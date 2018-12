یک آیفون XS مکس در جیب صاحبش آتش گرفت!

به نظر می‌رسد رده‌بالا‌ترین پرچمدار اپل نه تنها قیمت زیادی دارد و برای شما هزینه‌بر خواهد بود، بلکه احتمالا باید هزینه‌ای برای لباس و کفش جدید و شاید سلامت خود، کنار بگذارید. به نقل از یک گزارش خبری، گوشی آیفون XS مکس یک فرد ساکن ایالت اوهایو در آمریکا به اسم Josh Hilard، در جیب وی آتش گرفته بدون اینکه او نقشی در این موضوع داشته باشد. جدا از این حادثه، بخش امور مشتریان اپل نیز به وی کمکی نکرده و مسئولیتی قبول نکرده است.

آقای Hillard در استراحت بعد از ناهار بود که متوجه بوی سوختگی عجیبی از گوشی خود شد که در جیب جلوی شلوار وی قرار گرفته بود. جدا از این بوی سوختگی، وی در پای خود نیز احساس سوختگی کرد. به گفته او، این گوشی حدود یک ماه بوده که خریداری شده و باتری حتی در بدترین شرایط استفاده نیز پس از یک ماه دچار چنین حادثه‌ای نمی‌شود.

وقتی Hillard به فروشگاه اپل استور رفت، کارمند اپل استور سعی کرده با توضیح قانع‌کننده‌ای، پاسخ وی را بدهد. درواقع پس از مدت طولانی که Hillard در اپل استور منتظر مانده بود، به او گفته شده که اپل استور نمی‌تواند این دستگاه را از وی بگیرد و برای مهندسین اپل ارسال کند. همچنین اپل استور این دستگاه را تعویض نخواهد کرد و به طور کلی Hillard را در این حادثه تنها گذاشته‌اند.

اپل حتی حاضر نشده خسارتی که به لباس‌های آقای Hillard وارد شده را جبران کند. پس از ماجرای اپل استور، Josh Hillard باز هم دست به کار شده و با تماس با Apple Care و همچنین رد و بدل کردن ایمیل‌های مختلف، اپل بالاخره قبول کرده که گوشی وی را با یک آیفون XS مکس سالم جایگزین کند اما وقت گیر بودن این پروسه و حس بی احترامی به وجود آمده، موجب شده Hillard از قبول کردن آیفون XS مکس جدید، سر باز بزند.







درواقع آقای Hillard گفته تنها در شرایطی تعویض آیفون را قبول می‌کند که اپل هزینه خسارت‌های وارد شده به لباس و کفش وی را در کنار هزینه برقراری تماس با Apple Care را هم بپردازد. حتی فراتر از این، قای Hillard پس از استشمام بوی سوختگی ناشی از باتری آیفون، بلافاصله به دکتر رفته تا با آزمایش X-ray ببیند آیا آسیبی به وی رسیده است یا خیر.

شرکت اپل هنوز پاسخ عمومی به این اتفاق نداده و ما منتظریم تا ببینیم بالاخره اپل چه واکنشی نشان خواهد داد. محض احتیاط بگذارید بگوییم فارق از هر گوشی از هر برندی که دارید، قویا و جدا از شارژ کردن دستگاه خود با شارژر‌ها و کابل‌های غیر اصل، خودداری کنید. همچنین یادتان باشد که هرگز گوشی خود را در یک ظهر آفتابی روی داشبورد خودرویتان رها نکنید.

منبع: wccftech

