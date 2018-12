هواوی پی اسمارت ۲۰۱۹ معرفی شد

پس از این که گوشی هواوی پی اسمارت ۲۰۱۹ به صورت اشتباهی برای پیش فروش عرضه شد و پس از مدتی کوتاه، سایت پیش فروش پایین آورده شد، حالا این گوشی رسما معرفی شده است.

مشخصات این گوشی همان چیزی است که پیش‌تر متوجه شده بودیم. پی اسمارت ۲۰۱۹ از یک نمایشگر ۶.۲۱ اینچی IPS LCD بهره می‌برد که رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل خواهد داشت. همچنین ویژگی Eye Comfort که شب‌ها نور آبی نمایشگر را کم می‌کند نیز در نمایشگر این گوشی قرار گرفته است. پردازنده دستگاه، Hisilicon Kirin 710 خواهد بود که لیتوگرافی ۱۲ نانومتری دارد. این پردازنده در کنار یک رم ۳ گیگابایتی فعالیت خواهد کرد و حافظه داخلی دستگاه نیز ۶۴ گیگابایتی است. در نهایت این مجموعه سخت افزاری، از یک باتری ۳۴۰۰ میلی‌آمپری انرژی خواهد گرفت.

برای عکاسی و فیلم‌برداری، هواوی پی اسمارت ۲۰۱۹ از یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/2.2 بهره می‌برد. در کنار این دوربین، یک دوربین ۲ مگاپیکسلی که وظیفه سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره را خواهد داشت نیز قرار گرفته است. دوربین سلفی گوشی نیز یک سنسور ۸ مگاپیکسلی دارد.

متاسفانه هواوی در P Smart 2019 همچنان از پورت قدیمی مایکرو USB استفاده کرده است. این یعنی به دلیل استفاده از پورت قدیمی، سرعت انتقال فایل و سرعت شارژ در این گوشی، کمتر از دیگر گوشی‌های استفاده کننده از USB-C خواهد بود. البته هواوی وعده داده که با وجود استفاده از مایکرو USB، این گوشی حدود ۲۲ درصد سریع‌تر از نسل قبلی خودش شارژ می‌شود.

این گوشی در رنگ‌های جذاب مشکی، Sapphire Blue و Aurora Blue عرضه خواهد شد. هواوی قرار است پی اسمارت ۲۰۱۹ را در ابتدا به برخی بازارهای اروپایی و با قیمت ۲۵۰ یورو، بیاورد. زمان عرضه این گوشی نیز ۱۲ دی ماه تعیین شده که به این ترتیب، این گوشی، اولین محصول عرضه شده توسط هواوی در سال ۲۰۱۹ لقب خواهد گرفت. شما درباره Huawei P Smart 2019 چه فکر می‌کنید؟

