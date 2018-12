هواوی که در سال ۲۰۱۸ دومین تولیدکننده بزرگ گوشی‌های هوشمند در جهان بوده، می‌خواهد این رتبه را حفظ کند و به همین خاطر مرتبا گوشی‌های جدیدی را معرفی می‌کند. تنها چند روز پس از معرفی هواوی پی اسمارت ۲۰۱۹ که تمرکز آن عمدتا برای بازار اروپا است، این شرکت ساعاتی قبل گوشی مقرون به صرفه هواوی Y7 پرو ۲۰۱۹ را معرفی کرد.

از لحاظ ظاهری، هواوی Y7 پرو ۲۰۱۹ شباهت زیادی به پی اسمارت ۲۰۱۹ دارد. اما با بررسی ویژگی‌های سخت‌افزاری، می‌توانیم تفاوت بین آن‌ها را مشاهده کنیم. این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۴۵۰ بهره می‌برد و نمایشگر ۶.۲۶ اینچی آن مجهز به تکنولوژی LCD، رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰، بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل و نسبت تصویر ۱۹:۹ است. این گوشی فقط از ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد ولی از کارت حافظه microSD هم پشتیبانی می‌کند.

دوربین دوگانه قرار گرفته در پنل پشتی، از دوربین ۱۳ مگاپیکسلی با دیافراگم F/1.8 و سنسور ۲ مگاپیکسلی مختص تشخیص عمق تشکیل شده است. دوربین سلفی هم که در داخل بریدگی نمایشگر قرار دارد، از نوع ۱۶ مگاپیکسلی است. این گوشی از نسخه ۸.۲ رابط کاربری EMUI بهره می‌برد و این یعنی سیستم‌عامل آن اندروید اوریو است. از لحاظ استانداردهای ارتباطی هم باید بگوییم این گوشی از بلوتوث ۴.۲ و وای‌فای ۲.۴ گیگاهرتزی پشتیبانی می‌کند و انرژی آن از طریق باتری حجیم ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود. این گوشی از حسگر اثر انگشت بهره نمی‌برد و هواوی یک نوع مشخصه ابتدایی برای تشخیص چهره تعبیه کرده است.

قیمت این گوشی در بازار ویتنام حدود ۱۷۰ دلار است و عرضه آن در رنگ‌های آبی و مشکی از تاریخ ۵ ژانویه آغاز می‌شود.

