در سال ۲۰۱۹ بسیاری از شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند، نخستین گوشی ۵G خود را معرفی خواهند کرد و شرکت ال جی هم از این موضوع مستثنا نیست. به گفته‌ی مدیران این شرکت، به‌زودی نخستین گوشی ۵G ال جی معرفی می‌شود.

در ابتدا گفته می‌شد که گوشی ال جی G8 از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کند که سپس تکذیب شد. در عوض، این شرکت می‌خواهد برای نخستین گوشی ۵G خود از برند جدیدی استفاده کند. ال جی با انجام این کار می‌تواند برای تبلیغات و بازاریابی آن با دقت بیشتری عمل کند.

این شرکت می‌خواهد برای نخستین گوشی ۵G خود از برند جدیدی استفاده کند.

اگرچه بر اساس گزارش‌های اولیه، گفته می‌شد نخستین گوشی ۵G این شرکت در مه ۲۰۱۹ در آمریکا و کره جنوبی عرضه می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد یک تا دو ماه زودتر از این تاریخ باید انتظار معرفی این گوشی را داشته باشیم. اگرچه بخش موبایل ال‌جی وضعیت خوبی ندارد، ولی مدیران ارشد امیدوارند که در آینده اوضاع بهتر خواهد شد و بخشی از برنامه‌های آن‌ها، مبتنی بر انقلاب ۵G است.

مدیران این شرکت بر این باورند که به‌لطف اینترنت ۵G، درآمد بخش موبایل ال‌جی در نیمه اول سال ۲۰۱۹ افزایش می‌یابد. همچنین آن‌ها قرارداد همکاری با اپراتورهای مخابراتی که می‌خواهند اینترنت ۵G را در مناطق مختلفی مانند کره جنوبی، اروپا و آمریکا عرضه کنند، امضا کرده‌اند.

منبع: Gizmo China

The post گوشی ۵G ال‌جی از برند جدیدی بهره می‌برد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala