چند وقتی می‌گذرد از آخرین خبری که از پرچمدار بعدی سونی یعنی اکسپریا XZ4 منتشر شده است. بعد از تصاویر شماتیکی که از این گوشی در ماه دسامبر منتشر شد و نسبت سینمایی و البته عجیب نمایشگر آن که ۲۱ به ۹ بود را نشان می‌داد، تقریبا چیز خاص دیگری از این گوشی شنیده نشده است. حالا تصویری از یک محافظ نمایشگر به بیرون درز کرده که نسبت نمایشگر این گوشی را تایید می‌کند.

همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، این محافظ نمایشگر بسیار بلند است. جدا از این مورد، حاشیه‌های نمایشگر نیز در اکسپریا XZ4 بسیار باریک و کوچک خواهد بود. در بالای این محافظ نمایشگر، چند محفظه دیده می‌شود که برای بلندگوی تماس، دوربین سلفی، سنسور مجاورت و یک حفره بسیار کوچک در سمت چپ دیده می‌شود که احتمالا به چراغ LED اعلان‌ها مربوط می‌شود. به عکس کناری آن که نگاهی بیاندازیم، محافظ نمایشگر با تصویر منتشر شده از اکسپریا XZ4 مطابقت دارد و می‌توانیم بگوییم پرچمدار بعدی سونی، واقعا نمایشگری با نسبت ۲۱ به ۹ خواهد داشت.

در حال حاضر نمایشگر گوشی‌های موبایل نهایتا نسبت تصویر ۱۹.۵ به ۹ دارند که این نسبت نیز برای برخی گوشی‌هایی است که دارای بریدگی در نمایشگر خود هستند اما اکسپریا XZ4 بریدگی نمایشگر هم نخواهد داشت.

منبع لو دهنده تصاویر محافظ نمایشگر اکسپریا XZ4، تصویری از قاب محافظ سیلیکونی برای این گوشی نیز منتشر کرده است. در این تصویر شاهد محل قرارگیری دوربین سه گانه در پشت این گوشی هستیم و جایگاه دکمه‌ها و پورت‌های دستگاه نیز به خوبی مشخص شده است. در لبه سمت راست این گوشی، دکمه پاور، دکمه کم و زیاد کردن صدا و همچنین سنسور اثر انگشت قرار خواهد کرد. این بار سونی دکمه پاور را از سنسور اثر انگشت حذف کرده است که احتمالا این مورد به عرضه این گوشی در کشورهای آمریکای شمالی بر می‌گردد.

گوشی‌های قبلی سونی که سنسور اثر انگشت را با دکمه پاور ترکیب کرده بودند، برای فروش در آمریکا مجبور به غیر فعال کردن سنسور اثر انگشت بودند. در نهایت در زیر دکمه پاور، یک نکته همیشگی گوشی‌های سونی، یعنی دکمه شاتر دوربین هم دیده می‌شود.

در بخش پایینی این گوشی نیز جایگاه پورت USB-C، میکروفون اصلی و همچنین بلندگوی دستگاه دیده می‌شود و جدا از این مورد که دیگر سونی قید بلندگوهای قرار گرفته در جلوی گوشی را زده، خبری از پورت ۳.۵ میلی‌متری هدفون هم نیست. از مشخصات سخت‌افزاری این گوشی هنوز اطلاعاتی در دسترس نیست اما با توجه به اینکه اکسپریا XZ4 قرار است پرچمدار سونی باشد، احتمالا در این گوشی از پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ استفاده خواهد شد. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

