گوشی‌های پیکسل از جمله پیکسل ۳، مدل‌های پرچم‌دار محسوب می‌شوند و به همین خاطر قیمت نسبت بالای آن‌ها کاملا طبیعی است. اما حالا گوگل برای حضور بیشتر در دیگر بازارها، می‌خواهد مدل میان‌رده این گوشی‌ها که از پسوند «لایت» بهره می‌برند، ارائه کند. هنوز تاریخ دقیقی برای معرفی و عرضه آن‌ها ارائه نشده اما طبق گزارش سایت Android Police که با تعدادی از منابع آگاه مصاحبه کرده، مدل‌های لایت پیکسل ۳ در فصل بهار ۲۰۱۸ عرضه می‌شوند.

حدود دو ماه قبل، برای اولین بار مشخصات زیادی از گوشی پیکسل ۳ لایت در یک سایت روسی منتشر شد و این همان سایتی بود که اطلاعات و تصاویر زیادی را در مورد پیکسل ۳ ایکس‌ال منتشر کرد. چند روز پس از آن هم تصاویری از رندر مدل پیکسل ۳ ایکس‌ال لایت منتشر شد.

طبق جدیدترین گزارشات، پیکسل ‌۳ لایت از نمایشگر ۵.۵ اینچی LCD بهره می‌برد. قلپ تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۶۷۰ است و علاوه بر آن باید انتظار بهره‌گیری از ۴ گیگابایت حافظه رم، ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی، باتری ۲۹۱۵ میلی‌آمپر ساعتی، دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی را داشته باشیم. در مورد مدل لایت پیکسل ۳ ایکس‌ال هم به‌نظر می‌رسد این گوشی از نمایشگر ۶ اینچی بهره می‌برد و دارای جک هدفون هم هست.

برخلاف بدنه‌های شیشه‌ای پیکسل ۳، مدل‌های لایت مجهز به بدنه‌ی پلاستیکی هستند. علاوه بر این، طراحی هر دوی این گوشی‌ها تا حد زیادی مشابه پیکسل ۳ است و این یعنی شاهد بهره‌گیری از بریدگی نمایشگر بسیار بزرگی نخواهیم بود.

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala