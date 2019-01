مایکروسافت سال ۲۰۱۸ را به‌عنوان ارزشمندترین شرکت جهان به پایان رساند و علاوه بر این، ویندوز ۱۰ هم موفق به پشت سر گذاشتن یک نقطه عطف مهم شده است. به گزارش Net Applications، در حال حاضر ویندوز ۱۰ محبوب‌ترین سیستم‌عامل کامپیوترهای دسکتاپ جهان محسوب می‌شود و توانسته از آمار نصب ویندوز ۷ پیشی بگیرد. در دسامبر ۲۰۱۸، ویندوز ۱۰ در ۳۹.۲۲ درصد از کامپیوترها دسکتاپ جهان نصب شده و این عدد برای ویندوز ۷، فقط ۳۶.۹ درصد است. مایکروسافت برای رسیدن به چنین آماری، حدود ۳ سال و نیم تلاش کرد و این نشان‌دهنده‌ی محبوبیت گسترده ویندوز ۷ است که حدود ۱۰ سال پیش عرضه شد.

مایکروسافت یک سال دیگر در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰، پشتیبانی از ویندوز ۷ را متوقف می‌کند.

مایکروسافت در ابتدا می‌خواست ویندوز ۱۰ را در عرض سه سال روانه‌ی ۱ میلیارد سیستم کند اما خیلی زود متوجه شد که ویندوز فون نمی‌تواند در راستای رسیدن به چنین هدفی، نقش مهمی ایفا کند. در حال حاضر حدود ۷۰۰ میلیون گجت شامل کامپیوترهای دسکتاپ، تبلت‌ها، گوشی‌ها و حتی کنسول‌های ایکس‌باکس وان، از ویندوز ۱۰ بهره می‌برند. با وجود اقدامات مایکروسافت در رابطه با ارائه‌ی رایگان ویندوز ۱۰ برای مالکان ویندوز ۷ و بسیاری از اقدامات دیگر، ویندوز ۷ طی این سال‌ها همچنان محبوب باقی مانده است.

در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم که طبق برنامه‌ی مایکروسافت، این شرکت یک سال دیگر در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰، پشتیبانی از ویندوز ۷ را متوقف می‌کند. البته با توجه به تعداد زیاد سیستم‌های مبتنی بر ویندوز ۷، مایکروسافت همچنان باید تلاش کند تا بتواند کسب‌وکارها و کاربران را به استفاده از ویندوز ۱۰ ترغیب کند. مایکروسافت برای ترغیب کسب‌وکارها برای مهاجرت از ویندوز XP به ویندوز ۷ هم با چالش‌های مشابهی روبرو بود.

منبع: The Verge

The post آمار نصب ویندوز ۱۰ از ویندوز ۷ پیشی گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala