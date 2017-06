مطلب نقد و بررسی هدست پلاتینیوم سونی برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

سونی هدست بسیار خوب Wireless Headset 2.0 را که آن را به اسم «هدست گلد» می‌شناسیم، با قابلیت‌های جدیدی ارتقا داده است. هدست جدید سونی برای پلی‌استیشن، «هدست پلاتینیوم» (Platinum Headset) نام دارد. این هدست از نظر سخت‌افزاری بسیار خوب ساخته شده و کیفیت ساخت آن بسیار بالا است. سونی در هدست پلاتینیوم از درایورهای اسپیکر ۵۰ میلی‌متری استفاده کرده است و یک قابلیت خاص پخش صدای سه‌بعدی هم در آن قرار داده. با این حال،‌ این پیشرفت‌ها باعث شده‌اند تا قیمت هدست پلاتینیوم در مقایسه با هدستت گلد، بسیار بیشتر باشد؛ طوری که قیمت این هدست جدید، دو برابر شده است. با این حال، این افزایش قیمت با قابلیت‌های جدید هدست پلاتینیوم قابل توجیه است.

بگذارید از آن چه درون جعبه است شروع کنیم. با خرید هدست پلاتینیوم سونی، صاحب یک آداپتور USB، یک کابل شارژ USB، یک کابل صدا با جک ۳٫۵ میلی‌متری و یک کیف برای حمل هدست می‌شوید. محتوای جعبه‌ی هدست پلاتینیوم، هیچ تفاوتی با مدل گلد ندارد. نصب هدست بسیار ساده است: آداپتور USB را به پلی‌استیشن۴ متصل می‌کنید و از روی گوشی چپ هدست، آن را روشن می‌کنید. خود هدست به صورت اتوماتیک به کنسول متصل می‌شود. آداپتور USB تنها راه اتصال هدست به صورت بی‌سیم است و حتی بدون هیچ مشکلی روی کامپیوتر کار می‌کند؛ آداپتور را به کامپیوتر متصل می‌کنید و همه چیز نصب می‌شود. می‌توانید هم‌چنین هدست را با استفاده از کابل ارایه شده، به موبایل متصل کنید. این قابلیت، هدست را کاملا خاموش می‌کند و حتی دیگر از باتری هدست استفاده نمی‌شود. استفاده از کابل صدا با جک ۳٫۵ میلی‌متری، هدست پلاتینیوم را کاملا تبدیل به یک هدفون معمولی می‌کند و حتی کلیدها هم دیگر کار نمی‌کنند، اما کیفیت بالای صدا هنوز هم پابرجاست.

اولین دید شما نسبت به هدست پلاتینیوم بسیار خوب است. این هدست از مدل گلد بسیار بهتر ساخته شده و قسمت بالایی این به جای اینکه پلاستیکی باشد، فلزی است؛ البته هنوز می‌توانید انتظار یک بالشت نرم را روی آن داشته باشید. سال‌ها بدون مشکل از هدست گلد استفاده کرده‌ایم، اما گزارش‌هایی بوده‌اند که می‌گفتند قسمت پلاستیکی بالای هدست، می‌شکند؛ تغییر جنس بالای هدست به فلز، می‌تواند این موضوع را حل کند. محصولی مثل هدفون را باید ماه‌ها استفاده کنیم تا بتوانیم نظری نهایی درباره‌ی آن بدهیم، اما اولین تجربه‌های استفاده از هدست پلاتینیوم دید خوبی از آن به ما داده‌اند. وزن ۳۱۸ گرمی این هدست مشکلی در استفاده‌ی طولانی به‌وجود نمی‌آورند. گوشی‌ها هم نرمی گوشی‌های هدست گلد را حفظ کرده‌اند.

بیشتر کلیدها روی گوشی چپ هستند؛ از کلید خاموش و روشن کردن گرفته تا حالت‌های اکولایزر، کلید تنظیم صدای بازی و چت و هم‌چنین کلید خاموش کردن میکروفون. روی گوشی سمت راست هم کلید روشن کردن صدای سه‌بعدی جای گرفته.

استفاده از درایورهای اسپیکر ۵۰ میلی‌متری روی هدست پلاتینیوم، آن را در مقایسه با مدل گلد بسیار بهتر کرده است. صدای هدست واضح‌تر و بلندتر از مدل گلد است. البته روی حالت استاندارد اکولایزر، بیس صدا و فرکانس‌های بالا بسیار اغراق شده هستند. با این حال، جزییات صدا از مدل گلد بیشتر است که بیس پایینی داشت.

البته قابلیت اصلی هدست پلاتینیوم، یعنی قابلیتی که سونی روی آن مانور زیادی داده، امکان پخش صدای سه‌بعدی است؛ امکانی که برای اولین بار است روی کنسول‌های بازی فراهم می‌شود. ایده‌ی صدای سه‌بعدی، پیشرفتی از صدای ۷٫۱ کاناله است؛ یعنی دیگر محدودیت قرارگیری اسپیکرها در مکانی ثابت وجود نخواهد داشت. در حال حاضر، صدای ۷٫۱ کاناله باید در یک سطح ارتفاع مشخص روی اسپیکرهایی ثابت پخش شود. با این حال، صدای سه‌بعدی می‌تواند صدا را در ارتفاع‌های مختلف هم شبیه‌سازی کند. اگر بخواهیم برای مثال چنین سیستمی را روی سینمای خانگی پیاده کنیم، باید روی سقف اسپیکرهایی قرار دهیم. هدست پلاتینیوم خودش صدا را پردازش می‌کند و صدایی سه‌بعدی می‌سازد؛ درست همانطور که هدست گلد صدا را به صورت مجازی ۷٫۱ تولید می‌کرد.

