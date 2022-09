با نگاهی به انواع خط چشم‌های موجود در فروشگاه‌های لوازم آرایشی خیلی زود متوجه خواهید شد که این نوع از لوازم هم همچون سایر کالاها انواع مختلفی دارد و همین تنوع هم این نوع از محصولات را با مزایا و معایب خاصی همراه کرده است. بنابراین در این بخش شما را با رایج‌ترین مدل‌های بازار آشنا می‌کنیم و از ویژگی‌های هر یک با ذکر جزئیات صحبت خواهیم کرد!

آشنایی با انواع خط چشم

۱. خط چشم مدادی (Pencil Eyeliners​)

همان‌طور که از نام آن‌ها هم مشخص است، خط چشم‌های مدادی تقریباً شبیه یک مداد معمولی هستند و استفاده از آن‌ها با امنیت (عدم پخش‌شدگی یا فرو رفتن در چشم) و راحتی بیشتری همراه است. این نوع محصولات مدادی برای تازه‌کارها بهترین گزینه‌اند؛ زیرا استفاده از آن‌ها بسیار آسان است. درواقع ساختار مدادی این محصول به شما اجازه‌ی مانور دادن بر روی پشت پلک را می‌دهد. همچنین قوام مومی و جنسی که خود خط چشم دارد، عاملی برای راحتی و عدم ایجاد حساسیت بر روی پوست‌های حساس است!

اگر تازه‌کار هستید و علاقه‌مندید که این بار خودتان خط چشمی زیبا برای خود بکشید، مدل‌های مدادی به شدت توصیه می‌شود!

جالب است بدانید که خط چشم‌های مدادی و ماژیکی جزو پرفروش‌ترین مدل‌های بازار هستند، چراکه در رنگ‌های مختلفی به فروش می‌رسند و تجربه کردن این رنگ‌های متنوع می‌تواند برای خیلی از افراد بسیار سرگرم کننده باشد. جدای از سهولت استفاده و قابل حمل بودن، اکثر افراد به دلیل مقرون به صرفه بودن (قیمت مناسب و ماندگاری بالا)، از طرفداران مدل‌های مدادی هستند. خط چشم مدادی در مدل‌های مختلفی از سخت تا نرم در بازار وجود دارد؛ در همین راستا نمونه‌های سخت دوام بیشتری دارند، اما مدل‌های نرم بسیار ملایم‌تر هستند و در زمان کشیدن بر پشت پلک شما را آزار نمی‌دهند. البته باید در نظر داشته باشید که مدادهای سخت، خط را صاف و تمیز می‌کشند در حالی که مدادهای نرم احتمال ایجاد پخشی یا لکه‌ی بیشتری دارند!

مدادهای سخت برای کشیدن خطوط واضح و صاف مناسب‌اند، اما در مواردی می‌توانند پوست نازک پشت پلک را اذیت کنند. در حالی که مدل‌های نرم چنین مشکلی را ندارند. با این حال مداد چشم نرم برای ایجاد خط چشم‌های دودی مناسب‌تر است!

اگرچه استفاده از مداد چشم آسان است، اما همان‌طور که ذکر شد، خط چشم‌های مدادی نرم مستعد ایجاد لکه هستند، با این حال، چنین امکانی همیشه نکته‌ی منفی نیست، چراکه در برخی موارد ممکن است به دنبال ظاهری با چشم‌های دودی باشید در چنین حالتی خط چشمی سرمه‌ای و نرم می‌تواند بسیار مفید واقع شود!

۲. خط چشم پودری (Powder Eyeliners)

گزینه‌های پودری بهترین انتخاب برای ایجاد خط چشم‌های دودی هستند، چراکه با استفاده از این محصولات می‌توانید به جای خطوط واضح و مشخص، جلوه‌هایی ملایم و تاری را ایجاد کنید. مدل‌های پودری معمولاً با استفاده از یک برس نازک و نرم اعمال می‌شوند و جالب است بدانید که اغلب آرایشگران تمایل دارند که از سایه‌ی چشم یا هر نوع مواد آرایشی پودری شکل و با رنگ‌دانه برای این کار استفاده کنند. لازم به ذکر است که این نوع خط چشم به دلیل بافت پودری که دارند معمولا ماندگاری بالایی ندارد.

۳. خط چشم‌های کرمی و ژله‌ای (Gel and Cream Eyeliners)

این نوع خط چشم‌ها بافت بسیار غلیظی دارند به همین علت هم استفاده از آن‌ها را بسیار آسان است. کالاهایی از نوع ژله‌ای و کرمی این مزیت را دارند که پس از خشک شدن بر روی پلک، در مقابل محو شدن یا پخشیدگی کاملا مقاوم هستند. در واقع می‌توان اذعان داشت که این نوع خط چشم‌ها به اندازه‌ی مدل‌های مدادی در استفاده آسان و به اندازه‌ی مدل‌های مایع در کشیدن خطوط واضح، حرفه‌ای هستند! البته تنها عیب گزینه‌های کرمی و ژله‌ای این است که پس از کشیدن، کمی زمان لازم است تا کاملا خشک شود. لازم به ذکر است که این نوع محصولات، معمولا در ظرف کوچک مخصوصی همراه با یک برس جداگانه عرضه می‌شوند که باعث می شود نسبت به انواع دیگر خط چشم‌ها قابلیت حمل کمتری داشته باشند.

اگر به دنبال خط چشمی هستید که پس از استفاده بیشتری ماندگاری را داشته باشد و در مقابل محو شدن یا پخشیدگی کاملا مقاوم باشد، گزینه‌هایی همچون مدل‌های ژله‌ای و کرمی انتخابی مناسب به شمار می‌روند!

۴. خط چشم مایع (Liquid Eyeliner)

از جمله محبوب‌ترین و بهترین گزینه‌ها برا کشیدن خط چشمی زیبا و واضح استفاده از مدل‌های مایع است. به طور کلی خط چشم‌های مایع ماندگاری طولانی دارند و با وجود رنگ‌دانه‌ها و غلظت زیاد می‌توانند خطوط چشم‌گیری را ایجاد کنند! همچنین با وجود این نوع ابزار زیبایی می‌توانید جزئیات و طرح‌های خاصی را بر روی پلک خود طراحی کنید.

استفاده از خط چشم مایع به تمرین زیادی نیاز دارد، بنابراین به افراد تازه‌کار چندان توصیه نمی‌شود.

خط چشم‌های مایع پس از خشک شدن، کاملا مقاوم‌اند و به راحتی پخش نمی‌شوند، بنابراین پس از چند ساعت گشت‌گذار در بیرون از خانه، شبیه به پاندا نخواهید شد، در عوض، با وجود این محصول می‌توانید چشم‌های گربه‌ای و جذابی داشته باشید! البته باید در نظر داشته باشید که استفاده از این نوع خط چشم به تمرین زیادی نیاز دارد، بنابراین به افراد تازه‌کار چندان توصیه نمی‌شود. بازگشت به فهرست

خط چشم مایع برای چه مکان‌هایی مناسب است؟

همانطور که اشاره کردیم، خط چشم‌های مایع در ایجاد خطوط واضح و جلوه‌های چشمگیر و جذاب بسیار کارا هستند. از طرفی ماندگاری این مدل‌ها باعث می‌شود که بهترین گزینه برای مهمانی‌های عصرانه یا مهمانی‌هایی که نیاز به آرایش سنگین دارند، به حساب بیایند! بازگشت به فهرست

چند نکته‌ی باریک‌تر از مو قبل از انتخاب و خرید خط چشم که باید در نظر بگیرید

شاید در نگاه اول انتخاب و خرید خط چشم به نکات و فاکتورهای مهمی برای خرید نیاز نداشته باشد، اما جالب است بدانید که این کالا هم همچون دیگر محصولات نیاز به نکاتی برای انتخاب حرفه‌ای‌تر و در کنار آن اعمال بهتر در آرایش دارد. با توجه به همین بحث هم در این قسمت از مجله توجه شما را به ۷ نکته‌ی مهم در زمان خرید این وسیله جلب می‌کنیم.

۱. در زمان خرید خط چشم به رنگ چشم‌هایتان و خرید سایه فکر کنید!

شاید برای شما جالب باشد اگر بدانید که انتخاب یک سایه‌ی خوش‌رنگ و متناسب چقدر می‌تواند به زیبایی بیشتر چشم‌های شما با خط چشم کمک کند. به طور کلی در بازار با انواع مختلفی از سایه‌ها با رنگ‌ها مختلف مواجه هستیم، اگرچه، مسلماً، مشکی هرگز جذابیت خود را از دست نمی‌دهد اما ممکن است بخواهید رنگ‌های دیگری را به منظور هماهنگی بیشتر با خط چشم در نظر بگیرید. سایه‌هایی به رنگ خاکستری، قهوه‌ای و جگری به خوبی می‌توانند ظاهری ساده و بدون پوشاندن جزئیات چشم‌ها، را نشان دهند. همچنین استفاده از سایه‌هایی با رنگ‌های خنثی همیشه بهترین گزینه برای استفاده روزمره، به‌ویژه در هنگام رفتن به محل کار هستند. سایه‌های آبی و بنفش برای مراسم‌های عصرانه مناسب‌اند به‌ویژه اگر از رنگ‌های سفید در امتداد لبه داخلی پلک خود استفاده کنید. به طور کلی چنین ترکیبی چشم‌ها را درشت‌تر و معصوم‌تر نشان می‌دهد.

نکاتی با توجه به رنگ چشم

اگر چشمان قهوه‌ای تیره دارید: خط چشم‌های مشکی، آبی تیره یا قهوه‌ای تیره، به چشمان شما شکلی عمیق‌تر و درخشان‌تر می‌دهد!

خط چشم‌های مشکی، آبی تیره یا قهوه‌ای تیره، به چشمان شما شکلی عمیق‌تر و درخشان‌تر می‌دهد! اگر چشمان قهوه‌ای روشن یا کهربایی دارید: مدل‌های آبی تیره، سبز و بنفش تیره چشم‌های شما را برجسته می‌کند و آن‌ها را شفاف‌تر و واضح‌تر نشان می‌دهد.

مدل‌های آبی تیره، سبز و بنفش تیره چشم‌های شما را برجسته می‌کند و آن‌ها را شفاف‌تر و واضح‌تر نشان می‌دهد. اگر چشمان آبی دارید: خط چشم‌های برنزی زیبای چشمان شما را چند برابر می‌کند!

خط چشم‌های برنزی زیبای چشمان شما را چند برابر می‌کند! اگر چشمان سبز دارید: می‌توانید با خط چشم بنفش و صورتی تیره، چشم‌های خود را زیباتر کنید.

۲. خط چشم مات یا براق؟

اگرچه اکثر خط چشم‌ها رنگ‌هایی مات دارند اما در بین مدل‌های مختلف، گزینه هایی برای پوشش چشم‌ها با زرق‌وبرق بیشتر هم وجود دارد. به طور کلی خط چشم‌های مات برای استفاده روزمره بهترین انتخاب هستند اما اگر علاقه‌مندید که چشم‌های شما بیشتر موردتوجه واقع شود، گزینه‌های براق می‌توانند انتخابی مناسب باشند

۳. به ماندگاری محصول توجه کنید!

در حالت کلی اکثر خط چشم‌های مایع به طور طبیعی ماندگاری بالایی دارند، اما در این بین به دلیل تفاوت در فرمولاسیون، برندهایی در بازار وجود دارند که طول عمر بیشتری را ارائه می‌دهند. در این میان برخی از برندها ماندگاری تا ۲۴ ساعت را تضمین می‌کنند. اما آیا واقعاً به خط چشمی نیاز دارید که تا این حد بر روی پلک بماند؟ اگر نه، بهتر است از محصولی با ماندگاری متوسط ​​استفاده کنید، بدون اینکه پول اضافی برای ویژگی‌هایی که واقعاً به آن نیاز ندارید، هدر دهید.

۴. خط چشم‌های ضدآب و ضدپخش

به طور کلی اگر از مدل‌های مایع استفاده می‌کنید، بهتر است مشخصه‌هایی همچون ضد پخش بودن و ضد آب بودن را در نظر داشته باشید. در حالی که اگر به کشیدن خط چشم‌ دودی علاقه‌مند هستید بهتر است به جای این مدل‌ها از خط چشم مدادی ساده استفاده کنید.

۵. سَری خط چشم مایع باید کاربرپسند باشد

استفاده از خط چشم مایع یک هنر است! با توجه به همین موضوع هم برای خلق شاهکار خود قطعاً به ابزاری با سَری مناسب نیاز دارید؛ چراکه باید بتوان خط چشم مایع را بدون خم شدن به سمت عقب، به درستی روی چشمان کشید.

