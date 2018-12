پرچمداران بعدی شیائومی دوربین سه گانه خواهند داشت

پرچمداران بعدی شرکت شیائومی یعنی دو گوشی Mi 9 و Mi Mix 4 قرار است از دوربین‌هایی سه گانه در بخش پشتی خود بهره ببرند. این خبر از برگه‌های تحقیقاتی شرکت GF Securities هنگ کنگ لو رفته است. در این اطلاعات، اینطور آمده که قرار است گوشی شیائومی می ۹، اولین گوشی شیائومی باشد که به یک سیستم دوربین سه گانه مجهز می‌شود.

علاوه بر این، گوشی شیائومی می میکس ۴ نیز قرار است دوربین سه گانه همراه باشد. گفته شده یکی از دوربین‌های این گوشی، به لنز پریسکوپ مجهز شده که دقیقا نمی‌دانیم این نوع لنز به چه شکلی خواهد بود. اما با توجه به اسم پریسکوپ، احتمالا این لنز، زوم چند برابری را برای سیستم دوربین می میکس ۴ فراهم می‌کند.

از نظر مشخصات سخت‌افزاری، هنوز اطلاع دقیقی از این دو گوشی نداریم. اما با توجه به این که این دو گوشی قرار است پرچمداران شیائومی در سال ۲۰۱۹ باشند، می‌توانیم تقریبا با اطمینان بگوییم که از پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ در هر دو گوشی استفاده خواهد شد. حافظه رم هر دو گوشی نیز احتمالا بالای ۶ گیگابایت خواهد بود.

همچنین شنیده می‌شود که گوشی Xiaomi Mi Mix 4 قرار است به نمایشگر تاشو مجهز شود اما این خبر را نمی‌توان هنوز تایید کرد. درواقع خود Xiaomi نیز هنوز درباره طراحی این گوشی تصمیم نهایی را نگرفته و چندماهی باید صبر کنیم تا خبرهای بیشتر و احتمالا عکس‌های این گوشی، منتشر شوند.

اگرچه شیائومی می میکس ۳ با پشتیبانی از ۵G که به زودی عرضه خواهد شد، اولین گوشی ۵G شرکت Xiaomi است، اما گفته می‌شود گوشی Xiaomi Mi 9 نیز از شبکه ۵G پشتیبانی خواهد کرد. شما درباره شیائومی و پرچمداران این شرکت چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

