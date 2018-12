سال ۲۰۱۹ بالاخره زمانی خواهد بود که گوشی پرچمدار جدید نوکیا با پنج دوربین در بخش پشتی، معرفی خواهد شد. البته هنوز خود شرکت نوکیا هیچ حرفی از گوشی نوکیا ۹ به میان نیاورده اما به لطف تصاویر و اطلاعاتی که لو می‌روند، می‌دانیم که نوکیا ۹ به پنج دوربین در بخش پشتی مجهز خواهد شد و برند PureView را نیز برای این سیستم دوربین، همراه خواهد داشت.

امروز تصاویر جدیدی از این گوشی به لطف یک شرکت سازنده قاب‌های محافظ لو رفته که پنج دوربین این گوشی را در قاب این شرکت، نشان می‌دهد. این تصاویر رندر، شباهت زیادی به تصاویری دارند که پیش از این منتشر شده است. در بخش پشتی این گوشی شاهد ۷ حفره خواهیم بود که ۵ حفره برای دوربین، یک حفره برای فلش LED و یک حفره برای سیستم اتوفوکوس لیزری در نظر گرفته شده است. همچنین بالای بخش مربوط به دوربین‌ها، یک حفره کوچک دیگر وجود دارد که مربوط به یکی از میکروفون‌های این گوشی خواهد شد.







این تصاویر رندر جدید، بخش جلویی گوشی را نشان نمی‌دهند. تنها تصویری که از قسمت جلویی نوکیا ۹ داشته‌ایم، رندرهایی است که چند ماه پیش OnLeaks منتشر کرده بود. اما با توجه به این تصاویری که به لطف قاب محافظ این گوشی لو رفته، حداقل می‌توانیم مطمئن شویم که طراحی این گوشی نهایی شده است و بعید است تغییری را در آن شاهد باشیم. در برخی عکس‌هایی که از قاب محافظ این گوشی منتشر شده بود، شاهد جایگاهی برای پورت هدفون ۲.۵ میلی‌متری بودیم اما در تصاویر رندر خبری از پورت هدفون نیست. در نهایت وجود یا عدم وجود پورت هدفون، تنها نکته‌ای است که هنوز از گوشی نوکیا ۹ نمی‌دانیم.

تصاویر شماتیک این گوشی در ماه نوامبر برای اولین بار منتشر شد. انتظار داریم این گوشی به زودی معرفی شود چرا که نوکیا اقدام به دریافت گواهی بلوتوث برای سه گوشی جدید کرده است.

همچنین همانطور که گفتیم، نام PureView در اسم کامل این گوشی نیز وجود خواهد داشت. شرکت HMD که صاحب امتیاز برند نوکیا است، تریدمارک PureView را در ماه آگوست قبلی به نام خود ثبت کرده بود. از نظر مشخصات سخت‌افزاری، انتظار داریم نوکیا ۹ با پردازنده اسنپدراگن ۸۴۵، همراه با ۸ گیگابایت حافظه رم و نمایشگی ۵.۹ اینچی با رزولوشن QHD و نسبت نمایشگر ۱۸:۹ عرضه شود. سنسور اثر انگشت این دستگاه نیز در زیر نمایشگر قرار می‌گیرد.

نزدیک‌ترین زمانی که برای معرفی این گوشی حدس می‌زنیم، نمایشگاه موبایل بارسلون است. با توجه به جایگاه نوکیا در اروپا و این موضوع که هواوی معمولا گوشی‌های خود را در CES معرفی می‌کند، نمایشگاه موبایل بارسلون زمان خوبی برای معرفی و عرضه گوشی نوکیا ۹ است. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟ آیا گوشی پنج دوربینه نوکیا می‌تواند لقب بهترین دوربین موبایلی را به خود اختصاص دهد؟

منبع: GSMArena

The post بار دیگر عکس‌هایی از دوربین پنج گانه نوکیا ۹ منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala