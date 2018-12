با کنار زدن اپل، هواوی دومین تولید کننده گوشی در سال ۲۰۱۸ شد

مجموعه شرکت‌های Huawei Technologies توانسته در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۰۰ میلیون گوشی هوشمند به فروش برساند که رکورد فوق العاده‌ای برای این مجموعه حساب می‌شود. برای مقایسه، مجموعه هواوی در سال گذشته، توانسته بود تنها ۱۵۳ میلیون گوشی هوشمند را به فروش برساند اما امسال با رشد سی درصدی، رکورد فروش دویست میلیون گوشی هوشمند را شکسته است. گفته می‌شود در کسب این رکورد، سری گوشی‌های هواوی P20 توانسته‌اند کمک شایانی در این مسیر باشند. با این میزان فروش، هواوی بار دیگر اپل را کنار زد و جایگاه دومین تولید کننده گوشی هوشمند را به خود اختصاص داد.

این رکورد در شرایطی به دست آمده که هواوی وضعیت خوبی در بازارهایی مثل کانادا، استرالیا و آمریکا ندارد و بسیاری کشور‌های دیگر از استفاده از تکنولوژی‌های مخابراتی هواوی، سر باز می‌زنند. این یعنی اگر در سال ۲۰۱۹ هرچقدر هم هواوی در بازارهای چین، آفریقا و هند خوب عمل کند، باز هم کار مشکلی خواهد داشت تا حتی بتواند رکورد سال ۲۰۱۸ خود را تکرار کند.

در گزارش Nikkei Asian Review آمده است که به نقل از IDC، هواوی توانسته ۱۰.۴ درصد از بازار جهانی موبایل‌ها را در سال ۲۰۱۷ کنترل کند. سامسونگ نیز در سال ۲۰۱۷ و همچنین در سال ۲۰۱۸، به عنوان بزرگترین تولید کننده گوشی هوشمند شناخته شده است. هواوی اما توانست از سه ماهه دوم و سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷، جایگاه اپل را برباید و پس از آن تمام سال ۲۰۱۸ توانست خود را به عنوان دومین تولید کننده بزرگ گوشی هوشمند در دنیا، معرفی کند. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟ آیا Huawei با وجود مشکلاتی که در بازارهایی مثل آمریکا دارد، می‌تواند سال ۲۰۱۹ نیز جایگاه را حفظ کرده یا حتی بهبود ببخشد؟

