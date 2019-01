هواوی در حال آماده شدن برای معرفی سری گوشی‌های P30 است. در رابطه با هواوی P30 و P30 پرو اطلاعات زیادی منتشر شده و طبق این اطلاعات، یک رندر مفهومی از هواوی P30 پرو خلق شده است. طبق این گزارش‌ها، گفته می‌شود این گوشی از نمایشگر مجهز به حاشیه‌های بسیار باریک بهره می‌برد و فقط در بخش پایینی نمایشگر آن، باید انتظار یک حاشیه‌ی نسبتا بزرگ‌تری را داشته باشیم.

در بالای صفحه‌نمایش، یک بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل قرار دارد و به‌دلیل خمیده بودن این نمایشگر، شاهد درصد بالای نسبت نمایشگر به بدنه خواهیم بود. همچنین این گوشی از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برد. دکمه‌های پاور و تنظیم صدا هم در سمت راست بدنه تعبیه شده است.

با نگاه به پنل پشتی، می‌توانیم دوربین چهارگانه‌ای را مشاهده کنیم که به‌صورت عمودی چیده شده‌اند. در کنار این دوربین‌ها، یک فلش LED دو رنگ هم قرار دارد. این دوربین‌ها در سمت چپ بخش فوقانی پنل پشتی قرار دارند.

طبق برخی از گزارش‌ها، فقط سه‌تا از دوربین‌های هواوی P30 پرو برای عکس‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد و دوربین چهارم از نوع ToF است و کاربرد آن در زمینه‌ی اسکن سه‌بعدی چهره و نقشه‌برداری سه‌بعدی از محیط خواهد بود. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که یکی از این دوربین‌ها از لنز تله‌فوتو بهره می‌برد و می‌تواند زوم اپتیکال ۱۰ برابری را امکان‌پذیر کند.

بر اساس تعدادی از شایعات اولیه، به‌نظر می‌رسد دوربین اصلی از سنسور ۳۸ مگاپیکسلی IMX607 شرکت سونی بهره می‌برد که در زمینه‌ی عکس‌برداری در محیط‌های کم‌نور حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. از لحاظ سخت‌افزاری هم می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از تراشه ۷ نانومتری کایرین ۹۸۰ را داشته باشیم و این گوشی از نسخه ۹ رابط کاربری EMUI که مبتنی بر اندروید پای است، بهره می‌برد.

اگرچه هنوز این کمپانی در مورد تاریخ عرضه گوشی‌های P30 خبری اعلام نکرده، اما به‌نظر می‌رسد این گوشی‌ها در ماه مارس معرفی خواهند شد.

منبع: Gizmo China

The post رندر مفهومی هواوی P30 پرو دوربین چهارگانه آن را نشان می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala