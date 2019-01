طی ماه‌های اخیر گزارش‌ها و اطلاعات زیادی در رابطه با نخستین گوشی تاشو سامسونگ که از آن تحت عنوان گلکسی F یا گلکسی Fold یاد می‌شود، منتشر شده است. چند ماه قبل هم سامسونگ نمونه‌ی اولیه‌ی این گوشی را در یک کنفرانس نمایش داد.

حالا به گزارش رسانه‌های کره‌ای، به‌نظر می‌رسد این گوشی مانند گلکسی اس ۱۰ پلاس از دوربین سه‌گانه بهره می‌برد. با توجه به اینکه این گوشی تاشو بسیار گران‌قیمت است، برخی این سوال را مطرح کرده‌اند که چرا این گجت مانند گلکسی A9 مجهز به دوربین چهارگانه نیست. اگرچه نمی‌توان پاسخ قاطعی به این پرسش داد، اما می‌توان این احتمال را مطرح کرد که حتی به نظر خود سامسونگ هم تعبیه دوربین چهارگانه زیاده‌روی محسوب می‌شود.

در رابطه با مشخصات دوربین سلفی این گوشی هم هنوز اطلاعی نداریم. با توجه به اینکه سامسونگ قرار است برای گلکسی اس ۱۰ پلاس از دوربین سلفی دوگانه استفاده کند، ارائه‌ی دو دوربین سلفی برای گوشی تاشو سامسونگ چندان بعید به نظر نمی‌رسد.

ما بارها در خبرهای مختلف به گران‌قیمت بودن این گوشی اشاره کرده‌ایم. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که قیمت این گوشی از حدود ۱۵۰۰ دلار آغاز می‌شود. اگرچه چنین قیمتی بسیار بالا است، ولی باید خاطرنشان کنیم که سامسونگ در ابتدا فقط حدود ۱ میلیون گوشی تاشو را عرضه می‌کند و این یعنی سامسونگ فقط کاربران به‌خصوصی را هدف قرار داده و به‌دنبال فروش آن به کاربران معمولی نیست.

