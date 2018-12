تولید آیفون XS مکس تقریبا نصف خواهد شد

از آن‌جایی که اپل دیگر آمار فروش محصولات خود را اعلام نمی‌کند، مدام شاهد تحلیلگران مختلف هستیم که بازار کنونی و حتی بازار آینده آیفون‌ها را بررسی می‌کنند. حالا به گزارش Reuters، موسسه Citi Research در تازه‌ترین تحقیق خود اعلام کرده که میزان تولید آیفون از ۵۰ میلیون به ۴۵ میلیون خواهد رسید که بخش عمده این کاهش تولید آیفون، به فروش ضعیف آیفون XS مکس بر می‌گردد.

در شرایطی که Citi تخمین می‌زند فروش آیفون حدود ۵ میلیون کاهش یابد، گفته شده که فروش آیفون XS مکس که بزرگ‌ترین آیفون امسال است و قیمت پایه آن از ۱۰۹۹ دلار شروع می‌شود، در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹، به میزان ۴۸ درصد فروش کمتری خواهد داشت.

در پیامی به سرمایه گذاران، William Yang، تحلیلگر Citi، می‌گوید که آیفون در حال گذار به دوره تخریب است که اصلا خبر خوبی برای زنجیره تامین نیست. از آن‌جایی که در چند وقت اخیر شاهد خبرهایی بوده‌ایم که اپل سفارشات قطعات آیفون‌های جدید را کاهش می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که تولید آیفون‌های ۲۰۱۸ نیز کم و کمتر می‌شود.

آیفون XS مکس در واقع گران‌ترین آیفونی است که تا کنون توسط اپل فروخته شده است. این گوشی با قیمت پایه ۱۰۹۹ دلار عرضه می‌شود و تا ۱۴۹۹ دلار نیز قیمت آن بالاتر می‌رود.

موسسه Citi Research هم اولین موسسه‌ای نیست که کاهش تولید و فروش آیفون را برای سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی کرده است. Rosenblatt پیش‌بینی کرده که آیفون XR از کاهش استقبال عمومی برای آیفون‌ها بزرگ‌ترین ضربه را خواهد خورد. Ming-Chi Kuo نیز پیش‌بینی کرده که تولید و فروش آیفون‌ها برای سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. درواقع Kuo اعلام کرده که احتمالا در این زمان اپل بین ۳۸ تا ۴۲ میلیون آیفون خواهد فروخت که کمتر از ۵۰ میلیون آیفون فروخته شده در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ است.

وال استریت ژورنال نیز اولین گزارش خود در این زمینه را در ماه گذشته اعلام کرد که اپل مجبور شده سفارش قطعات آیفون‌های جدید را کاهش دهد. دلیل این کاهش سفارش قطعات این بوده که اپل نمی‌داند مشتریان از بین سه گزینه آیفون XR، آیفون XS و آیفون XS مکس، کدام گزینه را انتخاب خواهند کرد. تامین کنندگان قطعات آیفون نیز انتظارات خود را احتمالا به دلیل کاهش سفارشات اپل، کاهش داده‌اند. در مجموع امسال اوضاع برای آیفون‌های جدید خوب به نظر نمی‌رسد و بهتر است تا پایان سه ماهه اول ۲۰۱۹ صبر کنیم ببینیم اوضاع چقدر برای اپل بدتر می‌شود. شما دلیل این کاهش استقبال از آیفون را چه می‌دانید؟ قیمت بالا یا دلایل دیگر؟

منبع: ۹To5Mac

