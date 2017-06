مانیتور بیار، All in One ببر؛ نقد و بررسی کامپیوتر Lenovo ThinkCentre M600

‌

قدیم‌ترها، معمولا تعریف مشخصی از کامپیوتر در ذهن خود داشتیم: کیس‌های فلزی بزرگی که برای دیدن تصویرشان مجبور بودی یکی از آن مانیتورهای قلمبه‌ای را‌ که به CRT معروف بودند به آن وصل کنی و کلی از محیط خانه و اتاقت را به این مجموعه اختصاص بدهی تا بتوانی پیش دوست و آشنا پز بدهی، کلاس بگذاری و بگویی یک کامپیوتر خانگی داری! به مرور زمان، آن مانیتورهای قلمبه کم‌کم جایشان را به مانیتورهای شیک‌تر و بسیار باریک‌تر LCD دادند و در این میان، سر کامپیوترها از نظر کوچک شدن جثه بی‌کلاه ماند. ما هم تا مدت‌ها با همان کامپیوترهای هیکلی سر کردیم. اما پیشرفت لپتاپ‌ها و روی کار آمدن فناوری‌های جدید باعث شد تا کامپیوترهای دسکتاپی هم به مرور رژیم بگیرند و کوچک‌تر شوند. این پروسه ادامه پیدا کرد تا امروز که شاهد کامپیوتر کاملی از لنوو (Lenovo) با سایزی حتی کوچک‌تر از مانیتورهای LCD هستیم. کامپیوتر کوچک ThinkCentre M600 از برند لنوو.

این واقعا کامپیوتره؟

بله واقعا یک کامپیوتر است و اتفاقا کامپیوتر کاملی هم هست. افراد معمولا با کامپیوترشان در اینترنت می‌چرخند، فیلم می‌بینند، تایپ می‌کنند یا چند برنامه‌ی مربوط با کارشان را اجرا می‌کنند. ThinkCentre M600 تمام این کارها را درست مثل یک کامپیوتر معمولی انجام می‌دهد. همراه با این کامپیوتر کوچک، پایه‌ی نگهدارنده‌ای ارایه می‌شود که به کمک آن، می‌توان کامپیوتر را پشت مانیتور نصب کرد و به یک سیستم کامل و شسته و رفته دست یافت. در قسمت پشتی اکثر قریب به اتفاق مانیتورها، چهار عدد جای پیچ برای اتصال به دیوار وجود دارد که لنوو با سواستفاده از وجود آنها و با در نظر گرفتن اینکه معمولا افراد کمی مانیتورشان را روی دیوار نصب می‌کنند، کاری کرده تا بتوانید با یک پایه‌ی ساده، کامپیوتر کوچک M600 را سوار مانیتور کنید. البته می‌توانید در صورت تمایل، M600 را به صورت ایستاده یا خوابانده روی میز و در کنار مانیتور هم قرار دهید. خیلی ساده ماوس و کیبوردتان را به کامپیوتر وصل می‌کنید و کارتان را انجام می‌دهید.

قدرتش چقدره؟ اصلا جون داره؟

به دلیل ابعاد بسیار کوچک M600، امکان استفاده از پردازنده‌های سری دسکتاپ در آن وجود نداشته و لنوو مجبور شده از پردازنده‌هایی که در کلاس پردازنده‌های سری اتم (Aom) قرار می‌گیرند، استفاده کند. پردازنده‌های این‌چنینی در حد فاصل بین پردازنده‌های موبایل (لپ‌تاپ و تبلت) و پردازنده‌های دسکتاپ قرار می‌گیرند؛ یعنی نه به خاطر کم کردن مصرف انرژی قدرتشان محدود شده‌ و نه آنقدر قدرتمند هستند که بتوان برای بازی کردن یا پردازش سنگین از آن‌ها استفاده کرد. این پردازنده از مدل N3700 است و فرکانس کاری ۱٫۶ تا ۲٫۴ گیگاهرتز دارد. ۴ گیگابایت رم از نوع DDR3 که دیگر می‌توان از آن با عنوان حداقل حافظه‌ی رم برای راه‌اندازی یک کامپیوتر امروزی نام برد و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی SSD که با وجود سریع بودن، حجم بسیار کمی دارد. در M600 از حافظه‌ی SSD با فرم‌ فاکتور ۲٫۵ اینچ استفاده شده و در صورت نیاز به حافظه‌ی بیشتر، می‌توانید با باز کردن تنها پیچ بدنه‌، حافظه‌ای با ظرفیت بالاتر را در آن قرار دهید.

