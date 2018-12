امروز موسسه CIRP گزارشی منتشر کرده که در آن میزان فروش آیفون‌های جدید نسبت به یکدیگر، تخمین زده شده است. از آن‌جایی که دیگر اپل قرار نیست در گزارش‌های مالی خود بگوید که چه تعداد از هر آیفون به فروش رسانده، خیلی سخت شده که بفهمیم هر کدام از آیفون‌های جدید اپل، چقدر در بازار موفق عمل می‌کنند. این موضوع مخصوصا از این جهت هیجان انگیز شده که در گزارش‌های اخیر شنیده‌ایم که فروش آیفون‌های اپل رو به کاهش است.

آنطور که در این گزارش آمده، آیفون XR توانسته ۳۲ درصد از فروش آیفون‌ها را در اولین ماه عرضه به بازار، به خود اختصاص بدهد. در همین شرایط، آیفون XS و آیفون XS مکس توانسته‌اند در مجموع، ۳۵ درصد از فروش را به خود اختصاص دهند.

امسال اپل برای عرضه آیفون‌های خود، کار متفاوتی نسبت به سال گذشته انجام داد. اگر یادتان باشد، سال گذشته ابتدا دو آیفون ارزان قیمت ۸ و ۸ پلاس عرضه شدند و پس از مدتی آیفون X که گران‌ترین آیفون سال بود، عرضه شد. امسال اما ابتدا دو گوشی آیفون XS و XS مکس که قیمت بیشتری دارند عرضه شدند و پس از یک ماه، شاهد عرضه آیفون XR با قیمت کمتر بودیم. با استراتژی سال گذشته نیز آیفون X توانسته بود در ماه اول عرضه حدود ۳۰ درصد از فروش آیفون‌ها را به خود اختصاص دهد.

بر اساس همین گزارش، ۸۲ درصد از کاربران از گوشی‌های قدیمی iOS به آیفون‌های امسال بروزرسانی داشته‌اند و ۱۶ درصد نیز از اندروید به آیفون XR مهاجرت کرده‌اند. سال ۲۰۱۷ این آمار کمی متفاوت بود و ۸۶ درصد از کاربران قدیمی iOS سراغ آیفون‌های جدید رفته بودند و ۱۱ درصد از اندروید به سمت آیفون‌های جدید کشیده شده بودند.

بر اساس این درصد‌ها، آیفون‌های سال ۲۰۱۷ توانسته بودند ۶۹ درصد از فروش کل آیفون‌های سال ۲۰۱۷ را به خود اختصاص دهند که این آمار برای آیفون‌های سال ۲۰۱۸، به ۶۵ درصد رسیده است. تنها شاهد ۴ درصد کاهش هستیم که به نظر اوضاع آنقدر هم برای محصولات جدید اپل، بد نیست مگر اینکه فروش کلی آیفون در سال ۲۰۱۸ کم شده باشد نه فقط آیفون‌های جدید.

همچنین باید خاطر نشان کنیم که این آمارها تخمینی هستند و از طریق ۱۶۵ شرکت کننده در یک نظر سنجی به دست آمده‌اند. زمان برگزاری این نظر سنجی نیز به بازه یک ماهه ابتدایی عرضه آیفون XR یعنی از ۲۶ اکتبر تا ۲۶ نوامبر، بر می‌گردد. شما درباره این آمار و ارقام چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

