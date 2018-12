در کنار معرفی سری جدید گوشی‌های مقرون به صرفه، سامسونگ در سال ۲۰۱۹ هوای تازه‌ای را برای سری گوشی‌های گلکسی A به ارمغان می‌آورد. اگرچه در رابطه با این گوشی‌ها هنوز جزئیات چندانی منتشر نشده، اما حالا در مورد برخی از مشخصات یکی از این گوشی‌ها به نام گلکسی A50 می‌توانیم صحبت کنیم.

گلکسی A50 سامسونگ قرار است جایگزین مدل ۲۰۱۸ گلکسی A8 شود و از ارتقاهای قابل توجهی هم بهره می‌برد. به‌عنوان مثال، به جای بهره‌گیری از فقط یک دوربین اصلی، این گوشی جدید قرار است مجهز به دوربین اصلی چندگانه باشد. در حال حاضر، هنوز در رابطه با تعداد این دوربین‌ها اطلاعات موثقی منتشر نشده است. اگرچه، باید بگوییم که ظاهرا سنسور اصلی از نوع ۲۴ مگاپیکسلی خواهد بود و از این لحاظ، هم رده‌ی مدل‌های ۲۰۱۸ گوشی‌های گلکسی A7 و گلکسی A9 محسوب می‌شود.

به غیر از بخش دوربین‌ها، بر اساس جدیدترین گزارش‌های منتشر شده، قلب تپنده این گوشی تراشه اگزینوس ۹۶۱۰ است و ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی هم آن را همراهی می‌کند. علاوه بر این، باید انتظار بهره‌گیری از اندروید پای مجهز به رابط کاربری ONE UI و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را داشته باشیم.

به احتمال زیاد، گلکسی A50 سامسونگ بعد از معرفی سری گوشی‌های گلکسی اس ۱۰، در نمایشگاه MWC رسما معرفی می‌شود.

