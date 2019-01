چند وقتی است که شایعات مختلف درباره گوشی‌هایی با دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی شنیده می‌شود و حتی شرکت هواوی یک گوشی با این دوربین معرفی کرده است. حالا خبری درباره گوشی میان‌رده آینده شرکت شیائومی شنیده می‌شود که با نام Redmi 7 عرضه خواهد شد. شیائومی به تازگی یک پوستر را برای این گوشی منتشر کرده که در آن عبارت ۴۸۰۰ دیده می‌شود که به احتمال بسیار زیاد، به دوربین ۴۸ مگاپیکسلی در این گوشی اشاره دارد.

این تیزر هم در سایت شیائومی و هم در حساب کاربری Redmi در شکبه اجتماعی Weibo منتشر شده است. همچنین عبارت «برند مستقل جدید» نیز به زبان چینی در زیر این تیزر نوشته شده است. احتمالا منظور از این جمله، این باشد که ردمی را هم زین پس باید به عنوان برندی جدا در دنیای گوشی‌های هوشمند ببینیم.

پیش از این هواوی با برند آنر و شرکت اوپو نیز با برند Realme، چنین کاری را کرده‌اند و گوشی‌های میان‌رده خود را با برند جدیدی عرضه می‌کنند. شیائومی نیز احتمالا زین پس گوشی‌های رده بالا بیشتری خواهد ساخت و گوشی‌های میانرده به برند ردمی سپرده می‌شوند. البته فراموش نکنیم که همچنین دو برند ردمی و شیائومی یکسان خواهند بود و حتی از مرکز تحقیق و توسعه یکسانی بهره می‌برند که این موضوع در نهایت هم به سود مشتری خواهد بود و هم به سود شرکت شیائومی و ردمی.

همانطور که در تصویر بالا شاهد هستید، سایه کلمه Redmi عبارت ۴۸۰۰ است. تنها چیزی که می‌تواند به ۴۸۰۰ مربوط باشد، دوربین ۴۸ مگاپیکسلی است. همچنین در گذشته نیز شایعاتی در رابطه با استفاده از دوربین ۴۸ مگاپیکسلی در این گوشی شنیده بودیم که با این تیزر، شایعات قبلی تایید می‌شوند. این گوشی قرار است در تاریخ ۲۰ دی ماه در شهر پکن معرفی شود. همچنین می‌دانیم که یک نسخه با نام شیائومی ردمی ۷ معرفی می‌شود و احتمالا چند نسخه دیگر مثل Redmi 7 Pro، Redmi Note 7 Pro و Redmi 7A نیز از این گوشی معرفی خواهند شد.

اگر این گوشی با دوربین ۴۸ مگاپیکسلی معرفی شود، ممکن است نسخه جدید گوشی شیائومی Redmi Pro 2 نیز که یکی از اولین گوشی‌های دو دوربینه شیائومی بود و در سال ۲۰۱۶ معرفی شده بود نیز با این دوربین معرفی شود.

منبع: GSMArena

The post شیائومی Redmi 7 با دوربین ۴۸ مگاپیکسلی معرفی خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala