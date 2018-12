اسنشال فون که از جانب خالق اندروید، اندی روبین، روانه‌ی بازار شد و پتانسیل زیادی برای موفقیت داشت، به پایان راه خود رسید. ساعاتی قبل، این کمپانی اعلام کرد که تولید این محصول کاملا متوقف شده است. اما در کنار این موضوع، این کمپانی اعلام کرده که مشغول ساخت یک «محصول موبایل» دیگر است که احتمالا به گوشی کوچکی اشاره دارد که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌تواند پاسخ ایمیل‌ها و پیامک‌ها را ارائه دهد. البته سخنگوی این شرکت رسما نگفته که این «محصول موبایل» یک گوشی است ولی عموما از چنین عبارتی برای توصیف یک گوشی استفاده می‌شود.

این شرکت از همان ابتدا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد. از فروش ضعیف اولیه گرفته تا مشکلات دوربین آن، اخراج‌های گسترده، رخنه اطلاعاتی و در نهایت این موضوع که این کمپانی قصد ساخت نسل دوم اسنشال فون را ندارد و درضمن این کمپانی هم برای مدتی به فروش گذاشته شد.

با وجود تمام این مشکلات، این شرکت آپدیت‌های نرم‌افزاری را خیلی زود برای این گوشی ارائه می‌کرد، برای فروش تعداد باقی مانده این گوشی‌ها، قیمت آن‌ها را تا حد زیادی کاهش داد و البته در این وضعیت، یک ماژول ۱۴۹ دلاری برای جک هدفون عرضه کرد که تمسخر تعداد بسیار زیادی از کاربران را به همراه داشت.

البته باید خاطرنشان کنیم که طبق گفته‌های کمپانی اسنشال، علی‌رغم توقف تولید این گوشی، کاربران آن همچنان می‌توانند انتظار دریافت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری را داشته باشند. اگر محصول دومی در کار باشد، شاید برخی از هواداران وفادار این شرکت منتظر ارائه‌ی آن باشند.

منبع: The Verge

The post تولید اسنشال فون رسما متوقف شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala