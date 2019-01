تصاویر رندر از موتو Z4 پلی منتشر شد

سه روز از سال میلادی جدید می‌گذرد و این یعنی باید هر روز انتظار خبرها و شایعات از گوشی‌هایی که قرار است در این سال عرضه شود را داشته باشیم. امروز در کنار خبر موتورولا P40 و گوشی جدید شیائومی، حالا خبری دیگر از موتورولا موتو Z4 پلی منتشر شده است که در واقع این گوشی را از زوایای مختلف نشان می‌دهد.

گوشی‌های سری موتو Z گوشی‌هایی هستند که با ماژول‌های مختلف Moto Mods هماهنگی خواهند داشت. بنابراین از نظر طراحی کلی، تفاوتی میان گوشی‌های مختلف این سری وجود نخواهد داشت و عمده تفاوت ظاهری، در بخش جلوی این گوشی‌ها خواهد بود. حالا بزرگ‌ترین تفاوت موتو Z4 پلی نسبت به نسل قبلی خود، استفاده از بریدگی قطره مانند در نمایشگر دستگاه است که ما را یاد گوشی‌های وان پلاس ۶T و گوشی اسنشال فون می‌اندازد.

همچنین با توجه به این تصاویر به نظر می‌رسد که نسبت به نسل قبلی، سنسور اثر انگشت از لبه سمت راست گوشی حذف شده و از آن‌جایی که در حاشیه پایینی نمایشگر هم شاهد سنسور اثر انگشت نیستیم، احتمالا این سنسور به زیر نمایشگر دستگاه منتقل شده است.







در لبه پایینی این گوشی، میکروفون اصلی، پورت USB-C و جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون قرار گرفته است. بلندگوی دستگاه نیز به شکل غیر معمولی به لبه بالایی گوشی منتقل شده است. در بخش پشتی دستگاه نیز شاهد دوربین تکی دستگاه و همینطور پین‌های مربوط به ماژول‌های Moto Mods هستیم. همچنین این گوشی با تمام موتو مادهای عرضه شده تا به امروز، سازگاری خواهد داشت.

دو نسل قبلی این گوشی یعنی موتو Z3 پلی و Moto Z2 Play حوالی تابستان معرفی شده بودند اما بعید به نظر می‌رسد که موتو Z4 پلی نیز در تابستان معرفی شود. با توجه به رندرهایی که هم اکنون از این گوشی در دسترس هستند، به نظر موتورولا آمادگی عرضه این محصول تا یک ماه آینده را خواهد داشت.

جدا از این تصاویر، هنوز مشخصات سخت افزاری این گوشی منتشر نشده است. شما درباره موتو Z4 پلی و طراحی آن چه فکر می‌کنید؟

