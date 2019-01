نسل جدیدی از تکنولوژی تشخیص چهره سه‌بعدی در سال ۲۰۱۹ روانه‌ی گوشی‌های هوشمند می‌شود و سونی در زمینه‌ی این تکنولوژی حرف اول را می‌زند. رییس بخش سنسورهای سونی، «ساتوشی یوشیهارا» (Satoshi Yoshihara)، طی یک مصاحبه‌ای گفته از آنجایی که بسیاری از سازندگان گوشی‌ها تمایل خود را برای بهره‌گیری این تکنولوژی اعلام کرده‌اند، شرکت سونی میزان تولید این سنسورها را افزایش داده است.

دوربین‌های سه‌بعدی سونی از روش محاسبه زمان مربوط به تابش و بازتابش لیزرها استفاده می‌کنند.

اگرچه نسل جدید این سنسورهای سه‌بعدی در زمینه‌های مختلفی می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند، اما جذاب‌ترین قابلیت آن مربوط به افزایش دقت و سرعت سیستم تشخیص چهره خواهد بود. آیفون‌های فعلی برای تشخیص چهره از سیستم فیس آی‌دی بهره می‌برند و شرکت‌هایی مانند هواوی و شیائومی هم چنین سیستمی را تا حد زیادی شبیه‌سازی کرده‌اند. در این سیستم، با تابش هزاران نقطه بر چهره موردنظر، مدلی سه‌بعدی به دست می‌آید. اما دوربین‌های سه‌بعدی سونی، برای این کار، از روش محاسبه زمان مربوط به تابش و بازتابش لیزرها استفاده می‌کنند. سونی می‌گوید در این روش مدل‌های سه‌بعدی دقیق‌تری ایجاد می‌شود و برای تشخیص چهره تا فاصله‌ی ۵ متری جواب می‌دهد.

طبق اعلام سونی تولید انبوه این دوربین‌ها از اواخر تابستان ۲۰۱۹ آغاز می‌شود و احتمالا شاهد تعبیه آن‌ها در برخی از پرچم‌دارانی که در اواخر سال ۲۰۱۹ عرضه می‌شوند، خواهیم بود. با توجه به اینکه حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر هنوز آنچنان که باید و شاید به سرعت و دقت حسگرهای اثر انگشت سنتی نرسیده، شاید برخی از سازندگان این مشخصه را کنار بگذارند و به بهره‌گیری از این سنسورهای ساخت سونی روی بیاورند.

