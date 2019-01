مشخصات و تصاویر موتورولا P40 لو رفت

این روزها لنوو که صاحب امتیاز برند موتورولا است، مدام در حال ساخت و عرضه گوشی‌های میان‌رده با برند موتورولا است تا بتواند همچنان این برند را زنده نگاه دارد. جدیدترین تلاش این دو شرکت، گوشی موتورولا P40 است که فعلا اولین عکس و اطلاعات سخت‌افزاری این گوشی لو رفته است. پیش از این تصاویر رندر نیز از این گوشی منتشر شده بود اما امروز اولین تصویر خبری از این تلفن هوشمند منتشر شده است.

موتورولا P40 با پردازنده جدید اسنپدراگن ۶۷۵ عرضه می‌شود که بر مبنای لیتوگرافی ۱۱ نانومتری ساخته شده است. انتظار داریم در گوشی شیائومی Redmi Pro 2 که در آینده نزدیک معرفی خواهد شد این پردازنده را نیز ببینیم. نمایشگر گوشی موتورولا P40 اندازه ۶.۲ اینچی خواهد داشت و رزولوشن آن HD+ است. همچنین تکنولوژی ساخت نمایشگر LCD است و نکته جذاب این نمایشگر، حضور دوربین سلفی در یک حفره در سمت چپ نمایشگر است. دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی این گوشی با لنز f/1.8 در یک نمایشگر حفره‌دار قرار گرفته است تا ظاهر گوشی، بیش از هر چیزی به یک پرچمدار جذاب شبیه شود.

در کنار این پردازنده، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی وجود خواهد داشت. نکته هیجان انگیز دیگر این گوشی، دوربین اصلی دستگاه است. موتورولا از یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی برای دوربین اصلی استفاده کرده و فناوری هوش مصنوعی نیز به این دوربین اضافه خواهد شد.

لنز استفاده شده برای دوربین اصلی، دیافراگم f/1.75 خواهد داشت تا نور کافی به این سنسور برسد. دوربین دوم در بخش پشتی این گوشی دیده می‌شود که موتورولا برای این دوربین، از یک سنسور ۵ مگاپیکسلی استفاده کرده است. درواقع دوربین ۵ مگاپیکسلی تنها وظیفه سنجش عمق میدان خواهد داشت و برای عکس‌های پرتره کاربرد دارد. سنسور ۴۸ مگاپیکسلی استفاده شده برای دوربین اصلی نیز احتمالا با دوربین ۴۸ مگاپیکسلی شیائومی Redmi Pro 2 یکسان خواهد بود.

علاوه بر این‌ها، این گوشی از NFC پشتیبانی می‌کند، با اندروید پای عرضه خواهد شد و یک باتری ۴۱۳۲ میلی‌آمپری نیز وظیفه تامین انرژی برای سخت‌افزار این گوشی را بر عهده دارد. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

