (8nm) پردازنده مرکزی Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) پردازنده گرافیکی Mali-G52 حافظه رم ۴ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۶۴ گیگابایت درگاه کارت حافظه microSDXC دوربین اصلی سنسور ۵۰ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۵ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو

سنسور ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps دوربین سلفی سنسور ۸ مگاپیکسلی

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps صدا اسپیکر

جک ۳.۵ میلی‌متری درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت دارد (روی دکمه پاور کنار گوشی) باتری لیتیوم-یونی ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی

با شارژر سریع ۱۵ واتی

یکی از گوشی‌های خوب این راهنمای خرید گوشی موبایل میان‌رده، سامسونگ گلکسی و به جرات یکی از بهترین گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه بازار که در بسیاری از زمینه‌ها، از دوربین گرفته تا عمر باتری خوب ظاهر شده، گلکسی A13 است. گوشی که می‌تواند هر کسی را در این بازه قیمتی وسوسه کند.

طراحی گوشی به مانند دیگر محصولات سری گلکسی A است و از ظاهری ساده و پلاستیکی برخوردار است. با این حال انحنای دور گوشی به خوبی درآمده و کار با آن را در دست لذت‌بخش می‌کند.

نحوه قرارگیری ماژول دوربین‌های عقب در این گوشی بسیار زیبا و در حد گوشی‌‌های گران‌تر میان‌رده و حتی پرچمدار کار شده است. در نگاه اول ممکن است که تصور کنید با یک گوشی گران‌قیمت رو‌به‌رو هستید و اصلا فکر نمی‌کنید که با یک گوشی حدود ۴ میلیون تومان طرف هستید.

ضخامت گلکسی A13 حدود ۸.۸ میلی‌متر است و با صفحه‌نمایشی ۶.۶ اینچی و وزن ۱۹۵ گرم رو‌به‌رو هستیم. با توجه به میانگین و استاندارد امروزی گوشی‌ها، همه مشخصات ظاهری A13 در حد استاندارد و معمول قرار دارد. کنترلرهای صدا در سمت راست گوشی مشاهده می‌شوند و در زیر آن یک دکمه پاور مجهز به اسکنر اثرانگشت دیده می‌شود. کارایی این حسگر عالی است و با سرعت حیرت‌آوری قفل را باز می‌کند. در زیر گوشی می‌توان پورت USB-C و جک ۳.۵ میلی‌متری را هم پیدا کرد.

متاسفانه در این گوشی خبری از گواهی‌های IP نیست و گلکسی A13 در مقابل گرد و غبار و آب مقاومت خاصی ندارد.

سامسونگ گلسی A13 دارای یک صفحه‌نمایش ۶.۶ اینچی از نوع IPS LCD با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۴۰۸ پیکسل است که برای این بازه قیمتی از هر لحاظ عالی به نظر می‌رسد. تماشای فیلم، عکس و انجام بازی در این صفحه‌نمایش لذت‌بخش است و رنگ‌ها و وضوح تصویر مخاطب را راضی می‌کند.با این حال این صفحه‌نمایش فقط از نرخ نوسازی ۶۰ هرتز پشتیبانی می‌کند و خبری از فناوری HDR نیست.

دور تا دور صفحه‌نمایش یک نوار مشکی رنگ دیده می‌شود که البته جزو قاب نیستند، اما خیلی هم آزاردهنده نیستند. گوشه‌های گرد صفحه‌نمایش شاید کمی بیش از حد گرد به نظر برسند، اما ایراد بزرگی محسوب نمی‌شود و همچنان می‌توان روی ظاهر و نمایشگر حساب باز کرد.

حتما توجه داشته باشید که در هنگام خرید گوشی به سراغ نسخه ۵G نروید، چرا که نسخه ۵G از نمایشگری متفاوت و ضعیف‌تر با وضوح تصویر پایین‌تر استفاده کرده است.

گلکسی A13 سامسونگ دارای یک تراشه اگزینوس ۸۵۰ در کنار ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی است که البته مدل‌های دیگری با مشخصات بالاتر هم از این گوشی موجود است. همچنین این گوشی از درگاه میکرو SD برخوردار است و می‌توان تا سقف یک ترابایت فضای ذخیره‌سازی را با استفاده از اس‌دی‌ کارت افزایش داد.

گوشی در کارکردهای معمول خوب است و کمتر با لگ و کندی مواجه می‌شوید، اما باید انتظار آن‌ها را داشته باشید. البته با توجه به قیمت تمام شده گوشی و مشخصات خوبی که دارد، نباید هم انتظار سرعت فوق‌العاده‌ زیاد و نبود باگ و لگ و کندی از گلکسی A13 داشته باشید.

مشخصات سخت‌افزاری گلکسی A13 را می‌توان قدم روی لبه تیغ دانست. در حال حاضر با گوشی نسبتا خوبی رو‌به‌رو هستیم که امور روزانه مثل وب‌گردی، کار با اپلیکیشن‌ها، تماشای فیلم و انجام بازی‌های سبک و نیمه‌سنگین را به خوبی انجام می‌دهد، اما نمی‌توان آن را گزینه‌ای مطمئن برای چند سال دانست.

با اینکه گلکسی A13 هم به مانند بسیاری از گوشی‌های میان‌رده، از چندین و چند لنز دوربین در پشت بنده خود استفاده می‌کند، اما برخلاف بسیاری از گوشی‌ها، همه لنز‌ها کارایی بخصوصی دارند و عملا با لنزی اضافه و بی‌مصرف رو‌به‌رو نیستیم. در مجموع ما با چهار لنز در پشت گوشی مواجه هستیم: یک لنز ۵۰ مگاپیکسلی عریض، یک ۵ مگاپیکسلی فوق‌عریض، یک ماکرو ۲ مگاپیکسلی و دیگری تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی.

در بخش ویدیویی، این گوشی می‌تواند تا حداکثر وضوح ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند که عملکرد خوبی را هم در این بخش به جا می‌گذارد.

دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی را می‌توان نقطه قوت بزرگ گلکسی A13 دانست. این دوربین می‌تواند در شرایط نوری خوب و زمان کافی برای ثابت نگه داشتن گوشی، عکس‌های زیبا و تمیزی را ثبت کند. با اینکه گوشی زوم اپتیکال ندارد و انتظاری هم برای وجود آن نیست، اما زوم دیجیتال در کمال تعجب کار خود را به خوبی انجام می‌دهد و جزئیات مناسبی را در تصاویر ثبت می‌کند.

دوربین فوق‌عریض گلکسی A13 بسیار معمولی است و نمی‌تواند فوق‌العاده ظاهر شود. دوربین در نور کم مشکل دارد و تصاویری که ثبت می‌کند مناسب نیست. در قسمت جلویی یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی وجود دارد که می‌تواند در حد معمول و مناسب، تصاویر قابل‌قبولی را ثبت کند.

با اینکه شاید با هزینه‌ای بیشتر، گوشی‌هایی با دوربین‌های بهتر را پیدا کنید، اما مقرون‌به‌صرفه بودن گلکسی A13 در مجموع قابلیت‌هایی که دارد و البته، دوربینی که کارایی خود را در حد قابل‌قبول و مناسب ارائه می‌دهد، این گوشی را به یک گزینه مناسب تبدیل کرده است.

گلکسی A13 سامسونگ به یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز است که می‌تواند یک روز کامل را دوام بیاورد و حتی در صورتی که گوشی کارکرد عادی داشته باشد، روز دوم را هم کاربر را همراهی کند. در آزمایش پخش ویدیو و در حالت حداکثر روشنایی، می‌توان ۱۰ ساعت ویدیو تماشا کرد و اگر روشنایی را کمتر کنید، مدت زمان بیشتر می‌شود.

باتری گلکسی A13 سامسونگ توسط یک شارژر سریع ۱۵ واتی شارژ می‌شود و می‌توان انتظار داشت که این باتری حداکثر زیر دو ساعت از صفر به صد می‌رسد. برای چنین گوشی در بازه قیمتی که قرار دارد، مشخصات باتری استاندارد و حتی خوب به نظر می‌رسد.

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 10s

ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | از ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

نقاط قوت قابلیت ضبط ویدیو تا وضوح ۴K

بسیار سبک و خوش‌دست

صفحه‌نمایش آمولد با کیفیت

مجهز به اندروید ۱۲ پرسرعت و روان

عمر فوق‌العاده باتری و شارژ سریع ۳۳ واتی

بلندگوهای استریو مناسب

کیفیت نسبتا مناسب و معمولی دوربین اصلی نقاط ضعف استفاده از نرخ نوسازی ۶۰ هرتز

قابلیت افزایش وضوح و کنتراست زیادی در هنگام پخش ویدیو غیرقابل کنترل است

فیلم‌برداری ۴K لرزش‌گیر ندارد

گوشی به راحتی داغ می‌کند

تاریخ عرضه اردیبهشت ۱۴۰۰ ابعاد ۱۶۰.۵×۷۴.۵×۸.۳ میلی‌متر وزن ۱۷۸.۸ گرم جنس بدنه قاب پشتی از جنس پلاستیک

فریم از جنس پلاستیک

قاب جلو از جنس شیشه

دارای گواهی IP53 مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار صفحه‌ نمایش ۶.۴۳ اینچ AMOLED رزولوشن تصویر ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل با تراکم ۴۰۹ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 11, MIUI 12.5 چیپ‌ست Mediatek Helio G95 (12 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) پردازنده گرافیکی Mali-G76 MC4 حافظه رم ۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت درگاه کارت حافظه microSDXC دوربین اصلی سنسور ۶۴ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق

سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو

فیلمبرداری ۴K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps دوربین سلفی سنسور ۱۳ مگاپیکسلی

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps صدا اسپیکرهای استریو

جک ۳.۵ میلی‌متری درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت دارد (روی دکمه پاور کنار گوشی) باتری لیتیوم-یونی ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی

قابلیت شارژ سریع ۳۳ واتی

خانواده گوشی‌های سری ردمی نوت ۱۰ شیائومی بسیار پرجمعیت و البته با نمرات قبولی خوبی هستند و یکی از همین اعضای خوب، ردمی نوت ۱۰S است. یک گوشی زیبا با قابلیت‌ها و قیمتی مناسب در راهنمای خرید گوشی موبایل میان‌رده دیجی‌کالامگ که می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی شما برای خرید باشد.

شیائومی ردمی نوت ۱۰S از همان زبان طراحی هم‌خانواده‌های خود پیروی می‌کند، با این حال در قسمت پشت بدنه یک روکش مات دارد که به نگه‌ داشتن بهتر گوشی در دست کمک شایانی می‌کند. همچنین در این گوشی ما گواهی IP53 را می‌بینیم که ردمی نوت ۱۰S را در مقابل پاشش آب و گرد و غبار نسبتا مقاوم می‌کند. چینش دوربین‌ها در ماژول پشت گوشی مثل همیشه زیبا و خوب طراحی شده است و مقداری هم برآمدگی دارد که تو چشم نیست.

نکته قابل توجه در مورد این گوشی ۶.۴ اینچی، وزن ۱۷۸ گرمی و ضخامت ۸.۳ میلی‌متری است که ردمی نوت ۱۰S را در دست بسیار سبک و راحت می‌کند. اسکنر اثر انگشت گوشی هم در بخش کنار و روی دکمه پاور تعبیه شده که از سرعت پاسخگویی بسیار بالایی برخوردار است. در کل، این گوشی هم از ارگونومی مناسبی برخوردار است و هم جنس پلاستیکی بدنه آنقدر مرغوب است که بتواند حس یک محصول مناسب و باکیفیت را منتقل کند. اگر چه در این گوشی به جای گوریلا گلس ۵ که در مدل پرو وجود دارد، از گوریلا گلس ۳ استفاده شده که نمی‌توان به واسطه بازه قیمتی، ایراد خاصی به محصول وارد کرد.

شیائومی ردمی نوت ۱۰S از همان صفحه‌نمایش ردمی نوت ۱۰ استفاده می‌کند. پنل ۶.۴۳ اینچی آمولد با وضوح ۲۴۰۰ در ۱۸۰۰ که البته، نرخ تازه‌سازی ۶۰ هرتزی دارد و رنگ‌ ۸ بیتی است. روشنایی تصویر بالاست و حتی به نرخ ۱۱۰۰ نیت هم می‌رسد که این فوق‌العاده است.

دقت رنگ در نمایشگر شیائومی ردمی نوت ۱۰S در سطح قابل قبولی قرار دارد، با این حال نکته‌ای که شاید نسبت به برخی گوشی‌های هم‌قیمت، بیشتر به چشم بیاید مبحث ۶۰ هرتزی بودن نرخ نوسازی تصویر است. البته که هنوز بسیاری به صفحه‌نمایش ۶۰ هرتز عادت دارند، اما نمایشگرهای ۹۰ هرتزی و ۱۲۰ هرتزی می‌توانند تجربه خوبی از کار کردن با گوشی و به خصوص در تماشای ویدیو و بازی‌ها منتقل کنند. در مجموع، کیفیت صفحه‌نمایش آمولد ردمی نوت ۱۰S در سطح خوبی قرار دارد و قطعا از کار کردن با آن لذت می‌برید.

گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۰S از چیپست مدیاتک هلیو G95 با لیتوگرافی ۱۲ نانومتری استفاده می‌کند و در این مدل مد نظرمان، ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی داخلی، آن را همراهی می‌کند. سرعت و قدرت پردازنده در این گوشی خوب است. رابط کاربری با باز و بسته شدن برنامه‌ها و چرخیدن در گوشی مشکلی ندارد و همه چیز روان و سبک اجرا می‌شوند.

اما شاید یکی از مشکلات این گوشی، اجرای بازی‌ها باشد. هلیو ۹۵ در شیائومی ردمی نوت ۱۰S توانایی زیادی برای اجرای بازی‌های سنگین به صورت روان و با گرافیک بالا ندارد. اگر برای انجام بازی به سراغ این گوشی می‌روید، باید بگوییم که تا حد زیادی ناامید می‌شوید و حتما باید به دنبال یک جایگزین بهتر باشید. نکته دیگر، گرم شدن گوشی در محیط‌های گرم و در هنگام بازی یا کار با دوربین است که باعث می‌شود بازدهی کلی پایین بیاید. با این حال، ردمی نوت ۱۰S یک گوشی برای انجام هر کاری به غیر از بازی ممتد است و در هر کار دیگری می‌تواند خوب ظاهر شود به جز بازی‌های سنگین.

در بخش دوربین، ما یک ماژول چهارگانه از سنسورهای متنوع را داریم که اگر بخواهیم صادق باشیم، مثل همیشه دو سنسور بی‌فایده این وسط قرار دارند. دوربین اصلی یک سنسور ۶۴ مگاپیکسلی عریض است که در کنار یک سنسور فوق‌عریض ۸ مگاپیکسلی و دو سنسور ماکرو و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی قرار گرفته است. همان‌طور که به خوبی حدس زدید، ماکرو و عمق همان سنسورهای بی‌فایده هستند. در قسمت جلویی گوشی هم یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی سلفی قرار گرفته است.

کیفیت خروجی دوربین‌ها در حد نوت ۱۰ پرو نیست و می‌توانستیم انتظارش را داشته باشیم. دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی در عکاسی از سوژه‌های جدید خیلی موفق است و نتایج قابل قبولی را ثبت می‌کند، اما جزئیات و کیفیت در عکاسی از مناظر و سوژه‌های دورتر پایین می‌آید. هوش مصنوعی شیائومی سعی می‌کند تا تصاویر را کمی اشباع کند که بسته به سلیقه کاربر، این می‌تواند هم خوب باشد و هم بد!

عکاسی پرتره را می‌توان یکی از ویژگی‌های خوب ردمی نوت ۱۰S دانست. چه از لحاظ کیفی، چه جزئیات و روشنایی همه چیز در سطح خوبی قرار می‌‌گیرند. لنز فوق‌عریض برای عکاسی مناظر مفید است، اما باز هم نباید در شرایط کم‌نور از آن استفاده کرد. رزولوشن ۸ مگاپیکسلی باعث می‌شود تا جزئیات تصاویر جالب نباشد.

دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی هم عملکرد مناسبی دارد اما اگر از تصاویر بخواهید برای شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید. کیفیت حیرت‌آور نیست و صرفا قالب استفاده و خوب هستند.

شیائومی ردمی نوت ۱۰S توانایی فیلم‌برداری تا حداکثر وضوح ۴K و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه را دارد اما هیچ تثبیت‌کننده‌ای در کار نیست. با این حال اگر روی رزولوشن ۱۰۸۰p فیلم‌برداری کنید، لرزش‌گیر دیجیتالی کار خود را شروع می‌کند و نتایج خوبی را می‌شود ثبت کرد. فیلم‌برداری در نور معمولی و کافی مناسب است، اما در نور کم نمی‌توان انتظار خاصی از دوربین‌ها داشته باشیم.

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی شیائومی ردمی نوت ۱۰S بسیار خوب کار می‌کند و یکی از نقاط قوت محسوب می‌شود. ۶۰ هرتز بودن صفحه کمک شایانی به افزایش عمر باتری کرده شما در انتهای یک روز شلوغ، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد شارژ اضافه دارید. اگر خیلی کاربر شلوغی نیستید، این گوشی می‌تواند حتی تا دو روز بی‌نیاز از شارژ مجدد باشد.

این گوشی به یک شارژر ۳۳ وات پرسرعت مجهز است و یک ساعت طول می‌کشد تا شارژ گوشی از صفر تا صد پر شود که رقم قابل قبولی است. در صورتی که گوشی را به صفر نرسانید، شاید بین ده دقیقه تا نیم‌ساعت برای صد درصد کردن گوشی زمان نیاز دارید که این عالی است.

گوشی موبایل شیائومی POCO M4 Pro 5G

ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | از ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | از ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان



نقاط قوت تنوع رنگی جالب و مقاوم بودن بدنه در مقابل پاشش آب و گرد و غبار

صفحه بزرگ و باکیفیت ۹۰ هرتزی

عمر فوق‌العاده باتری و شارژ سریع ۳۳ واتی

بلندگوهای استریو و با صدای بلند

بازدهی سخت‌افزاری قابل قبول

کیفیت خوب دوربین‌ها در ثبت عکس و ویدیو نقاط ضعف نسبت به نسل قبلی خود پیشرفت خاصی نداشته است

تاریخ عرضه آبان ۱۴۰۰ ابعاد ۱۶۳.۶×۷۵.۸×۸.۸ میلی‌متر وزن ۱۹۵ گرم جنس بدنه فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک

قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳

دارای گواهی IP53 مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار صفحه‌ نمایش ۶.۶ اینچ

IPS LCD | 90Hz رزولوشن تصویر ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل با تراکم ۳۹۹ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 11, MIUI 12.5 چیپ‌ست MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2 حافظه رم ۴ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۶۴ گیگابایت درگاه کارت حافظه microSDXC دوربین اصلی سنسور ۵۰ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30/60fps دوربین سلفی سنسور ۱۶ مگاپیکسلی عریض

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps صدا اسپیکر استریو

جک ۳.۵ میلی‌متری درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۵G، ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت دارد (لبه کناری) باتری لیتیوم-یونی ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی

فست شارژ ۳۳ وات

در راهنمای خرید گوشی موبایل میان‌رده دیجی‌کالا مگ رسیدیم به خانواده‌ی POCO برند شیائومی که این روزها جزو محبوب‌ترین گوشی‌های بازار هستند. گوشی هوشمند شیائومی Poco M4 Pro 5G دو سیم‌کارت با ظرفیت ۶۴ گیگابایتی، یک ترکیب نسبتا خوب و مناسب از قابلیت‌های سخت‌افزاری، دوربین، صفحه‌نمایش، باتری غول‌آسا و ظاهری نسبتا زیبا است.

گوشی هوشمند شیائومی POCO M4 Pro 5G از لحاظ طراحی بدنه در سطح بالایی قرار دارد. همه رنگ‌های این گوشی زیبا هستند، ماژول قرارگیری دوربین‌ اصلی در پشت گوشی مثل همیشه خاص و منحصربه‌فرد کار شده و در کل با گوشی پر زرق و برقی رو‌به‌رو هستیم. بدنه از جنس پلاستیک مرغوب است و این را می‌توان از اولین لحظه به دست‌گیری گوشی متوجه شد. البته شاید قرار گرفتن لوگو بزرگ پوکو برای خیلی‌ها خوشایند نباشد اما به هر حال این قضیه با هویت گوشی‌های پوکو گره خورده است.

این گوشی ۶.۶ اینچی حدود ۱۹۵ گرم وزن دارد که با توجه به سایز، از وزن و ارگونومی مناسبی برخوردار است و اصلا در دست و جیب سنگین نیست. این را می‌توان یکی از نکات مثبت و خوب گوشی به شمار آورد. پوکو M4 Pro 5G به مانند خیلی از هم‌خانواده‌های خود در رنگ‌های جالب و زیبایی مانند زرد و آبی عرضه شده و البته یک رنگ مشکی بسیار زیبا هم دارد که اگر بحث سلیقه باشد، من رنگ مشکی را انتخاب می‌کنم. با این حال، اگر می‌خواهید از کلیشه اغلب گوشی‌های هوشمند دور شوید، شاید رنگ آبی یا زرد برای شما خیلی جذاب و گیرا باشد.

اسکنر اثر انگشت همچنان روی دکمه پاور قرار دارد که به نظرم انتخاب بهتری نسبت به زیر صفحه نمایش است و از سرعت پاسخگویی لحظه‌ای و عالی برخوردار است. همچنین این گوشی از گواهی IP53 بهره می‌برد که آن را در مقابل پاشش آب و گرد و غبار محافظت می‌کند. در نظر داشته باشید که گوشی کاملا ضد آب نیست و این IP تضمین‌کننده سلامت گوشی پس از فرو رفتن در آب نیست!

نمایشگر POCO M4 Pro 5G همان‌طور که گفتیم ۶.۶ اینچ اندازه دارد و پنلی از جنس IPS LCD دارد. وضوح تصویر ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ پیکسل است و تراکم پیکسلی در آن ۳۹۹ پیکسل در هر اینچ است. نرخ ۹۰ هرتزی نوسازی تصویر هم پایه‌ ثابت بیشتر گوشی‌های این رده قیمتی است. متاسفانه شیائومی برای قرار دادن قابلیت ۵G در این گوشی، چیزهایی را کم کرده که یکی از آن‌ها تبدیل نمایشگر AMOLED مدل ۴G همین گوشی به IPS LCD است. البته کیفیت و وضوح نمایشگر IPS پوکو M4 Pro 5G در سطح قابل قبولی قرار داد، اما میزان روشنایی و عمق سیاهی نمایشگر AMOLED چیز دیگری بود.

گوشی هوشمند شیائومی POCO M4 Pro 5G در قلب خود از چیپست مدیاتک دیمنسیتی ۸۱۰ مجهز شده که نسبت به چیپ دیمنسیتی ۷۰۰ که در سال گذشته برای پوکو M3 Pro 5G استفاده شده، ارتقا چندانی به حساب نمی‌آید اما همچنان تمام کارها و بازدهی که یک کاربر در این بازه قیمتی از یک گوشی نیاز دارد را می‌تواند تامین کند. ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی (۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی در مدل دیگر پوکو M4 Pro 5G) دیگر مشخصات سخت‌افزاری این گوشی هستند. اگر از کسانی هستید که از گوشی خود استفاده‌های زیادی می‌کنید، اهل بازی یا فیلم‌برداری و عکاسی هستید، ما به شما گزینه دوم را با رم و حافظه بیشتر پیشنهاد می‌کنیم که اختلاف قیمت حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را دارد.

بازدهی گوشی پوکو M4 Pro 5G خوب است. کارکردهای معمولی مانند تماس، استفاده از مسنجرها، گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی و کار با اپلیکیشن‌های کاربردی همگی خوب هستند و آزارتان نمی‌دهد. اجرای بازی‌های سنگین در پوکو M4 Pro 5G ممکن است و می‌توانید در تنظیمات گرافیکی معقولی، بازی‌هایی همچون Call of Duty Mobile، PUBG، Genshin Impact و سایر عناوین سنگین را اجرا کنید. البته انتظار بازدهی گوشی‌هایی مانند پوکو X3 را از این گوشی نداشته باشید.

این گوشی از اندروید ۱۱ که به اندروید ۱۲ هم قابل ارتقا خواهد بود به همراه رابط کاربری MIUI شیائومی استفاده می‌کند. این رابط کاربری تا حد زیادی سلیقه‌ای است. اگر از کاربران گوشی‌های شیائومی باشید که هیچ، به خوبی با آن آشنا هستید و عادت دارید، اما اگر قصد مهاجرت به گوشی‌های شیائومی را دارید حتما قبل از خریداری، کمی در مورد رابط کاربری تحقیق کنید و با آن کار کنید.

قابلیت ۵G این گوشی مناسب است، اما کارایی آن در ایران اصلا گسترده نیست و نمی‌توانید روی این قضیه که یکی از نقطه عطف‌های پوکو M4 Pro 5G است حساب کنید. قابلیت ۵G در نقاط محدودی مانند چند منطقه در تهران و برخی شهرستان‌ها در دسترس است. اگر ۵G بودن برای شما مهم نیست، پیشنهاد می‌کنیم به سراغ مدل ۴G همین گوشی بروید که از صفحه‌نمایش AMOLED بهره می‌برد و از لحاظ قیمتی حتی ارزان‌تر هم هست.

در بخش دوربین، ما یک ماژول دو دوربینه در پشت و یک دوربین سلفی در جلو داریم. واقعا از شیائومی ممنون هستیم که لنز ماکرو ۲ مگاپیکسلی را از این گوشی حذف کرد چون کاملا بی‌فایده و بی‌کیفیت بود. اما به سراغ دوربین اصلی برویم، جایی که یک لنز ۵۰ مگاپیکسلی واید در کنار لنز ۸ مگاپیکسلی فوق عریض جای خوش کرده است. کیفیت تصاویر گرفته شده با لنز ۵۰ مگاپیکسلی مناسب است. رنگ‌ها عمدا واقعی هستند و کنتراست و محدوده داینامیک در سطح خوبی قرار دارند. البته جزئیات تصاویر خیلی بالا نیست و برای مثال برخی شاخ و برگ درختان به حالت آب‌رنگ دیده می‌شوند، اما باید بگوییم برای گوشی در این بازه قیمتی، همین دوربین کافی است.

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض بی‌فایده نیست و می‌تواند تصاویر خوبی را ثبت کند، اگر چه زوم اپتیکالی در کار نیست و زوم دیجیتال هم کمکی به دریافت عکس‌های بهتر نمی‌کند.

سنسور ۱۶ مگاپیکسلی سلفی می‌تواند عکس‌های دلنشین و خوبی را ثبت کند. رنگ‌ها و کنتراست دوست‌داشتنی هستند و محدوده داینامیک خوب است. وضوح و سطح نویز نیز قابل‌قبول هستند. به طور کلی نتایجی که ثبت می‌شوند، به خصوص در خود صفحه گوشی خوب و راضی‌کننده به نظر می‌رسند.

پوکو M4 پرو ۵G می‌تواند تا وضوح ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند. همچنین یک لرزش‌گیر دیجیتال هم برای دوربین تعبیه شده تا بتوانید ویدیوهای روان و مناسبی را ضبط کنید. جزئیات ویدیو در رزولوشن ۱۰۸۰p کافی هستند. محدوده داینامیک خوب است، نویز بسیار کم دیده می‌شود و کنتراست در سطح مناسبی قرار دارد. همه چیز در مورد فیلم‌برداری پوکو M4 پرو ۵G معمولی است و این همان چیزی است که از یک گوشی میان‌رده این قیمتی انتظار داریم.

گوشی هوشمند شیائومی POCO M4 Pro 5G یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با توانایی شارژ سریع ۳۳ واتی دارد که به نسبت نسل قبلی خود که ۱۸ واتی بود، ارتقا خوبی محسوب می‌شود. در مقام مقایسه، باتری این گوشی همان توانایی‌ها و دوام باتری‌های ردمی نوت ۱۰ ۵G و پوکو M3 پرو ۵G را دارد. در تمام تست‌ها مانند تماس، مرور وب، پخش ویدیو و بازی، عملکرد باتری عالی است. شما می‌توانید یک روز کاری شلوغ را به راحتی با پوکو M4 پرو ۵G بگذرانید و در صورت استفاده مدیریت شده، تا دو روز هم بدون شارژ مجدد بگذرانید.

شارژ کامل گوشی با استفاده کامل از شارژر ۳۳ واتی، از صفر تا صد حدود یک ساعت طول می‌کشد که برای این بازه قیمتی عالی است. خوشبختانه هم در داخل جعبه‌، شارژر ۳۳ واتی و کابل مناسب USB وجود دارد که شما را از بابت خرید دوباره شارژر بی‌نیاز می‌کند.

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11

ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | از ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | از ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان



نقاط قوت صفحه‌نمایش آمولد Full-HD+ با کیفیت

نمایشگر ۹۰ هرتزی

طراحی زیبا و خوش رنگ و لعاب‌تر از هم رده‌های خود

قدرت سخت‌افزاری مناسب برای اجرای برنامه‌ها و بازی‌های سنگین

عمر بالای باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری تا ۲ روز

شارژ سریع ۳۳ واتی نقاط ضعف هیچ‌یک از دوربین‌های گوشی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند

عدم وجود قابلیت فیلم‌برداری ۴K

عدم وجود قابلیت فیلم‌برداری ۶۰ فریم در وضوح ۱۰۸۰p

تاریخ عرضه بهمن ۱۴۰۰ ابعاد ۱۵۹.۹×۷۳.۹×۸.۱ میلی‌متر وزن ۱۷۹ گرم جنس بدنه قاب پشتی از جنس پلاستیک

فریم از جنس پلاستیک

قاب جلو از جنس شیشه صفحه‌ نمایش ۶.۵۲ اینچ AMOLED | 90Hz رزولوشن تصویر ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل با تراکم ۴۰۹ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 11, upgradable to Android 12, MIUI 13 چیپ‌ست Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) پردازنده گرافیکی Adreno 610 حافظه رم ۴ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۶۴ گیگابایت درگاه کارت حافظه microSDXC دوربین اصلی سنسور ۵۰ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق

سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps دوربین سلفی سنسور ۱۳ مگاپیکسلی

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps صدا اسپیکر

جک ۳.۵ میلی‌متری درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت دارد (روی دکمه پاور کنار گوشی) باتری لیتیوم-یونی ۵۰۵۰ میلی‌آمپرساعتی

قابلیت شارژ سریع ۳۳ واتی

شیائومی ردمی نوت ۱۱ یک گوشی مقرون‌به‌صرفه اما مدرن و مناسب در راهنمای خرید گوشی موبایل میان‌رده است که به هیچ‌وجه چه از لحاظ مشخصات سخت‌افزاری و چه شکل ظاهری، چهره ارزانی به خود نمی‌گیرد.

ردمی نوت ۱۱ جزو زیباترین گوشی‌های ارزان‌قیمت بازار است که ۸.۱ میلی‌متر ضخامت دارد. وزن ۱۷۹ گرمی این گوشی در کنار صفحه‌نمایش ۶.۴ اینچی، سبکی و راحتی آن را نشان می‌دهد. همچنین این گوشی به گواهی IP53 مجهز شده که در مقابل پاشش آب و گرد و غبار محافظت می‌شود.

در این گوشی، ما جک ۳.۵ میلی‌متری را در بخش بالایی می‌بینیم و پورت USB-C هم در پایین گوشی قرار دارد. حسگر اثرانگشت هم به دکمه پاور در سمت راست منتقل شده که از سرعت و دقت نسبتا بالایی برخوردار است.

ردمی نوت ۱۱ دارای صفحه‌نمایش ۶.۴ اینچی از نوع آمولد با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل است که روشنایی حداکثر ۱۰۰۰ نیتی و نرخ نوسازی تصویر ۹۰ هرتزی، آن را به گزینه‌ای جذاب و باکیفیت برای وب‌گردی، کار با اپلیکیشن‌های مختلف و تماشای ویدیو تبدیل کرده است.

ردمی نوت ۱۱ شیائومی به چیپ اسنپدراگون ۶۸۰ در کنار ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی (در مدل منتخب ما) مجهز شده که وجود اسلات کارت حافظه می‌تواند به افزایش فضا کمک کند. گوشی در کارکردهای معمول بدون مشکل کار می‌کند و تاخیر خاصی در جابه‌جایی‌ها یا کار با اپلیکیشن‌ها ندارد. با توجه به قیمت، این گوشی می‌تواند انتظارات را برآورده کند.

خوشبختانه ردمی نوت ۱۱ می‌تواند از پس اجرای تمام بازی‌ها و برنامه‌های روز بر بیاید و مشکل خاصی با آنها نداشته باشد. فقط شاید برای اجرای بازی‌هایی مانند Apex یا Call of Duty نیاز باشد تا تنظیمات گرافیکی را بهینه کنید.

ردمی نوت ۱۱ در قسمت پشت دارای چهار لنز است. سنسور اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، لنز فوق‌عریض ۸ مگاپیکسلی و دو لنز ماکرو و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی که کارکرد فوق‌العاده‌ای ندارند. دوربین اصلی با اینکه مشکل خاصی ندارد، اما جزو بهترین‌ها نیست و نمی‌توانید تصاویر چشمگیری ثبت کنید. جزئیات ناامید‌کننده است و فوکوس و HDR به خوبی گوشی‌های میان‌رده نیست. این روال در نور کم و شب ادامه دارد و عملکرد دوربین در این حالات اصلا خوب نیست.

سنسور فوق‌عریض صرفا برای گرفتن تصویری وسیع، فارغ از کیفیت خروجی مفید است و در کل، ردمی نوت ۱۱ قرار نیست برای کسانی که علاقه به عکاسی دارند، گزینه‌ جالبی باشد.

عمر باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی ردمی نوت ۱۱ یکی از بهترین‌هاست و اگر استفاده‌ای معمول و مدیریت شده داشته باشید، شاید حتی تا دو روز هم نیاز به شارژ مجدد نداشته باشید. از طرفی گوشی به شارژر ۳۳ واتی مجهز است که می‌تواند از صفر تا صد باتری را در یک ساعت شارژ کند.

گوشی موبایل سامسونگ Galaxy M32

ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | از ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | از ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

نقاط قوت صفحه‌نمایش فوق‌العاده آمولد ۹۰ هرتزی

روشنایی بالا و رنگ‌های خوب صفحه‌نمایش

عمر فوق‌العاده باتری و شارژر ۲۵ واتی

کیفیت مناسب تصاویر ثبت شده در روز نقاط ضعف سخت‌افزار نه چندان قدرتمند

عدم وجود فیلم‌برداری ۴K

تاریخ عرضه تیر ۱۴۰۰ ابعاد ۸.۴×۷۴×۱۵۹.۳میلی‌متر وزن ۱۸۰ گرم جنس بدنه فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک

قاب جلو از جنس شیشه مجهز به گوریلا گلس ۵ صفحه‌ نمایش ۶.۴ اینچ

Super AMOLED | 90Hz رزولوشن تصویر ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل با تراکم ۴۱۱ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 11, One UI 3.1 Core چیپ‌ست Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2 حافظه رم ۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت درگاه کارت حافظه microSDXC دوربین اصلی سنسور ۶۴ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق

سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps دوربین سلفی سنسور ۲۰ مگاپیکسلی عریض

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps صدا اسپیکر

جک ۳.۵ میلی‌متری درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت دارد ( روی لبه گوشی) باتری لیتیوم-یونی ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی

قابلیت شارژ سریع ۲۵ واتی

سامسونگ گلکسی M32 جانشین گلکسی M31 است که به دلیل باتری بزرگ و نمایشگر عالی AMOLED، از جذابیت خاصی برخوردار است. این مدل میان‌رده در خانواده گوشی‌های سری M گلکسی یکی از محبوب‌ترین‌هاست که می‌تواند گزینه مناسبی در بازه قیمتی خود باشد و حسابی در این راهنمای خرید گوشی موبایل میان‌رده دیجی‌کالا مگ می‌درخشد.

طراحی گوشی فرق خاصی با اکثر محصولات رده M و A گلکسی ندارد، اما از جذابیت‌های خاص خود برخوردار است. پشت بدنه دارای الگوی خط عمودی است و در زوایای مختلف مانند رنگین‌کمان، رنگ‌های مختلفی منعکس می‌کند. جنس بدنه از پلاستیک است و این پلاستیکی بودن برخلاف گوشی‌هایی از برند‌های اوپو و Vivo کاملا به چشم می‌آید. فریم میانی ضخیم است و روکش فلزی مصنوعی جذاب به نظر نمی‌رسد. قسمت ماژول دوربین ساده اما مناسب طراحی شده و تقریبا هم‌سطح با پشت است. اما نقطه ضعف آن، جایگاه فلش LED در خارج از ماژول‌ها است، جوری که انگار یک چیز اضافه در جایی نادرست قرار گرفته.

در جلوی دستگاه ما دوربین سلفی را می‌بینیم که به فرم طراحی قطره‌ای در مرکز و بالای صفحه قرار گرفته است. قاب‌های بالا و کناری تقریبا نازک هستند اما قاب پایین کمی ضخیم است. با این حال قسمت زیادی از جلوی گوشی را صفحه‌نمایش در اختیار دارد. دکمه کنترل صدا ظاهرا بالاتر از حد معمول است که مقداری دسترسی به آن در اوایل کار با گلکسی M32 سخت به نظر می‌رسد. با تمام این‌ها، ما با یک گوشی سامسونگی اصیل طرف هستیم که می‌توانیم بعد از مدتی به آن عادت کنیم.

گلکسی M32 سامسونگ دارای صفحه‌نمایشی ۶.۴ اینچی از نوع AMOLED با وضوح ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ پیکسل است. همچنین در این صفحه‌نمایش با تراکم ۴۱۱ پیکسل در هر اینچ رو‌به‌رو هستیم. صفحه‌نمایش را می‌توان نقطه قوت M32 دانست چرا که هم از روشنایی فوق‌العاده بالایی برخوردار است که کار با آن را در زیر نور مستقیم خورشید راحت می‌کند، هم کیفیت و وضوح تصاویر در آن بسیار بالا است. یک نکته بارز، مجهز بودن صفحه‌نمایش به لایه محافظ گوریلا گلس ۵ است که آن را تا حد زیادی در مقابل ضربات و فشار مقاوم می‌کند.

نرخ نوسازی تصویر در این گوشی تا ۹۰ هرتز افزایش پیدا می‌کند و می‌توانید بین ۶۰ و ۹۰ هرتز سوییچ کنید. همچنین سامسونگ دو پروفایل رنگی Vivid و Natural تعریف کرده که می‌توانید بین آنها انتخاب کنید.

گلکسی M32 سامسونگ در دل خود به تراشه مدیاتک هلیو G80 مجهز است و از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی در این مدل مورد بررسی استفاده می‌کند. بازدهی و قدرت پردازنده بسیار معمولی است و بعضی وقت‌ها حتی در محیط کاربری معمولی، شاهد لگ‌ها و کندی‌هایی هستیم. حتی در بنچ‌مارک‌های متنوع، گلکسی M32 از گوشی‌هایی مانند ریلمی ۸ با قیمتی مشابه عقب می‌افتد. برای اجرای بازی‌هایی مانند Call of Duty Mobile باید تنظیمات را روی Medium و حتی Low قرار دهید تا فریم بیشتری بگیرید.

با تمام این‌ها، اگر مدیریت استفاده از گوشی را خوبی انجام دهید و بازی‌های سنگین را در آن اجرا نکنید یا حداقل روی تنظیمات گرافیکی محدود‌تر تحمل کنید، گلکسی M32 به خوبی می‌تواند برایتان کار کند و بازدهی مناسبی داشته باشد.

در بخش نرم‌افزاری، گلکسی M32 سامسونگ به اندروید ۱۱ مجهز است که قابلیت ارتقا به اندروید ۱۲ را خواهد داشت. رابط کاربری همیشگی One UI 3.1 سامسونگ نیز در این گوشی کار خود را انجام می‌دهد.

گلکسی M32 سامسونگ همانطور که گفتیم، در قسمت پشت به یک ماژول چهارگانه دوربین مجهز است. دوربین اصلی سنسوری ۶۴ مگاپیکسل عریض است و در کنار آن، ما یک سنسور فوق‌عریض ۸ مگاپیکسلی و دو سنسور ماکرو و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی می‌بینیم. طبق معمول ما کاری با دو لنز ماکرو و عمق نداریم چون کارایی و کیفیت خوبی ندارند.

کیفیت تصاویر دوربین اصلی در نور کامل و روز دیدنی هستند. جزئیات در تصاویر قابل مشاهده است و رنگ‌ها طبیعی به نظر می‌رسند. اما وقتی به سراغ محیط‌ کم‌نور می‌رویم، دوربین ضعف‌های خود را نشان می‌دهد. نویز در تصاویر محیط‌های کم‌نور زیاد دیده می‌شود و محدوده داینامیک خوب نیست. حالت شب در این سنسور وجود دارد و اگر بتوانیم برای چند ثانیه، گوشی را روی سوژه یا محیط مد نظر ثابت نگه‌ داریم، می‌توانیم تصاویر مناسبی را ثبت کنیم. لنز فوق عریض ۸ مگاپیکسلی هم متاسفانه کارایی فوق‌العاده‌ای ندارد و نویزهای تصویر زیاد است. با این حال اگر در نور مناسب سعی خود را کنیم، تصاویر قابل قبولی را می‌توانیم به ثبت برسانیم.

دوربین سلفی یک لنز ۲۰ مگاپیکسلی است که کار خود را به خوبی انجام می‌دهد. دوربین سلفی جزئیات زیادی را به ثبت می‌رساند و رنگ‌ها را دقیق به نمایش می‌گذارد. حالت پرتره هم به خوبی کار می‌کند و می‌توانید روی آن حساب باز کنید.

حداکثر وضوح ضبط ویدیو در گلکسی M32 سامسونگ، ۱۰۸۰p و با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه است که البته انتظار داشتیم فیلم‌برداری ۴K هم بین گزینه‌ها بود. با این حال جزئیات در ویدیوهای ثبت شده خوب است. البته مکانیزم فوکوس گوشی بیش از حد معمول کار می‌کند و گاهی در هنگام ضبط ویدیو می‌بینیم که دوربین با سرعت زیادی در حال فوکوس کردن است که نتیجه اصلا چیز خوبی از آب در نمی‌آید.

گلکسی M32 سامسونگ دارای یک باتری عظیم ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که می‌تواند تا یک و نیم روز و حتی دو روز کامل را پشتیبانی کند که از این نظر عالی است. همچنین این باتری را یک شارژر ۲۵ وات همراهی می‌کند که می‌توان از صفر تا صد گوشی را در زمان یک ساعت و نیم پر کرد.

گوشی موبایل سامسونگ Galaxy M33

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | از ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۶,۸۰۰,۰۰۰ ومان

نقاط قوت صفحه‌نمایش ۱۲۰ هرتزی

بازدهی عالی سخت‌افزاری و استفاده از تراشه قدرتمند اگزینوس ۱۲۸۰

عمر فوق‌العاده باتری و شارژر ۲۵ واتی

آنتن‌دهی ۱۲ باندی ۵G

دوربین اصلی رضایت‌بخش است

مجهز به اندروید ۱۲ و One UI 4.1 از روز اول نقاط ضعف بدون شارژر و هدفون در زمان خرید

پردازنده اگزینوس ۱۲۸۰ هنوز با برخی بازی‌ها بهینه‌سازی نشده است

کیفیت پایین صفحه‌نمایش TFT نسبت به آمولد و حتی IPS

کیفیت پایین لنزهای فوق‌عریض، ماکرو و تشخیص عمق

تاریخ عرضه تیر ۱۴۰۰ ابعاد ۸.۴×۷۴×۱۵۹.۳میلی‌متر وزن ۱۸۰ گرم جنس بدنه فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک

قاب جلو از جنس شیشه مجهز به گوریلا گلس ۵ صفحه‌ نمایش ۶.۴ اینچ

Super AMOLED | 90Hz رزولوشن تصویر ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل با تراکم ۴۱۱ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 11, One UI 3.1 Core چیپ‌ست Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2 حافظه رم ۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت درگاه کارت حافظه microSDXC دوربین اصلی سنسور ۶۴ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق

سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps دوربین سلفی سنسور ۲۰ مگاپیکسلی عریض

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps صدا اسپیکر

جک ۳.۵ میلی‌متری درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت دارد ( روی لبه گوشی) باتری لیتیوم-یونی ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی

قابلیت شارژ سریع ۲۵ واتی

سری گلگسی M سامسونگ با گوشی مقرون‌به‌صرفه و میان‌رده M33 5G وارد مرحله‌ جدیدی شده و ارتقا خوبی که نسبت به گلکسی M32 و M32 5G داشته، مانند چیپ جدید اگزینوس استفاده شده در A53 5G، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و نمایشگر ۱۲۰ هرتز و اتصال ۵G، همگی نوید محصولی جالب‌توجه را می‌دهند.

نمی‌توان منکر زیبایی بخش پشتی بدنه گلکسی M33 5G شد، به خصوص که با یک گوشی مقرون‌به‌صرفه سامسونگی طرف هستیم. با این حال بدنه از جنس پلاستیک است و زمانی که گوشی را در دست می‌گیریم، می‌توانیم آن حس ارزانی محصول را دریافت کنیم.

در قسمت جلو یک صفحه نمایش ۶.۶ اینچی با حاشیه‌هایی نسبتا بزرگ دیده می‌شود که شاید برای برخی مناسب نباشد. از طرفی هم نور پس‌زمینه پنل LCD که در اطراف صفحه‌نمایش و به خصوص اطراف بریدگی قطره‌ای دوربین سلفی قابل توجه است.

در سمت راست دکمه‌های صدا و پاور را می‌بینیم که حسگر اثرانگشت روی همین دکمه پاور قرار گرفته و عملکرد پرسرعت و خوبی دارد. در سمت چپ اسلات سیم‌کارت و کارت میکرو SD مشاهده می‌شود و در پایین، پورت USB-C، بلندگو، میکروفون و جک ۳.۵ میلی‌متری قرار گرفته است.

ضخامت ۹.۴ میلی‌متری گلکسی M33 5G در کنار وزن ۱۹۸ گرمی، نمایان‌گر یک گوشی سنگین و بزرگ است که البته این بزرگی به خاطر باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپری آن است.

این گوشی دارای صفحه‌نمایشی ۶.۶ اینچی از نوع TFT LCD است که وضوحی برابر با ۲۴۰۸ در ۱۰۸۰ پیکسل و تراکم ۴۰۰ پیکسل در هر اینچ دارد. نرخ نوسازی تصویر هم به ۱۲۰ هرتز می‌رسد که امتیاز خوبی برای این نمایشگر محسوب می‌شود. با این حال استفاده از پنل TFT باعث شده تا کیفیتی به مراتب پایین‌تر از AMOLEDها و IPSها شاهد باشیم. اینکه سامسونگ، به عنوان یکی از سردم‌داران گوشی‌های آمولد حتی در گوشی‌های ارزان‌قیمت، به سراغ پنل TFT رفته جای تعجب دارد.

تک اسپیکر پایین گوشی به قدری ضعیف است که باید بیخیال استفاده طولانی مدت یا حتی گاه و بی‌گاه از آن شوید و به تجربه صوتی با هدفون اکتفا کنید.

در بخش سخت‌افزاری، گلکسی M33 5G از تراشه قدرتمند اگزینوس ۱۲۸۰ با لیتوگرافی ۵ نانومتری بهره می‌برد. تراشه‌ای که در گوشی گلکسی A53 5G با دو برابر قیمت M33 وجود دارد و در کمال تعجب، عملکرد این تراشه در M33 بهتر است!

گوشی در عملکردهای معمول و روزمره عالی است. انیمیشن‌ها و اسکرول نرم رابط کاربری لذت‌بخش است. اجرای بازی‌های سنگین و برنامه‌های متعدد نسبتا خوب است اما باید تنظیمات و بهینه‌سازی‌هایی را انجام دهید تا تجربه روان و مستمری داشته باشید.

گلکسی M33 5G به چهار دوربین ۵۰ مگاپیکسلی عریض، ۵ مگاپیکسلی فوق عریض، ۲ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق مجهز است که در بهترین حالت، فقط دوربین اصلی می‌تواند کارایی مناسب و باکیفیتی داشته باشد. این دوربین می‌تواند تصاویر خوبی در شرایط نوری مناسب تهیه کند، اما جزئیات زیادی به همراه ندارد.

خوشبختانه دوربین اصلی می‌تواند تا وضوح ۴K@30fps فیلمبرداری کند و کیفیت استانداردی هم ارائه دهد، اما حتی در وضوح ۱۰۸۰p خبری از نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه نیست.

دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی هم در شرایط نوری بسیار خوب می‌تواند تصاویری معمولی را ثبت کند، اما عملکرد این دوربین و دوربین اصلی در نور کم و شب تعریفی ندارد.

گلکسی M33 5G به یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با توان شارژ ۲۵ واتی مجهز است که می‌تواند یک تا حتی دو روز در کارکردی استاندارد و معمول دوام بیاورد. زمان شارژ از صفر تا ۱۰۰ هم معادل ۱.۵ ساعت است.

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 10 Pro

ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | از ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان



نقاط قوت طراحی در سطح گوشی‌های پرچم‌دار

فیلمبرداری ۴K

صفحه‌نمایش OLED با کیفیت ۱۲۰ هرتزی

باتری مناسب و قابل اطمینان

بازدهی سخت‌افزاری مناسب برای اجرای بازی و کارهای سنگین

کیفیت خوب دوربین‌ها به خصوص در عکاسی در روشنایی نقاط ضعف عدم وجود تثبیت‌کننده تصویر در حالت فیلم‌برداری ۴K

تاریخ عرضه فروردین ۱۴۰۰ ابعاد ۱۶۴×۷۶.۵×۸.۱ میلی‌متر وزن ۱۹۳ گرم جنس بدنه فریم جنس پلاستیک

قاب جلو و پشت از شیشه مجهز به گوریلا گلس ۵

دارای گواهی IP53 مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب صفحه‌ نمایش ۶.۶۷ اینچ AMOLED | 120Hz رزولوشن تصویر ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل با تراکم ۳۹۵ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 11, MIUI 12 چیپ‌ست Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) پردازنده گرافیکی Adreno 618 حافظه رم ۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت درگاه کارت حافظه microSDXC دوربین اصلی سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۵ مگاپیکسلی ماکرو

سنسور ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق

فیلمبرداری ۴K@30fps, 1080p@30/60fps دوربین سلفی سنسور ۱۶ مگاپیکسلی عریض

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps, 720p@120fps صدا اسپیکر استریو

جک ۳.۵ میلی‌متری درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت دارد (لبه کناری) باتری لیتیوم-یونی ۵۰۲۰ میلی‌آمپرساعتی

فست شارژ ۳۳ وات

یکی دیگر از گوشی‌های محبوب بازار و راهنمای خرید گوشی موبایل میان‌رده دیجی‌کالا مگ که طرفداران زیادی هم دارد، شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو است که ویژگی‌های فوق‌العاده‌ آن در کنار قیمت مناسب، این گوشی را به یک گزینه جذاب و درجه یک تبدیل کرده است.

سطح کیفی طراحی بدنه شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو تنه‌به‌تنه گوشی‌های پرچمدار حرکت می‌کند. جنس قاب پشتی گوشی از شیشه گوریلا گلس خمیده است که آن را در رده کیفی گوشی‌های گران‌قیمت قرار می‌دهد. اما کناره‌های آن از جنس پلاستیک است که البته از کیفیت خوبی هم برخوردار هستند، با این حال این را می‌توان نشانه یک گوشی مقرون‌به‌صرفه دانست. طراحی ماژول دوربین‌ها در پشت بی‌نظیر است. دوربین اصلی در قابی نقره‌ای رنگ احاطه شده که جلوه زیبایی به آن داده و باقی دوربین‌ها و فلش به شکلی مرتب و شیک پیاده‌سازی شده‌اند. این طراحی آنقدر زیبا است که می‌توان گوشی را به جای یک محصول ۷۰۰ دلاری جا زد!

با اینکه در ظاهر با یک گوشی بزرگ که ۶.۶۷ اینچ صفحه‌نمایش دارد طرف هستیم، اما ضخامت ۸.۱ میلی‌متری و وزن ۱۹۳ گرمی، نوید یک گوشی نسبتا سبک و خوش‌دست را می‌دهد. اسکنر اثر انگشت هم روی دکمه پاور تعبیه شده که از سرعت و دقت بالایی برخوردار است.

یکی دیگر از ویژگی‌های شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو بلندگوهای آن است. دو اسپیکر که در پایین و بالای گوشی جای داده شده‌اند، از بلندی و کیفیت بسیار عالی برخوردار هستند و صدای استریو آنها در هنگام تماشای فیلم یا انجام بازی، بسیار لذت‌بخش خواهند بود.

صفحه‌نمایش شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو ۶.۶۷ اینچ از نوع OLED با وضوح ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ پیکسل است و تراکم ۲۹۵ پیکسل در هر اینچ را می‌توانیم شاهد باشیم. نرخ نوسازی تصویر در این نمایشگر ۱۲۰ هرتز است که کار خود را به خوبی انجام می‌دهد. وضوح خوب، کنتراست عالی، رنگ‌های عمیق و وسعت عالی، نوید یک صفحه‌نمایش فوق‌العاده را به شما می‌دهد. روشنایی تصویر در شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو به ۵۹۴ نیت می‌رسد و با توجه به کیفیت خوب صفحه‌نمایش، مشکلی در خواندن متون و تماشای تصاویر در زیر نور مستقیم خورشید نخواهید داشت.

شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو به چیپ‌ست اسنپدراگون ۷۳۲G مجهز است که یک چیپ میان‌رده بهینه شده برای بازی و کارهای سنگین و گرافیکی محسوب می‌شود. با اینکه چیپ‌ست‌های اسنپدراگون ۷۶۵G و ۷۵۰G، نمونه‌های قدرتمندتر و نزدیک به چین ردمی نوت ۱۰ پرو محسوب می‌شوند و از توان گرافیکی بالاتری هم استفاده می‌کنند، اما در اینجا هم با چیپ توانایی که انتظارات را برآورده می‌کند رو‌به‌رو هستیم.

به راحتی می‌توانیم بگوییم که عملکرد روزانه و معمول ردمی نوت ۱۰ پرو با گوشی‌هایی که تقریبا دو تا سه برابر گران‌تر هستند، برابری می‌کند. اجرای بازی در این گوشی فوق‌العاده است به طوری که می‌توانید بازی ARK: Survival Evolved را در تنظیمات گرافیکی Epic و حداکثر رزولوشن ممکن اجرا کنید. بازی Fortnite با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه بسیار روان اجرا می‌شود و افت خاصی را در آن شاهد نبودیم. بازی ریسینگ Asphalt 9 هم به خوبی و با بهترین گرافیک ممکن در این گوشی اجرا می‌شود.

شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو یک گوشی گیمینگ عالی است. به لطف وجود اسپیکرهای فوق‌العاده باکیفیت و البته صفحه‌نمایش OLED، تجربه گیمینگ در این گوشی کم‌نظیر است. در مدل ۸ گیگابایت رم، سرعت خواندن حافظه به ۵۱۲ مگابایت در ثانیه می‌رسد که بسیار به SSDهای SATA نزدیک است و بدون شک به سرعت بارگذاری بازی‌ها کمک می‌کند.

در بخش دوربین، ما با یک سنسور دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی عریض در کنار ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق رو‌به‌رو هستیم. نکته جالب در مورد کیفیت خوب لنز ماکرو است که می‌تواند تصاویر بسیار تمیز و مناسبی را به ثبت برساند. تا به اینجای کار، بسیاری از گوشی‌هایی میان‌رده از لنز‌های ماکرو بی‌کیفیت صرفا برای پر کردن کلکسیون ظاهری لنزهای خود استفاده می‌کردند، اما شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو یک لنز ماکرو کاربردی در اختیار دارد.

تصاویر استاندارد ردمی نوت ۱۰ پرو در کل بسیار دلپذیر هستند، به خصوص وقتی به قیمت پایه گوشی نگاه می‌اندازیم. قابلیت HDR تصاویر را کمی بهتر می‌کند، زیرا شاهد صاف شدن داده‌های تصویر در مناطق روشن‌تر و کمی تیرگی در رنگ‌های میانی هستیم. عکاسی با حالت شب در این گوشی یک تجربه خوب است و در بالاترین سطح خود قرار دارد.

دوربین فوق‌عریض ۸ مگاپیکسلی در ردمی نوت ۱۰ پرو عملکرد خوبی دارد. جالب است بدانید که این دوربین، به عنوان دوربین سلفی در گوشی پیکسل ۳ گوگل مورد استفاده قرار می‌گرفته که از لحاظ کیفی تضمین شده است. محدوده داینامیک و جزئیات در حد دوربین اصلی نیست و نمی‌توانید حالت شب را روی دوربین فوق‌عریض استفاده کنید، اما با توجه به قیمت گوشی، این دوربین عملکرد مناسبی را از خود به جای می‌گذارد.

دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی یک سنسور متعلق به سونی از نوع IMX471 است که در وان‌پلاس ۷T هم دیده می‌شود. این لنز می‌تواند تا حدی شبیه به یک سنسور فوق‌عریض هم باشد. کیفیت تصاویر سلفی قابل قبول است و می‌توان از این لنز برای ثبت تصاویر با کیفیت استفاده کرد.

ای کاش شیائومی در حالت ضبط ویدیو ۴K که با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه انجام می‌شود، تثبیت‌کننده تصویر هم لحاظ می‌کرد تا در هنگام پیاده‌روی یا در کل حرکت، ویدیوهای ۴K لرزش‌دار و حتی غیرقابل استفاده ضبط نکنیم. این تثبیت‌کننده فقط در حالت وضوح ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه در دسترس است که یک نقطه ضعف بزرگ برای این گوشی فوق‌العاده محسوب می‌شود

در شیائومی ردمی توت ۱۰ پرو از یک باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده شده که عملکرد قابل قبولی دارد. پس از یک روز فعالیت و استفاده متوسط، در انتها بین ۳۵ تا ۴۵ درصد از شارژ باقی می‌ماند و در صورت استفاده سنگین، گوشی باز می‌تواند یک روز کامل را از شما پشتیبانی کند.

همچنین این گوشی به یک شارژر سریع ۳۳ واتی مجهز است که می‌تواند در نیم‌ساعت، ۵۵ درصد شارژ کند. استفاده از این شارژر را می‌توان نکته مثبتی ارزیابی کرد که البته اگر از این مقدار کمتر بود، تبدیل به نقطه ضعفی بزرگ برای چنین گوشی باکیفیتی می‌شد.

۲- میان‌رده نقره‌ای | ۶ تا ۸ میلیون تومان

در این رده‌ی قیمتی، با گوشی‌های خوب میان‌رده آشنا می‌شویم که به واسطه‌ی سخت‌افزار استاندارد، قدرت پردازشی مناسب، دوربین و به خصوص دارا بودن تکنولوژی ارتباطی ۵G، از ارزش خرید بالایی برخوردار هستند.

این رده مناسب چه افرادی است؟

اگر به دنبال خرید گوشی با فناوری ۵G هستید

اگر با بودجه‌ی ۶ یا ۷ میلیون تومانی، می‌خواهید به بازی‌های سنگین بپردازید

اگر به دنبال گوشی‌هایی با دوربین استاندارد و ثبت تصاویر و فیلم‌برداری نسبتا خوب هستید.

گوشی موبایل ریلمی GT Master

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان



ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان



نقاط قوت طراحی شیک و جذاب

صفحه‌نمایش آمولد ۱۲۰ هرتزی باکیفیت و روشنایی بالا

باتری با دوام و شارژر ۶۵ وات (۰ تا ۱۰۰ در ۳۳ دقیقه)

رابط کاربری جذاب با قابلیت‌های زیاد برای مخاطب

عملکرد عالی چیپ‌ست اسنپ‌دراگون ۷۷۸

کیفیت خوب تمام دوربین‌ها در نور روز، حالت شب و نور کم

کیفیت عالی دوربین سلفی در جزئیات، گستره دینامیک و رنگ‌بندی

قابلیت ضبط ویدیو ۴K

ضبط ویدیو ۶۰ فریم در وضوح ۱۰۸۰p نقاط ضعف هیچ محافظ صفحه‌نمایشی وجود ندارد

کیفیت ویدیوهای ضبط شده فوق‌العاده نیست

عدم وجود بلندگو استریو و کیفیت کم اسپیکر مونو

شاید بدنه تمام پلاستیک حس خوبی را ارائه ندهد

تاریخ عرضه مرداد ۱۴۰۰ ابعاد ۱۵۹.۲×۷۳.۵×۸ میلی‌متر وزن ۱۷۴ گرم جنس بدنه فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک

قاب جلو از شیشه صفحه‌ نمایش ۶.۴۳ اینچ

Super AMOLED | 120Hz رزولوشن تصویر ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل با تراکم ۴۰۹ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 11, upgradable to Android 12, Realme UI 3.0 چیپ‌ست Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.9 GHz Kryo 670) پردازنده گرافیکی Adreno 642L حافظه رم ۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت درگاه کارت حافظه microSDXC دوربین اصلی سنسور ۶۴ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو

فیلمبرداری ۴K@30fps, 1080p@30/60fps دوربین سلفی سنسور ۳۲ مگاپیکسلی عریض

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps صدا اسپیکر

جک ۳.۵ میلی‌متری درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۵G، ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت دارد (زیر صفحه‌نمایش) باتری لیتیوم-یونی ۴۳۰۰ میلی‌آمپرساعتی

فست شارژ ۶۵ وات

ریلمی GT MASTER یکی از گوشی‌های هوشمند میان‌رده قدرتمند این شرکت و از محصولات خوب راهنمای خرید گوشی موبایل میان‌رده دیجی‌کالا مگ است که به لطف استفاده از مشخصات فنی بسیار خوب، عملکرد کاملا قابل قبولی را در جایگاه یک گوشی میان‌رده سطح بالا ارائه می‌کند. GT MASTER سعی دارد تا با طراحی جذاب، خود را به‌عنوان یک گوشی هوشمند پرچمدار معرفی کند و کاملا حس یک گوشی پرچمدار را به شما منتقل می‌کند.

این گوشی به صفحه‌نمایش با ابعاد ۶.۴۳ اینچ و رزولوشن ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل از نوع سوپر‌امولد مجهز شده که توانایی نمایش ۴۰۹ پیکسل در هر اینچ را دارد. نکته جالب توجه این صفحه‌نمایش سوای مشخصاتی که اشاره کردیم، توانایی ارائه حداکثر نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) است. بریدگی دایره‌ای شکل ناچ اینفینیتی O در قسمت بالایی و گوشه سمت چپ صفحه‌نمایش، سنسور دوربین سلفی با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل را در خود جای داده است که عملکرد بسیار قابل قبولی دارد.

در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسلی عریض در کنار سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق عریض و سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو، سنسور‌های دوربین سه‌گانه ریلمی GT MASTER را تشکیل می‌دهند.

در بخش مشخصات سخت‌افزاری هم یکی از قدرتمند‌ترین پردازنده‌های میان‌رده شرکت کوالکام، یعنی اسنپدراگون ۷۷۸ ۵G این گوشی را همراه می‌کند. با حضور این پردازنده ریلمی GT MASTER RMX3363 توانایی ارائه عملکرد بسیار خوبی در اجرای بازی‌های حتی سنگین (کال‌آف‌دیوتی موبایل و آسفالت ۹) و نرم‌افزار‌های کاربردی و محبوب دارد. البته حضور این پردازنده سبب شده تا این گوشی توانایی پشتیبانی از شبکه‌های اینترنتی نسل پنجم یا همان ۵G را داشته باشد.

باتری با میزان ظرفیت ۴۳۰۰ میلی‌آمپر‌ساعت در کنار شارژر ۶۵ وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند میان‌رده هستند. شارژر ۶۵ واتی توانایی شارژ صفر تا صد درصدی باتری این گوشی را در مدت زمان کوتاه ۳۳ دقیقه‌ای دارد.

گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A33 5G

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | از ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان



نقاط قوت طراحی شیک و جذابی که حس گوشی پرچمدار را می‌دهد

صفحه‌نمایش AMOLED فوق‌العاده و ۹۰ هرتزی

باتری مناسب با عمر بالا و شارژ سریع

بازدهی سخت‌افزاری مناسب برای اجرای بازی و کارهای سنگین

مجهز به آخرین اندروید و رابط کاربری

کیفیت خوب دوربین‌ها در عکاسی و فیلم‌برداری

فیلمبرداری ۴K نقاط ضعف گوشی A52s سال گذشته ارزان‌تر و بهتر است

عدم وجود شارژر در جعبه

حذف جک ۳.۵ میلی‌متری

لرزشگیر دیجیتال فقط برای ویدیوهای ۱۰۸۰p کار می‌کند

تاریخ عرضه فروردین ۱۴۰۱ ابعاد ۱۵۹.۷x74x8.1 میلی‌متر وزن ۱۸۶ گرم جنس بدنه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک

قاب جلو از شیشه مجهز به گوریلاگلس ۵

گواهی IP67 مقاوم در برابر آب (نیم ساعت عمق یک متر) و گرد و غبار صفحه‌ نمایش ۶.۴ اینچ Super AMOLED | 90Hz رزولوشن تصویر ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل با تراکم ۴۱۱ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 12, One UI 4.1 چیپ‌ست Exynos 1280 (5 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) پردازنده گرافیکی Mali-G68 حافظه رم ۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت درگاه کارت حافظه microSDXC دوربین اصلی سنسور ۴۸ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۵ مگاپیکسلی ماکرو

سنسور ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق

فیلمبرداری ۴K@30fps, 1080p@30/60fps دوربین سلفی سنسور ۱۳ مگاپیکسلی عریض

فیلمبرداری ۴K@30fps, 1080p@30fps صدا اسپیکر استریو

بدون جک ۳.۵ میلی‌متری درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۵G، ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت زیر صفحه نمایش (اپتیکال) باتری لیتیوم-یونی ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی

فست شارژ ۲۵ وات

یکی از گوشی‌های هوشمند میان‌رده با‌کیفیت سری A سامسونگ که به طراحی پرچمدارگونه مجهز شده است، سامسونگ Galaxy A33 5G است. این گوشی هوشمند در نمای رو‌به‌رویی به صفحه‌نمایش با ابعاد ۶.۴ اینچ و رزولوشن ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل از نوع سوپرامولد مجهز شده که توانایی نمایش ۴۱۱ پیکسل در هر اینچ و نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز، خبر از آن می‌دهد که با صفحه‌نمایش قدرتمند و بسیار با‌کیفیتی رو‌به‌رو هستیم.

در قسمت پشتی هم چهار سنسور دوربین را شاهد هستیم که در معماری مستطیلی شکلی کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. سنسور دوربین اصلی با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسلی عریض در کنار سنسور ۸ مگاپیکسل فوق عریض به‌همراه سنسور ۵ مگاپیکسل ماکرو برای ثبت تصاویر از فاصله نزدیک و سنسور ۲ مگاپیکسل سنجش عمق، سنسور‌های دوربین چهارگانه این گوشی هوشمند میان‌رده را تشکیل می‌دهند.

بریدگی قطره‌ای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحه‌نمایش هم سنسور دوربین سلفی با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل را در خود جای داده است. در بخش فیلمبرداری هم دوربین اصلی این گوشی به لطف رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت ۴K و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه را دارد که عملکرد بسیار خوبی است.

در بخش مشخصات سخت‌افزاری اما سامسونگ Galaxy A33 5G به یکی از جدید‌ترین و قدرتمند‌ترین پردازنده‌های اختصاصی میان‌رده این شرکت، یعنی اگزینوس ۱۲۸۰ مجهز شده که به لطف حضور این پردازنده، توانایی ارائه عملکرد بسیار قابل قبولی در اجرای بازی‌های حتی سنگین مثل کال‌آف‌دیوتی موبایل در کنار برنامه‌های کاربردی و محبوب را دارد.

باتری مناسب و قدرتمند با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر‌ساعت در کنار توانایی شارژ با توان ۲۵ وات و مجهز به تکنولوژی شارژ سریع، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند میان‌رده و با‌کیفیت است. لازم به ذکر است که دون جعبه این گوشی خبری از آداپتور شارژر نیست و باید آن را به‌عنوان یک وسیله جانبی خریداری کنید.

گوشی موبایل شیائومی POCO X3 Pro

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | از ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان



نقاط قوت قدرت سخت‌افزاری فوق‌العاده برای اجرای بازی

طراحی منحصر به فرد، دارای گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب

صفحه‌نمایش بزرگ ۱۲۰ هرتز و پشتیبانی از HDR10

بلندگوهای استریو متعادل با بلندی صدای مناسب

فیلم‌برداری ۴K استاندارد و مناسب است

باتری با طول عمر بالا و شارژر ۳۳ واتی عالی

صفحه‌نمایش رابط کاربری MIUI 12 بسیار خوب، جک ۳.۵ میلی‌متری، اسلات میکرو SD

قیمت فوق‌العاده مناسب نسبت به کارایی نقاط ضعف دوربین در قیاس با سخت‌افزار ضعیف‌تر است

وزن بالا و اندازه خیلی بزرگ

تاریخ عرضه فروردین ۱۴۰۰ ابعاد ۱۶۵.۳×۷۶.۸×۹.۴ میلی‌متر وزن ۲۱۵ گرم جنس بدنه فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک

قاب جلو از شیشه مجهز به گوریلا گلس ۶

دارای گواهی IP53 مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار صفحه‌ نمایش ۶.۶۷ اینچ

IPS LCD | 120Hz رزولوشن تصویر ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل با تراکم ۳۹۵ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 12, MIUI 13 for POCO چیپ‌ست Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3×2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4×1.78 GHz Kryo 485 Silver) پردازنده گرافیکی Adreno 640 حافظه رم ۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت درگاه کارت حافظه microSDXC دوربین اصلی سنسور ۴۸ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو

سنسور ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق

فیلمبرداری ۴K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps دوربین سلفی سنسور ۲۰ مگاپیکسلی عریض

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps صدا اسپیکر استریو

جک ۳.۵ میلی‌متری

صدا با کیفیت ۲۴ بیت / ۱۹۲kHz درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت دارد (لبه کناری) باتری لیتیوم-یونی ۵۱۶۰ میلی‌آمپرساعتی

فست شارژ ۳۳ وات

یکی از محبوب‌ترین گوشی‌های میان‌رده بازار که پابه‌پای گوشی‌های پرچمدار بازار حرکت می‌کند و جزو اولین گزینه‌ها برای اجرای بازی‌های سنگین و کارکردهای مختلف بدون مشکله، پوکو X3 پرو از برند شیائومی است. محصولی که هنوز در راهنمای خرید گوشی موبایل میان‌رده دیجی‌کالا مگ می‌درخشد.

شیائومی پوکو X3 پرو یک گوشی نسبتا بزرگ و سنگین با وزن ۲۱۵ گرم و صفحه ۶.۶۷ اینچی است که همه آن را به همین مشخصات می‌شناسند. بدنه از پلاستیک مقاوم و مرغوبی ساخته شده که تضمین‌کننده استحکام محصول در استفاده‌های طولانی مدت است. همچنین این گوشی از گواهی IP53 بهره‌مند است که آن را در مقابل پاشش آب و گرد و غبار مقاوم می‌کند. صفحه‌نمایش هم به محافظ گوریلا گلس ۶ مجهز شده که خبر از مقاومت بالا در برابر ضربات می‌دهد. اسکنر اثر انگشت روی دکمه پاور در قسمت کناری گوشی کار شده و از زمان‌ پاسخ‌گویی و دقت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که می‌توان آن را به عنوان یکی از نقاط قوت شیائومی پوکو X3 پرو برشمرد.

مانند بسیاری از محصولات پوکو، لوگوی بزرگ POCO را می‌توان در بخش پشتی گوشی دید که دیگر برای همه عادت شده و جزوی از هویت گوشی‌های پوکو را تشکیل می‌دهد. ماژول دوربین هم به صورت گرد در قسمت بالای قاب پشتی کار شده که از استایل مناسب و قابل‌قبولی برخوردار است.

در بخش صفحه‌نمایش ما با یکی از بهترین‌ها روبه‌رو هستیم. صفحه ۶.۶۷ اینچی از نوع IPS LCD با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۸۰۰ پیکسل و نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز، مشخصات صفحه‌نمایش پوکو X3 پرو شیائومی هستند. صفحه‌نمایش این گوشی شیائومی واضح به نظر می‌رسد، رنگ‌ها چشم‌نواز هستند و اندازه نسبتا بزرگ آن فورا به شما حس این را می‌دهد که چنین صفحه‌ای برای اجرای بازی و تماشای ویدیو یا موارد این چنینی ساخته شده است. وجود صفحه‌نمایش ۱۲۰ هرتز با برچسب قیمتی هفت میلیون تومان عالی است. نرخ نوسازی تصویر به صورت تطبیقی است و با توجه به عملکردهای مختلف، بین ۶۰ تا ۱۲۰ هرتز تغییر می‌کند.

یکی از ویژگی‌های بارز شیائومی پوکو X3 پرو قدرت سخت‌افزاری آن است. این گوشی به چیپ‌ست اسنپدراگون ۸۶۰ مجهز است که قدرتی تقریبا مشابه اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس دارد که در گوشی‌هایی مانند Asus ROG Phone 2 و OnePlus 7T استفاده شده است. با اینکه شاید این چیپ‌ها و گوشی‌های نام برده شده قدیمی و متعلق به سال ۲۰۱۹ باشند، اما هنوز هم اسنپدراگون سری ۸ از سری‌ ۷ امروزی قدرتمند‌تر هستند. این تراشه با ۲۵۶ گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی و ۸ گیگابایت رم در مدل معرفی شده همراه است.

شیائومی پوکو X3 پرو را می‌توان یک گوشی اقتصادی و فوق‌العاده برای بازی کردن برای کسانی که بودجه‌شان به خرید گوشی‌های پرچمدار نمی‌رسد دانست. این گوشی در بنچ‌مارک Geekbench 5 امتیاز فوق‌العاده ۲۵۳۰ را کسب کرده که بسیار بیشتر از گوشی‌های مجهز به اسنپدراگون ۷۶۵G مانند وان‌پلاس Nord است. این عدد تقریبا با گوشی‌هایی مانند گلکسی اس۲۰ و وان‌پلاس ۷T مطابقت دارد. اجرای بازی‌هایی مانند Call of Duty Mobile، Fortnite یا Ark: Survival Evolved به راحتی و با کیفیتی بالا انجام می‌شود که همه چیز را در مورد قدرت و راحتی پوکو X3 پرو به ما می‌گویند.

دوربین در شیائومی پوکو X3 پرو قرار نیست حرف اول را بزند چون سعی شده تا بیشتر روی قدرت چیپ‌ست و بازدهی سخت‌افزار داخلی تمرکز شود تا سنسورهای دوربین فوق‌العاده‌ای داشته باشیم. روی کاغذ ما با یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، یک سنسور دوربین فوق‌عریض ۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو و تشخیص عمق به شدت ناکارآمد روبه‌رو هستیم.

در مقام مقایسه، دوربین در گوشی‌های پوکو X3 NFC و ردمی نوت ۱۰ بسیار بهتر است. ثبت جزئیات در دوربین اصلی به سختی انجام می‌شود و کنتراست در سطح پایینی قرار دارد. شیائومی در دوربین اصلی پوکو ایکس‌ ۳ پرو از سنسور سونی IMX582 استفاده کرده که در مدل ارزان ردمی نوت ۱۰ دیده‌ایم و دلیل اصلی آن، کاهش هزینه‌ها و متعادل نگه‌داشتن قیمت گوشی با هدف افزایش قدرت چیپ‌ست و بازدهی اصلی است. اما با تمام این‌ها، پوکو X3 پرو می‌تواند عکس‌های باکیفیتی ثبت کند. عکس‌هایی که به مراتب حتی از گوشی‌های گران‌قیمتی مانند مایکروسافت سرفیس Dou که برچسب قیمتی ۱۴۰۰ دلاری دارند، بهتر است. حالت شب به خوبی کار می‌کند و تفاوت زیادی در محدوده داینامیک و روشنایی تصاویر ایجاد می‌کند.

در بخش دوربین سلفی ما با یک سنسور ۲۰ مگاپیکسلی روبه‌رو هستیم که کار خود را خیلی خوب انجام می‌دهد و می‌تواند تصاویر باکیفیت سلفی را ثبت کند. این دقیقا همان سنسوری است که در پوکو X3 NFC استفاده شده و بسیار قابل‌قبول است. دوربین اصلی حداکثر می‌تواند تا وضوح ۴K و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه ویدیو ضبط کند.

شیائومی پوکو X3 پرو به یک باتری ۵۱۶۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز است. با اینکه چیپ‌ست و قدرت سخت‌افزاری این گوشی، توان مصرفی بالایی را هم می‌طلبد اما باتری به طرز چشم‌گیری کار خود را خوب و راضی‌کننده انجام می‌دهد. در صورتی که صفحه‌نمایش در طول روز در حالت ۱۲۰ هرتز باشد، با یک عملکرد معمول روزانه در انتها ۴۰ درصد از شارژ باقی می‌ماند.

در یک روز عادی از ۷ صبح که مقداری وب‌گردی داشتیم، کمی بازی کردیم، شبکه‌های اجتماعی را بررسی کردیم و مقدار زیادی هم موسیقی گوش دادیم، در ساعت ۲۳:۳۰ شب هنوز بیش از ۴۵ درصد شارژ باقی مانده بود و می‌توانستیم ظهر روز بعد گوشی را به شارژ بزنیم. در صورتی که مدیریت خوبی در استفاده از گوشی داشته باشید حتی تا ۲ روز می‌توانید از شارژ مجدد معاف باشید!

پوکو X3 پرو به یک شارژر ۳۳ واتی هم مجهز است که می‌تواند در عرض ۳۰ دقیقه، باتری را به ۵۹ درصد برساند و فقط در ۵۹ دقیقه کل باتری را شارژ کند. با توجه به برچسب قیمتی، یک چنین باتری مقاوم و شارژر پرسرعتی غنیمت است.

خلاصه که اگر به دنبال یک گوشی شبه پرچم‌دار با صفحه‌نمایشی بزرگ و باکیفیت هستید و از طرفی، قدرت سخت‌افزاری هیولایی داشته باشد و باتری هم در سطح بالایی قرار داشته باشد، پوکو X3 پرو می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌های شما باشد. مدل ۱۲۸ گیگابایت و حتی رم ۶ گیگابایت هم می‌توان با قیمتی پایین‌تر تهیه کرد که از لحاظ بازدهی همچنان در سطح بالایی قرار دارند و می‌تواند برای شما صرفه اقتصادی داشته باشند.

گوشی موبایل شیائومی Mi 11 Lite 5G NE

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | از ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان



نقاط قوت بدنه پریمیوم و باریک از جنس شیشه

صفحه‌نمایش عالی OLED با رنگ ۱۰-bit و HDR10+

صفحه‌نمایش ۹۰ هرتزی

بلندگوهای فوق‌العاده با صدای بلند و رسا

عکس‌‌برداری و فیلم‌برداری عالی در تمامی دوربین‌ها چه روز و چه شب

باتری با طول عمر بالا و شارژر ۳۳ واتی عالی

مجهز به رابط کاربری عالی MIUI 12.5 و قابلیت سوپر والپیپر نقاط ضعف پردازنده گرافیکی در مدل Mi 11 Lite 5G عملکرد بهتری داشت

وجود رقبایی بعضا بهتر در همین بازه قیمتی

تاریخ عرضه مهر ۱۴۰۰ ابعاد ۱۶۰.۵×۷۵.۷×۶.۸ میلی‌متر وزن ۱۵۸ گرم جنس بدنه فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک

قاب جلو از شیشه مجهز به گوریلا گلس ۶

دارای گواهی IP53 مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار صفحه‌ نمایش ۶.۵۵ اینچ

AMOLED | 90Hz رزولوشن تصویر ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل با تراکم ۴۰۲ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 11, MIUI 12.5 چیپ‌ست Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) پردازنده گرافیکی Adreno 642L حافظه رم ۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت درگاه کارت حافظه microSDXC دوربین اصلی سنسور ۶۴ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۵ مگاپیکسلی ماکرو

۴K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps دوربین سلفی سنسور ۲۰ مگاپیکسلی عریض

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps صدا اسپیکر استریو دو گانه

جک ۳.۵ میلی‌متری ندارد درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۵G، ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت دارد (لبه کناری) باتری لیتیوم-یونی ۴۲۵۰ میلی‌آمپرساعتی

فست شارژ ۳۳ وات

در میان‌ گوشی‌های هوشمند پرچمدار شیائومی، شاهد رونمایی برخی از گوشی‌های هوشمندی بودیم که به مشخصات فنی در حد و اندازه گوشی‌های پرچمدار مجهز شده بودند که به نسبت پرچمداران قیمت مقرون به‌صرفه‌تری داشته‌اند. یکی از این گوشی‌های هوشمند، شیائومی ۱۱ Lite 5G NE است.

طراحی در نظر گرفته شده برای این گوشی مشابه با طراحی شیائومی Mi 11 Lite 5G است. در نمای رو‌به‌رویی شیائومی ۱۱ Lite 5G NE به صفحه‌نمایش ۶.۵۵ اینچ با رزولوشن ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل از نوع امولد مجهز شده است. صفحه‌نمایش بسیار با‌کیفیتی که توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز را دارد.

در قسمت پشتی سه سنسور دوربین در نظر گرفته شده است که یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل از نوع عریض در کنار سنسور ۸ مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultra wide) و سنسور ۵ مگاپیکسل از نوع تله‌فوتو ماکرو، سنسور‌های دوربین سه‌گانه این گوشی هوشمند را تشکیل می‌دهند. برای دوربین سلفی هم سنسور مناسب با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل در نظر گرفته شده است.

در بخش مشخصات سخت‌افزاری هم شیائومی ۱۱ Lite 5G NE به پردازنده میان‌رده اما قدرتمند اسنپدراگون ۷۷۸G 5G شرکت کوالکام مجهز شده است. پردازنده‌ای با عملکرد بسیار مناسب که توانایی پشتیبانی از شبکه‌های اینترنتی نسل پنجم یا همان ۵G را هم دارد.

باتری ۴۵۲۰ میلی‌آمپر‌ساعت این گوشی هوشمند هم توانایی ارائه طول عمر مفید نزدیک به دو روز را در شرایط استفاده معمولی دارد.

گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A52s 5G

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | از ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان



نقاط قوت طراحی شیک، رنگ‌های متنوع، روکش مات، گواهی IP67 و گوریلا گلس ۵

صفحه‌نمایش AMOLED فوق‌العاده و ۱۲۰ هرتزی

باتری مناسب با عمر بالا و شارژ سریع

سخت‌افزار عالی برای اجرای بازی‌های سنگین

تضمین ۳ آپدیت اندروید و ۴ سال آپدیت ایمنی

کیفیت خوب دوربین‌ها در عکاسی و فیلم‌برداری

فیلمبرداری ۴K با هر سه دوربین اصلی، فوق‌عریض و سلفی در هر سطح زوم و با کیفیت عالی

دارای فناوری HDR10+

وجود لرزشگیر اپتیکال

بلندگوی استریو با کیفیت

وجود جک ۳.۵ میلی‌متری نقاط ضعف شاید مقداری قیمت نسبت به رقبا بالا باشد

عدم ثبات رنگ‌ها در عکس‌های در دوربین اصلی و فوق‌عریض

تاریخ عرضه شهریور ۱۴۰۰ ابعاد ۱۵۹.۹×۷۵.۱×۸.۴ میلی‌متر وزن ۱۸۹ گرم جنس بدنه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک

قاب جلو از شیشه مجهز به گوریلاگلس ۵

گواهی IP67 مقاوم در برابر آب (نیم ساعت عمق یک متر) و گرد و غبار صفحه‌ نمایش ۶.۵ اینچ Super AMOLED | 120Hz رزولوشن تصویر ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل با تراکم ۴۰۵ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 12, One UI 4.1 چیپ‌ست Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.9 GHz Kryo 670) پردازنده گرافیکی Adreno 642L حافظه رم ۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت درگاه کارت حافظه microSDXC دوربین اصلی سنسور ۶۴ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۱۲ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۵ مگاپیکسلی ماکرو

سنسور ۵ مگاپیکسلی تشخیص عمق

فیلمبرداری ۴K@30fps, 1080p@30/60fps دوربین سلفی سنسور ۳۲ مگاپیکسلی عریض

فیلمبرداری ۴K@30fps, 1080p@30/60fps صدا اسپیکر استریو

جک ۳.۵ میلی‌متری درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۵G، ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت زیر صفحه نمایش باتری لیتیوم-یونی ۴۵۰۰ میلی‌آمپرساعتی

فست شارژ ۲۵ وات

سامسونگ با عرضه‌ی گوشی A52s و به دنبالش، A52s 5G، عملا یک گوشی میان‌رده در قامت پرچمدار با امکانات و سخت‌افزاری فوق‌العاده قابل قبول، ارائه داد.

گلکسی A52s دارای بدنه پلاستیکی باریک و سبک به وزن ۱۸۹ گرم است که ارگونومی مناسبی دارد و کار کردن با آن را با یک دست ممکن می‌سازد. در قسمت پشت بدنه، یک روکش مات وجود دارد که اثر انگشت را جذب نمی‌کند و اگر از کسانی باشید که گوشی را بدون قاب استفاده می‌کنند، احتمالا این قضیه یک مزیت برایتان محسوب می‌شود. همچنین این گوشی به گواهی IP67 مجهز است که آن را در مقابل آب تا عمق نیم‌متر و به مدت نیم‌ساعت ایمن می‌کند و مقاوت بالایی در مقابل ذرات گرد و غبار دارد.

گلکسی A52s 5G دارای صفحه‌نمایش ۶.۵ اینچی از نوع Super AMOLED و Full HD+ است. سامسونگ در تولید این نوع نمایشگرها از بعد کیفی پیشتاز است و ما با یک صفحه‌نمایش بسیار خوب رو‌به‌رو هستیم. رنگ‌ها در این صفحه‌نمایش روشن و غنی به نظر می‌رسند، بدون اینکه در آنها زیاده‌روی شده باشد. نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز هم واقعا در تجربه کاربری به خصوص کارهای روزمره و اسکرول‌کردن صاف و بدون تاخیر و لگ تاثیرگذار است.

گوشی گلکسی A52s 5G سامسونگ به چیپ‌ست اسنپدراگون ۷۷۸G با ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی در این مدل مجهز است. عملکرد گوشی نسبت به مدل A52 کاملا ارتقا پیدا کرده و آن را می‌توانیم به وضوح ببینیم. استفاده از برنامه‌های متعدد و جابه‌جایی بین آن‌ها بسیار روان انجام می‌شود و مشکلی در آن‌ها پیدا نمی‌کنید. همچنین این چیپ‌ست مشکلی برای اجرای بازی‌های سنگین ندارد. برای مثال در بازی‌هایی مانند Among Us و Genshin Impact، گوشی توانست با بالاترین سطح گرافیکی، بدون تاخیر و لگ آنها را اجرا کند. این مورد حتی برای بازی‌های Call of Duty Mobile و Asphalt 9 هم صدق می‌کند.

در گلکسی A52s 5G سامسونگ، ما یک ماژول چهار دوربین را در پشت گوشی مشاهده می‌کنیم. سنسور اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، لنز ۱۲ مگاپیکسلی فوق‌عریض، لنز ماکرو ۵ مگاپیکسلی و لنز تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی، دوربین‌های پشت را تشکیل می‌دهند. به طور کلی، تمامی دوربین‌ها توانستند عملکرد مناسبی را در شرایط مختلف داشته باشند. رنگ‌ها به خوبی ثبت می‌شوند و فوکوس نگه‌داشتن روی اشیا مشکلی ندارد. در حالت دوربین ۶۴ مگاپیکسل، نیاز است روی حالت دستی باشید تا رنگ‌ها بهتر و طبیعی‌تر ثبت شوند، اما در این حالت مقداری اپلیکیشن دوربین کند می‌شود.

عکاسی در نور کم برای گلکسی A52s 5G مقداری چالش‌برانگیز است. عکس‌های گرفته شده در عصر و شب مقدار زیادی نویز دارند که پس از پردازش، عکس‌ها خوب به نظر می‌رسند اما تا عالی بودن فاصله زیادی دارند.

برای دوربین سلفی ما یک سنسور ۳۲ مگاپیکسلی را می‌بینیم. با گلکسی A52s 5G سلفی‌های خوبی را می‌توانیم ثبت کنیم، اما این سنسور به صورت اتوماتیک سعی می‌کند تا روی تصاویر بیشتر کار کند و سعی در زیبا‌تر کردن آنها کند که گاهی نتیجه دلخواه نیست. اما با این حال این دوربین توانایی خوبی در عکاسی سلفی با جزئیات و کیفیت بالا دارد و قطعا می‌تواند طرفداران عکاسی سلفی را خوشحال کند.

گلکسی A42s 5G در بخش ضبط ویدیو فوق‌العاده کار می‌کند. در دوربین‌ اصلی، فوق‌عریض و سلفی می‌توانید تا وضوح ۴K و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کنید. با اینکه در رزولوشن ۱۰۸۰p می‌توان تا نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه هم جلو رفت، اما دوربین فوق‌عریض فاقد این ویژگی است.

هم دوربین اصلی و هم فوق‌عریض می‌توانند نرخ بیت ثابتی در حدود ۴۸ مگابیت بر ثانیه را برای فیلم‌های ۴K به ثبت برسانند. دوربین اصلی در ضبط ویدیو ۴K از همه لحاظ عالی است. جزئیات به خوبی ثبت می‌شوند و پردازش نسبتا طبیعی است. محدوده داینامیک نسبتا گسترده است و رنگ‌ها طبیعی به نظر می‌رسند. همچنین این گوشی دارای دو گزینه تثبیت‌کننده ویدیو مجزا است. یکی از آن‌ها EIS در تنظیمات دوربین است که روی هر دو دوربین اصلی و فوق‌عریض کار می‌کند و کمک می‌کند تا ویدیوهای در حال حرکت به خوبی و روان ضبط شوند. گزینه Super Steady هم وجود دارد که فقط روی دوربین فوق‌عریض کار می‌کند و نتیجه‌ای کاملا چشم‌گیر به ثبت می‌رساند.

حالت ماکرو در گلکسی A52s 5G شگفت‌انگیز است و می‌توان از این سنسور برای عکس‌برداری از سوژه‌های بسیار ریز بهترین استفاده را کرد. سنسور تشخیص عمق هم در صورت تسلط، می‌تواند در ثبت تصاویر پرتره و تار کردن پس‌زمینه، نتایج خوبی را به ارمغان بیاورد.

گوشی سامسونگ گلکسی A52s 5G به باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز است که فرقی با باتری A52 ندارد. اما از آنجایی که چیپ‌ست این دو گوشی متفاوت است، نتایج تست‌ها هم تفاوت دارند و این گوشی را بیشتر به گلکسی A52 5G نزدیک می‌کند. این باتری در یک روز شلوغ که بازی کرده باشید، ویدیو تماشا کرده باشید و گشت و گذار زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و وب انجام داده باشید، می‌تواند تا شب شما را همراهی کند. حتی در صورت استفاده مدیریت شده، تا یک روز و نیم را می‌توانید روی A52s 5G حساب کنید.

با اینکه گلکسی A52s 5G از شارژ سریع ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کند، اما درون جعبه یک آداپتور ۱۵ واتی وجود دارد که زمان شارژ صفر تا صد با آن تقریبا دو ساعت طول می‌کشد. اگر شارژ سریع‌تری می‌خواهید، حتما یک شارژر ۲۵ واتی تهیه کنید.

گوشی موبایل شیائومی ۱۱T 5G

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان

نقاط قوت طراحی شیک و مقاومت در برابر پاشش آب

صفحه‌نمایش AMOLED فوق‌العاده و ۱۲۰ هرتزی

باتری مناسب با عمر بالا و شارژ سریع

بازدهی سخت‌افزاری مناسب برای اجرای بازی و کارهای سنگین

ضبط ویدیوهای عالی با دوربین اصلی

کیفیت خوب عکس‌برداری نقاط ضعف مصرف باتری بیش از حد در حالت آماده به کار

عدم وجود قابلیت تطبیقی برای نرخ تازه‌سازی تصویر بین ۶۰ هرتز و ۱۲۰ هرتز

تاریخ عرضه مهر ۱۴۰۰ ابعاد ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ وزن ۲۰۳ گرم جنس بدنه فریم از جنس آلومینیوم

قاب جلو از جنس شیشه مجهز به گوریلا گلس

قاب پشت از جنس شیشه صفحه‌ نمایش ۶.۶۷ اینچ

AMOLED 120Hz رزولوشن تصویر ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل با تراکم ۳۹۵ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 11, MIUI 12.5 چیپ‌ست MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) پردازنده گرافیکی Mali-G77 MC9 حافظه رم ۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت درگاه کارت حافظه ندارد دوربین اصلی سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۵ مگاپیکسلی تله‌فوتو ماکرو

فیلمبرداری ۴K@30fps, 1080p@30/60/120 دوربین سلفی سنسور ۱۶ مگاپیکسلی عریض

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30fps صدا اسپیکر استریو

جک ۳.۵ میلی‌متری ندارد درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۵G، ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت دارد (روی لبه گوشی) باتری لیتیوم-یونی ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی

فست‌ شارژ ۶۷ وات

شیائومی ۱۱ تی ۵G یکی از بهترین گوشی‌های میان‌رده و نزدیک به پرچم‌دار شیائومی می‌توان دانست که با داشتن ویژگی‌های ظاهری و سخت‌افزاری خوب، می‌تواند یکی از گزینه‌های خوب شما در راهنمای خرید گوشی موبایل میان‌رده برای خرید باشد.

از لحاظ ظاهری، این گوشی هیچ تفاوتی با دیگر گوشی‌های شیائومی ندارد و از همان زبان طراحی همیشگی تبعیت می‌کند. فریم شیائومی ۱۱T 5G از جنس فلز آلومینیوم است و قاب پشتی از شیشه است و متاسفانه به خاطر نبود پوشش مات، کاملا مستعد ماندن اثر انگشت است. اگر شیائومی این شیشه را هم به گوریلا گلس مجهز می‌کرد، خیال‌مان از خط و خش هم راحت می‌شد که متاسفانه چنین کاری نکرده است و حسابی باید مراقب این بدنه باشید. وزن ۲۰۳ گرمی گوشی شاید روی کاغذ باعث شود حس کنید با یک گوشی سنگین رو‌به‌رو هستید، اما ارگونومی جواب پس داده شیائومی از این محصول یک گوشی خوش دست ساخته است.

ماژول دوربین به مانند دیگر گوشی‌های شیائومی زیبا و مرتب کار شده و جلوه مدرن و گران‌قیمتی به شیائومی ۱۱T 5G داده است. اسکنر اثر انگشت هم روی دکمه پاور در کنار گوشی تعبیه شده که از سرعت و دقت بالایی هم برخوردار است. متاسفانه در این گوشی نه از جک ۳.۵ میلی‌متری خبری هست و نه درگاه کارت حافظه وجود دارد که این قضیه می‌تواند با تبدیل USB-C (برای علاقه‌مندان به هدفون و هندزفری سیمی) و انتخاب گزینه حافظه ۲۵۶ گیگابایتی برطرف شود.

صفحه‌نمایش AMOLED شیائومی ۱۱T 5G اندازه‌ای برابر با ۶.۶۷ اینچ با تراکم ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ دارد. نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتزی نیز از ویژگی‌های بارز این صفحه‌نمایش است. متاسفانه قابلیت تطبیقی در این گوشی وجود ندارد و شما باید بین یکی از گزینه‌های ۱۲۰ یا ۶۰ هرتز انتخاب کنید. کیفیت صفحه‌نمایش بسیار خوب است و حتی در زیر نور مستقیم خورشید مشکلی ندارد. رنگ‌ها و جزئیات برای تماشای فیلم یا انجام بازی عالی است و بدون شک نقطه قوت بزرگ گوشی شیائومی ۱۱T 5G همین صفحه‌نمایش با کیفیت آن است.

شیائومی ۱۱T 5G از چیپ‌ست دایمنسیتی ۱۲۰۰ الترا استفاده می‌کند که یک چیپ قدرتمند و پرچمدار است. البته که این چیپ‌ست به قدرتمندی اسنپدراگون ۸۸۸ که در شیائومی ۱۱T Pro استفاده شده نیست، اما تست‌ها و عملکرد روزانه، ثابت می‌کند که با چیپ‌ستی همه فن حریف طرف هستیم. در مقام مقایسه، این گوشی در تست بنچمارک Geekbench 5 چند هسته‌ای دارای رتبه بالاتری از وان‌پلاس Nord 2 و پیکسل ۶ گوگل است.

اجرای بازی‌های سنگین مانند Call of Duty Mobile، Genshin Impact و Asphalt 9 در این گوشی عالی است و می‌توانید در هر تنظیمات گرافیکی دلخواه یا حتی بالاترین تنظیمات گرافیکی، این بازی‌ها را انجام بدهید. وجود صفحه‌نمایش باکیفیت AMOLED و نرخ ۱۲۰ هرتز قطعا ترکیب خوبی با بازدهی سخت‌افزاری گوشی دست و پا کرده است. با این حال گوشی در هنگام انجام بازی‌های سنگین یا هنگام شارژ کمی‌ داغ می‌کند که البته روی عملکرد آن تاثیری ندارد.

در بخش دوربین، شیائومی ۱۱T 5G به سه دوربین در ماژول اصلی خود مجهز است. یک لنز هیولا ۱۰۸ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.75 که سنسوری از سامسونگ است و در گوشی ۱۱T Pro هم دیده می‌شود. دیگری سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض است و یک لنز ‌تله‌ماکرو ۵ مگاپیکسلی نیز آن‌ها را همراهی می‌کند.

تصاویر ثبت شده با دوربین اصلی بسیار خوب و باکیفیت هستند. آنها شفاف و واضح هستند و رنگ‌ها به جای پررنگ‌تر شدن، واقعی به نظر می‌رسند. موردی که در بسیاری از دوربین‌های میان‌رده و حتی هم‌سطح به چشم نمی‌خورد و اغلب با پررنگ‌تر کردن رنگ‌های تصویر، سعی در خودنمایی فیک دارند. هر چه نور سوژه و محیط بیشتر باشد، تصاویر بهتری ثبت می‌شود. کیفیت تصاویری که در محیط‌های بسته ثبت می‌شود مقداری کم‌تر است اما محسوس نیست.

حالت پرتره در دوربین پشتی گاهی اوقات در مکان‌یابی سوژه از پس‌زمینه دچار مشکل می‌شود. با این حال می‌توان کم‌‌کم تصاویر خوبی را ثبت کرد.

عکاسی در شب و نور بسیار کم با شیائومی ۱۱T 5G خیلی تعریفی ندارد. حالت شب به صورت خودکار در این گوشی فعال می‌شود که باعث افزایش شدت رنگ‌ها می‌شود. با این حال یک حالت شب اختصاصی نیز وجود دارد که برای ثبت تصاویر به واسطه آن، باید زمان بیشتری را مقابل منظره یا سوژه مورد نظر صرف کنید.

سنسور فوق‌‌عریض ۸ مگاپیکسلی دید میدانی مناسبی دارد اما در مقایسه با دوربین اصلی افت کیفی محسوسی را تجربه خواهید کرد. این دوربین قطعا برای عکس‌های مسافرتی و گروهی بسیار مفید است و نتیجه‌ای که ثبت می‌کند، قابل قبول است اما اصلا انتظار کیفیتی در حد و اندازه دوربین اصلی نداشته باشید.

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد شیائومی ۱۱T 5G، وجود سنسور ۵ مگاپیکسلی تله‌ماکرو است که می‌تواند هم برای تصاویر تله فوتو ۲X و هم برای عکاسی ماکرو مورد استفاده قرار بگیرد. در هر دو حالت، تصاویر خوبی را می‌توانید ثبت کنید که برای برچسب قیمتی ۱۰ میلیون تومانی شیائومی ۱۱T 5G مقداری عجیب و زیادی است!

دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی شیائومی ۱۱T 5G می‌تواند تصاویر پرتره زیبا‌تر و باکیفیت‌تری نسبت به دوربین اصلی ثبت کند. رنگ‌ها دقیق و جزئیات و بافت تصاویر قابل قبول هستند و در صورتی که به عکاسی سلفی علاقه داشته باشید، این دوربین حسابی شما را مجذوب خود می‌کند.

ضبط ویدیو تا وضوح ۴K و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه با دوربین اصلی امکان‌پذیر است. عدم وجود نرخ ۶۰ فریم برای ۴K را شاید یکی از نقاط ضعف این گوشی بدانیم. اگر به ضبط با نرخ فریم بالاتر علاقه دارید باید به سراغ وضوح ۱۰۸۰p و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه بروید. تثبیت‌کننده ویدیو در همه حالت‌ها وجود دارد و می‌توان به وسیله آن ویدیوهای خوبی را ضبط کرد.

جزئیات تصویر در ویدیوهای ۴K30FPS بسیار خوب هستند و نرخ بیت ۵۰ مگابیت بر ثانیه نشان‌دهنده ضبط جزئیات بالا به وسیله دوربین قدرتمند شیائومی ۱۱T 5G است. تراز سفیدی دقیق است، رنگ‌ها جذاب و سرزنده هستند و محدوده داینامیک در سطح قابل قبولی قرار دارد.

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی شیائومی ۱۱T 5G عملکرد خوبی را ارائه می‌دهد و در کارکرد معمول، حتی تا یک و نیم روز دوام می‌آورد. در تست‌های انجام شده، این گوشی می‌تواند ۲۳ ساعت بی‌وقفه ویدیو پخش کند یا نزدیک ۱۵ ساعت وب‌گردی را روی حالت ۱۲۰ هرتز تجربه کرد. با این حال مصرف باتری در حالت آماده به کار مقداری بیش از حد است که البته به تجربه کلی آسیبی نمی‌رساند.

همراه با شیائومی ۱۱T 5G، یک آداپتور ۶۷ واتی وجود دارد که می‌تواند در عرض تنها ۴۱ دقیقه، شارژ باتری را از صفر به صد درصد برساند که عدد بسیار خوبی است.

۲- میان‌رده طلایی | ۹ تا ۱۱ میلیون تومان

این رتبه متعلق به گوشی‌های میان‌رده با مشخصات قوی و نزدیک به پرچمداران است. جایی که شما با اطمینان از کارایی گوشی، می‌توانید کیفیت فوق‌العاده‌ای در تصویر، دوربین و سخت‌افزار داخلی را انتظار داشته باشید.

این رده مناسب چه افرادی است؟

اگر قصد خرید گوشی قدرتمند دارید، اما بودجه‌ی کافی برای پرچمداران ندارید

اگر اصلا به دنبال هزینه‌ی زیاد برای خرید پرچمدار نیستید، اما گوشی همه فن حریف می‌خواهید

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11 Pro Plus

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان



نقاط قوت شارژر فوق‌سریع ۱۲۰ واتی (صفر تا صد در ۱۵ دقیقه)

صفحه‌نمایش سوپر AMOLED فوق‌العاده و ۱۲۰ هرتزی

اسکنر اثرانگشت فق‌العاده سریع و دقیق

بازدهی سخت‌افزاری مناسب برای اجرای بازی و کارهای مختلف نقاط ضعف دوربین‌ها عالی نیستند

ثبات باتری می‌توانست بهتر باشد

طراحی گوشی تا حد زیادی تکراری است

گوشی تفاوتی با مدل غیرپلاس ندارد

تاریخ عرضه آبان ۱۴۰۰ ابعاد ۱۶۳.۷×۷۶.۲×۸.۳ میلی‌متر وزن ۲۰۴ گرم جنس بدنه قاب پشت و جلو از جنس شیشه

قاب جلو مجهز به گوریلاگلس ۵

گواهی IP67 مقاوم در برابر آب (نیم ساعت عمق یک متر) و گرد و غبار صفحه‌ نمایش ۶.۶۷ اینچ Super AMOLED | 120Hz رزولوشن تصویر ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل با تراکم ۳۹۵ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 11, MIUI 12.5 چیپ‌ست MediaTek Dimensity 920 (6 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) پردازنده گرافیکی Mali-G68 MC4 حافظه رم ۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت درگاه کارت حافظه microSDXC دوربین اصلی سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو

فیلمبرداری ۴K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps دوربین سلفی سنسور ۱۶ مگاپیکسلی عریض

فیلمبرداری ۱۰۸۰p@30/60fps صدا اسپیکر استریو

جک ۳.۵ میلی‌متری درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۵G، ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت دارد (روی لبه گوشی) باتری لیتیوم-یونی ۴۵۰۰ میلی‌آمپرساعتی

فست شارژ ۱۲۰ واتی

گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس ۵G، با وجود نام طول و درازی که دارد، یکی از محصولات نسبتا خوب و استاندارد کمپانی شیائومی است که تا حدی می‌تواند مخاطب را از لحاظ سخت‌افزاری داخلی، صفحه‌نمایش، پردازنده و عمر باتری خوشحال کند، اما در بخش دوربین داستان‌هایی دارد که در این راهنمای خرید گوشی موبایل میان‌رده به آنها پرداخته‌ایم.

با اینکه شیائومی، ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس ۵G را به عنوان یک محصول جدید راهی بازار کرده، اما به وضوح می‌توان دید که این گوشی تفاوتی با برادر غیر پلاس‌اش ندارد. تنها تفاوت فاحش آن‌ها، برآمدگی دوربین است که از نو طراحی شده.

طراحی گوشی فرق خاصی با گوشی‌های معمول شیائومی ندارد. در اطراف لبه گوشی یک درگاه USB-C، جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری، دکمه تنظیم صدا و دکمه خاموش و روشن کردن که روی آن حسگر اثر انگشت تعبیه شده، قرار دارند. نکته مثبت و خوب در مورد بدنه، استفاده از شیشه در پشت گوشی است که جلوه خوبی را به محصول داده و البته در دست گرفتن آن را هم لذت‌بخش کرده است.

همچنین گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس ۵G به گواهی IP53 برای مقابله با رطوبت یا گرد و غبار مجهز است. البته که نباید گوشی را به اعماق آب ببرید.

در بخش صفحه‌نمایش، ما با یک پنل سوپر آمولد ۶.۶۷ اینچی +FullHD طرف هستیم که نرخ نوسازی آن ۱۲۰ هرتز است. حداکثر روشنایی تصویر این نمایشگر به ۱۲۰۰ نیت می‌رسد که برای یک گوشی میان‌رده با این بازه قیمتی خیلی بالا به نظر می‌رسد. صفحه‌نمایش در کل نسبت به قیمت گوشی بسیار خوب است. کیفیت بالای آن برای تماشای فیلم و انجام بازی هم پرسرعت است و هم از کیفیت بصری و وضوح بالایی برخوردار است.

شیائومی ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس ۵G از چیپ‌ست مدیاتک دیمنسیتی ۹۲۰ استفاده می‌کند که ما قبلا در گوشی‌های Vivo V23 و Realme 9 Pro Plus دیده بودیم. این تراشه معمولا برای گوشی‌های ارزان‌ قیمت یا میان‌رده مورد استفاده قرار می‌گیرد و توانسته کار خود را هم در این گوشی جدید شیائومی انجام دهد.

