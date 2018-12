یکی از مورد انتظارترین گوشی‌های میان‌رده سال ۲۰۱۹، نسل جدید گوشی‌های سری جی موتورولا یعنی موتو جی۷ است. با توجه به تصاویر و اطلاعاتی که به تازگی از این گوشی منتشر شده است، به نظر می‌رسد این تلفن هوشمند برای معرفی آماده شده است.

آخرین تصاویر منتشر شده از این گوشی، موتو جی۷ را در یک قاب شفاف نشان می‌دهد و می‌توانیم به تمامی زوایا و جزئیات طراحی این گوشی، نگاهی داشته باشیم. همانطور که در این تصاویر شاهد هستید، دوربین دوگانه، سنسور اثر انگشت و بریدگی نمایشگر قطره مانند، به خوبی نمایش داده شده‌اند. جایگاه پورت‌ها و دکمه‌ها نیز به خوبی مشخص شده است.

دکمه پاور و دکمه کم و زیاد کردن صدا در این گوشی، در لبه سمت راست دستگاه قرار گرفته است. محفظه بلندگو، پورت USB-C و جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون نیز در لبه پایینی دستگاه قرار گرفته است. نسبت به نسل گذشته، بزرگ‌ترین تغییری که مشاهده می‌شود، جابه‌جایی بلندگو از جلوی دستگاه به لبه زیری این گوشی است.

برند موتورولا که این روزها بخشی از برند لنوو به حساب می‌آید، قرار است ۴ نسخه مختلف از گوشی‌های موتو جی۷ را معرفی کند. موتو جی۷، موتو جی۷ پلاس نسخه‌هایی با بریدگی قطره مانند هستند و موتو جی۷ پلی و موتو جی۷ پاور نیز نسخه‌هایی با بریدگی عریض نمایشگر خواهند بود.

موتو جی۷ و جی۷ پلاس، به نظر می‌رسد مشخصات سخت‌افزاری مشابهی داشته باشند با این تفاوت که نسخه پلاس نمایشگری بزرگتر دارد و از باتری پرظرفیت‌تری بهره می‌برد. دو نسخه Moto G7 Play و G7 Power نیز قرار است باتری‌هایی بزرگ‌تر داشته باشند که نسخه Power از باتری حجیم ۵۰۰۰ میلی‌آمپری بهره می‌برد.

اولین گوشی که از این خانواده معرفی می‌شود، نسخه معمولی Moto G7 خواهد بود که انتظار داریم در ماه فوریه سال ۲۰۱۹ معرفی شود. درواقع پیش از شروع نمایشگاه موبایل بارسلون، این گوشی معرفی خواهد شد و چند ماه بعد دیگر نسخه‌های موتو جی۷ معرفی می‌شوند.

هنوز خبر خاصی از مشخصات سخت‌افزاری این گوشی‌ها منتشر نشده و نمی‌دانیم از چه پردازنده‌ای در این گوشی‌ها استفاده خواهد شد. شما درباره گوشی‌های میان‌رده سری موتو جی چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post تصاویر جدید از موتو G7 تمام زوایای طراحی این گوشی را نشان می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala