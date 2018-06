بیشتر طرفداران تکنولوژی از معرفی قابلیت‌های جدید سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به وجد می‌آیند، فارغ از اینکه آیا اصلا قابلیت‌های موردنظر کاربردی هست یا نه. اما برخی از توسعه‌دهندگان با استرس زیاد اخبار مربوط به کنفرانس‌هایی مانند WWDC را دنبال می‌کنند؛ ترس این توسعه‌دهندگان از این است که اگر اپل اپلیکیشن یا سرویس آن‌ها را کپی‌برداری کند و به‌صورت پیش‌فرض در سیستم‌عامل خود قرار دهد، آینده‌ی شرکت آن‌ها به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ کپی‌برداری در دنیای تکنولوژی-به‌خصوص در بخش نرم‌افزار-موضوعی عادی محسوب می‌شود، اما وقتی اپل مثلا برای سیستم عامل iOS 12 دست به کپی‌برداری می‌زند، این یعنی سرویس مذکور وارد اکوسیستم اپل می‌شود و میلیون‌ها کاربر در سرتاسر جهان به آن دسترسی خواهند داشت.

چنین فرایندی حتی اسم اختصاصی خود را هم دارد. به این کار اپل Sherlocking می‌گویند که نام آن از ابزار جستجوی Sherlock گرفته شده است. این ابزار در سال ۲۰۰۲ معرفی شد و بسیاری از ویژگی‌های آن از ابزاری به نام Watson کپی‌برداری شده بود. فرایند Sherlocking را همیشه نمی‌توان به‌عنوان یک اقدام بدخواهانه و چپاولگرانه در نظر گرفت، زیرا گاهی اوقات مسیر طبیعی پیشرفت سرویس‌ها و اپلیکیشن‌ها بهره‌گیری از ویژگی‌های خاص (و شاید تکراری) را می‌طلبد. و بله گاهی اوقات هم چنین کاری از روی عمد انجام می‌شود تا سرویس‌های خاصی که پتانسیل زیادی برای رشد دارند، قبل از غول شدن در نطفه خفه شوند.با توجه به این موارد، در ادامه به تعدادی از کپی‌برداری‌های اپل برای سیستم عامل iOS 12 می‌پردازیم.

جدید: Memoji

قدیمی: Bitmoji

قابلیت Memoji به شما اجازه می‌دهد که آواتارهای کارتونی موردنظر خود را برای پیام‌ها و حتی تماس‌های تصویری طراحی کنید. چنین اقدامی تکامل منطقی مشخصه انیموجی است که اپل سال گذشته معرفی کرد؛ اما در کل معرفی این مشخصه پاسخ مستقیم اپل به محبوبیت روزافزون آواتارهای دیجیتالی مانند Bitmoji اسنپ‌چت، AR Emoji سامسونگ و آواتارهای کنسول‌هایی مانند ایکس‌باکس و Wii محسوب می‌شود.

در میان این آواتارها،Bitmoji محبوب‌تر از همه است و قابلیت‌های شخصی‌سازی زیادی را برای طراحی آن‌ها به کاربر ارائه می‌دهد. اما بخشی از محبوبیت آن به امکان نصب صفحه‌کلید Bitmoji و بهره‌گیری از آن در اپلیکیشن‌های دیگری مانند iMessage برمی‌گردد. Memoji اپل می‌تواند کاربران Bitmoji را کاهش دهد و اگر اپل اجازه‌ی خروج این کاراکترها از محیط iMessage را صادر کند، مطمئنا این مشخصه مورد استقبال بیشتری قرار می‌گیرد.

جدید: Screen Time

قدیمی: Moment

شرکت‌های تکنولوژی به تازگی مشغول ارائه‌ی ابزارهایی برای کنترل استفاده‌ی کاربران از گجت‌ها هستند. در سیستم عامل iOS 12 هم اپل راه‌حل خود را برای این مشکل معرفی کرد: ابزار Screen Time. کاربران با بهره‌گیری از این مشخصه‌ی جدید می‌توانند زمان صرف شده برای گوشی و تبلت و اپلیکیشن‌های موجود در آن را مشاهده کنند.

در طی چند سال گذشته اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های زیادی برای چنین هدفی عرضه شده‌اند که یکی از مشهورترین آن‌ها ابزار Moment است. این ابزار در سال ۲۰۱۴ عرضه شد و به غیر از مشخصه‌هایی مانند ایجاد محدودیت برای اپلیکیشن‌ها، باقی خدمات آن رایگان محسوب می‌شود. اما ابزار Screen Time تمام این خدمات را به‌صورت رایگان ارائه می‌کند و چنین موضوعی خبر چندان خوبی برای Moment به حساب نمی‌آید.

