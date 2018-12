چندین ماه قبل، خبری منتشر شد که در آن آمده بود اپل برای دوربین اصلی آیفون های ۲۰۱۹، از سنسور سه‌بعدی استفاده خواهد کرد. البته به جای تکنولوژی استفاده شده برای سیستم تشخیص چهره که ۳۰ هزار نقطه لیزری را بر چهره می‌تاباند، اپل قصد دارد از تکنولوژی ToF یا time-of-flight بهره ببرد. در این تکنولوژی، با تابش نقاط لیزری و محاسبه زمان تابش و بازتابش، نقشه‌ی سه‌بعدی از محیط خلق می‌شود. این تکنولوژی به نسبت ارزان‌تر است و تولید انبوه آن هم تا حد زیادی راحت‌تر است.

چندین ماه پس از انتشار این خبر، به‌نظر می‌رسد شایعه مذکور تا حد زیادی حقیقت داشته است. به گزارش بلومبرگ، اپل علاقه‌ی خود را نسبت به استفاده از سنسورهای سه‌بعدی ساخت سونی ابراز کرده است. این قطعات با بهره‌گیری از تکنولوژی ToF، می‌توانند نقشه‌ی سه‌بعدی از محیط فراهم کنند. مدیر تجاری بخش سنسورهای سونی می‌گوید که این قطعات طرفداران زیادی دارد و به همین خاطر شرکت سونی میزان تولید آن‌ها را افزایش داده است. در بسیاری از گوشی‌های سال آینده، می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از این سنسورها در دوربین‌های اصلی و سلفی را داشته باشیم.

البته مینگ چی کو که ید طولایی در زمینه‌ی تحلیل عملکرد محصولات اپل دارد، می‌گوید اپل به این زودی‌ها از سنسورهای ToF استفاده نخواهد کرد. این تحلیلگر می‌گوید دوربین دوگانه موجود در آیفون ها که از آیفون ۷ پلاس به بعد مورد استفاده قرار گرفته، به‌خوبی از پس تشخیص عمق برمی‌آیند و می‌توانند حالت بوکه را به ارمغان بیاورند. به همین خاطر به احتمال زیاد حداقل در مورد آیفون های ۲۰۱۹، شاهد تعبیه‌ی این سنسورها نخواهیم بود.

منبع: Phone Arena

