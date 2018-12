رندر رسمی گوشی نوکیا ۹ لو رفت

در ماه نوامبر، یکی از مشهورترین سایت‌های افشاکننده رندرهای گجت‌ها، تصاویر رندر گوشی نوکیا ۹ را منتشر کرد. به‌لطف این موضوع و انتشار تصاویر زنده و قاب‌های محافظ این گوشی، با قاطعیت زیادی می‌توانستیم در رابطه با طراحی این گوشی اظهارنظر کنیم. ولی حالا، Evan Blass که یکی از معروف‌ترین افشاگران دنیای تکنولوژی محسوب می‌شود، رندر رسمی این گوشی را منتشر کرده که نه‌تنها طراحی کلی این گجت را نشان می‌دهد، بلکه وجود حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر را هم تایید می‌کند.

نوکیا ۹ از پنل پشتی شیشه‌ای بهره می‌برد که در سمت لبه‌ها خمیده شده است. عبارت اندروید وان در بخش پایینی این پنل نشان می‌دهد که این گوشی مانند بسیاری از گوشی نوکیا، مجهز به نسخه‌ی خالص اندروید پای خواهد بود. مهم‌ترین مشخصه این گوشی هم دوربین پنج‌گانه آن است که در کنار آن یک فلش و یک سنسور اپتیک هم دیده می‌شود. نوکیا ۹ از فریم آلومینیومی بهره می‌برد و طبق اطلاعات منتشر شده، فاقد جک هدفون است.

به‌نظر می‌رسد نمایشگر این گوشی مانند نوکیا ۸ Sirocco از نسبت تصویر ۱۸:۹ بهره می‌برد و احتمالا مانند این گوشی، رزولوشن آن ۳۲۰۰ در ۱۸۰۰ خواهد بود. در سمت راست بخش فوقانی پنل جلویی، می‌توانیم یک دوربین سلفی را ببینیم که در کنار آن لوگوی شرکت نوکیا قرار دارد. در سمت چپ هم دو سنسور قرار دارد که احتمالا یکی از آن‌ها سنسور مادون قرمز است. طبق این رندر رسمی، می‌توانیم بگوییم که نوکیا ۹ اولین گوشی نوکیا مجهز به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است.

از لحاظ مشخصات سخت‌افزاری، گفته می‌شود این گوشی مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۴۵ است که در کنار آن تا حداکثر ۶ گیگابایت حافظه رم قرار دارد. از لحاظ حافظه داخلی هم می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از حداقل ۱۲۸ گیگابایت را داشته باشیم. نمایشگر ۵.۹۹ اینچی آن از نوع اولد خواهد بود و یک باتری ۴۱۵۰ میلی‌آمپر ساعتی انرژی این گجت را تامین می‌کند. همچنین باید خاطرنشان کنیم که احتمالا نوکیا ۹ اولین گوشی این شرکت است که از شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کند.

علی‌رغم انتشار تمام این تصاویر و خبرها، هنوز خبر چندان موثقی در رابطه با تاریخ انتشار این گوشی منتشر نشده است. فقط می‌توانیم به یک گزارش اشاره کنیم که طبق آن، این گوشی در آخرین هفته ماه ژانویه معرفی می‌شود.

