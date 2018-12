چند روز قبل، شایعه‌ای منتشر شد که در آن آمده بود اپل و فاکس‌کان می‌خواهند بخشی از خطوط تولید آیفون های ۲۰۱۹ را به هند منتقل کنند. و حالا، به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است کارخانه‌هایی در شهر «سریپرومبودور» (Sriperumbudur) در ایالت «تامیل نادو» (Tamil Nadu) کشور هند این وظیفه را برعهده بگیرند.

یکی از مقامات بلندپایه‌ی این ایالت گفته که این مجتمع در حال حاضر برای ساخت گوشی‌های شیائومی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما فاکس‌کان با سرمایه‌گذاری ۳۵۶ میلیون دلاری می‌خواهد این بخش را برای تولید آیفون های رده‌بالا آماده کند. به گفته‌ی او، این سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰۰۰ شغل را در این منطقه ایجاد خواهد کرد.

در این مجموعه آیفون‌های گران‌قیمتی مانند آیفون‌ XS، آیفون‌ XS مکس و آیفون‌ XR تولید خواهد شد.

به گفته‌ی یکی از منابع آگاهی که با رویترز مصاحبه کرده، در این مجموعه آیفون‌های گران‌قیمتی مانند آیفون XS، آیفون‌ XS مکس و آیفون‌ XR تولید خواهد شد. در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم که پیش از این تنها مونتاژ آیفون‌های ارزان‌قیمت مانند آیفون SE و آیفون ۶ اس در هند صورت می‌گرفت. با توجه به جنگ تجاری بین آمریکا و چین، اپل با این کار می‌خواهد تا حدی خود را در برابر عواقب تصمیم‌های دونالد ترامپ و دولت چین ایمن کند.

در نهایت باید بگوییم که در کشور هند، گوشی‌های شیائومی حرف اول را می‌زنند و گوشی‌های اپل از حدود ۱ تا ۲ درصد سهم بازار این کشور بهره می‌برند. به همین خاطر این آیفون های رده بالا فقط مختص کشور هند نخواهد بود و مانند آیفون‌های تولید شده در کشور چین، روانه‌ی سرتاسر جهان می‌شوند.