اجرای بازی‌ها در این گوشی به خوبی انجام می‌شود اما تا زمانی که تصمیم نداشته باشید بازی‌ها سنگین را روی بهترین و بالاترین حالت گرافیکی انجام دهید. همچنین کار با اپلیکیشن‌های معمول، رابط کاربری، وب‌گردی، تماشای فیلم و همه امور این چنینی، روان انجام می‌شود.

ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس دارای سه دوربین در قسمت پشتی خود است: دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی عریض و اصلی، دوربین ۹ مگاپیکسلی فوق‌عریض و ۲ مگاپیکسلی ماکرو. تمام این دوربین‌ها مشابه مدل غیر پلاس است با این تفاوت که در این گوشی خبری از سنسور تشخیص عمق نیست.

دوربین‌های این گوشی تغییری نسبت به مدل غیرپلاس ندارند و طی بررسی‌های انجام شده، شیائومی نتوانسته تا ارتقا کیفی خاصی روی گوشی جدید لحاظ کند. شاید اگر فاکتور دوربین باکیفیت را از این گوشی کنار بزنیم، ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس گزینه خوبی به نظر برسد، اما اگر به هوای دوربین به سراغ این گوشی می‌روید، گزینه‌های بهتر و حتی ارزان‌تری پیش‌ روی شما قرار می‌گیرد.

متاسفانه کیفیت در دوربین‌های این گوشی متعادل نیست. گاه نوردهی مناسب است و گاهی آنقدر بد و کم که تصاویر مناسبی را ثبت نمی‌کنید. ظاهرا مشکل اساسی در حالت خودکار است و اگر به عکاسی با حالت Pro مسلط باشید، احتمالا بتوانید تصاویر بهتری را با این گوشی ثبت کنید.

حالت پرتره نسبتا خوب کار می‌کند و با اینکه می‌توانست بهتر هم باشد، اما می‌توان آن را نقطه قوت دوربین‌های این گوشی قلمداد کرد. از طرفی هم دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی نسبتا عملکرد خوبی دارد و می‌تواند عکس‌هایی روشن، رنگارنگ و باکیفیت را به ثبت برساند.

ضبط ویدیو در این گوشی تا وضوح ۴K و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه انجام می‌شود. چند حالت دیگر مانند پانوراما و دید در شب هم وجود دارد.

گوشی‌های ردمی شیائومی اکثرا باتری‌های خوب و با طول عمر بالا دارند، اما این قضیه در مورد ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس ۵G خیلی صدق نمی‌کند. باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به راحتی به مدت یک روز دوام می‌آورد، اما برای روز دوم نمی‌توان خیلی روی گوشی حساب کرد.

نقطه قوت این گوشی در نحوه شارژ شدن آن است. ما در اینجا یک شارژر با توان ۱۲۰ وات داریم که می‌تواند گوشی را تنها در زمان ۱۵ دقیقه از صفر تا صد شارژ کند.

گوشی موبایل هوآوی Nova 9

ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | از ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان



نقاط قوت طراحی باریک و سبک، صفحه‌نمایش خمیده

صفحه‌نمایش OLED روشن، سریع و ۱۰ بیتی و ۱۲۰ هرتز

باتری استاندارد با قابلیت شارژ سریع ۶۶ وات

سرعت بالا در کارهای روزانه و قابلیت اجرای بدون مشکل بازی‌های سنگین

دوربین سلفی با کیفیت نقاط ضعف عملکرد نه چندان قوی دوربین‌های پشت

عدم وجود برنامه‌های گوگل

فاقد هر گونه گواهی و لایه محافظ

عدم وجود اسپیکرهای استریو

تاریخ عرضه مهر ۱۴۰۰ ابعاد ۱۶۰×۷۳.۷×۷.۸ میلی‌متر وزن ۱۷۵ گرم جنس بدنه فریم از جنس پلاستیک

قاب جلو و پشت از جنس شیشه صفحه‌ نمایش ۶.۵۷ اینچ

OLED | 120Hz رزولوشن تصویر ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل با تراکم ۳۹۲ پیکسل بر اینچ سیستم عامل Android 11, EMUI 12 چیپ‌ست Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) پردازنده مرکزی Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) پردازنده گرافیکی Adreno 642L حافظه رم ۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت درگاه کارت حافظه ندارد دوربین اصلی سنسور ۵۰ مگاپیکسلی عریض

سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق‌عریض

سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو

سنسور ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق

فیلمبرداری ۴K@30fps, 1080p@30/60fps دوربین سلفی سنسور ۳۲ مگاپیکسلی عریض

فیلمبرداری ۴K@30fps, 1080p@30fps, 720p@240fps صدا اسپیکر

بدون جک ۳.۵ میلی‌متری درگاه‌های ارتباطی USB Type-C 2.0 شبکه‌های ارتباطی ۴G، ۳G، ۲G تعداد سیم‌کارت ۲ سنسور اثر انگشت دارد (زیر صفحه‌نمایش) باتری لیتیوم-یونی ۴۳۰۰ میلی‌آمپرساعتی

فست شارژ ۶۶ وات

هواوی Nova 9 از لحاظ ظاهری و شکل و قیافه کاملا مشابه با گوشی‌های پرچمدار همرده‌ است، اما برخی ویژگی‌های آن شاید بویی از پرچمداری نبرده باشد. قاب پشتی از جنس شیشه مات است که مشخص نیست این شیشه، لایه‌ای از گوریلا گلس است یا خیر. با این حال اثر انگشت به سختی روی این قاب به جا می‌ماند. حتی روی صفحه OLED این گوشی هم خبری از گوریلا گلس نیست که احتمالا شما را صد درصد مجاب می‌کند تا گلسی مرغوب و خوب روی آن بیاندازید. قاب دور گوشی از جنس پلاستیک مرغوب ساخته شده که البته انتظار می‌رفت هواوی با توجه به برچسب قیمتی، آن را آلومینیومی کرده باشد. با این حال می‌توان به این قاب اعتماد کرد.

نوا ۹ هواوی با ۱۷۵ گرم وزن بسیار در دست سبک و راحت است. این وزن برای یک گوشی ۶.۵ اینچی عجیب است و احتمالا ما با یکی از سبک‌ترین گوشی‌های ۶.۵ اینچی بازار طرف هستیم. مشخصه اصلی گوشی طراحی ماژول دوربین‌ها در پشت است که به نظر سعی شده تا منظم و مرتب انجام شود. دور دوربین اصلی را حلقه‌ای فلزی احاطه کرده و سه لنز دیگر به همراه فلش LED به صورت چهارگانه در زیر لنز اصلی قرار گرفته‌اند.

دکمه پاور و کنترل صدا در لبه سمت راست گوشی قرار دارد که مقداری بالاتر از حد معمول به نظر می‌رسد. پورت USB-C در زیر گوشی به همراه بلندگو و درگاه سیم‌کارت مشاهده می‌شود اما هیچ اثری از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون نیست و هواوی هم به جرگه حذف‌کنندگان این پورت اضافه شده است. البته خبری از درگاه میکرو SD هم نیست. گزینه‌هایی که شاید بسیاری از کاربران ایرانی از نبودن‌شان راضی نخواهند بود.

در بخش صفحه‌نمایش، ما با یکی از بهترین‌ها رو‌به‌رو هستیم. هواوی Nova 9 به صفحه‌نمایشی مجهز به پنل OLED با وضوح ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل رو‌به‌رو هستیم که ۱۲۰ هرتز بوده، توانایی نمایش بیش از یک میلیارد رنگ را دارد و از HDR10 پشتیبانی می‌کند. با اینکه میزان روشنایی پنل OLED چشم‌گیر نیست، اما هنوز در رده بالایی قرار دارد. در حالت خودکار، این روشنایی به ۶۰۸ نیت می‌رسد. در محیط بیرونی و زیر نور مستقیم خورشید مشکل خاصی پیدا نمی‌کنید و می‌توانید بدون مشکل از گوشی استفاده کنید.

شاید در صفحه‌نمایش هواوی کمی رنگ‌ها را از چیزی که هستند متفاوت ببینید. خاکستری‌ها و سفید‌ها مایل به آبی و بنفش هستند، اما در کل مشکل خاصی وجود ندارد و بعد از مدتی، کاملا به صفحه‌نمایش ۶.۵ اینچی این گوشی عادت می‌کنید. نرخ تازه‌سازی تصویر تطبیقی است و بین ۶۰ تا ۱۲۰ هرتز بسته به عملکرد، متغیر خواهد بود. اگر با گوشی کار نکنید، نرخ تازه‌سازی به ۶۰ هرتز کاهش پیدا می‌کند و این قضیه در برخی برنامه‌ها هم صدق می‌کند. کنترل HDR خیلی پیچیده نیست و ساده و موثر است. سه گزینه استاندارد، High و دینامیک وجود دارد که تاثیر زیادی روی نرخ تازه‌سازی تصویر و عملکرد شما خواهند داشت.

هواوی در Nova 9 از چیپ‌ست اسنپدراگون ۷۷۸G استفاده کرده که دارای لیتوگرافی ۶ نانومتری است و از یک پردازنده هشت هسته‌ای و یک پردازنده گرافیکی Adreno 642L بهره می‌برد. در مدلی که معرفی می‌کنیم، ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی وجود دارد.

در تست‌های انجام شده، اسنپدراگون ۷۷۸G به خوبی توانسته با گوشی‌های دیگری که مجهز به این چیپ‌ست هستند رقابت کند، اما نکته اینجاست که با همین بودجه شما می‌توانید به سراغ گوشی‌هایی بروید که از چیپ‌ست‌های قدرتمندتری مانند اسنپدراگون ۸۸۸، ۸۷۰ یا دایمنسیتی ۱۲۰۰ استفاده می‌کنند. نوا ۹ در واقع یک گوشی میان‌رده است، اما دارای قدرت و سرعت بالایی هم هست که می‌تواند هر کسی را راضی کند. اجرای برنامه‌ها و سوییچ بین آن‌ها بسیار روان انجام می‌شود. حتی اجرای سنگین‌ترین بازی‌ها فشار خاصی به گوشی نمی‌آورد و شما به راحتی می‌توانید به سراغ بازی‌هایی نظیر Call of Duty Mobile و Fortnite بروید.

به ماژول دوربین‌های هواوی نوا ۹ می‌رویم، جایی که یک لنز ۵۰ مگاپیکسلی سونی IMX766 با دیافراگم f/1.9 در آن قرار دارد و دوربین فوق‌عریض ۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو و سنجش عمق دیده می‌شود. انتظار می‌رفت در این گوشی خبری از سنسورهای ۲ مگاپیکسلی ناکارآمد نباشد اما هواوی از آن‌ها برای پر کردن ماژول دوربین‌ خود استفاده کرده است.

عکاسی در روز روشن و محیطی که نور کافی داشته باشد خوب است اما در حد محدوده قیمتی ۱۱ میلیون تومان نیست. اگر از فوکوس نه چندان پایدار نوا ۹ بگذریم، ما شاهد عکس‌های زیبا و دلپذیری خواهیم بود. در حالت ۵۰ مگاپیکسلی، هوش مصنوعی تصاویر را کمی پردازش می‌کند که درک تفاوت‌ها در صفحه‌نمایش گوشی مقداری سخت است.

عملکرد دوربین فوق‌عریض ۸ مگاپیکسلی اگر چه عالی نیست، اما همچنان با آنچه بعضی از رقبا ارائه می‌دهند مطابقت دارد. تصاویر فاقد جزئیات فاحش هستند و می‌شد کنتراست بهتری داشته باشند، اما قابل استفاده هستند و می‌توانند زیبایی سوژه‌ها را نشان دهند. اما با این حال، رنگ‌هایی که این سنسور ثبت می‌کند با دوربین اصلی تفاوت دارد.

در حالت نور کم یا شب، دوربین اصلی همان مشکل فوکوس را با خود به همراه دارد و برخی عکس‌ها به شکلی غیرقابل توضیح خارج از فوکوس ثبت می‌شوند. اما در صورت ثبت تصاویر درست، می‌توان مشاهده کرد که برخی از جزئیات در سایه‌ها حل شده‌اند، اما رنگ‌های شب کاملا زنده و مشخص هستند.

روشن‌ کردن حالت شب تاثیر زیادی روی کیفیت تصاویر نمی‌گذارد، یعنی عملا بین حالت معمولی و شب تفاوتی را احساس نمی‌کنید. با اینکه شاید حالت شب کمی وضوح و جزئیات را بهبود ببخشد، اما خیلی کارآمد نیست.

عکس‌های شبانه با دوربین فوق‌عریض نویز زیادی دارد، با این حال در صورتی که در موقعیت خوبی قرار داشته باشید، می‌توانید تصاویر مناسبی را هم ثبت کنید.

در بخش عکاسی سلفی، با یک سنسور دوربین ۳۲ مگاپیکسلی عریض مواجه هستیم که کار خود را به خوبی انجام می‌دهد. تصاویر سلفی راضی‌کننده هستند و جزئیات دقیق و خوبی را به نمایش می‌گذارد. محدوده دینامیک گسترده است و صورت سوژه همیشه به خوبی نوردهی می‌شود و رنگ‌ها کاملا طبیعی به نظر می‌رسد.

این گوشی حداکثر تا وضوح ۴K و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه می‌تواند ویدیو ضبط کند و یک حالت سینمایی نیز که محدود به وضوح ۱۰۸۰p و نسبت تصویر ۲۱:۹ است در آن وجود دارد. انتظار می‌رفت با توجه به برچسب قیمتی، ما شاهد قابلیت ضبط ویدیو ۶۰ فریم در وضوح ۴K باشیم که از این حیث نوا ۹ ما را ناامید می‌کند. با این حال فیلم‌های ۴K تهیه شده کیفیت مناسبی دارند، اگر چه کنتراست کمی پایین‌تر از انتظار است.

تثبیت‌کننده تصویر کار خود را به خوبی انجام می‌دهد و در حال حرکت و دویدن، گوشی می‌تواند لرزش‌ها را بگیرد و حتی در وضوح ۴K، ویدیوهایی نرم و مناسب ضبط کنید.

اما در آخر به باتری هواوی نوا ۹ می‌رسیم، جایی که شاید نقطه قوت گوشی نباشد، اما نقطه ضعف هم نیست. باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپری این گوشی شاید در دور و زمانه‌ای که اکثر گوشی‌ها سعی می‌کنند تا به باتری‌هایی بالای ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت دسترسی داشته باشند، کم به نظر بیاید، اما کار خود را در این گوشی به خوبی انجام می‌دهد. در صورتی که یک روز شلوغ و پرکار را با گوشی داشته باشید، این باتری می‌تواند شما را تا شب همراهی کند، اما قطعا با یک باتری ۲ روزه طرف نیستیم، مگر آنکه خیلی مدیریت شده و سبک با گوشی کار کنید.

با این حال سرعت شارژ در این گوشی چشم‌گیر است. ما با یک شارژر ۶۶ وات رو‌به‌رو هستیم که می‌تواند در عرض نیم‌ساعت از صفر به ۷۵ درصد شارژ برسد که احتمالا برای یک روز کافی است. اما اگر جزو کسانی هستید که دوست دارید در این بازه قیمتی، گوشی مجهز به شارژ بی‌سیم تهیه کنید، باید بگوییم که هواوی نوا ۹ از این قابلیت پشتیبانی نمی‌کند که باز هم جای تعجب دارد.

