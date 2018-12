۹ محصولی که اپل در سال ۲۰۱۸ معرفی نکرد

تنها یک روز دیگر از سال ۲۰۱۸ باقی مانده و باید امسال را سال شلوغی برای اپل معرفی کنیم. امسال اپل سه آیفون جدید معرفی کرد که برای اولین بار هیچ کدام دکمه Home ندارند. آیپد پرو با طراحی متحول شده، مک‌بوک پروهای جدید، مک‌بوک ایر جدید و بسیاری محصولات دیگر. اما مثل همیشه هستنند محصولاتی که انتظار داشتیم در این سال معرفی یا بروزرسانی شوند و این اتفاق نیفتاد. در این پست قصد داریم ۹ محصولی که اپل آن‌ها را بروز نکرد یا حتی آن‌ها را معرفی نکرد را به شما معرفی کنیم.

از طرف دیگر، ممکن است این ۹ مورد را در سال ۲۰۱۹ شاهد باشیم که به نوعی اولین پیش‌بینی از ۹ محصول آینده اپل در سال ۲۰۱۹ نیز به حساب می‌آید.

بروزرسانی سخت‌افزاری iMac

در شرایطی که iMac Pro در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ معرفی شد و هنوز هم یکی از قدرتمندترین کامپیوترهای قابل خریداری است، نسخه استاندارد آی مک با نمایشگر ۵K، آخرین بار در اواسط سال ۲۰۱۷ شامل بروزرسانی شده است و دیگر با استانداردهای امروز، کمی قدیمی و کند به نظر می‌رسد. برخی انتظار داشتند که در مراسم اپل در ماه اکتبر، شاهد بروزرسانی کامپیوترهای آی مک باشیم اما این اتفاق نیفتاده است. حتی Ming-Chi Kuo نیز پیش‌بینی کرده بود که آی‌مک‌ها قرار است در بخش نمایشگر، «بروزرسانی قابل توجهی» را دریافت کنند.

چه زمانی ممکن است بروزرسانی سخت‌افزاری جدید آی‌مک ۵K را ببینیم؟ تعجب نمی‌کنیم اگر در نیمه اول سال ۲۰۱۹ این کامپیوترها شامل بروزرسانی سخت‌افزاری شوند. یا در ماه مارس و یا در مراسم WWDC در ماه ژوئن، شاهد معرفی نسل جدید این کامپیوتر خواهیم بود.

Mac Pro

یک محصول دیگر که از اوایل سال ۲۰۱۸ حدس زده می‌شد در سال جاری معرفی شود، نسل جدید کامپیوترهای رومیزی مک پرو بود. در ماه آوریل اما اپل به شایعات پایان داد و گفت که نسل مک پرو که ماژولار نیز خواهد بود، در سال ۲۰۱۹ معرفی می‌شود و بهتر است امسال انتظار آن را نداشته باشیم.

اپل اولین بار در آوریل سال ۲۰۱۷ از مک پرو ماژولار صحبت کرد و یک سال بعد یعنی در آوریل ۲۰۱۸ اعلام کرد که این کامپیوتر در سال ۲۰۱۹ معرفی می‌شود. در حال حاضر آخرین نسل از مک پرو، بیش از پنج سال پیش معرفی شده و از آن زمان هیچ بروزرسانی سخت‌افزرای برای این کامپیوتر عرضه نشده است اما بالاخره در سال ۲۰۱۹ انتظارهای برای نسل جدید این کامپیوتر، به سر خواهد رسید.

نمایشگر خارجی

با توجه به این که خبری از مک پرو جدید در سال ۲۰۱۸ نیز نبود، اپل همچنین هیچ نمایشگر خارجی به بازار عرضه نکرد. اگر یادتان باشد، اپل نمایشگرهای Thunderbold Display را در سال ۲۰۱۶ از خط تولید خارج کرد و کاربران را به سمت گزینه‌های دیگر تشویق کرد.

اما اپل در ماه آوریل سال ۲۰۱۷ رسما اعلام کرد که روی نمایشگر جدیدی کار می‌کند که با مک پرو ماژولار، سازگاری بالایی خواهد داشت. این محصول در حال حاضر به عنوان یکی از گجت‌های گروه محصولات Pro Workflow Team در حال توسعه است و در سال ۲۰۱۹ احتمالا شاهد معرفی آن خواهیم بود. درواقع اگر مک پرو جدید در سال ۲۰۱۹ معرفی شود، قطعا شاهد معرفی این نمایشگر در سال ۲۰۱۹ نیز خواهیم بود.

نسل جدید مک بوک ۱۲ اینچی

در شرایطی که اپل مک بوک ایر و مک بوک پرو را در سال ۲۰۱۸ بروزرسانی سخت‌افزاری کرد، اما این اتفاق برای مک بوک ۱۲ اینچی رخ نداد. مک بوک ۱۲ اینچی در حال حاضر در نقطه حساسی قرار دارد چرا که به وجود کمی نازک‌تر و سبک‌تر بودن و البته سخت‌افزار ضعیف‌تر نسبت به مک‌ بوک ایر، از این محصول قیمت بیشتری دارد. درواقع امروز دلیلی برای خرید مک بوک ۱۲ اینچی وجود ندارد و مک بوک ایر جدید از هر نظر از این کامپیوتر بهتر است. بزرگ‌ترین مزیت مک بوک ایر، دارا بودن دو پورت تاندربولت ۳ است در شرایطی که مک بوک ۱۲ اینچی تنها یک پورت USB-C دارد. اضافه شدن تاچ آی‌دی به مک بوک ایر جدید را هم از یاد نبرید.

