این روزها انواع و اقسام شرکت‌ها، راه‌حل‌های نوآورانه‌ای را برای حذف بریدگی و حاشیه‌ی نمایشگرها ارائه می‌دهند. از طراحی کشویی گرفته تا بهره‌گیری از نمایشگرهای حفره‌دار. اما در رابطه با حذف اسپیکر مکالمه، هنوز اقدامات چندانی انجام نشده است. برخی مانند شیائومی و ویوو تلاش کرده‌اند این بخش از گوشی را حذف کنند ولی برخی دیگر اندازه‌ی آن را بسیار کاهش داده‌اند تا بخش خیلی کوچکی از نمایشگر را اشغال کند. به‌نظر می‌رسد سامسونگ هم قصد دارد راه گروه اول را ادامه دهد و با عرضه نمایشگرهای پخش‌کننده صدا، این موضوع را گسترش دهد.

اگر اهل پیگیری اخبار شرکت سامسونگ باشید، احتمالا پیش از این هم چنین خبری را شنیده‌اید. در اکتبر گذشته، بخش سامسونگ دیسپلی از برنامه‌های خود برای آینده نمایشگرها پرده برداشت که شامل همین تکنولوژی پخش صدا از طریق نمایشگر بود.

شیائومی و ویوو پیش از این از چنین فناوری‌ای استفاده کرده‌اند.

استفاده از این تکنولوژی هم چندان جدید نیست. شیائومی در مورد می میکس، اسپیکر پیزوالکترونیک را در زیر نمایشگر قرار داد که از طریق ارتعاشات، صدا را به گوش می‌رساند. ویوو هم در مورد گوشی NEX S برای کم حاشیه کردن نمایشگر، به بهره‌گیری از این فناوری روی آورد.

این یعنی سامسونگ سومین سازنده‌ای است که می‌خواهد از چنین فناوری‌ای بهره ببرد. از آنجایی که این نمایشگرها از جانب سامسونگ دیسپلی توسعه می‌یابد و این شرکت بزرگ‌ترین سازنده‌ی پنل‌های اولد در جهان است، پس احتمالا این صفحه‌نمایش‌ها خیلی زود به دست انواع و اقسام شرکت‌ها می‌رسد. در رابطه با اینکه این نمایشگرها حفره‌دار هستند یا نه، اطلاعاتی منتشر نشده است.

در هر صورت، بر اساس گزارش منابع موثق، سامسونگ می‌خواهد در نمایشگاه CES 2019 در ماه آینده، این نمایشگرها را نشان دهد و احتمالا مدتی پس از آن، عرضه‌ی آن‌ها را آغاز می‌کند.

