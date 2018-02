بسیاری از افراد، «ایلان ماسک» (Elon Musk) را به چشم میلیاردری می‌بینند که برای فرار از ملال زندگی روزمره، دست به انجام کارهای عجیب‌وغریب می‌زند. جدیدترین بازیگوشی ایلان ماسک، فرستادن یک اتومبیل تسلا رودستر قرمز به فضا با استفاده از موشک «فالکن هِوی» (Falcon Heavy) بود. چنین اقدامی شاید یک بازیگوشی صرف به نظر برسد، اما تسلا در پس این بازیگوشی اهداف دیگری را در سر می‌پروراند.

ماسک تنها یک میلیاردر عادی نیست؛ او یکی از بهترین و زبردست‌ترین تاجران معاصر است. او می‌داند که پرتاب یک موشک چندان برای مردم جذابیتی ندارد؛ حتی اگر این موشک قوی‌ترین موشک دنیا باشد. به همین خاطر، اتومبیل تسلا رودستر را درون این موشک قرار می‌دهد تا آن را به فضا بفرستد. با چنین کاری، توجه جهانیان به پرتاب این موشک جلب می‌شود.

علاوه بر این، کل فرایند پرتاب به‌صورت زنده و از زوایای مختلف با کیفیت ۱۰۸۰p در یوتیوب پخش شد. روی مدار اصلی ماشین تسلا رودستر نوشته شده است «ساخت سیاره‌ی زمین توسط انسان‌ها» (Made on Earth by Humans) و روی داشبورد هم عبارت «حول نشو» (Don’t Panic) نقش بسته که به رمان علمی-تخیلی مورد علاقه‌ی ماسک یعنی The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy اشاره دارد[۱]. در پشت فرمان هم یک آدمک قرار دارد که دست چپ خود را با خونسردی روی در ماشین انداخته است. در کنار همه‌ی این‌ها باید به پخش آهنگ‌های «دیوید بویی» (David Bowie) از اسپیکرهای ماشین اشاره کنیم. تمام این‌ها تهمیداتی ظریف هستند که موجب جذاب‌تر شدن فرایند خسته‌کننده و تکراری پرتاب موشک شده‌اند.

ماسک با بهره‌گیری از این بازیگوشی، یک فرصت طلایی را برای همپوشانی برندهای تحت اختیارش ایجاد کرده است. با این پرتاب، کمپانی «اسپیس ایکس» (SpaceX) و برنامه‌های بلندپروازانه‌اش دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و کمپانی تسلا هم حالا می‌تواند ادعا کند که سریع‌ترین اتومبیل موجود در فضا متعلق به این شرکت است! علاوه بر این، این هیاهوی رسانه‌ای به تسلا کمک کرده که اذهان عمومی را از تأخیرهای ارائه‌ی اتومبیل تسلا مدل ۳ پرت کند. به‌جرات می‌توان گفت که این اقدام ماسک بهترین شیرین‌کاری تبلیغاتی سال‌های اخیر است.

استیو جابز در سال ۲۰۰۸ در مراسم معرفی مک‌بوک ایر برای این که باریک بودن این لپ‌تاپ را نشان دهد، آن را از یک پاکت پستی بیرون کشید. مطمئنا خود لپ‌تاپ به اندازه‌ی کافی هیجان‌انگیز بوده، ولی چنین کاری موجب افزایش سروصداهای رسانه‌ای شد. همین موضوع برای موشک فالکن هوی و تسلای درون آن صدق می‌کند. خود این موشک یک دستاورد فنی حیرت‌انگیز محسوب می‌شود، اما قرار دادن یک ماشین در آن و فرستادن ماشین به فضا، موجب افزایش سروصداهای رسانه‌ای شد و حتی مردم عادی را هم هیجان‌زده کرد. اگر ماشینی درون موشک قرار نمی‌گرفت، بدون شک بیشتر توجه به سمت فرود همزمان دو موشک پیشرانه جلب می‌شد. اما ماسک تنها با استفاده از یک ماشین، همه را حیرت‌زده کرد.

همانطور که سال‌ها پیش پدران و مادران ما شاهد فرود انسان روی کره‌ی ماه بودند، حالا نسل امروز ارسال ماشین به فضا را مشاهده کردند و شاید اتومبیل تسلا رودستر به‌عنوان نماد این موفقیت در اذهان عمومی باقی بماند.

[۱] ترجمه‌ی این کتاب در ایران با عنوان «راهنمای کهکشان برای اتواستاپ‌زن‌ها» منتشر شده است.

