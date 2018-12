آیا گوشی نگون‌بخت گلکسی نوت ۷ را به خاطر دارید؟ این آخرین پرچم‌دار سامسونگ بود که از دکمه هوم و حاشیه‌های ضخیمی بهره می‌برد ولی در نهایت به دلیل حوادثی که پیش آمد، خیلی زود از صحنه‌ی روزگار حذف شد. سپس سامسونگ گلکسی اس ۸ مجهز به نمایشگر Infinity را معرفی کرد که برای افزایش نسبت نمایشگر به بدنه از حاشیه‌های باریک بهره می‌برد و فاقد دکمه هوم بود. حالا تا چند ماه دیگر، قرار است گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ معرفی شوند.

به‌لطف تصاویر و اطلاعات منتشر شده، تا حد زیادی از طراحی و ویژگی‌های این گوشی‌ها خبر داریم و حالا تصویری از محافظ صفحه‌نمایش گلکسی اس ۱۰ پلاس در شبکه اجتماعی چینی Weibo منتشر شده که نشان می‌دهد نمایشگر این گوشی، تقریبا هم‌اندازه‌ی کل بدنه گلکسی نوت ۷ است.

گفته می‌شود گلکسی اس ۱۰ پلاس از نمایشگر ۶.۴۴ اینچی بهره می‌برد که حدود ۰.۸ اینچ بزرگ‌تر از نمایشگر ۵.۷ اینچی موجود در بدنه گلکسی نوت ۷ است. به‌لطف کاهش حاشیه‌ها، حالا شرکت‌های سازنده می‌توانند اندازه نمایشگر را بدون تغییر اندازه کلی بدنه، افزایش دهند. به خاطر همین رویکرد سامسونگ، شاهد بهره‌گیری از نمایشگر حفره‌دار خواهیم بود تا دیگر دوربین سلفی در حاشیه‌ی فوقانی قرار نگیرد و بیش از پیش شاهد کاهش حاشیه‌ها باشیم.باید ببینیم این تصمیم سامسونگ مورد استقبال کاربران قرار می‌گیرد یا نه.

