در چند ماه اخیر خبرهای بسیار زیادی در رابطه با گوشی نوکیا ۹ منتشر شده ولی هر بار تاریخ معرفی آن به تعویق افتاده است. از زمانی که شرکت HMD Global گوشی‌های تحت عنوان نوکیا را روانه‌ی بازار کرد، بسیاری از هواداران این برند منتظر عرضه‌ی یک گوشی هیجان‌انگیز و نوآورانه بوده­اند و به نظر می‌رسد تا چند هفته‌ی دیگر این گوشی جذاب معرفی می‌شود.

به نوشته این رسانه، نوکیا ۹ در هفته‌ی آخر ماه ژانویه معرفی می‌شود.

این خبر را یک رسانه روسی به نقل از «منابع خارجی» منتشر کرده و از قول آن‌ها نوشته که به غیر از دوربین پنج‌گانه، باید انتظار غافلگیری‌های دیگری را هم داشته باشیم. به نوشته این رسانه، نوکیا ۹ در هفته‌ی آخر ماه ژانویه معرفی می‌شود و این یعنی نوکیا قصد ندارد این گوشی را در نمایشگاه CES یا MWC معرفی کند و برای این کار مراسم جداگانه‌ای را برگزار خواهد کرد.

گفته می‌شود این گجت از نمایشگر ۵.۹ اینچی با رزولوشن ۱۴۴۰ در ۲۹۶۰ بهره می‌برد. قلب تپنده‌ی آن تراشه اسنپ‌دراگون ۸۴۵ است و در کنار آن، ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی (قابل افزایش با کارت حافظه microSD) قرار دارد. مهم‌ترین مشخصه این گوشی، تعبیه ۵ دوربین (به اضافه یک سنسور تشخیص عمق) در پنل پشتی است و برای دوربین سلفی هم سنسور ۱۲ مگاپیکسلی در نظر گرفته شده. انرژی این گوشی هم از طریق یک باتری ۴۱۵۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود. بر روی کاغذ، تمام این ویژگی‌ها هیجان‌انگیز هستند و باید ببینیم که نوکیا در عمل هم توانسته این جذابیت‌ها را حفظ کند یا نه.