۶. به فرمولاسیونی محصول توجه کنید!

به یاد داشته باشید که خط چشم در مجاورت چشمان شما قرار دارد، بنابراین حتما توجه داشته باشید که کالای انتخابی بدون عطر و مواد غیرضروری باشد تا چشمان شما کمتر تحریک شود. همچنین خط چشم مایعی که فرمولاسیون مناسبی داشته باشد، در حین استفاده روی پوست پخش نمی‌شود و حساسیتی هم ایجاد نخواهد کرد.

۷. قصد دارید چقدر هزینه کنید؟

با افزایش تعداد محصولات موجود در بازار لوازم آرایشی که در اغلب موارد ویژگی‌های غیرضروری‌ای را هم ارائه می‌کنند، می‌توان خیلی راحت پول خود را از دست بدهید. بنابراین مراقب باشید که بیش از حد هیجان‌زده نشوید و برای محصولی که ارزش بالایی ندارد، هزینه نکنید. در همین راستا تنها کافیست که تعدادی از برندهای معتبر را مدنظر قرار دهید و آن‌ها را با هم مقایسه (از نظر کیفیت و قیمت) کنید. سپس یکی از این محصولات را که با اکثر نیازهای شما مطابقت دارد و متناسب با بودجه شماست، انتخاب کنید!

۶ برند معروف خط چشم در بازار ایران

همان‌طور که می‌دانید برندهای زیادی در این زمینه فعال هستند که با توجه به خارجی یا داخلی بودن آن و کیفیت متریال در رنج‌های قیمتی متنوعی وجود دارند؛ بنابراین در این بخش سه برند معروف خارجی و سه برند معروف ایرانی برای انتخاب و خرید خط چشم را معرفی می‌کنیم تا خرید برای شما راحت‌تر شود.

محبوب‌ترین برندهای ایرانی خط چشم:

برند مای؛ مای «MY» از جمله برندهای معتبر ایرانی است که کیفیت خوبی را به مصرف‌کننده هدیه می‌کند. در این میان خط چشم‌های مای به ویژه نوع مایع آن با برس مویی ظریف خود می‌تواند خطوط یک‌دست و صافی را ایجاد کند. متریال مورد استفاده در خط چشم‌های مایع این برند ضدآب، ضدحساسیت و با فرمالسیون باکیفیت است و از قیمت مناسبی هم برای اغلب افراد برخوردار است. لازم به ذکر است که ماندگاری و کیفیت محصولات این برند در حد متوسط است!

مای «MY» از جمله برندهای معتبر ایرانی است که کیفیت خوبی را به مصرف‌کننده هدیه می‌کند. در این میان خط چشم‌های مای به ویژه نوع مایع آن با برس مویی ظریف خود می‌تواند خطوط یک‌دست و صافی را ایجاد کند. متریال مورد استفاده در خط چشم‌های مایع این برند ضدآب، ضدحساسیت و با فرمالسیون باکیفیت است و از قیمت مناسبی هم برای اغلب افراد برخوردار است. لازم به ذکر است که ماندگاری و کیفیت محصولات این برند در حد متوسط است! برند کالیتسا؛ خط چشم برند کالیتسا هم از جمله محصولات محبوب در بازار ایران است که با توجه به جنس پوست افراد ایرانی و ویژگی‌های آب و هوایی ایران کاملا بهینه شده است. قلم‌های طراحی در مدل‌های مایع این برند به خوبی طراحی شده است و رنگ غنی و طبیعی آن از ویژگی‌های مهم خط چشم‌های این برند است.

خط چشم برند کالیتسا هم از جمله محصولات محبوب در بازار ایران است که با توجه به جنس پوست افراد ایرانی و ویژگی‌های آب و هوایی ایران کاملا بهینه شده است. قلم‌های طراحی در مدل‌های مایع این برند به خوبی طراحی شده است و رنگ غنی و طبیعی آن از ویژگی‌های مهم خط چشم‌های این برند است. برند شون؛ شون محصول مشترک کشور ایران و آلمان است و شرکت شون یک تولیدکننده‌ی ایرانی است که بخشی از زیر مجموعه‌های هلدینگ بزرگ گلرنگ به شمار می‌رود. در میان محصولات باکیفیت این برند، خط چشم‌های شون هم از ویژگی‌های خوبی برخوردارند و می‌توانند انتخابی با قیمت مناسب و کارایی بالا برای اغلب ایرانی‌ها باشند.

محبوب‌ترین برندهای خارجی خط چشم:

برند بیو؛ بیو «BeYU» نام یک برند معروف آرایشی است که متعلق به کشور آلمان است و از سال ۱۹۹۹ تا به امروز در عرصه‌ی لوازم آرایش فعالیت می‌کند. در میان محصولات مختلف این برند خط چشم‌های آن هم بسیار بادوام بوده و علاوه بر بافت نرم و سبکی که دارد به هیچ وجه دچار ریزش و پخش نمی‌شود. برند بیو دارای انواع مختلفی از خط چشم‌ها با قیمتی متوسط است که شما می‌توانید به راحتی از بین آن‌ها گزینه مناسب برای خود را انتخاب کنید.

بیو «BeYU» نام یک برند معروف آرایشی است که متعلق به کشور آلمان است و از سال ۱۹۹۹ تا به امروز در عرصه‌ی لوازم آرایش فعالیت می‌کند. در میان محصولات مختلف این برند خط چشم‌های آن هم بسیار بادوام بوده و علاوه بر بافت نرم و سبکی که دارد به هیچ وجه دچار ریزش و پخش نمی‌شود. برند بیو دارای انواع مختلفی از خط چشم‌ها با قیمتی متوسط است که شما می‌توانید به راحتی از بین آن‌ها گزینه مناسب برای خود را انتخاب کنید. برند بورژوا؛ یکی از بهترین مارک‌های خط چشم موجود در بازار، بورژوا «BOURJOIS» نام دارد. این برند محصول کشور فرانسه است و محبوبیت خود را مرهون استفاده از طراحی خلاقانه‌ی محصولات، کیفیت و آخرین تکنولوژی رنگدانه‌های میکرو می‌داند! استفاده از محصول این برند، ظاهری زیبا و کاملا یک‌دست به چشمان شما می‌دهد و هیچ گونه حساسیت یا عوارضی ندارد. علاوه بر این بورژوا با عمل رطوبت‌رسانی موجب تنفس پوست در زیر لایه‌های آرایش شما خواهد شد و قیمتی مناسب هم دارد!

یکی از بهترین مارک‌های خط چشم موجود در بازار، بورژوا «BOURJOIS» نام دارد. این برند محصول کشور فرانسه است و محبوبیت خود را مرهون استفاده از طراحی خلاقانه‌ی محصولات، کیفیت و آخرین تکنولوژی رنگدانه‌های میکرو می‌داند! استفاده از محصول این برند، ظاهری زیبا و کاملا یک‌دست به چشمان شما می‌دهد و هیچ گونه حساسیت یا عوارضی ندارد. علاوه بر این بورژوا با عمل رطوبت‌رسانی موجب تنفس پوست در زیر لایه‌های آرایش شما خواهد شد و قیمتی مناسب هم دارد! برند گلدن رز؛ برند گلدن رز «GR» یکی از شرکت‌هایی است که محصولات آن علاوه بر کیفیت به سلامت شما هم توجه دارد و خط چشم‌های آن برای چشمان حساس مناسب است و هیچ گونه حساسیتی روی چشمان شما ایجاد نمی‌کند. خط چشم گلدن رز محصول کشور ترکیه است و دارای بافتی بسیار سبک است و همین مساله هم آن را برای استفاده روزانه بسیار ایدئال کرده است.

چطور خط چشم عروسکی یا انیمه‌ای بکشیم؟

برای دستیابی به چشمانی شبیه به دختران جذاب انیمه‌ها، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

اولین قدم برای اعمال چشمان انیمه‌ای این است که ابروهای خود را پر کنید و از یک پرایمر باکیفیت (مخصوص پشت چشم) برای پوشاندن تمام پلک‌ها استفاده کنید. استفاده از پرایمر موقتا منافذ پوست را می‌بند و باعث می‌شد که آرایش شما بعد از چند ساعت پخش نشود! لازم به ذکر است که حتما از پرایمر مخصوص پشت چشم استفاده کنید تا به پوست حساس چشم شما آسیبی وارد نشود. در این مرحله از یک خط چشم مایع یا نوع مدادی با سری تیز استفاده کنید و یک خط مژه‌ی جدید طراحی کنید. سپس فاصله‌ی بین خط مژه واقعی خود و خط مژه جدید را با یک مداد چشم سیاه پر کنید. همچنین گوشه‌های چشم، کمی از بخش زیر چشم و استخوان ابرو را هم با سایه‌ی چشم سفید برجسته کنید. با کمک یک برس مدادی، مقداری سایه‌ی چشم مات و به رنگ قهوه‌ای روشن را کمی بالاتر از چین طبیعی چشم (قسمت زیر چشم) خود بزنید. جالب است بدانید که چنین ترفندی به بزرگتر نشان دادن چشم‌های شما کمک می‌کند؛ البته می‌توانید از این ترفند در هر آرایش دیگری هم استفاده کنید! برای خط پایین مژه از یک سایه چشم صورتی روشن استفاده کنید و با کمک برس بلند آن را پخش کنید. این نوع از آرایش چشم به چشم‌های گلگون «blushing eyes» معروف است و در بین دختران کره‌ای کاوایی آرایشی محبوب به شمار می‌رود. برای تکمیل آرایش چشم انیمه‌ای خود، می‌توانید از مژه‌های مصنوعی ریز در قسمت پایین و درشت در قسمت بالای مژه‌های خود استفاده کنید.

معرفی پرفروش‌ترین مدل‌های خط چشم

در کنار اطلاعاتی که در این مقاله از سری راهنماهای خرید دیجی‌کالا مگ به شما عزیزان ارائه دادیم آشنایی با محبوب‌ترین‌ها و پرفروش‌ترین‌های سایت دیجی‌کالا هم می‌تواند به انتخاب راحت‌تر و رضایت‌بخش‌تر شما کمک کند، بنابراین در این قسمت به معرفی پرفروش‌ترین انواع خط چشم می‌پردازیم.

۱. خط چشم مای مدل مویی

خط چشم مویی مای مدل «Eye Liner» از جمله محصولاتی مشکی رنگ است که با انواع پوست‌ها سازگار است و در نشان دادن حالت چشمانتان بسیار تاثیرگذار عمل می‌کند. این محصول آرایشی ایرانی با مشخصه‌هایی همچون دوام بالا، ضدآب، قابلیت استفاده آسان، حاوی ویتامین E و سرعت بالا در خشک شدن، همراه شده است و رنج قیمت آن هم کاملا مناسب است. لازم به ذکر است که پاک کردن این خط چشم از صورت هم بسیار راحت است و در صورت اشتباه تنها با یک دستمال مرطوب پاک می‌شود! مشاهده محصول در دیجی‌کالا

۲. خط چشم کالیستا مدل Dip Liner

این خط چشم از جمله محصولاتی با رنگ مشکی و مات است که سری آن بسیار نازک است، به همین علت هم برای کشیدن خط‌های ظریف در پشت چشم یا طراحی گزینه‌ای مناسب است. خط چشم کالیستا مدل Dip Liner از محصولات ایرانی محبوب در بین خانم‌ها به شما می‌رود و شامل ویژگی‌هایی همچون سهولت در استفاده و طراحی انواع خط بر روی چشم‌ها، بافت یکدست و مخملی، ماندگاری متوسط و مناسب برای مصارف روزانه است. مشاهده محصول در دیجی‌کالا

۳. خط چشم هندیان مدل رنگی کد ۰۸۷ مجموعه ۱۲ عددی

خط چشم هندیان مدل رنگی کد ۰۸۷ مجموعه ۱۲ عددی کالایی جذاب از برندی شناخته شده است که یکی از مشخصه‌های بارز آن عدم ایجاد حساسیت در چشم است. این محصول در ۱۲ رنگ جذاب و مات به بازار عرضه شده است و ماندگاری آن تا حد خوبی نیازهای کاربران را برآورده می‌کند. البته لازم به ذکر است که این خط چشم رنگی در سطح حرفه‌ای چندان کارا نیست و برای افرادی با مصارف روزمره و ساده مناسب است. مشاهده محصول در دیجی‌کالا

۴. خط چشم ماژیکی گلدن رز مدل Dipliner حجم ۳.۷ میلی‌لیتر

خط چشم ماژیکی گلدن رز مدل Dipliner کالایی با کیفیت و با حجم ۳.۷ میلی‌لیتر است که از جمله مشخصه‌های آن می‌توان به پوشش نهایی عالی، ماندگاری بالا، تسریع در خشک شدن، رنگ‌دانه‌های قوی و مقاومت در برابر تعریق اشاره کرد. این نوع خط چشم بدون ایجاد ماسیدگی، پخشیدگی و تکه تکه شدن به مرور زمان گزینه‌ای با ارزش خرید بالا است که می‌تواند به برند همیشگی شما تبدیل شود. مشاهده محصول در دیجی‌کالا

۵. خط چشم و برس آرایشی میبلین مدل لستینگ دراما

خط چشم‌ و برس آرایشی میبلین مدل لستینگ دراما محصولی از نوع ژله‌ای و دارای رنگ‌دانه‌های مات، غنی و کاملا مشکی است که با وجود دوام ۲۴ ساعته و پوشانندگی بالا کالایی مناسب برای مهمانی‌های طولانی‌مدت و شبانه به حساب می‌آید. به طور کلی این نوع ابزار فرانسوی ضدآب است و با حجم ۱۵ میلی‌متری محصولی قابل اعتماد به شمار می‌رود! مشاهده محصول در دیجی‌کالا

۶. خط چشم‌ استودیو میکاپ مدل Long Wear شماره ۰۲

اگر به دنبالی کالای آرایشی‌ای خاص و از برندی حرفه‌ای هستید ما به شما خط چشم‌ استودیو میکاپ مدل Long Wear شماره ۰۲ را پیشنهاد می‌کنیم. چراکه ماندگاری بالا و پوشش‌دهی کامل، عدم پخش شدن رنگ، لطافت در حین استفاده و امکان ایجاد خطوط دقیق از ویژگی‌های بارز این محصول است. در کنار این موارد جالب است بدانید که برند استودیو میکاپ به هیچ‌وجه از سرب و پارابن در محصولات خود استفاده نمی‌کند و این کالا را بر پایه‌ی گیاهی به بازار عرضه کرده است. البته قیمت این محصول کمی بالا است که با توجه به سبکی و قابلیت‌هایی که دارد کاملا قابل توجیح است! مشاهده محصول در دیجی‌کالا

۷. خط‌ چشم میبلین مدل MASTER شماره ۵۷۰

خط چشم میبلین مدل MASTER شماره ۵۷۰ محصولی از نوع اکلیلی و ۱.۷ میلی‌لیتری است که جزو گزینه‌هایی با ارزش خرید بالا به حساب می‌آید. این کالا از برند میبلین یکی از شرکت‌های خوش‌نام در عرصه‌ی لوازم آرایش است و با مشخصه‌هایی همچون ماندگاری طولانی، رنگ طلایی رنگ، ضدآب و عاری از سرب همراه است. البته لازم به ذکر است که در زمان استفاده از آن باید از کشیدن خط چشم زیر چشم اجتناب کنید. زیرا احتمال پخش شدن آن زیاد است. مشاهده محصول در دیجی‌کالا

خط چشم‌ یورن مدل Gold شماره ۱۰۶

سخن آخر

اکنون که با بهترین خط چشم‌ها و نکات مهم در انتخاب آن‌ها آشنا شدید، باید تاکید کنیم که آگاهی از نحوه‌ی استفاده از آن هم به همان اندازه مهم است. به طور کلی در فضای وب امروز آموزش‌های ویدئویی‌ای زیادی در مورد استفاده از این وسیله وجود دارد که بررسی آن‌ها خالی از لطف نیست! در کنار این مورد لازم است نحوه‌ی مراقبت و نگهداری صحیح از خط چشم به ویژه مدل‌های مایع را بیاموزید؛ چراکه این کار به ماندگاری طولانی‌تر این کالا کمک می‌کند. توصیه می‌شود به منظور رعایت موارد بهداشتی، خط چشم خود را با دیگران به اشتراک نگذارید و به یاد داشته باشید برای کشیدن خط زیبا بر روی چشم فقط تمرین و تمرین چاره‌ی کار خواهد بود! منبع: PAReNTS NeeD TO KNOW

نوشته راهنمای خرید خط چشم (انواع، نکات و پرفروش‌ترین‌ برندها) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

