پس از بررسی زیر و بم‌های این دستگاه زیبا، خوش‌ساخت و فریبنده، به نظر می‌رسد اپل بار دیگر توانسته خواسته‌هایش را محقق کند. دستگاهی باریک و سبک که در طراحی و ساختش تفکر و دانش بی‌نظیری به کار رفته است. به ادعای سازندگان مک‌بوک پرو، در پس هر ذره از طراحی این محصول، منظوری نهفته است. تمامی قطعات داخلی و خارجی این محصول از بهترین نوع آن بوده و از لحاظ کیفیت ساخت و جنس قطعات از بهترین‌ها هستند.هر میلی‌متر از این مک‌بوک با عشق و علم ساخته شده و ایرادی به آن وارد نیست. سخت‌افزاری قوی و بدنه‌ای با کیفیت فوق‌العاده که اجازه می‌دهد با جرات آن را یک کالای لوکس نامید و مک‌بوک پرو ۲۰۱۶ را یکی از محصولات خوب سال گذشته کرده است که داشتن آن برای هر کسی با هر سنی لذت‌بخش است.

همان‌طور که می‌دانید کارشناسان دیجی‌کالا روزانه برای انواع و اقسام محصولات جدید نقد و بررسی می‌نویسند. ما هر هفته تعدادی از برترین نقد و بررسی‌هایی را که به‌تازگی منتشر شده، در دیجی‌کالا مگ به شما معرفی می‌کنیم. در این مطلب، مقدمه‌ی کوتاهی از هر نقد و بررسی را آورده‌ایم. برای مطالعه‌ی متن کامل می‌توانید با استفاده از لینک زیر هر مطلب به صفحه‌ی آن محصول در دیجی‌کالا بروید. با ما همراه باشید.

نقد و بررسی لپ تاپ اپل MacBook Pro همراه با تاچ بار

نقد و بررسی گوشی موبایل بلک بری DTEK60

تولید محصولی بالا رده باقیمت مناسب همواره برای بلک‌بری چالش بزرگی بوده است. تولید DTEK60 با داشتن پردازنده‌ای قدرتمند و به‌روز، نمایشگری ۵٫۵ اینچی با رزولوشن بالا، نسخه ۶٫۰ اندروید مارشمالو و ۴ گیگابایت رم و قیمتی که در مقایسه با گلکسی اس ۷ و پیکسل معقول به نظر می‌رسد اولین قدم بلک‌بری برای رسیدن به این هدف مهم است. در مجموع می‌توان گفت DTEK60 بلک‌بری محصولی با قدرت پردازشی بسیار بالا است که اگر دوربین بهتری را به همراه داشت می‌توانست از بسیاری از محصولات هم‌رده خود در بازار پیشی بگیرد. تولید این محصول با سیستم‌عامل اندروید نشان داد که دوره بلک‌بری هنوز به اتمام نرسیده و می‌توان شاهد محصولات بهتری از این شرکت در آینده‌ای نه‌چندان دور بود.

نقد و بررسی هدفون جبرا Elite Sport

همان‌گونه که نام این هدفون‌ها اعلام می‌کند، هدفون Elite Sport پیشرفته‌ترین هدفون ورزشی است که جبرا تابه‌حال تولید کرده است. این مدل بهترین فناوری‌های مدل‌های قبل را گرفته و در قالبی کاملاً بی‌سیم ارائه داده است. این هدفون ایراداتی مانند عمر باتری کوتاه دارد اما از سوی دیگر قابلیت‌های نرم‌افزاری و کیفیت صدای آن ارزش خرید این محصول را ۱۰ برابر کرده است.

نقد و بررسی دستیار صوتی آمازون Echo Dot-2nd Gen

اسپیکر اکو دات (Echo Dot) نسل دوم، در وهله‌ی اول یک اسپیکر است که می‌تواند کارهای دیگری هم انجام دهد. این اسپیکر به یک دستیار صوتی به نام الکسا (Alexa) مجهز شده تا بتواند به درخواست‌های صوتی شما پاسخ بدهد. با استفاده از این دستیار صوتی می‌توانید کارهای مختلفی از قبیل گوش دادن به موسیقی، درخواست اطلاعات درباره‌ی یک موضوع خاص، شنیدن اخبار و چندین کاربرد دیگر را در اختیار داشته‌باشید. ممکن است بگویید این کارها با استفاده از یک موبایل معمولی هم قابل انجام دادن است؛ اما با استفاده از اکو دات دیگر لازم نیست برای تک‌تک این کارها به سراغ موبایل یا تبلت خود بروید. کافی است از هر جای خانه که هستید فریاد بزنید: “الکسا! این کار را انجام بده” و به شکل جذاب و مفرحی شاهد انجام شدن دستوری که می‌دهید باشید. دستورات به زبان انگلیسی داده می‌شوند و الکسا هم به زبان انگلیسی جواب‌تان را می‌دهد. با وجود اینکه اکو دات خود یک اسپیکر است، می‌توانید آن را به اسپیکرهای دیگر وصل کنید و از صدای بهتری که در اسپیکرهای حرفه‌ای‌تر قابل دست یافتن است هم لذت ببرید.

نقد و بررسی ماوس لاجيتک MX Anywhere 2

ماوس MX Anywhere 2 را می‌توان با خیال راحت تمام افرادی که دنبال یک ماوس خوب هستند، پیشنهاد داد. تنها مشکلی که در این میان وجود دارد و ممکن است برخی نتوانند با آن ارتباط برقرار کنند، سایز کوچک ماوس است. MX Anywhere 2 واقعا کوچک است و کاملا به این درد می‌خورد که آن را همراه با لپ‌تاپ درون کیف بیندازید و با خود حمل کنید. ممکن است قیمت در نظر گرفته شده برای این ماوس هم برای خیلی‌ها زیاد به نظر برسد. ماوس MX Anywhere 2 در مقایسه با خیلی از ماوس‌های هم‌قد و قواره‌ی خود گران‌تر است؛ اما از لحاظ کیفیت عملکرد و امکانات سفارشی‌سازی از تعداد زیادی از ماوس‌های مشابه خود پیشی می‌گیرد.

