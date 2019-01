به گزارش Android Authority، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) به گوگل این اجازه را داده که آزمایش تکنولوژی راداری سنسورهای ردیاب حرکات دست را آغاز کند. این پروژه Soli نام دارد و به کاربران اجازه می‌دهد از طریق سیگنال‌های راداری و بدون نیاز به لمس کردن گجت‌ها، آن‌ها را کنترل کنند.

چنین تکنولوژی پیشرفته‌ای می‌تواند در هواپیماها هم مورد بررسی قرار بگیرد.

این تکنولوژی با مشخصه معرفی شده توسط سامسونگ در سال ۲۰۱۳ تفاوت زیادی دارد که کاربران با بهره‌گیری از آن می‌توانستند بدون لمس کردن، کارهایی را با گلکسی اس ۴ انجام دهند. در آن زمان، سامسونگ صرفا از دوربین گوشی برای این موضوع استفاده می‌کرد ولی گوگل با بهره‌گیری از امواج راداری، می‌خواهد سنسورهایی را توسعه دهد که بتوانند حرکات دست انسان را با دقت زیادی ردیابی کنند.

با توجه به اینکه گوگل می‌خواهد از تکنولوژی رادار استفاده کند، برای انجام آزمایشات باید مجوز FCC را دریافت می‌کرد. FCC مجوز مخصوصی را به گوگل داده که با بهره‌گیری از آن با خیال راحت می‌تواند آزمایش‌های موردنظر خود را انجام دهد.

در سند مربوط به این مجوز آمده که چنین تکنولوژی پیشرفته‌ای می‌تواند در هواپیماها هم مورد بررسی قرار بگیرد. به همین خاطر مطمئنا گوگل برنامه‌های زیادی برای آن تدارک دیده است. در هر صورت چنین پروژه‌ای بسیار نوآورانه است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد عملی شدن آن باشیم.

