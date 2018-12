اپل برای طراحی گوشی تاشو یک پتنت ثبت کرده است

حتی اگر اندکی اهل پیگیری خبرهای تکنولوژی باشید، مطمئنا خبرهای مربوط به توسعه گوشی‌های تاشو به گوشتان خورده است. تا چند ماه دیگر، شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ و هواوی اولین گوشی تاشو خود را معرفی می‌کنند. در این میان، شرکت اپل که اگرچه در رابطه با نوآوری‌های سخت‌افزاری بسیار محافظه‌کارانه عمل می‌کند، چنین فکر و خیالی در سر دارد. این شرکت در ماه مارس، پتنتی را در رابطه با این نوع طراحی ثبت کرده که به تازگی جزئیات آن منتشر شده است. البته این طرح جزئیات چندانی ندارد و فقط به کلیات یک گوشی تاشو اشاره شده است.

در اسناد مربوط به این پتنت، اپل به بهره‌گیری از یک پنل اولد اشاره کرده که برای دوام آوردن این تا شدن‌ها، از یک لایه‌ی محافظ بهره می‌برد. یکی از نکات قابل توجه این پتنت این است که گوشی موردنظر هم به سمت داخل و هم به سمت بیرون تا می‌شود. به‌عنوان مثال، گوشی تاشو سامسونگ تنها به سمت داخل تا می‌شود زیرا طبق بررسی‌های این شرکت، توسعه نمایشگری که از تا شدن­های متعدد به سمت بیرون جان سالم به در ببرد، کار چندان راحتی نیست. اما حالا طبق این پتنت، به نظر می‌رسد اپل قصد دارد چنین مشخصه‌ای را عملی کند.

اگرچه باید خاطرنشان کنیم که این صرفا یک پتنت است و تضمینی برای عملی شدن چنین طرحی وجود ندارد. شرکت‌ها وقتی یک پتنت را ثبت می‌کنند، یعنی در حال بررسی ایده‌ی موردنظر هستند اما این که ایده‌ی مذکور عملی می‌شود یا نه، موضوع دیگری است.