آنچارتد ۴ از این قابلیت به خوبی استفاده کرده است. با توجه به اینکه اکشن بازی در ارتقاع‌های مختلف اتفاق می‌افتد، صدای سه‌بعدی می‌تواند کمک کند تا دشمنان را در نقطه‌های مختلف نقشه‌ی بازی پیدا کنید. زمانی که صدای بازی روی حالت سه‌بعدی قرار دارد، برای مثال در مرحله‌ی زندان بازی، می‌توانید از هر سلول صدایی جداگانه بشنوید. می‌توانیم بگوییم که صدای سه‌بعدی دقیقا آنچه ادعا می‌کند را انجام می‌دهد: شما را در مرکز مکعبی قرار می‌دهد که از هر بخش آن، صدایی بیرون می‌آید. زمانی واقعا متوجه تاثیر بالای صدای سه‌بعدی می‌شوید که به استفاده از صدای ۷٫۱ برگردید.

زمانی که در ابتدا صدای سه‌بعدی را روشن می‌کنید، صداهایی که در مرکز یک محیط هستند، مثل صدای دیالوگ‌های نیتن دریک، حالتی عجیب دارند؛ به جای اینکه مثل همیشه صدای نیتن را از جلوی خودتان بشنوید، احساس می‌کنید که صدای او در مغز شما است. در نهایت می‌توانیم واقعا بگوییم که صدای سه‌بعدی، پیشرفت بزرگی در مقایسه با صدای ۷٫۱ است.

خبر بد این جاست که در حال حاضر فقط آنچارتد ۴ از صدای سه‌بعدی پشتیبانی می‌کند. خود شرکت‌های بازی‌سازی باید از این قابلیت پشتیبانی کنند و با توجه به اینکه هیچ بازی دیگری به غیر از آنچارتد ۴، برای استفاده از صدای سه‌بعدی بروزرسانی نشده، نمی‌توانیم تست‌های دیگری انجام دهیم. قرار است در سال ۲۰۱۷ بازی‌هایی مثل Uncharted: The Lost Legacy، Days Gone و MLB The Show 17 هم از صدای سه‌بعدی پشتیبانی کنند. با تمام این اوصاف، انتظار زیادی از دیگر شرکت‌های برای پشتیبانی از قابلیت صدای سه‌بعدی نداریم.

عمر باتری هدست پلاتینیوم بسیار خوب است. می‌توانید انتظار داشته باشید تا با صدای بلند و زمانی که قابلیت صدای سه‌بعدی روشن است، هشت ساعتی با هدست پلاتینیوم بازی کنید. این مقدار با دیگر هدست‌هایی که درایور اسپیکر آن‌ها به همین اندازه است، برابر می‌کند. شارژ کردن هدست پلاتینیوم هم چند ساعت بیشتر طول نمی‌کشد. سونی هم‌چنین یک نرم‌افزار مختص هدست‌های‌اش دارد که از شبکه‌ی پلی‌استیشن دانلود می‌شود و می‌توان با توجه به بازی‌های مختلف، صدای اکولایزر را تنظیم و روی هدست ذخیره کنید. با این حال، مثل صدای سه‌بعدی، انتظار دیدن عناوین زیادی را در اپ هدست هم نداشته باشید.

در نهایت، با نگاه به ظاهر، راحتی و کیفیت صدای هدست پلاتینیوم، می‌توانیم بگوییم که سونی این بار هم محصولی بسیار خوب را ارایه داده است. مشکل اصلی هدست پلاتینیوم در حال حاضر تمرکز بسیار زیاد سونی روی صدای سه‌بعدی است؛ قابلیتی که بازی‌ها از آن پشتیبانی نمی‌کنند. نمی‌دانیم که آیا شرکت‌های بازی‌سازی حاضرند وقت و هزینه صرف کنند تا قابلیت صدای سه‌بعدی را به بازی‌شان اضافه کنند یا نه. می‌توانیم بگوییم که دلیل اصلی پرداخت مبلغی بیشتر برای هدست پلاتینیوم، اسپیکرهای بهتر و کیفیت ساخت بالاتر آن است.

مثل هدست گلد، اینکه هدست پلاتینیوم هم محصول رسمی سونی است باعث می‌شود تا همخوانی کاملی با کنسول داشته باشد؛ یعنی از آیکون‌های مختلف رابط کاربری گرفته تا اعلام وضعیت باتری یا حالت صدای ۷٫۱، قابلیت‌هایی مختص هدست‌های سونی هستند که به سیستم عامل پلی‌استیشن۴ اضافه شده‌اند. دیگر شرکت‌های سازنده‌ی هدفون، نمی‌توانند از قابلیت‌های سیستم عامل پلی‌استیشن۴ استفاده کنند و باید به استفاده از چراغ‌های ال‌ای‌دی بسنده کنند.

هدست پلاتینیوم، تمام قابلیت‌های خوب هدست گلد مثل وزن سبک، گوشی‌های نرم و عمر باتری بسیار خوب را دارد؛ فقط اندازه‌ی هدست به دلیل استفاده از درایورهای اسپیکر و باتری بزرگ‌تر، بیشتر شده است.

اگر می‌خواهید برای پلی‌استیشن۴ خودتان یک هدست بخرید و به فکر آینده هستید، شاید بد نباشد هزینه‌ی بیشتری کنید و مدل پلاتینیوم را بگیرید؛ این هدست می‌تواند به خوبی با هدست‌های باکیفیت و گران بازار رقابت کند.