میشه چیزی هم بهش وصل کرد؟

در قسمت‌های جلویی و پشتی M600، آن‌قدر پورت ورودی و خروجی وجود دارد که خسته‌تان می‌کند. وقتی به جلوی آن نگاه کنید، دو پورت USB 3.0 کاربردی به همراه جک‌های هدفون و میکروفون را خواهید دید که کاملا در جایگاه مورد انتظاری قرار گرفته‌اند. دکمه‌ی پاور هم در همین قسمت قرار دارد. حالا بیایید نگاهی به بخش پشتی بیندازیم تا ببینیم آنجا په خبر است. در این قسمت، پورت برق، دو عدد پورت DisplayPort، دو عدد پورت USB 3.0 و دو عدد پورت USB 2.0 داریم. در عین ناباوری، خبری از پورت HDMI در این مدل نیست و هر چه به دنبال آن بگردید، به در بسته خواهید خورد! یعنی شما برای اتصال M600 به مانیتور، تنها پورت DP در اختیار دارید و در شرایط اضطرار، می‌توانید از تبدیل DP به VGA که با محصول همراه شده استفاده کنید. اما وجود دو عدد پورت DisplayPort برای این است که بتوانید دو مانیتور را به کامپیوتر وصل کنید و یک دسکتاپ بسیار عریض داشته‌باشید.

این خبر در ظاهر برای طراحان گرافیک و مدل‌سازهای سه‌بعدی خوشحال کننده‌ است؛ چرا که این افراد اصولا بدون در اختیار داشتن حداقل دو مانیتور نمی‌توانند زندگی کنند. اما با توجه به مشخصات سخت‌افزاری، نمی‌توان M600 را برای کارهایی که تا این اندازه به قدرت سخت‌افزاری وابسته هستند توصیه کرد. نهایت کاری که می‌توانید با قابلیت دومانیتور‌ه‌ی کامپیوتر انجام دهید، اجرای Word در یک مانیتور و باز داشتن مرورگر در مانیتور دیگر است. برای اتصال به شبکه‌ی کابلی، یک پورت LAN داریم که البته با وای‌فای نوع n و بلوتوث تکمیل می‌شود. یک پورت سریال هم در این قسمت وجود دارد که واقعا معلوم نیست چرا باید در این دوره و زمانه در یک کامپیوتر استفاده شود. راستی یک جک اتصال هدفون دیگر هم در این قسمت در اختیار خواهید داشت.

چرا باید چنین چیزی خرید؟

در واقع باید پرسید چرا نباید یک کامپیوتر اینطوری داشت؟ بگذارید سوالی از شما داشته باشیم: متراژ منزل مسکونی شما چند متر است؟ آیا اتاقی شخصی برای انجام کارهای مربوط به خودتان در اختیار دارید؟ فکر می‌کنیم اغلب افراد از چنین مزیتی بی‌بهره هستند و با این وجود، خیلی دل‌شان می‌خواهد کامپیوتری شخصی درون منزل داشته باشند که هم کوچک باشد و هم از قدرت خوبی برخوردار باشد. خوشبختانه M600 با آن جثه‌ی کوچکش می‌تواند به یک مانیتور معمولی اضافه شود و خود را پشت آن مخفی کند. خیلی دل‌مان می‌خواهد بگوییم هدف از ساخت این کامپیوتر، تبدیل مانیتور ساده به کامپیوتر آل این وان (All-in-One) بوده است. در کامپیوترهای آل این وان، سخت‌افزار و نمایشگر در یک بدنه ادغام می‌شوند و با استفاده از کامپیوتر کوچک لنوو و مانیتور فعلی‌تان می‌توانید چنین چیزی برای خود دست و پا کنید. با توجه به قیمت نهایی این مجموعه و کارایی خوب آن، بانک‌ها و ادارات کوچک می‌توانند مخاطب اصلی چنین کامپیوتری باشند.

تنوع پورت‌های اتصال

ابعاد کوچک

نداشتن پورت HDMI