جدید: Shortcuts



قدیمی: IFTTT و Workflow

البته نمی‌توان برای این کار از اصطلاح Sherlocking استفاده کرد زیرا اپل از قابلیت‌های اپلیکیشن Workflow که سال گذشته آن را خرید، برای این ابزار بهره برده است.Workflow در iOS یک ابزار فوق‌العاده برای خودکارسازی وظایف محسوب می‌شود و به کاربر این امکان را می‌دهد که تنها با فشار یک دکمه، مجموعه‌ای از وظایف را اجرا کند. به‌عنوان مثال، با بهره‌گیری از این ابزار، بدون نیاز به باز کردن اپلیکیشن‌های موردنظر، می‌توانید جدیدترین عکس‌های گرفته‌شده را به دراپ‌باکس منتقل کنید یا به آهنگ‌های موجود در پلی‌لیست موردعلاقه‌ی خود گوش دهید. در همین زمینه نباید سرویس IFTTT (if This Then That) را از قلم بیندازیم که یک سرویس مبتنی بر وب برای خودکارسازی وظایف است و به‌راحتی در پلتفرم‌های مختلف می‌توان از آن استفاده کرد.

اپل در سیستم عامل iOS 12 با معرفی قابلیت Shortcuts چنین امکاناتی را در داخل سیستم‌عامل تعبیه کرده است. همانند Workflow و IFTTT، این ابزار این امکان را به کاربر می‌دهد که تنها با گفتن یک فرمان صوتی یا فشردن یک دکمه، مجموعه‌ای از وظایف مختلف را اجرا کند. رابط کاربری این اپلیکیشن تا حد زیادی همانند Workflow است و گویا قادر به پیش‌بینی رفتارهای کاربر مانند خرید روزانه‌ی قهوه از کافی‌شاپ موردنظر او خواهد بود. در همین زمینه باید بگوییم که قابلیت Suggestions سیری که رفتارهای کاربر را پیش‌بینی می‌کند و پیشنهادهایی را ارائه می‌دهد، تا حد زیادی مشابه قابلیت Routines در دستیار دیجیتالی الکسا است.

جدید: قابلیت For You در اپل فوتوز

قدیمی: قابلیت Rediscover This Day در گوگل فوتوز

گوگل فوتوز در زمینه‌ی مدیریت عکس‌ها اگر نگوییم بهترین، ولی یکی از بهترین سرویس‌های موجود محسوب می‌شود و یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌های آن، ارائه‌ی عکس‌های قدیمی از طریق مشخصه‌ای به نام Rediscover This Day است. همانند ابزار مبتنی بر وب Timehop، این قابلیت گاهی اوقات عکس‌های قدیمی کاربر را برای زنده کردن خاطرات به فرد موردنظر نشان می‌دهد. اپل هم در اپل فوتوز موجود در سیستم عامل iOS 12 تب جدیدی به نام For You را ایجاد کرده که در آن بخش Memories قرار دارد و تقریبا چنین کاری را انجام می‌دهد.

جدید: فیس‌تایم گروهی

قدیمی: Houseparty

کاربران از مدت‌ها پیش خواستار اضافه شدن قابلیت تماس تصویری گروهی در فیس‌تایم بودند و بالاخره این قابلیت معرفی شد. هرچند باید بگوییم که پشتیبانی همزمان از ۳۲ نفر کمی زیاده‌روی به نظر می‌رسد. با این حال، این قابلیت منجر به کاهش کاربران تعداد زیادی از اپلیکیشن‌های تماس تصویری گروهی می‌شود که از بین معروف‌ترین آن‌ها می‌توانیم به Houseparty اشاره کنیم (که در اندروید و iOS در دسترس است).

این اپلیکیشن در سال ۲۰۱۶ عرضه شد و نکته‌ی جالب توجه این است که خالقان آن پیش از این اپلیکیشن Meerkat را برای پخش زنده ویدیو عرضه کرده بودند که از جانب رقبای قدری مانند توییتر و فیسبوک از دور خارج شد.Houseparty از رابط کاربری ساده و امکانات قابل توجهی بهره می‌برد و به همین خاطر از جانب نوجوانان مورد استقبال قرار گرفته است. معرفی امکان تماس گروهی در فیس‌تایم مطمئنا خبر خوبی برای Houseparty و دیگر اپلیکیشن‌های مشابه محسوب نمی‌شود.

جدید: Measure

قدیمی: تمام اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده برای اندازه‌گیری

معرفی این قابلیت چندان تعجب‌آور نبود و حتی احتمالا اعتراض چندانی را هم ایجاد نمی‌کند. همانند اپلیکیشن‌های متعددی که روزگاری برای ارائه چراغ‌قوه در iOS عرضه شده بودند، اندازه‌گیری اشیاء هم آن‌قدر ویژگی ساده‌ای محسوب می‌شود که دیر یا زود به‌صورت پیش‌فرض در این سیستم‌عامل ارائه می‌شد. چنین ابزاری کاربردهای زیادی دارد و بسیاری از کاربران از تعبیه‌ی آن در سیستم‌عامل خوشحال می‌شوند. در ضمن از دیدگاه اپل، چنین مشخصه‌ای منجر به آشنایی بیشتر کاربران با قابلیت‌های واقعیت افزوده خواهد شد.

