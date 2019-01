سال ۲۰۱۸ به پایان رسید و هنوز خبری از اپل AirPower نیست

سال ۲۰۱۸ دیگر در تمام نقاط دنیا به پایان رسیده است و باز هم خبری از شارژر وایرلس اپل یعنی AirPower نیست و عرضه این گجت احتمالا به سال جدید موکول شده است.

این شارژر وایرلس قرار است بتواند آیفون، اپل واچ و ایرپادز را به صورت همزمان شارژ کند. درواقع این محصول دو سال پیش و در سال ۲۰۱۷ و در کنار آیفون X معرفی شده بود. در ساخت این گجت کوپرتینویی‌ها با مشکلاتی روبرو شده‌اند که باعث شده عرضه این محصول مدام به تاخیر بیفتد. اما چرا اپل در ساخت یک شارژر وایرلس با مشکل مواجه شده است؟

درواقع قرار بود هنگامی که هر محصول اپل روی این شارژر قرار می‌گیرد، اطلاعات آن و میزان شارژ محصول در صفحه آیفون کاربر نمایش داده شود. برای مثال اگر ایرپادز و آیفون را به صورت همزمان با ایرپاور شارژ کنید، روی صفحه آیفون می‌توانید اسم ایرپادز و میزان شارژ آن را هم همزمان مشاهده کنید. بنابراین تنها با یک شارژر وایرلس معمولی روبرو نیستیم.

فیل شیلر، از مدیران ارشد اپل، درباره این ایرپاور در مراسم معرفی آیفون X در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ گفت:

ما امیدواریم کاربران عاشق این محصول شوند. ایرپاور دیگر تولید کنندگان را تشویق می‌کنند تا محصولاتی مشابه را بر پایه این تکنولوژی بسازند. ما قرار است با تیم Qi Standards همکاری کنیم تا این ویژگی را به استانداردی برای شارژرهای وایرلس تبدیل کرده و همه بتوانند از آن استفاده کنند. منتظر ایرپاور در سال آینده باشید.

مشخصا نه اپل از آن زمان توانسته این شارژر را عرضه کند و نه Qi Standard نشانی از این همکاری با اپل و عرضه استانداردی برای شارژ چند دستگاه به صورت همزمان را ارائه داده است. همچنین قرار بود در کنار عرضه ایرپاور، اپل ایرپادز را با قاب‌های پشتیبانی کننده از شارژ بی‌سیم نیز عرضه کند اما به دلیل عدم عرضه ایرپاور تا به امروز، هنوز قاب‌های شارژ بی‌سیم ایرپادز نیز هنوز عرضه نشده است.

جدا از اینکه این گجت هنوز عرضه نشده، قیمت محصول نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اصلا هنوز مشخص نیست که شارژر بی‌سیم ایرپاور عرضه می‌شود یا خیر. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸، تحلیل‌گر معروف اپل یعنی Min-Chi Kuo با اطمینان خبر داده بود که بالاخره در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ شاهد عرضه این محصول خواهیم بود اما با این وجود هنوز اپل هیچ خبر یا بیانیه‌ای در رابطه با عرضه این محصول منتشر نکرده است.