راستش را بخواهید، آینده مک بوک ۱۲ اینچی در حال حاضر در ابهام قرار دارد اما امیدواریم اپل در سال آینده این وضعیت را بهبود ببخشد و هر کدام از لپ‌تاپ‌های اپل در یک دسته‌بندی مشخص قرار بگیرند.

iPad Mini 5

برای بسیاری از مردم، ایده آیپد مینی ۵ یک چیز غیر قابل باور در سال ۲۰۱۸ به نظر می‌رسید. اما در ماه اکتبر به یک باره خبری از طرف Ming-Chi Kuo منتشر شد که اعلام می‌کرد اپل در حال کار روی نسل جدید تبلت‌های کوچک خود با نام آیپد مینی ۵ است. این تبلت قرار است پردازنده‌ای بروز شده و پنل نمایشگر ارزان قیمت داشته باشد. در حالی که بسیاری امید داشتند این محصول را در مراسم ماه اکتبر شاهد باشیم، این اتفاق نیفتاد.

هنوز سوالات بسیاری وجود دارد که نقش آیپد مینی ۵ در بین آیپدها را زیر سوال می‌برند اما در مجموع به نظر می‌رسد این محصول قطعا در سال آینده میلادی، معرفی خواهد شد.

هدفون روی گوشی

برگردیم به اوایل سال ۲۰۱۸ و ماه فوریه که اولین بار Ming-Chi Kuo که چندباری هم در این پست به او اشاره شده است، اعلام کرد که اپل قصد دارد یک هدفون رده بالا روی گوشی یا همان Ove-Ear Headphone عرضه کند. قرار بود این هدفون اواخر پاییز امسال معرفی شود. کمی بعدتر در ماه ژوئن وبسایت بلومبرگ گزارش داد که این هدفون را تا سال ۲۰۱۹ نخواهیم دید.

اگرچه اپل صاحب شرکت Beats است و از این جهت دانش کافی برای ساخت هدفون‌ها را دارد، اما هدفون روی گوشی این شرکت، با برند اپل عرضه خواهد شد و چیپست W2 نیز در آن استفاده می‌شود. هنوز مشخص نیست این هدفون‌ها دقیقا چه زمانی معرفی خواهند شد اما بعید نیست در کنار نسل جدید ایرپادز، این هدفون‌ها نیز معرفی شوند.

AirPods 2

ایرپادز جدید نیز دیگر محصولی است که انتظار داشتیم در سال ۲۰۱۸ معرفی شود. نسل اول این هدفون‌های دوست‌داشتنی، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ معرفی شده بودند و از آن زمان، یکی از محبوب‌ترین محصولات اپل هستند. اگرچه بسیاری امید داشتند نسل دوم این هدفون را در سال جاری میلادی ببینیم، اما معرفی این محصول به آینده موکول شده است.

وبسایت بلومبرگ در ماه ژوئن گزارش داد که ایرپادز جدید را در سال ۲۰۱۹ خواهیم دید اما Ming-Chi Kuo عقیده دارد که ایرپادز جدید با طراحی کاملا بروز شده را احتمالا در سال ۲۰۲۰ خواهیم دید.

ایرپاور

یکی از جذاب‌ترین محصولات اپل، تبدیل به فیلی در اتاق شده که کسی متوجه حضور آن نمی‌شود! Airpower درواقع یک شارژر بی‌سیم است که در زمان معرفی آیفون X شاهد معرفی آن بودیم و گفته شد که در سال ۲۰۱۸ عرضه می‌شود. حالا پس از گذشت بیش از یک سال، هنوز هیچ خبری در رابطه با این محصول نیست و حتی نام ایرپاور در دفترچه راهنمای آیفون XS نیز، نیامده است. اما حداقل خود اپل تایید کرده است که توسعه این محصول هنوز به پایان نرسیده و در آینده شاهد عرضه آن خواهیم بود.

بعید نیست همانطور که Ming-Chi Kuo پیش‌بینی کرده است، ایرپاور را در بهار سال ۲۰۱۹ ببینیم. البته ممکن است در پایان امروز و فردا نیز اپل در بیانیه خبری، مرگ ایرپاور را اعلام کند. هرچه باشد، باید صبر کنیم ببینیم بالاخره سرنوشت ایرپاور چه خواهد شد.

AirPods wireless charging

در کنار آینده نامعلوم ایرپاور، اپل قرار است قاب ایرپادز که از شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کند را هم عرضه کند. این قاب اولین بار در معرفی ایرپاور نمایش داده شد و اپل قول داد که این قاب را به صورت جداگانه هم عرضه کند تا کاربران فعلی ایرپادز نیز بتوانند از آن استفاده کنند. اگرچه سازندگان لوازم جانبی توانسته‌اند شارژ بی‌سیم را به ایرپادز بیاورند اما هنوز بسیاری منتظر قاب وایرلس شارژینگ اپل برای ایرپادز هستند.

حتی اگر ایرپاور نیز در نهایت عرضه نشود و شاهد مرگ این محصول باشیم، باز هم اپل می‌تواند قاب وایرلس شارژینگ ایرپادز را عرضه کند چرا که بازار خوبی برای این وسیله وجود خواهد داشت. اما به هر حال باز هم باید صبر کنیم ببینیم ایرپاور و این قاب، چه زمانی عرضه می‌شوند.

شما درباره این ۹ محصولی که گفتیم چه فکر می‌کنید؟ اگرچه سال ۲۰۱۸ سال شلوغی برای اپل بود اما از همین حالا به نظر می‌رسد کار این شرکت در سال ۲۰۱۹ نیز آسان نخواهد بود. آیا محصولی از قلم افتاده که انتظار داشتید در سال ۲۰۱۸ شاهد نسل جدید آن باشیم؟

منبع: ۹To5Mac

The post ۹ محصولی که اپل در سال ۲۰۱۸ معرفی نکرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala